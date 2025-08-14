FCSB, duel cu Aberdeen pentru calificarea în grupa de Europa League. Toate detaliile despre scoţieni
Antena Sport, 14 august 2025 23:00
FCSB se va duela cu Aberdeen în play-off-ul Europa League. Campioana luptă pentru prezenţa în grupa principală a celei de-a doua competiţii europene, după ce a eliminat-o pe Drita în turul trei preliminar. FCSB a învins-o cu 3-2 în tur, respectiv 2-1 în retur pe Drita, pentru a-şi securiza prezenţa în play-off-ul Europa League. Campioana […]
• • •
Acum 15 minute
23:00
Dennis Politic, gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul s-a distrat cu un adversar și a trimis mingea în plasă # Antena Sport
Dennis Politic a marcat un gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul adus de la Dinamo, în această perioadă de mercato, a făcut spectacol în a doua repriză a duelului din Kosovo. Dennis Politic a fost introdus pe teren în a doua repriză a duelului cu Drita. Atacantul i-a răsplătit încrederea lui Elias Charalambous și […]
23:00
Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali # Antena Sport
S-a aflat câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana României a eliminat-o pe Drita în turul trei preliminar, după 3-2 în manşa tur, şi 3-1 în retur. Prin prezenţa în play-off-ul Europa League, FCSB şi-a asigurat calificarea în grupa principală de Conference League. Pentru un loc în grupa de Europa […]
23:00
FCSB, duel cu Aberdeen pentru calificarea în grupa de Europa League. Toate detaliile despre scoţieni # Antena Sport
FCSB se va duela cu Aberdeen în play-off-ul Europa League. Campioana luptă pentru prezenţa în grupa principală a celei de-a doua competiţii europene, după ce a eliminat-o pe Drita în turul trei preliminar. FCSB a învins-o cu 3-2 în tur, respectiv 2-1 în retur pe Drita, pentru a-şi securiza prezenţa în play-off-ul Europa League. Campioana […]
Acum o oră
22:40
Răzvan Marin a înscris în meciul dintre AEK Atena şi Aris Limassol, în manşa secundă a turului 3 preliminar Conference League. Noua echipă a internaţionalului român joacă pentru calificare pe teren propriu. În meciul tur, din Cipru, Aris şi AEK au încheiat la egalitate, scor 2-2. Răzvan Marin a jucat şi în meciul tur, timp […]
22:30
Valentin Creţu, “spectator” la golul marcat de Drita. Gafă uriaşă comisă de fundaşul FCSB-ului # Antena Sport
Valentin Creţu a fost "spectator" la golul marcat de Drita, în returul cu FCSB din turul trei preliminar de Europa League. Fundaşul campioanei a gafat la reuşita lui Veton Tusha. FCSB luptă pentru calificarea în play-off-ul de Europa League, calificare care i-ar garanta şi prezenţa în grupa principală de Conference League. Campioana s-a impus cu […]
22:20
Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava – Universitatea Craiova. Oltenii lui Mirel Rădoi, în formă maximă # Antena Sport
Ştefan Baiaram a marcat un gol de senzaţie în returul dintre Spartak Trnava şi Universitatea Craiova din turul trei preliminar de Conference League. Oltenii au câştigat partida tur cu 3-0 şi sunt favoriţi la calificare. Ştefan Baiaram a deblocat tabela de marcaj în minutul 32. Samuel Teles i-a pasat mijlocaşului, la aproximativ 30 de metri […]
Acum 4 ore
21:10
Juri Cisotti a deschis scorul în Drita – FCSB! Jucătorul campioanei a avut nevoie de doar 25 de secunde, pentru a debloca tabela în partida din Kosovo! Campioana României a început partida cu prima șansă la calificare, având în vedere victoria dramatică din meciul tur. Atunci, FCSB a revenit miraculos de la 0-2 și s-a […]
21:00
The post Cum a fost primită campioana FCSB la Priştina, înaintea returului cu Drita appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Spirit de învingător appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Un poliţist a luat la pas muntele Ararat appeared first on Antena Sport.
