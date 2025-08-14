Nicolae Bucovală: „Mamaia trebuie să revină la ceea ce a fost acum 30 de ani!”
CT100, 14 august 2025 21:30
Nicolae Bucovală: „Mamaia trebuie să revină la ceea ce a fost acum 30 de ani!"

Stațiunea Mamaia a pierdut din farmecul și infrastructura de agrement care o făceau, odinioară, atractivă pentru turiști, avertizează Nicolae Bucovală, președintele Organizației Patronale Mamaia–Constanța. Acesta spune că lipsa opțiunilor de petrecere a timpului liber devine evidentă mai ales în zilele cu vreme nefavorabilă, când turiștii caută alternative, dar nu le […]
• • •
Stelian Ion acuză: „Chițac scoate la vânzare Constanța – cel mai mare jaf de după Revoluție” # CT100
Stelian Ion acuză: „Chițac scoate la vânzare Constanța – cel mai mare jaf de după Revoluție"

Stelian Ion, deputat, fostul ministru al Justiției și președintele Organizației Județene USR Constanța, a lansat azi acuzații dure la adresa primarului Vergil Chițac, pe care îl acuză că pregătește vânzarea unei părți importante din patrimoniul municipiului. Mesajul vine în contextul unei dezbateri publice desfășurate la Primăria Constanța pe tema unui […]
Constănțenii, invitați de CMSN să admire Perseidele

În noaptea de joi spre vineri, 14 spre 15 august 2025, constănțenii sunt așteptați la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța să participe la o noapte specială de observații astronomice dedicate curentului de meteori Perseide. Evenimentul va avea loc pe platforma din fața Planetariului și Observatorului Astronomic al CMSN. […]
Caritas digital – cum funcționează și cum ne putem feri

În România a apărut un tip de Caritas digital. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează utilizatorii WhatsApp şi Telegram în legătură cu o schemă de înşelăciune derulată prin aplicaţii de mesagerie şi alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunităţi cu profil educaţional şi investiţional. „Această schemă frauduloasă […]
Dezbatere publică la Constanța: sală goală, politicieni dispăruți și un primar care vinde orașul pe promisiuni uitate # CT100
Dezbatere publică la Constanța: sală goală, politicieni dispăruți și un primar care vinde orașul pe promisiuni uitate

Astăzi, Primăria Constanța a organizat dezbatere publică despre vânzarea terenurilor orașului. Sala Remus Opreanu a fost aproape pustie. Câțiva locuitori din Palazu Mare și un bătrân cu o problemă personală, fără legătură cu subiectul. Restul, câțiva consilieri locali și angajați ai primăriei. O imagine perfectă a interesului „general" față de […]
Sunscreen Film & Arts Festival 2025 – filme noi, proiecții în aer liber, intrarea gratuită

Documentarul-eveniment despre cariera și aventurile celui mai celebru tenisman român, Ilie Năstase, filme de aventuri și comedii vor fi proiectate în aer liber, în Piața Ovidiu și la Zoom Beach, în cadrul celei de-a patra ediții a Sunscreen Film & Arts Festival, programată în perioada 22 – 24 august. Intrarea este liberă, iar lista de titluri […]
A murit Alexandru Mezei, directorul general al Autorității Navale Române

Alexandru Mezeu, directorul Autorității Navale Romane (ANR), a încetat astăzi din viață. Fusese numit în funcție de Sorin Grindeanu, PSD, în decembrie 2024, când era ministru al Transporturilor. Era bolnav. În iulie 2025, era internat la Spitalul Fundeni, iar apropiații făceau apel pentru donare de sânge. ANR a minimizat evenimentul. […]
25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc VIDEO # CT100
25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc VIDEO

IULIUS marchează un sfert de secol, perioadă în care compania a redefinit standardele din retailul românesc și a contribuit semnificativ la transformarea urbană a marilor orașe din țară. Cu o viziune integrată asupra dezvoltării sustenabile și a mixului dintre shopping, business, natură și lifestyle, IULIUS a devenit un reper în industria […]
Miros greu în Constanța, se caută sursa

