„S-a văzut superioritatea” Mario Camora, descumpănit după înfrângerea cu Braga: „Am luat gol mult prea ușor”
Golazo.ro, 15 august 2025 01:10
Braga - CFR Cluj 2-0 (2-1 în tur). Mario Camora (38 de ani), căpitanul ardelenilor, a vorbit despre înfrângerea din turul #3 al preliminariilor Europa League.
Acum o oră
01:20
„Ne-am panicat!” Mirel Rădoi a explicat căderea incredibilă cu Spartak Trnava: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui” # Golazo.ro
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a explicat că jucătorii s-au relaxat prea devreme în returul „dublei” cu Spartak Trnava: „Nu au crezut că vor da 4 goluri”.
01:10
01:00
Scandal pe „Ilie Oană” Suporterii lui Beitar Ierusalim n-au putut afișa la Ploiești un banner în care cereau ca Hamas să eliberez un ostatic # Golazo.ro
Decizia UEFA de a interzice afișarea unui banner la partida dintre Beitar Ierusalim și Riga FC, din turul #3 preliminar al Conference League, a stârnit furia israelienilor.
Acum 2 ore
00:50
„Nu aveau nevoie de ajutor!” Dan Petrescu critică arbitrajul după o nouă înfrângere cu Braga + Meciul cu Oțelul nu se amână: „Îi supăram pe toți” # Golazo.ro
Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, consideră că arbitrul a dictat mult prea ușor penalty pentru Braga, în manșa retur a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor”.
00:40
Gol cât o calificare! Foto. Execuție senzațională reușită de Tudor Băluță în meciul cu Spartak Trnava # Golazo.ro
Spartak Trnava - U Craiova 4-3 (4-6 la general). Tudor Băluță (26 de ani) i-a readus pe olteni în avantaj, în minutul 100 al partidei, cu o reușită superbă. Deșii elevii lui Rădoi au condus cu 4-0, slovacii au reușit să egaleze situația pe tabelă și să ducă meciul în prelungiri.
00:30
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!” # Golazo.ro
DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League.
00:10
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League # Golazo.ro
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova luptă pentru accederea în play-off-ul Europa League, respectiv Conference League. Toate cele trei formații și-au aflat deja adversarele pentru meciurile din play-off.
00:10
Răzvan Lucescu da, Edi ba PAOK s-a calificat dramatic în play-off-ul Europa League » Victoria obținută de Legia lui Iordănescu, insuficientă # Golazo.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 1-0 la general, după prelungiri, cu Wolfsberger.
00:00
„Nu s-a schimbat nimic în 20 de ani” 185 de jucători au dat în judecată World Rugby. Carl Hayman: „Nu ni se spune adevărul despre gravitatea leziunilor cerebrale” # Golazo.ro
Carl Hayman (45 de ani) s-a alăturat procesului împotriva World Rugby, pentru adopta măsuri de siguranță pentru jucători.
Acum 4 ore
23:30
„Mă bucur că le-am închis gura!” Politic susține că s-a confruntat cu „înjurături și comentarii rasiste” în Kosovo + Ce spune despre Aberdeen # Golazo.ro
DRITA - FCSB 1-3 (3-6 la general). Dennis Politic (25 de ani) susține că fanii kosovari l-au înjurat și i-au adresat comentarii rasiste: „Mă bucur că le-am închis gura”.
23:30
„Și-au arătat caracterul” Charalambous, primele concluzii după calificarea în play-off: „Asta a făcut diferența cu Drita” # Golazo.ro
DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League.
22:30
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac # Golazo.ro
Braga - CFR Cluj. Portughezii au deschis scorul, în minutul 19, prin Zalazar, după ce arbitrul Stegemann a dictat un penalty la o fază controversată.
22:30
FCSB, tricou inedit FOTO. Echipamentul campoanei României, modificat de legea din Kosovo la returul cu Drita # Golazo.ro
Drita - FCSB. Campioana României joacă fără sponsorul principal pe tricou la Priștina
22:20
Au încălcat regulamentul! FC Bacău, programată să joace în Cupa României la mai puțin de 48 de ore de ultimul meci! # Golazo.ro
FC Bacău a fost programată să dispute meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț, din runda #3 a Cupei României, la 46 de ore distanță de ultimul joc oficial.
