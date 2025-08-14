Liga 3 Totul despre noul format din sezonul 2025-2026: când începe competiția și care sunt regulile de desfășurare
Golazo.ro, 14 august 2025 15:00
Startul noii ediții de Liga 3 e programat pe data de 30 august. Joi, 21 august, de la ora 12:00, va fi tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii
Acum 10 minute
15:00
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League # Golazo.ro
Spartak Trnava și Universitatea Craiova se întâlnesc în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar din Conference League.
15:00
Acum 30 minute
14:40
Taylor Swift, record de audiență Invitată la podcastul iubitului ei, starul din NFL, Travis Kelce, artista i-a ironizat pe fanii fotbalului american # Golazo.ro
Într-un episod-record de audiență, Taylor Swift și Travis Kelce au dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste, au făcut declarații emoționante și au stârnit atât entuziasm, cât și critici, transformând podcastul „New Heights” într-un fenomen online.
Acum o oră
14:20
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile # Golazo.ro
Braga și CFR Cluj se vor întâlni de la ora 21:30, în manșa secundă din turul 3 preliminar din Europa League.
14:20
Antonio David (21 de ani) a semnat cu Inter Milano.
14:20
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele probabile # Golazo.ro
Drita și FCSB se întâlnesc în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League.
14:10
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a vorbit despre perioada petrecută în Italia, la Inter Milano, în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
14:10
Camora, replică pentru critici Căpitanul lui CFR a reacționat la controversa creată înainte de meciul cu Braga: „Am adus cei mai mulți bani clubului” # Golazo.ro
Mario Camora a comentat controversa din Portugalia, provocată de excursia organizată de familie și de fostul său club, pentru a-l susține la meciul de la Braga.
Acum 2 ore
14:00
8 echipe de Liga 1 vor participa în faza următoare a Cupei României
13:40
Probleme pentru Gyokeres Transferul atacantului la Arsenal, investigat de poliția suedeză după un atac armat # Golazo.ro
Transferul lui Viktor Gyokeres (27 de ani) la Arsenal este investigat de poliția suedeză, după ce două focuri de armă au fost trase la casa unei rude a impresarului său, din Huddinge, lângă Stockholm.
13:40
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale” # Golazo.ro
Ronald Gavril (39 de ani), deținător al centurii WBF World la categoria semigrea, a reacționat după scenele violente ce au avut loc în Bacău.
13:30
Insulte rasiste după ratare Tânărul atacant al lui Tottenham, abuzat online după Supercupa Europei # Golazo.ro
Mathys Tel (20 de ani) a fost ținta unor insulte rasiste după ce a ratat un penalty în Supercupa Europei.
13:20
„Au venit din tura de noapte” Fostul dinamovist Vali Lazăr a eliminat Chindia din Cupă: „Doi jucători lucrează la Digi și altul este taximetrist” # Golazo.ro
CSO Băicoi (L3), unde este antrenor Valentin Lazăr (35 de ani), a eliminat Chindia Târgoviște (L2) din Cupa României.
13:10
Markovic a semnat cu Farul Atacantul nu mai intra în planurile lui Mirel Rădoi la U Craiova: „Vreau să câștig campionatul” # Golazo.ro
Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova la Farul Constanța
Acum 4 ore
13:00
De la „Eras Tour” la „New Heights” Taylor Swift, apariție de record la podcastul iubitului ei, starul din NFL, Travis Kelce. I-a ironizat pe fanii fotbalului american # Golazo.ro
Într-un episod-record de audiență, Taylor Swift și Travis Kelce au dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste, au făcut declarații emoționante și au stârnit atât entuziasm, cât și critici, transformând podcastul „New Heights” într-un fenomen online.
12:30
Chelsea, gest admirabil Jucătorii lui Enzo Maresca renunță la bonusurile de la Mondial: le donează familiei lui Diogo Jota și Andre Silva # Golazo.ro
Chelsea va dona o parte din banii câștigați la Mondialul Cluburilor familiei lui Diogo Jota și Andre Silva, fotbaliști decedat luna trecută într-un teribil accident rutier.
12:30
„Opriți uciderea copiilor și civililor” Supercupa PSG -Tottenham, în centrul atenției după bannerul afișat de UEFA # Golazo.ro
UEFA a afișat un banner politic la începerea finalei dintre PSG și Tottenham din Supercupa Europei.
