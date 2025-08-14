Ministerul Sănătăţii lansează un program-pilot pentru integrarea asigurărilor private în spitalele publice. Se testează deja în patru mari orașe
Stiripesurse.ro, 14 august 2025 22:30
Ministerul Sănătăţii va demara un program-pilot în spitalele din judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Vâlcea şi Timiş, prin care asigurările private vor fi integrate în serviciile publice de sănătate. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
22:50
Silvia Monica Dinică (USR) a fost numită în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, informează Agerpres. Citește mai departe...
22:50
Străpugera rușilor în Donețk a fost oprită - Ucranenii spun că au stabilizat frontul # Stiripesurse.ro
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Doneţk unde trupele ruse au reuşit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
22:50
Cei 800 de rezervişti din Garda Naţională mobilizaţi de Trump să ”cureţe” Washingtonul se află în capitală # Stiripesurse.ro
Cei 800 de membri ai Gărzii Naţionale mobilizată de către Donald Trump să ”cureţe” Washingtonul, aşa cum anunţa la începutul săptămânii locatarul Casei Albe, se află în capitala americană, confirmă joi Pentagonul, relatează AFP, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
22:50
Florian Bodog îl critică pe primul ministru. Fostul ministru al Sănătății este nemulțumit pentru că Ilie Bolojan ia decizii fără să se consulte și cu PSD. Citește mai departe...
Acum 30 minute
22:30
România propune o alianță militară aparte: România, Bulgaria și Turcia / Miza e Rusia # Stiripesurse.ro
Marea Neagră - în special apele ucrainene - a fost un teatru de război crucial de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Minele maritime în derivă au reprezentat o amenințare pentru transporturile de cereale și petrol, mai multe nave comerciale fiind lovite. Citește mai departe...
22:30
VIDEO Incendiu în zona stației de epurare din Slatina: flăcările s-au extins la locuințele din împrejurime - pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale # Stiripesurse.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, în zona stației de epurare din Slatina, iar flăcările s-au extins rapid spre locuințele de pe strada Mânăstirii. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Citește mai departe...
22:30
Ministerul Sănătăţii lansează un program-pilot pentru integrarea asigurărilor private în spitalele publice. Se testează deja în patru mari orașe # Stiripesurse.ro
Ministerul Sănătăţii va demara un program-pilot în spitalele din judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Vâlcea şi Timiş, prin care asigurările private vor fi integrate în serviciile publice de sănătate. Citește mai departe...
22:20
Gheorghe Mărmureanu s-a 'cutremurat' după ce a văzut seismul de 8,8 din Kamceatka: 'În România ar rezista numai câteva construcții importante' # Stiripesurse.ro
Gheorghe Mărmureanu, fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului, a analizat seismul devastator de 8,8 grade produs pe 30 iulie 2025 în largul peninsulei rusești Kamceatka, dar a explicat însă că nu există motive de îngrijorare, pentru moment, în România. Citește mai departe...
Acum o oră
22:10
Donald Trump acuză, înaintea summt-ului din Alaska: Toată lumea e de vină, Putin e de vină, toți sunt de vină # Stiripesurse.ro
Toată lumea e de vină, Putin e de vină, toți sunt de vină pentru războiul din Ucraina, spune președintele SUA, Donald Trump, potrivit SkyNews, notează mediafax. Citește mai departe...
22:00
George Simion îl trollează pe Ilie Bolojan: Va fi o mare ușurare să nu mai fiu premierul vostru # Stiripesurse.ro
Liderul AUR, George Simion, îl trollează pe premierul Ilie Bolojan și postează pe Facebook un text prin care, susține el, redă adevăratul mesaj transmis de premier către primari după ce o parte din proiectele prin PNRR nu mai pot fi realizate. Citește mai departe...
22:00
Biofarm a afişat un profit net în creştere cu 16% după primul semestru al acestui an # Stiripesurse.ro
Producătorul de medicamente Biofarm a înregistrat un profit net în urcare cu 16% după prima jumătate a acestui an, la 48,8 milioane de lei, potrivit Raportului semestrial remis joi Bursei de la Bucureşti, scrie Agerpres. Citește mai departe...
21:50
Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților, pus în transparență decizională de Ministerul Muncii, nu include în reforma magistraților și judecătorii CCR.„Statutul judecătorilor CCR, inclusiv pensiile, este reglementat prin Legea nr. Citește mai departe...