20:20
Jurnal AntenaSport | Pe FCSB n-o sperie “iadul” de la Priştina, înaintea returului cu Drita # Antena Sport
The post Jurnal AntenaSport | Pe FCSB n-o sperie “iadul” de la Priştina, înaintea returului cu Drita appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Porţile li se deschis înainte de Rapid – FCSB appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Duce numele în toată lumea appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Să crești mare appeared first on Antena Sport.
20:00
Malcom Edjouma, titularizat în premieră la FCSB în acest sezon. Surprizele din echipa de start pentru returul cu Drita # Antena Sport
Malcom Edjouma a fost titularizat în premieră la FCSB în acest sezon, pentru returul cu Drita. Partida din turul trei preliminar de Europa League va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Darius Olaru este rezervă pentru duelul de la Priştina, deşi Gigi Becali anunţa că s-a refăcut complet. Pe bancă […]
19:40
Marius Șumudică o avertizează pe Universitatea Craiova! Detalii despre posibila adversară din UECL: “Diferență mare” # Antena Sport
Marius Șumudică a venit cu un avertisment pentru Universitatea Craivoa. Tehnicianul, în prezent liber de contract, a vorbit despre posibila adversară a oltenilor, din play-off-ul UEFA Conference League. În cazul în care o va elimina pe Spartak Trnava, Universitatea Craiova se va duela, în play-off-ul Conference League, cu Istanbul Bașakșehir, care a trecut de Viking, […]
Acum 6 ore
19:10
“Beznă totală!” Laurenţiu Reghecampf a fost făcut praf în Sudan: “Omul e rupt de realitate” # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf a devenit zilele trecute noul antrenor al formaţiei Al-Hilal Omdurman, din Sudan. Destinaţia antrenorului român a fost una surprinzătoare, dar el a declarat că are planuri mari la noua sa echipă şi că vrea să câştige Liga Campionilor Africii. Nu toată lumea are încredere în planurile lui Laurenţiu Reghecampf în Sudan. Chiar declaraţiile […]
19:00
“Suferim!” CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1! Anunțul lui Cristi Balaj: “Am trimis o adresă” # Antena Sport
CFR Cluj vrea să se concentreze pe meciurile din cupele europene și își dorește să amâne încă o partidă din Liga 1! Cristi Balaj a fost cel care a făcut anunțul. Înaintea returului cu Braga, CFR Cluj și-a amânat deja partida din etapa a 5-a a Ligii 1, cu Csikszereda. Partida a fost reprogramată pe […]
18:50
Veste importantă pentru Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, tot mai aproape de transferul carierei # Antena Sport
Louis Munteanu a primit o veste importantă în privinţa unui posibil transfer în Ligue 1. Rennes, clubul care s-ar afla în pole-position pentru a obţine semnătura atacantului de la CFR Cluj, a ajuns la un acord pentru o mutare de 30 de milioane de euro. Concret, Louis Munteanu poate profita de plecarea lui Arnaud Kalimuendo […]
18:10
Darwin Nunez, primul interviu după transferul la Al Hilal: “E o mare oportunitate pentru mine!” # Antena Sport
Darwin Nunez a oferit primul interviu după transferul la Al Hilal. Fostul atacant de la Liverpool a transmis că mutarea în Arabia Saudită reprezintă o „mare oportunitate". În vârstă de 26 de ani, Nunez a plecat de la Liverpool după 3 sezoane. În această perioadă de mercato, Al Hilal l-a transferat în schimbul sumei de […]
18:10
Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Decizia luată de fanii “militarilor” # Antena Sport
Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Derby-ul rundei a treia din Liga a 2-a se va disputa sâmbătă, de la ora 18:30, pe arena Arcul de Triumf. Cei de la CS Dinamo au pregătit un moment special, la startul partidei. Cele două legende ale celor […]
18:00
Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA # Antena Sport
Proprietarii de echipe din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) au validat, în unanimitate, vânzarea clubului Boston Celtics lui Bill Chisholm, pentru 6,1 miliarde dolari, informează cotidianul L'Equipe. În consecinţă, ultima etapă a procesului de vânzare a fost parcursă, după ce proprietarii cluburilor din NBA au validat tranzacţia cu un vot unanim în favoarea vânzării. […]
17:50
Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: “E ridicol. Nu are o dovadă concretă” # Antena Sport
Kosovarii au fost şocaţi de decizia luată de Gigi Becali, înaintea returului dintre Drita şi FCSB, din turul trei preliminar de Europa League. Aceştia au reacţionat ferm, după ce patronul campioanei a decis ca jucătorii să fie însoţiţi de 20 de bodyguarzi la Priştina. Nici galeria FCSB-ului nu a făcut deplasarea în Kosovo, pentru a […]
17:40
Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: “Cel mai bun din lume e Messi” # Antena Sport
Franco Mastantuono este noul jucător al lui Real Madrid. Argentinianul şi-a serbat ziua de naştere în stil mare. El a fost prezentat de către formaţia de pe Santiago Bernabeu chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. Real Madrid a plătit 45 de milioane de euro pentru transferul tânărului jucător de la River Plate. […]
17:30
OFICIAL | Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB! Jucătorul, împrumutat la o echipă din Liga 1: “Mult succes!” # Antena Sport
FCSB a anunțat plecarea lui Andrei Gheorghiță chiar înaintea returului cu Drita. Oficialii campioanei au făcut anunțul prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. În decursul zilei de 14 august, reprezentanții roș-albaștrilor au dezvăluit că Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la U Cluj, până la finalul sezonului competiționel. FCSB l-a împrumutat pe Andrei Gheorghiță […]
Acum 8 ore
17:00
Valentina Pelinel, “acasă” la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Cum s-a dat de gol actuala parteneră a milionarului român # Antena Sport
Valentina Pelinel a mers "acasă" la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Actuala parteneră a milionarului român a postat fotografii din America, acolo unde locuieşte Alina Vidican. Valentina Pelinel este cea de-a treia soţie a milionarului Cristi Borcea. Acesta a mai fost căsătorit cu Mihaela Borcea şi cu Alina Vidican, având cinci copii alături de […]
17:00
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 14 august, de pe site-ul AS.ro. 1. FCSB, chemată la Comisii Florin Tănase și Mihai Stoica au fost reclamați de CCA pentru comentariile la adresa arbitrilor din startul sezonului. Cei doi vor da socoteală în fața Comisiei de Discplină și Etică a FRF. 2. […]
16:50
Edi Iordănescu, verdict despre șansele echipelor românești în cupele europene: “Sunt optimist!” # Antena Sport
Edi Iordănescu a vorbit despre șansele echipelor românești în cupele europene, înainte de meciurile retur din „dublele" decisive pentru play-off-ul Europa League și, respectiv, Conference League. Antrenorul de la Legia Varșovia a venit cu un verdict pentru FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Toate echipele românești își vor juca meciurile decisive în ziua de joi. […]
16:40
Neluţu Varga a intervenit în scandalul uriaş dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Pe cine susţine # Antena Sport
Neluţu Varga a intervenit în scandalul uriaş dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Patronul celor de la CFR Cluj a spus pe cine susţine în disputa privind trecerea lui Malcom Edjouma pe lista de LPF. Întregul scandalul a pornit după ce LPF a modificat o lege, pentru ca un jucător să poată fi trecut pe […]
