Explozie la o casă din Bacău. Patru persoane rănite, transferate la spitale din Timișoara și București

Interesul pentru energia solară a crescut exponențial în ultimii ani, iar sistemele fotovoltaice devin o opțiune tot mai atractivă pentru proprietarii de locuințe, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Decizia de a instala panouri fotovoltaice este una excelentă pentru mediu și pentru reducerea costurilor pe termen lung. Însă, înainte de a te aventura în acest proiect, este indicat să înțelegi diferențele și particularitățile instalării unui sistem fotovoltaic în oraș versus la țară. Fiecare locație vine cu propriile avantaje și dezavantaje, iar cunoașterea acestora te va ajuta să iei cea mai bună decizie.