22:10
„Pătează fotbalul spaniol” Front comun împotriva disputării la Miami a duelului Villarreal - Barcelona # Golazo.ro
Mai multe voci din fotbalul spaniol dezaprobă decizia Federației Spaniole de Fotbal de a organiza duelul dintre Villarreal și FC Barcelona, din etapa 20 a La Liga, la Miami.
22:00
Cuvinte de laudă pentru Cîrstea Iga Swiatek, după victoria de la Cincinnati: „Am avut mereu meciuri dificile cu Sorana” # Golazo.ro
Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA) a lăudat-o pe Sorana Cîrstea (35 de ani, #54 WTA), după ce a învins-o (6-4, 6-3) și a obținut calificarea în sferturile de finală ale turneului Cincinnati Open.
22:00
Acum 6 ore
21:20
Voyo a clacat! Drita - FCSB nu se vede în România! Aplicația Pro TV nu funcționează pe niciun dispozitiv! Fanii campioanei au luat foc! # Golazo.ro
Platforma Voyo, care deține drepturile exclusive pentru difuzarea meciului dintre Drita și FCSB în România, întâmpină probleme tehnice. Între timp, partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
21:10
Problemele lui Târnovanu Bogdan Stelea l-a analizat pe portarul FCSB și a identificat două «defecte» : „Nu o să îi convină dacă îl critic” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (57 de ani), fost portar al naționalei României, a vorbit despre capitolele la care Ștefan Târnovanu (25 de ani) ar trebui să-și îmbunătățească jocul.
20:20
Venus Williams revine la US Open A primit un wild-card și va juca în ultimul Grand Slam al anului » Ce jucătoare au mai fost invitate # Golazo.ro
Venus Williams (45 de ani, #577 WTA), una dintre cele mai emblematice jucătoare din istoria tenisului și sora Serenei Williams (43 de ani), va reveni pe teren în cadrul turneului US Open.
20:10
Alexandru Mitriță (30 de ani) a fost desemnat „jucătorul lunii iulie” în Superliga Chineză de Fotbal.
Acum 8 ore
19:50
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1 # Golazo.ro
Louis Munteanu și dorește să plece din Gruia în această vară, iar CFR Cluj vrea să obțină o sumă importantă în schimbul golgheterului său. Transferul lui Arnaud Kalimunedo la Nottingham Forest îi deschide atacantului român calea spre Ligue 1.
19:50
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo: „Nu are dovezi!” # Golazo.ro
Presa din Kosovo a reacționat după ce Gigi Becali, patronul FCSB, a trimis 20 de bodyguarzi la Priștina pentru a proteja echipa.
19:40
Scene violente în Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket: „Și-a pierdut cunoștința!” + Poliția: „Nu e o situație de risc iminent!&r # Golazo.ro
Soția lui Alexandru Raicea (28 de ani) a fost agresată fizic, pe 10 august, într-un supermarket din Craiova.
18:50
Dobre nu pleacă Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm” # Golazo.ro
Rapid București dorește să continue contractul lui Alexandru Dobre (26 de ani).
18:30
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!” # Golazo.ro
Mihai Popescu, fundaș FCSB, a dezvăluit că a purtat în dialog cu un adversar în timpul meciului tur cu Drita, în momentul în care campioana României era condusă.
18:20
A plecat de la FCSB Andrei Gheorghiță a părăsit-o pe campioană și va evolua pentru o rivală din play-off # Golazo.ro
Andrei Gheorghiță (23 de ani), mijlocașul FCSB-ului, a fost împrumutat oficial la U Cluj. Gheorghiță va juca un sezon pentru ardeleni, iar clubul a inclus în înțelegere opțiunea de transfer definitiv.
18:00
Star la 17 ani Kairat Almaty, dusă de un puști în play-off-ul Ligii Campionilor » A fost deja cumpărat de o forță din Europa # Golazo.ro
Dastan Satpaev (17 ani) a fost decisiv pentru Kairat Almaty în preliminariile Ligii Campionilor, echipa din Kazahstan reușind să ajungă în play-off.
Acum 12 ore
17:40
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!” # Golazo.ro
Cristi Balaj (53 de ani), președintele CFR Cluj, a anunțat că gruparea ardeleană a cerut Ligii Profesioniste de Fotbal amânarea meciului din etapa #7 din Superliga. Echipa pregătită de Dan Petrescu (57 de ani) se confruntă cu probleme legate de accidentări, din cauza volumului ridicat de meciuri.