16:40
Zhejiang Professional a anunțat, în decursul zilei de 14 august, că Alexandru Mitriță a fost desemnat jucătorul lunii în prima ligă din China! Aceștia au dezvăluit și ce au notat jurnaliștii chinezi, despre jucătorul român. În vârstă de 30 de ani, Alexandru Mitriță a ajuns la Zhejiang în această perioadă de mercato. Chinezii i-au plătit […]
16:30
Gest superb făcut de Chelsea! Familia lui Diogo Jota va primi o sumă uriaşă din partea jucătorilor de pe Stamford Bridge # Antena Sport
Clubul Chelsea va împărţi o parte din bonusurile plătite jucătorilor pentru câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor cu familia lui Diogo Jota şi André Silva, care au murit într-un accident de maşină la începutul lunii iulie. La o lună şi jumătate de la accidentul rutier care a curmat viaţa lui Diogo Jota şi André Silva în […]
16:20
“Cea mai ruşinoasă vară din ultimii zece ani”. Marius Şumudică, reacţie fermă înaintea returului Drita – FCSB # Antena Sport
Marius Şumudică a oferit o reacţie fermă înaintea returului dintre Drita şi FCSB, din turul trei preliminar de Europa League. Partida se va disputa azi, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro. FCSB a câştigat dramatic partida tur, cu scorul de 3-2, după ce kosovarii au condus cu 2-0. […]
15:30
Rapid, comunicat agresiv cu Alex Dobre protagonist: “Știm că este greu pentru unii să accepte asta” # Antena Sport
Rapid a emis un comnicat cu trei zile înainte de meciul cu FCSB ce îl are în centrul atenției pe Alexandru Dobre. Giuleștenii acuză presa pentru modul în care creează știri false și zvonuri despre fotbalistul lor și a ținut să amintească până când are contract jucătorul adus sezonul trecut liber de contract după despărțirea […]
Acum 12 ore
15:00
Gigi Becali a aflat cine arbitrează Rapid – FCSB și a reacționat: “Altceva nu mai zic” # Antena Sport
Rapid și FCSB se vor întâlni duminică în derby-ul etapei a șasea din Liga 1, pe Arena Națională. Recent, Comisia Centrală a Arbitrilor a oferit numele celui care va oficia partida de pe cel mai mare stadion al țării, acesta fiind Istvan Kovacs. Gigi Becali, patronul "roș-albaștrilor" a oferit și el o reacție în acest […]
14:20
Decizie inedită în Premier League. Un jucător proaspăt transferat, ales căpitan după doar 2 săptămâni # Antena Sport
Internaţionalul elveţian Granit Xhaka, care s-a transferat în această vară de la Bayer Leverkusen la Sunderland, a fost desemnat căpitan al noii sale echipe înaintea startului sezonului 2025/
14:10
Jovan Markovic, prezentat oficial la noua echipă. A jucat doar 14 minute în noul sezon la Univ. Craiova # Antena Sport
Farul Constanţa şi Universitatea Craiova au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jovan Markovic la formaţia constănţeană. Oltenii l-au cedat definitiv pe atacant la formația lui Ianis Zicu, însă păstrează procente dintr-un eventual transfer viitor. Markovic, prezentat oficial la Farul “Născut la 23 martie 2001, la Belgrad, Jovan Markovic (1,83m) are 3 selecţii la […] The post Jovan Markovic, prezentat oficial la noua echipă. A jucat doar 14 minute în noul sezon la Univ. Craiova appeared first on Antena Sport.
14:00
Trei românce debutează astăzi la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Programul complet # Antena Sport
Un nou turneu de tenis de masă, Europe Smash – Sweden 2025, este pe cale să înceapă. Competiția din nordul Europei se va desfășura între 14 și 24 august, iar la start se vor afla nu mai puțin de opt români, o parte dintre ei pe tabloul principal, iar restul în calificări. Astăzi, 14 august, […] The post Trei românce debutează astăzi la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Programul complet appeared first on Antena Sport.