În mai multe zone din municipiul Constanța se simte, azi, un miros greu de fum. Locuitori din Tomis Nord, centru, Inel II, dar și din stațiunea Mamaia au reclamat că se simte un miros puternic. Există reclamații în acest sens și din municipiul Năvodari. Autoritățile au anunțat că este posibil […]
Marian Crușoveanu, PNL: „Atmosfera pe care o transmite acum coaliția nu face decât să alimenteze, artificial, procentele partidelor extremiste” # CT100
Marian Crușoveanu, PNL: „Atmosfera pe care o transmite acum coaliția nu face decât să alimenteze, artificial, procentele partidelor extremiste"

Marian Crușoveanu, parlamentar PNL, a declarat astăzi că ping-pong-ul din interiorul coaliției, pe tema măsurilor de stabilizare bugetară a României, nu este un semnal bun. „Am mai trecut prin astfel de situații în trecut, iar repetarea aceluiași scenariu nu va aduce rezultate diferite. România are nevoie de o coaliție care […]
Incendiu la o clădire administrativă din centrala nucleară Cernavodă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea" al județului Constanța a fost alertat în această dimineață în urma declanșării alarmei de incendiu la Unitatea 2, Cota 100, din cadrul Centralei Nucleare Cernavodă. Potrivit primelor informații, evenimentul s-a produs în clădirea administrativă, într-o cameră tehnică. La fața locului intervin o autospecială de […]
Petreceri fără sfârșit pe plaja Neversea: „Teoretic, ora de funcționare este până la ora 22.00. Practic, stăm și până la 6.00” # CT100
Petreceri fără sfârșit pe plaja Neversea: „Teoretic, ora de funcționare este până la ora 22.00. Practic, stăm și până la 6.00"

O foarte respectată doamnă doctor din Constanța scrie zilele trecute că nu se mai poate odihni în propria locuință din cauza petrecerilor de pe plaja Neversea Beach. Detalii AICI. Azi vă prezentăm dovada că cei ce la Neversea Beach țin cu bună știință petreceri până la ce oră vor clienții. […]
Reorganizare în educație: ce grădinițe și școli vor fi desființate ca entități juridice

În urma intrării în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, zeci de unități de învățământ din județul Constanța își pierd personalitatea juridică, pentru că nu mai îndeplinesc noile criterii minime de efective impuse de lege. Inspectoratul Școlar Județean Constanța a propus reorganizarea a 28 de școli și […]
Reorganizare forțată în educație: ce grădinițe și școli vor fi desființate ca entități juridice # CT100
Primăria Constanța instalează insule ecologice care nu pot fi folosite

Primăria Constanța a anunțat că, începând de luni, 18 august, vor fi montate încă 175 de insule ecologice, în cadrul proiectului finanțat cu bani europeni, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 100 de insule au fost deja instalate în cartierele Gară, Abator, Km 4-5, CET, Poarta 6, Inel I, […]
Preoții și călugării nu vor mai beneficia gratuit de servicii medicale

Preoții, călugării și călugărițele nu vor mai beneficia automat de calitatea de persoane asigurate în sistemul public de sănătate, începând cu 1 septembrie 2025, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare. Măsura este parte a planului Executivului de reducere a cheltuielilor și optimizare a bugetului public, care include eliminarea mai […]
Se oprește apa în mai multe zone din municipiul Medgidia pe 19 august

Pentru executarea lucrărilor programate în municipiul Medgidia, județul Constanța, în vederea conectării noilor conducte și dezafectarea celor vechi, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile marți, 19 august 2025, între orele 07:00 – 18:00. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone ale municipiului Medgidia: – Cartier Ostrov – Zona Spital […]
Adio, colete ieftine din China! România vrea să își salveze economia