17:10
Mastantuono, oficial la Real Madrid Transferul-record a surprins de la prima conferință: „Idolul meu e Messi” . Va purta numărul legendei Barçei # Golazo.ro
Franco Mastantuono (18 ani) a fost prezentat oficial la Real Madrid.
16:50
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea” # Golazo.ro
Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul general interimar al Bucureștiului, a dezvăluit că Arena Națională nu va încheia o colaborare cu o companie de jocuri de noroc sau pariuri.
16:40
Despre transferul unui fotbalist care s-a născut talent și nu e sigur că nu vrea să dispară speranță
16:30
Rapid - FCSB e duminică, 17 august, de la ora 21:30, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Aproape o treime din bilete au fost vândute
16:10
„Petrescu pune presiune pe arbitri” Leo Grozavu, înainte de partida cu CFR Cluj din etapa #6 din Superligă: „Echipa s-a descurcat foarte bine și fără el” # Golazo.ro
Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a vorbit despre partida cu CFR Cluj, din cadrul etapei 6 din Superligă.
15:40
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre bugetul CSM București.
15:40
„Suntem obișnuiti cu astfel de echipe” Reacția antrenorului de la Bașakșehir, cu privire la un posibil duel cu U Craiova # Golazo.ro
Çağdaş Atan (45 de ani), antrenorul celor de la Bașakșehir, a vorbit despre un posibil duel cu Universitatea Craiova, în play-off-ul Conference League.
15:30
„Derby-ul clonelor” Inițiativa de la meciul CS Dinamo - CSA Steaua, din Liga 2, care a stârnit reacții acide: „Echipă făcută pentru șantaj!” # Golazo.ro
Ioan Andone și Ștefan Iovan vor da lovitura de începere în meciul dintre CS Dinamo și CSA Steaua, din Liga 2, care va avea loc sâmbătă, 16 august, de la ora 18:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”.
15:00
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League # Golazo.ro
Spartak Trnava și Universitatea Craiova se întâlnesc în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar din Conference League.
15:00
Liga 3 Totul despre noul format din sezonul 2025-2026: când începe competiția și care sunt regulile de desfășurare # Golazo.ro
Startul noii ediții de Liga 3 e programat pe data de 30 august. Joi, 21 august, de la ora 12:00, va fi tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii
14:40
Taylor Swift, record de audiență Invitată la podcastul iubitului ei, starul din NFL, Travis Kelce, artista i-a ironizat pe fanii fotbalului american # Golazo.ro
Într-un episod-record de audiență, Taylor Swift și Travis Kelce au dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste, au făcut declarații emoționante și au stârnit atât entuziasm, cât și critici, transformând podcastul „New Heights” într-un fenomen online.
14:20
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile # Golazo.ro
Braga și CFR Cluj se vor întâlni de la ora 21:30, în manșa secundă din turul 3 preliminar din Europa League.
14:20
Antonio David (21 de ani) a semnat cu Inter Milano.
14:20
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele probabile # Golazo.ro
Drita și FCSB se întâlnesc în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League.
14:10
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a vorbit despre perioada petrecută în Italia, la Inter Milano, în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
14:10
Camora, replică pentru critici Căpitanul lui CFR a reacționat la controversa creată înainte de meciul cu Braga: „Am adus cei mai mulți bani clubului” # Golazo.ro
Mario Camora a comentat controversa din Portugalia, provocată de excursia organizată de familie și de fostul său club, pentru a-l susține la meciul de la Braga.
14:00
8 echipe de Liga 1 vor participa în faza următoare a Cupei României
13:40
Probleme pentru Gyokeres Transferul atacantului la Arsenal, investigat de poliția suedeză după un atac armat # Golazo.ro
Transferul lui Viktor Gyokeres (27 de ani) la Arsenal este investigat de poliția suedeză, după ce două focuri de armă au fost trase la casa unei rude a impresarului său, din Huddinge, lângă Stockholm.
13:40
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale” # Golazo.ro
Ronald Gavril (39 de ani), deținător al centurii WBF World la categoria semigrea, a reacționat după scenele violente ce au avut loc în Bacău.
13:30
Insulte rasiste după ratare Tânărul atacant al lui Tottenham, abuzat online după Supercupa Europei # Golazo.ro
Mathys Tel (20 de ani) a fost ținta unor insulte rasiste după ce a ratat un penalty în Supercupa Europei.