21:50
Diana Șoșoacă acuză DGASPC Sector 2 de abuzuri și discriminare în cazul fiicei sale # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul și președintele Partidului S.O.S. România, Diana Iovanovici-Șoșoacă, a transmis o plângere administrativă către DGASPC Sector 2, ANPDCA și prim-ministrul României, acuzând instituția de proceduri abuzive și nereguli grave într-o acțiune ce viza evaluarea Citește mai departe...
21:50
Comisarii Gărzii de Mediu vor purta bodycam-uri: Guvernul a adoptat decizia somat de OCDE # Stiripesurse.ro
Guvernul României a adoptat o nouă decizie la presiunea OCDE. După ce premierul Ilie Bolojan a explicat că modificarea Pilonului II de pensii se va face la cerera OCDE, acum , o altă decizie luată pe aceeași filieră a fost anunțată. Citește mai departe...
Acum 2 ore
21:30
Armă letală de vânătoare descoperită de polițiștii din Ialomița: suspectul a fost arestat # Stiripesurse.ro
Polițiștii din Ialomița au descins joi în comuna Reviga și au găsit, ascunsă în gospodăria unui localnic, o armă letală de vânătoare deținută ilegal. Descoperirea a fost făcută în urma unei percheziții domiciliare, iar bărbatul bănuit a ajuns direct în arest. Citește mai departe...
21:30
Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui tête-à-tête în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina şi repetă că trebuie să fie ”împărţite” teritorii, Citește mai departe...
21:20
CNAS asigură continuitatea tratamentelor pacienților cu cancer, deși decontările întârzie: ce spune instituția # Stiripesurse.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, joi, într-un comunicat de presă, că în prezent instituţia dispune de credite de angajament care asigură continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer. Citește mai departe...
21:20
Anca Alexandrescu vine cu soluția pentru reducerea deficitului: Zero lei către înarmare, să nu mai cumpărăm arme # Stiripesurse.ro
Jurnalista Anca Alexandrescu intervine cu o idee categorică privind reduerea deficitului bugetar. Alexandrescu spune că pentru a se economisi bani e nevoie ca toate achizițiile de arme și sumele alocate pentru înarmare să fie sistate. Citește mai departe...
21:10
Mijlocaşul sârb Nemanja Matic a părăsit joi clubul Olympique Marseille, a anunţat gruparea franceză pe contul oficial de X.Nemanja Matic (37 de ani) a plecat de la Olympique Marseille după un an şi jumătate. „Nemanja Matic şi OL îşi încheie colaborarea. Citește mai departe...
21:10
BREAKING | Guvernul a publicat proiectul privind pensiile magistraților: plafon de 70% din salariu, etapizare falsă a vârstei de pensionare # Stiripesurse.ro
Ministerul Muncii a pus joi, 14 august, în dezbatere publică un proiect de lege care rescrie regulile pentru pensiile de serviciu ale magistraților, personalului auxiliar din instanțe și parchete, precum și ale personalului de specialitate juridică din cadrul Curții Constituționale. Citește mai departe...
21:00
Dictatura din Rusia devine feroce: Se restricționează accesul la WhatsApp și Telegram # Stiripesurse.ro
Rusia a anunțat restricții privind apelurile prin aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram, susținând că acest lucru este necesar pentru combaterea criminalității, a relatat presa de stat, potrivit France 24, informează News.ro. Citește mai departe...
20:50
Consiliul de Administraţie al Romarm i-a numit pe Răzvan Marian Pîrcălăbescu şi pe George Adrian Teotoc în funcţiile de director general şi, respectiv, director economic, cu mandate de 4 ani, în urma unei proceduri de selecţie organizate în conformitate cu ordonanţa privind Citește mai departe...
20:50
Rompetrol Rafinare şi-a redus pierderile cu 29 % în prima jumătate a anului, raportat la perioada similară din 2024 # Stiripesurse.ro
Rompetrol Rafinare a raportat la jumătatea anului pierderi de 53,19 milioane de dolari, rezultat îmbunătăţit, însă, cu 29% faţă de cel aferent perioadei similare din 2024, când a afişat pierderi de 75,17 milioane de dolari, informează Agerpres. Citește mai departe...
20:50
Cristian Preda a rămas cu un gust amar după ce aflat că Iohannis are de dat bani la ANAF: 'Dator de 9 ani la stat?!' # Stiripesurse.ro
Klaus Iohannis fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro, sumă aferentă veniturilor obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, imobil intrat în posesia sa printr-o procedură declarată ilegală de instanțe. Citește mai departe...