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri un pachet de măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar și să protejeze economia de o eventuală recesiune. Acestea includ o nouă formulă de impozitare a multinaționalelor și introducerea unei taxe fixe pentru coletele comandate din afara Uniunii Europene. „Trebuie să fim pregătiți […]
Un nou scuar median a fost amenajat pe șoseaua unde acum două zile a avut loc un accident mortal # CT100
Un nou scuar median a fost amenajat pe șoseaua unde acum două zile a avut loc un accident mortal

Primăria municipiului Constanța a amenajat un scuar median la trecerea de pietoni situată pe Șoseaua Mangaliei, în dreptul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța. În această perioadă, au fost executate lucrări similare la trecerile de pietoni situate pe bulevardul Mamaia și bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în apropierea intersecției cu […]
RAJA a programat o lucrare în municipiul Constanța pe 19 și 20 august – mai multe zone vor rămâne fără apă # CT100
RAJA a programat o lucrare în municipiul Constanța pe 19 și 20 august – mai multe zone vor rămâne fără apă

În vederea executării lucrărilor de modernizare și sectorizare a rețelei de distribuție a apei potabile din municipiul Constanța, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile timp de 20 de ore, începând din noaptea de marți, 19 august 2025, ora 22:00, până miercuri, 20 august 2025, ora 18:00. Vor fi afectați de […]
OMD Mamaia Constanța: „Sfânta Maria este, pentru Mamaia, un adevărat fenomen” – programul evenimentelor # CT100
OMD Mamaia Constanța: „Sfânta Maria este, pentru Mamaia, un adevărat fenomen" – programul evenimentelor

Mamaia și Constanța se pregătesc pentru „Weekendul Weekendurilor" – o săptămână în care energia, tradiția și spectacolul se împletesc într-un maraton de evenimente, între 11 și 17 august. Orașul și stațiunea vor pulsa zi și noapte, transformându-se într-o scenă deschisă pentru concerte, parade navale, focuri de artificii și momente artistice care rămân în memorie. […]
Orașul de cinci stele a interzis fumatul în spațiile publice

