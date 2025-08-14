Nicolae Bucovală: „Mamaia trebuie să revină la ceea ce a fost acum 30 de ani!”

23:10

O foarte respectată doamnă doctor din Constanța scrie zilele trecute că nu se mai poate odihni în propria locuință din cauza petrecerilor de pe plaja Neversea Beach. Detalii AICI. Azi vă prezentăm dovada că cei ce la Neversea Beach țin cu bună știință petreceri până la ce oră vor clienții. […] Articolul Petreceri fără sfârșit pe plaja Neversea: „Teoretic, ora de funcționare este până la ora 22.00. Practic, stăm și până la 6.00” a aparut prima oara pe Constanta 100%.