Acum 4 ore
20:40
Incendiu la o casă cu două etaje din Codlea: ISU Brașov intervine cu mai multe autospeciale # Stiripesurse.ro
Un incendiu a izbucnit la o locuință cu regim de înălțime parter plus două etaje, situată în localitatea Codlea. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la acoperișul clădirii, existând risc de propagare la construcțiile învecinate. Citește mai departe...
20:40
Un deputat PNL spulberă AUR: Are zero șanse să ajungă la guvernare. Asta deranjează suveraniștii # Stiripesurse.ro
Un deputat PNL spulberă AUR, partid despre care spune că are zero șanse să ajungă la guvernare. Declarațiile vin după mai multe speculații privind planul PSD de a ieși de la guvernare și a se alia cu AUR. Citește mai departe...
20:30
Numeroşi utilizatori ai reţelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector, potrivit news. Citește mai departe...
20:30
Ministerul rus al Justiţiei declară indezirabil ONG-ul Reporters Sans Frontières, care apără drepturile presei # Stiripesurse.ro
Ministerul rus al Justiţiei declară organizaţia nonguvernamentală (ONG) de apărarea drepturilor presei Reporters Sans Frontières (RSF) ”indezirabilă” în Rusia, interzicând-o astfel de facto, în plină represiune a disidenţei în această ţară, relatează AFP, potrivit news. Citește mai departe...
20:30
Atac la ‘baionetă’ din PSD împotriva lui Bolojan pe un subiect delicat: ‘Manual de distrus școala în trei pași’ # Stiripesurse.ro
Închiderea școlilor din comunitățile mici va împinge copiii din mediul rural spre abandon, mai ales în lipsa unei infrastructuri reale pentru transportul școlar, consideră parlamentarul PSD Răzvan Ciortea, care critică setul de măsuri girat de premierul Ilie Bolojan. Citește mai departe...
20:20
Arbitrii Sorin Vadana şi Sebastian Colţescu vor conduce la centru partidele care se vor disputa, vineri, în etapa a şasea a Superligii.Brigăzile de la cele două confruntări:Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti, ora 19. Citește mai departe...
20:20
Proiectul de lege care forțează afaceriștii să aibă cont bancar: Companiile pot fi declarate ca inactive # Stiripesurse.ro
Se schimbă legea pentru oamenii de afaceri din România. O companie care nu are cont bancar poate fi declarată ca inactivă, arată o nouă inițiativă legislativă. Citește mai departe...
20:20
Motocicliștii strâng bani pentru un băiat rămas fără un picior: DoomFest 3.0, festivalul caritabil pentru Mihai # Stiripesurse.ro
Motociliștii clubului Doomstriker LEMC Banat organizează, în cel de-al treilea an consecutiv, evenimentul caritabil DoomFest (varianta 3.0). În acest an, cauza este strângerea de fonduri pentru Mihai, un tânăr de 18 ani care și-a pierdut piciorul în urma unui accident rutier.DoomFest 3. Citește mai departe...
20:20
Universitatea Cluj a anunţat joi oficializarea împrumutului atacantului Andrei Gheorghiţă, de la FCSB, printr-o postare pe paginile oficiale ale clubului. Atacantul (23 de ani) a fost împrumutat pe o perioadă de un an, cu opţiune de cumpărare. Citește mai departe...
20:20
Decretul de desemnare a lui Ilie Bolojan ca vicepremier interimar a fost publicat în Monitorul Oficial # Stiripesurse.ro
Decretul prin care premierul Ilie Bolojan a fost desemnat ca vicepremier interimar pe domeniile coordonate de Dragoş Anastasiu, care şi-a dat demisia în iulie, a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Citește mai departe...
20:20
Numeroşi utilizatori ai reţelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector, notează news.ro. Citește mai departe...
20:10
LIVE - FCSB, CFR și Craiova se luptă pentru biletul de acces în play-off Europa League, respectiv Conference League # Stiripesurse.ro
Cele trei echipe românești joacă în această seară pentru accederea în play-off-ul Cupelor Europene. Prima care intră în cursă este FCSB. Campioana României o întâlnește pe Drita, de la ora 21.00. Citește mai departe...