De miercuri, 13 august, în Cluj-Napoca, supranumit „orașul de cinci stele" a intrat în vigoare interdicția de a fuma în spațiile publice precum stațiile de transport în comun, parcurile și bazele sportive, măsură care se aplică și dispozitivelor electronice de fumat. Regulamentul, adoptat de Consiliul Local în luna mai, a […]
Captură uriașă în Portul Constanța Sud Agigea: țigări de 4 milioane euro, ascunse într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite # CT100
Captură uriașă în Portul Constanța Sud Agigea: țigări de 4 milioane euro, ascunse într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectorii vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au făcut una dintre cele mai mari descoperiri din acest an în lupta împotriva contrabandei. În urma unui control amănunțit, aceștia au […]
Mam
Medicii de la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol atrag atenția nămolul vândut pe plajă este lipsit de proprietăți terapeutice. Aceștia spun că vânzătorii ambulanți își procură marfa fie din zonele de deversare, ceea ce înseamnă că a fost deja utilizat, fie de la mal, nu din cel din mijlocul […] Articolul Sanatoriul Techirghiol: nămolul vândut pe plaje este reciclat și inutil pentru tratament a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Contract de 557 milioane lei pentru modernizarea infrastructurii electrice în Portul Constanța # CT100
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (CN APM SA), în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, autoritatea de management, contractul de finanțare nr. 118/2025 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța – Etapa a II-a“. Proiectul este finanțat […] Articolul Contract de 557 milioane lei pentru modernizarea infrastructurii electrice în Portul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Forțele Navale Române transformă Constanța în scena unui spectacol naval și aerian de Ziua Marinei # CT100
Vineri, 15 august 2025, Constanța va deveni capitala simbolică a apelor românești, găzduind evenimentele dedicate Zilei Marinei Române. Festivitățile vor avea loc pe faleza din fața Comandamentului Flotei și în raionul maritim din fața acesteia, unde se va desfășura Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 2025 – FNR 25”, un spectacol complex […] Articolul Forțele Navale Române transformă Constanța în scena unui spectacol naval și aerian de Ziua Marinei a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Tabăra tătară de la Vatra Moldoviței: peste 100 de elevi au redescoperit tradițiile și cultura comunității # CT100
Cea de-a treia tabără organizată în acest an de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România(UDTTMR) pentru elevii de la Școala Comunitară s-a desfășurat în perioada 3–8 august 2025, la Vatra Moldoviței, județul Suceava. Peste 100 de copii au avut parte, timp de aproape o săptămână, de o experiență ce a îmbinat […] Articolul Tabăra tătară de la Vatra Moldoviței: peste 100 de elevi au redescoperit tradițiile și cultura comunității a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Inflația explodează în iulie după liberalizarea energiei electrice. Urmează vremuri negre din acest punct de vedere # CT100
Rata anuală a inflaţiei a urcat puternic în iulie 2025, ajungând la 7,8%, faţă de 5,7% în iunie, arată datele publicate marţi de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterea abruptă a fost determinată, în principal, de liberalizarea prețurilor la energie electrică începând cu 1 iulie, ceea ce a dus la o scumpire a electricității de 62,97%. […] Articolul Inflația explodează în iulie după liberalizarea energiei electrice. Urmează vremuri negre din acest punct de vedere a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Activități pentru elevi și cercetași, în pepiniera IULIUS din Lazu, amenajată pentru viitorul proiect de regenerare urbană din Constanța # CT100
Elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitatea Valu lui Traian au participat la un eveniment organizat decentrul local bleuMarin Constanța – filială a Organizației Naționale „Cercetașii României”, în pepiniera amenajată de compania IULIUS în localitatea Lazu. Tinerii au avut parte de activități specifice cercetașilor, au descoperit cum se amenajează […] Articolul Activități pentru elevi și cercetași, în pepiniera IULIUS din Lazu, amenajată pentru viitorul proiect de regenerare urbană din Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Primăria Medgidia anunță utilizarea ecoinsulelor digitalizate și a cardurilor de acces pentru colectarea selectivă a deșeurilor # CT100
În municipiul Medgidia se află în curs de implementare proiectul cu titlul „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Medgidia”, finanțat prin PNRR, Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune. În cadrul […] Articolul Primăria Medgidia anunță utilizarea ecoinsulelor digitalizate și a cardurilor de acces pentru colectarea selectivă a deșeurilor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Horia Constantinescu avertizează: E-coli la robinet din cauza gropilor cu dejecții umane de pe plaja Tuzla # CT100