13:40
Zeljko Kopic nu se mulțumește cu cele trei puncte. Ce a spus înainte de duelul cu UTA: “E important să avem asta” # Antena Sport
Dinamo o întâlnește vineri pe UTA Arad, una dintre revelațiile startului de sezon din Liga 1, în etapa a șasea din campionat. Ardelenii sunt neînvinși până acum, în timp ce “câinii” vin după două victorii, una mai convingătoare decât alta. Înainte de partida de pe Arena Națională, Zeljko Kopic a prefațat duelul cu cei de […] The post Zeljko Kopic nu se mulțumește cu cele trei puncte. Ce a spus înainte de duelul cu UTA: “E important să avem asta” appeared first on Antena Sport.
13:00
Lewis Hamilton OUT, Carlos Sainz IN. Un fost pilot din F1 propune revenirea ibericului la Ferrari # Antena Sport
Lewis Hamilton nu are parte de startul dorit la Ferrari, echipă pentru care nu a reușit până acum să urce pe podium în vreo cursă de duminică. Prestațiile britanicului au început deja să ridice semne de întrebare, iar un fost pilot din Formula 1 este de părere că italienii ar trebui să îl aducă înapoi […] The post Lewis Hamilton OUT, Carlos Sainz IN. Un fost pilot din F1 propune revenirea ibericului la Ferrari appeared first on Antena Sport.
12:30
Ioan Varga are banii pregătiți dacă CFR o elimină pe Braga. Prima pusă la bătaie de patron # Antena Sport
CFR Cluj o întâlnește astăzi pe Braga în manșa a doua din turul 3 preliminar al Europa League. În primul meci, portughezii s-au impus cu 2-1, la capătul unei partide în care ardelenii au arătat un joc solid și au acuzat și probleme de arbitraj. Înainte de meciul de pe Estadio Municipal de Braga, Ioan […] The post Ioan Varga are banii pregătiți dacă CFR o elimină pe Braga. Prima pusă la bătaie de patron appeared first on Antena Sport.
12:10
Momente grele pentru Mathys Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei: “Suntem dezgustați” # Antena Sport
Învinsă miercuri de PSG la lovituri de departajare în Supercupa Europei, gruparea Tottenham şi-a exprimat sprijinul pentru atacantul francez Mathys Tel, care a fost ţinta unor insulte rasiste după ce a ratat la penalty-uri. Fotbalistul adus de la Bayern Munchen a fost unul dintre cei care nu au reușit să își convertească lovitura de pedeapsă. […] The post Momente grele pentru Mathys Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei: “Suntem dezgustați” appeared first on Antena Sport.
11:40
8 români iau startul în Europe Smash – Sweden 2025 (14-24 august). Turneul se vede exclusiv în AntenaPLAY # Antena Sport
Un nou turneu de tenis de masă, Europe Smash – Sweden 2025, este pe cale să înceapă. Competiția din nordul Europei se va desfășura între 14 și 24 august, iar la start se vor afla nu mai puțin de opt români, o parte dintre ei pe tabloul principal, iar restul în calificări. De la competiția […] The post 8 români iau startul în Europe Smash – Sweden 2025 (14-24 august). Turneul se vede exclusiv în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
11:00
Florin Tănase și Mihai Stoica, reclamați de CCA. Cei doi, chemați la Comisia de Disciplină # Antena Sport
FCSB a fost una dintre cele mai vehemente echipe în startul de sezon în ceea ce privește arbitrajul. Aceste lucruri nu au fost trecute cu vederea, motiv pentru care Florin Tănase și Mihai Stoica au fost reclamați de Comisia Centrală a Arbitrilor, pentru a da socoteală în fața Comisiei de Disciplină și Etică de la […] The post Florin Tănase și Mihai Stoica, reclamați de CCA. Cei doi, chemați la Comisia de Disciplină appeared first on Antena Sport.
