Marius Șumudică o avertizează pe Universitatea Craiova! Detalii despre posibila adversară din UECL: “Diferență mare”

Dinamo o întâlnește vineri pe UTA Arad, una dintre revelațiile startului de sezon din Liga 1, în etapa a șasea din campionat. Ardelenii sunt neînvinși până acum, în timp ce "câinii" vin după două victorii, una mai convingătoare decât alta. Înainte de partida de pe Arena Națională, Zeljko Kopic a prefațat duelul cu cei de […]