Horia Constantinescu, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, a transmis către Garda Națională de Mediu – Comisariatul General o sesizare oficială și publică privind o serie de nereguli grave constatate pe plaja din localitatea Tuzla. Potrivit documentului, în urma unor controale derulate asupra operatorilor economici din […] Articolul Horia Constantinescu avertizează: E-coli la robinet din cauza gropilor cu dejecții umane de pe plaja Tuzla a aparut prima oara pe Constanta 100%.
CJC reacționează după imaginile cu autobuze supraaglomerate pe ruta Tuzla – Constanța: sancțiuni dure și promisiuni de modernizare a transportului # CT100
Având în vedere fotografiile apărute astăzi în mediul online, care surprind supraaglomerarea mijloacelor de transport pe traseul Tuzla – Constanța, Consiliul Județean Constanța dorește să aducă următoarele clarificări pentru informarea corectă a cetățenilor: 1. Traseul menționat este operat de asocierea Grup Atyc SRL Nordiana Nis SRL si Metropolitan SRL, asociații de […] Articolul CJC reacționează după imaginile cu autobuze supraaglomerate pe ruta Tuzla – Constanța: sancțiuni dure și promisiuni de modernizare a transportului a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Cu ocazia minivacanței prilejuite de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, compania CT BUS anunță modificări în programul de transport public pentru perioada 15–17 august 2025. Programul de transport – vineri, 15 august În ziua de 15 august, toate autobuzele vor circula conform programului de weekend. Programul de transport – sâmbătă și duminică, […] Articolul Programul CT BUS în minivacanța de Sfânta Maria a aparut prima oara pe Constanta 100%.
RAJA S.A. aduce la cunoștință consumatorilor din întreaga arie de operare că vineri – 15 august 2025, cu prilejul sărbătorii Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria), casieriile societății, precum și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul vor fi închise. Abonații au la dispoziție soluții alternative de plată, precum contul […] Articolul Programul RAJA de Sfânta Maria a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Dacă mai voiați o dovadă că România este un stat eșuat, în care legea nu înseamnă decât niște cuvinte scrise pe foaie, fără însemnătate, ați mai primit una chiar de la ministrul Dezvoltării. Cseke Attila a afirmat că în România sub 40 la sută din cei care primesc amenzi de […] Articolul Stat eșuat: doar 4 din 10 șoferi își plătesc amenzile a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Clinici medicale private din Constanța, în pragul blocajului financiar după controalele CJAS. Pacienții, primele victime # CT100
Mai multe clinici private din județul Constanța au primit o lovitură financiară majoră din partea Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS). Instituția a efectuat controale și a decis să recupereze sume deja plătite pentru servicii medicale efectuate. În unele cazuri, vorbim despre sute de mii de lei pe care […] Articolul Clinici medicale private din Constanța, în pragul blocajului financiar după controalele CJAS. Pacienții, primele victime a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Anul școlar 2025 – 2026 va avea 36 de săptămâni de cursuri, potrivit Ordinului ministrului Educației, Daniel David, și se va desfășura în cinci module separate de perioade de vacanță. Module de cursuri Vacanțe școlare Excepții pentru clasele terminale „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” Cele două programe se vor desfășura […] Articolul Când începe școala (dacă profesorii nu intră în grevă) a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11 august 2025
Astăzi, 11 august, în jurul orei 2.10, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța. Deplasați la fața locului, polițiștii au găsit un bărbat de 57 de ani, din Constanța, care fusese acroșat […] Articolul Accident mortal provocat de un șofer care conducea drogat și în comă alcoolică a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Mâine seară, 12 august 2025, de la ora 19:00, Delfinariul Constanța va găzdui un eveniment muzical unic: Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” va susține concertul „Madrigal: ULTRAsunete”, în cadrul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului (SEAS). Într-un cadru spectaculos, vocile inconfundabile ale Madrigalului se vor împleti cu ecourile […] Articolul Magia Madrigalului întâlnește grația delfinilor: concert-spectacol la Delfinariu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Între 4 și 10 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și cei ai formațiunilor rutiere din județul Constanța au desfășurat o acțiune de amploare pentru combaterea vitezei excesive. Zilnic, în medie 50 de polițiști au patrulat pe șosele, iar rezultatele sunt grăitoare: 1.337 de amenzi contravenționale, în valoare […] Articolul Viteză, amendă, pieton! Lecția primită de peste 700 de șoferi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Clubul Sportiv Medgidia a transmis, luni, un comunicat de presă prin care dezminte informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora echipa ar fi fost „exclusă” din Liga a III-a de Fotbal. Reprezentanții clubului subliniază că formația a retrogradat sportiv în Liga a IV-a, ca urmare a rezultatelor obținute în sezonul […] Articolul CS Medgidia clarifică: retrogradare sportivă, nu excludere din Liga a III-a a aparut prima oara pe Constanta 100%.