10:30
“Opriți-vă din a omorî copii, din a omorî civili”. UEFA, mesaj indirect către Israel la Supercupa Europei # Antena Sport
Paris Saint-Germain a cucerit miercuri seara Supercupa Europei, după ce a revenit de la 0-2 contra lui Tottenham în ultimele 10 minute și s-a impus la loviturile de departajare. Înainte de startul partidei de la Udine, cele două echipe s-au aliniat în mod tradițional în timpul festivității de deschidere, iar UEFA a afișat un banner […] The post “Opriți-vă din a omorî copii, din a omorî civili”. UEFA, mesaj indirect către Israel la Supercupa Europei appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
10:00
Jucătorul dorit de Chivu, ca și semnat de Liverpool. “Cormoranii” ajung la peste 300 de milioane € cheltuiți în vară # Antena Sport
Liverpool este aproape de transferul fundaşului Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani, de la Parma, pentru o sumă de aproximativ 35 de milioane de euro, potrivit lui Fabrizio Romano. Stoperul este o ţintă cheie pentru echipa lui Arne Slot şi este acum pregătit pentru o mutare la Anfield. Liverpool va trece de cota de […] The post Jucătorul dorit de Chivu, ca și semnat de Liverpool. “Cormoranii” ajung la peste 300 de milioane € cheltuiți în vară appeared first on Antena Sport.
09:50
Pep Guardiola, aproape de mutarea verii! Atacant de Champions League pentru Manchester City # Antena Sport
Pep Guardiola, aproape de mutare verii! Atacant de Champions League pentru Manchester City care vrea să revină în lupta pentru titlu în Premier League, dar şi în cursa pentru trofeul Champions League. Tehnicianul cetăţenilor a pus ochii pe atacantul celor de la Real Madrid, Rodrygo. Pep Guardiola face achiziţii de lux înaintea noului sezon. Manchester […] The post Pep Guardiola, aproape de mutarea verii! Atacant de Champions League pentru Manchester City appeared first on Antena Sport.
09:40
Dan Petrescu are încredere că o poate întoarce pe Braga. Ce a spus despre arbitraj: “Poate avem greșeli pro-CFR” # Antena Sport
CFR Cluj o întâlnește astăzi pe Braga în manșa a doua din turul 3 preliminar al Europa League. În primul meci, portughezii s-au impus cu 2-1, la capătul unei partide în care ardelenii au arătat un joc solid și au acuzat și probleme de arbitraj. Înainte de duelul de pe Estadio Municipal de Braga, Dan […] The post Dan Petrescu are încredere că o poate întoarce pe Braga. Ce a spus despre arbitraj: “Poate avem greșeli pro-CFR” appeared first on Antena Sport.
09:20
Ousmane Dembele nu vrea să se oprească aici cu PSG. Ce a spus după Supercupă: “Suntem înfometați” # Antena Sport
Paris Saint-Germain a cucerit miercuri seara Supercupa Europei, după ce a revenit de la 0-2 contra lui Tottenham în ultimele 10 minute și s-a impus la loviturile de departajare. După meci, UEFA a ales cel mai bun jucător de pe teren și i-a înmânat trofeul lui Ousmane Dembele, principalul pretendent pentru Balonul de Aur al […] The post Ousmane Dembele nu vrea să se oprească aici cu PSG. Ce a spus după Supercupă: “Suntem înfometați” appeared first on Antena Sport.
09:10
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist” # Antena Sport
Ies la iveală amănunte incredibile din trecutul milionarului român cu trei pensii. Chiar acesta s-a decis să dea cărţile pe faţă şi să dezvăluie cum a fost speriat teribil de o întâmplare. Acesta a spus cum a fost “săltat” din propria casă pentru a sta de vorbă cu fostul preşedinte al României. Milionarul român cu […] The post Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist” appeared first on Antena Sport.
09:00
Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, l-a criticat dur pe Mihai Stoica pentru modul în care a comentat o fază de arbitraj controversată de la o partidă a ardelenilor. În plus, omul din conducerea “feroviarilor” nu l-a iertat pe președintele Consiliului de Administrație de la FCSB pentru cum i-a luat apărarea lui Ștefan […] The post Cristi Balaj, atac fără menajamente în direcția lui Mihai Stoica: “Sunt oripilat” appeared first on Antena Sport.
