Străpugera rușilor în Donețk a fost oprită - Ucrainenii spun că au stabilizat frontul

19:10

Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, spune, joi, după şedinţa Executivului, că proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri legate de PNRR este coiniţiat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi de Ministerul de Finanţe, iar dialogul Citește mai departe...