RAJA a anunțat azi că, urmare a necesității înlocuirii unor componente suplimentare identificate în timpul intervenției, precum și a verificărilor suplimentare de siguranță necesare pentru a preveni reapariția avariei, suntem nevoiți să extindem sistarea furnizării apei potabile până în jurul orei 22:00. Sunt în continuare afectați de lipsa apei consumatorii […] Articolul RAJA: întreruperea furnizării apei în municipiul Constanța se prelungește a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Plaja Tuzla, sub lupa autorităților: amenzi, firme fără autorizații și conexiuni cu nume influente din Constanța, plus o coincidență stranie # CT100
Pe 8 august 2025, o echipă mixtă de control formată din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, Inspectoratului Județean în Construcții, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihail Kogălniceanu” și Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța a descins pe mai […] Articolul Plaja Tuzla, sub lupa autorităților: amenzi, firme fără autorizații și conexiuni cu nume influente din Constanța, plus o coincidență stranie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Cum va fi sărbătorită Ziua Marinei în municipiul Constanța – programul complet și restricțiile de circulație # CT100
Între 11 și 15 august, în municipiul Constanța se vor organiza mai multe evenimente cu ocazia Zilei Marinei. Programul Forțelor Navale Române: 11-13 august – 18:00-21:00 – Expoziție marinărească pe faleza din fața Comandamentului Flotei, cu tehnică, echipamente și standuri interactive. Debutul expoziției va fi marcat luni, 11 august, ora […] Articolul Cum va fi sărbătorită Ziua Marinei în municipiul Constanța – programul complet și restricțiile de circulație a aparut prima oara pe Constanta 100%.
În perioada 11 – 17 august 2025, Polaris M Holding pune la dispoziția constănțenilor un container pentru colectarea deșeurilor voluminoase, amplasat pe strada Th. Speranția, boxa 048/52. Locuitorii pot aduce aici obiecte care nu pot fi depozitate în containerele obișnuite: Cei care nu pot ajunge în această perioadă la container au la dispoziție Centrul […] Articolul Container pentru deșeuri voluminoase, amplasat de Polaris pe strada Th. Speranția a aparut prima oara pe Constanta 100%.
La împlinirea a șapte ani de la violențele din 10 august 2018, USR Constanța a transmis un mesaj ferm prin care cere accelerarea procesului și tragerea la răspundere a celor responsabili pentru reprimarea brutală a manifestației din Piața Victoriei. „Pe 10 august 2018, zeci de mii de români din țară și […] Articolul USR Constanța, la 7 ani de la protestul din 10 august: „Vinovații trebuie să plătească” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
RAJA a anunțat că, urmare a unei avarii depistate la conducta cu diametrul de 600 mm de pe Bd. Tomis nr. 317, din municipiul Constanța, s-a impus sistarea furnizării apei potabile astăzi, 11 august 2025, în intervalul orar 11:30 – 18:00, în zona: str. Soveja – bd. Tomis – bd. […] Articolul Mai multe zone din municipiul Constanța au rămas azi fără apă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Țigări și alcool de contrabandă, ascunse pe o navă sub pavilion Saint Kitts – Nevis, descoperite de polițiștii de frontieră # CT100
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, pe 8 august 2025, aproximativ 15.000 de țigarete și 200 de litri de băuturi alcoolice de diferite mărci, ascunse într-un buncăr de pe prova unei nave. Controlul a fost efectuat de polițiștii de frontieră din Sectorul Poliției de Frontieră Tulcea, […] Articolul Țigări și alcool de contrabandă, ascunse pe o navă sub pavilion Saint Kitts – Nevis, descoperite de polițiștii de frontieră a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Noaptea trecută, în jurul orei 02.10, un grav accident rutier s-a produs în municipiul Constanța, pe Șoseaua Mangaliei, în dreptul magazinului Supeco. Potrivit martorilor, un bărbat ar fi fost surprins pe mijlocul carosabilului de un autoturism marca Logan, care circula cu viteză mare. Impactul a fost extrem de violent, victima […] Articolul Accident mortal pe Șoseaua Mangaliei. Șoferul a fugit VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