20:10
Rogobete: Anumite servicii de ambulanţă vor fi coordonate teritorial dintr-un singur punct; nu se desfiinţează niciun serviciu # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi, în vizită la spitalul din Schitu Greci, că anumite servicii de ambulanţă vor fi "coordonate dintr-un singur punct" şi a dat asigurări că nu se va desfiinţa niciun serviciu de ambulanţă din judeţe, Citește mai departe...
20:10
Preşedintele CJ Olt: Construirea unui corp de spital cu şapte etaje, la Slatina, în evaluare # Stiripesurse.ro
Proiectul pentru construirea unui corp de spital cu şapte etaje la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a fost depus la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi se află în evaluare, a anunţat, joi, preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu. Citește mai departe...
20:10
CNAS: Continuitatea tratamentelor oncologice - asigurată în baza creditelor de angajament # Stiripesurse.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuităţii tratamentelor bolnavilor oncologici, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
20:00
Scandal în MAI! Sute de angajați au păcălit sistemul pentru a ieși anticipat la pensie. S-a ajuns la procese # Stiripesurse.ro
Este scandal în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), după ce sute de angajați au ieșit anticipat la pensie, folosindu-se de metode nu tocmai ortodoxe. Citește mai departe...
19:50
Oamenii de știință revoluționează industria alimentară: noua metodă care adaugă fier și iod în alimente și băuturi # Stiripesurse.ro
Cercetătorii de la MIT au inventat un mod nou de a adăuga nutrienți importanți, cum sunt fierul și iodul, în alimente și băuturi. Ei folosesc particule foarte mici, care pot fi puse în cafea, ceai, pâine sau chiar presărate pe mâncare, fără să schimbe gustul. Citește mai departe...
19:50
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea legii privind dreptul de autor # Stiripesurse.ro
Ministerul Culturii a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi reorganizarea unor autorităţi publice din sectorul cultural. Citește mai departe...
19:40
Bolojan e contestat și de primarii PNL după ce i-a lăsat fără bani: La Oradea a fost bun programul Anghel Saligny. Acum nu mai e # Stiripesurse.ro
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privinţa programului "Anghel Saligny", arătând că se va "lupta" pentru continuarea finanţării proiectelor. Citește mai departe...
19:30
ANPC a aplicat sancţiuni în valoare de peste 4 milioane lei, la nivel naţional, în perioada 11 - 14 august # Stiripesurse.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 820 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, în perioada 11 - 14 august, şi a dat amenzi de peste 4 milioane de lei în urma neregulilor constatate. Citește mai departe...
19:30
Atacul e la companiile românești!Marius Lulea nimicește proiectul prin care Guvernul promite că blochează transferul profitului mulținaționalelor # Stiripesurse.ro
AUR acuză Guvernul Bolojan că sabotează companiile românești. Marius Lulea, prim-vicepreşedinte AUR, transmite că "Guvernul rămâne complice al marilor corporaţii străine. Firmele româneşti sunt împinse spre faliment". Citește mai departe...
19:20
O aeronavă Il-96 a detașamentului special de zbor "Rusia" a zburat joi dimineață de la Moscova în Alaska. Citește mai departe...
19:10
PSD acuză, Dragoș Pîslaru răspunde: 'În Coaliţie se cunoaşte foarte bine conţinutul proiectului de ordonanţă pentru instituirea de măsuri legate de PNRR' # Stiripesurse.ro
Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, spune, joi, după şedinţa Executivului, că proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri legate de PNRR este coiniţiat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi de Ministerul de Finanţe, iar dialogul Citește mai departe...
19:10
VIDEO. Momente umilitoare pentru DiCaprio. Starul a fost oprit și verificat de polițiști care habar nu aveau cine este # Stiripesurse.ro
Imaginile cu Leonardo DiCaprio au devenit rapid virale pe reţelele sociale online. Starul de la Hollywood a fost nevoit să aștepte minute bune pentru a trece de un control făcut de polițiști înainte de a particip la o petrecere exclusivistă în Ibiza. Citește mai departe...
19:10
Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe şi preşedintele ucrainean Citește mai departe...
19:00
Peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui George Enescu la cea de-a XXVII-a ediţie a festivalului # Stiripesurse.ro
Peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui George Enescu vor fi prezentate la Bucureşti şi în ţară în cadrul celei de-a XXVII-a ediţii a Festivalului Internaţional George Enescu, anunţă organizatorii într-un comunicat transmis joi, AGERPRES. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.