12:20
Universitatea revine pe Cluj Arena Oficial: meciul cu Dinamo se joacă pe stadionul refăcut după Untold # Golazo.ro
U Cluj revine pe Cluj Arena, după „exilul” de la Sibiu, cauzat de festivalul Untold
12:00
11:40
Nu și-a invitat fiul la ultimul meci Controversă la retragerea lui Mats Hummels: fiul său a lipsit din tribune, fosta soție s-a enervat # Golazo.ro
Mats Hummels s-a retras din fotbal în amicalul lui Dortmund cu Juventus
11:40
Out din toate competițiile Echipa unui internațional de tineret, trimisă direct în liga a șasea de Federația Franceză de Fotbal # Golazo.ro
Ajaccio, echipa unde joacă Tony Strata (20 de ani), a fost exclusă de Federația Franceză de Fotbal din toate competițiile naționale.
11:20
Emoții speciale pentru Adi Mihalcea UTA joacă împotriva lui Dinamo: „Sunt atașat de club, dar vrem punct sau puncte” # Golazo.ro
Adrian Mihalcea, ex-atacant important al lui Dinamo și antrenor al „câinilor” pentru o scurtă perioadă, în 2020, își va înfrunta echipa de suflet mâine seară, pe Arena Națională
11:10
Manchester City are un nou #10 Fotbalistul care reușea 4 asisturi cu FCSB va prelua tricoul lăsat vacant, după plecarea lui Jack Grealish # Golazo.ro
Rayan Cherki (21 de ani) va purta tricoul cu numărul 10 la Manchester City în sezonul 2025/26.
Acum 6 ore
11:00
„Șanse foarte mari să ne calificăm” Cei de la Drita, încrezători înaintea returului cu FCSB: „Ne tratăm adversarii cu respect” # Golazo.ro
Zekirija Ramadani (47 de ani), antrenorul lui Drita, și Besnik Krasniqi (35 de ani), fundașul kosovarilor, sunt încrezători înaintea returului cu FCSB.
10:50
Abdallah vs. Dinamo Atacantul de la UTA vrea să marcheze în poarta roș-albilor: „Din partea mea, există doar respect” # Golazo.ro
Hakim Abdallah, 27 de ani, va înfrunta mâine seară Dinamo pentru prima dată din postura de adversar
10:20
Tănase, reclamat de CCA Declarațiile pentru care „decarul” campioanei FCSB riscă o suspendare drastică # Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani) riscă o suspendare drastică după ce a fost reclamat de Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), în două dosare separate.
10:10
Cine transmite meciurile echipelor românești FCSB și CFR Cluj joacă azi în Europa League, iar U Craiova în Conference League # Golazo.ro
Azi se dispută Drita - FCSB, Braga - CFR, Trnava - Craiova. Cine transmite live partidele
09:50
Ianis a dat cărțile pe față Hagi a explicat motivul pentru care nu a semnat până acum cu nicio echipă + îi e recunoscător lui Mircea Lucescu # Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a explicat motivele pentru care care nu a semnat cu nicio echipă până acum.
09:40
Momente stânjenitoare VIDEO Arda Turan, scene virale în preajma unei reportere: nu s-a uitat deloc la ea # Golazo.ro
Arda Turan (38 de ani), antrenorul lui Șahtior Donețk, a fost protagonistul unui moment ciudat în preajma unei reportere, după un meci din Europa League.
Acum 24 ore
01:50
PSG - Tottenham Hotspur 2-2, 4-3 d.l.d. Ousmane Dembele (28 de ani), omul meciului, a anunțat că parizienii continuă să vâneze trofee.
01:40
„Nu știu dacă e corect” Luis Enrique, după ce a câștigat un nou trofeu cu PSG: „Ne-am antrenat doar 5-6 zile” # Golazo.ro
PSG - TOTTENHAM 2-2 (4-3 pen.). Luis Enrique (55 de ani), antrenorul formației pariziene, a vorbit despre meciul cu formația londoneză, la finalul partidei.
00:50
Împrumutat în Spania Portarul Farului, transfer surprinzător la o echipă de tradiție din Europa # Golazo.ro
Vlad Răfăilă (20 de ani) a fost cedat de Farul Constanța la Betis Sevilla, sub formă de împrumut.
00:20
Ce gafă! Înlocuitorul lui Donnarumma, eroare majoră în Supercupa Europei, la debutul pentru PSG # Golazo.ro
PSG - TOTTENHAM 2-2 (4-3 d.pen.). Lucas Chevalier (23 de ani), portarul formației pariziene, a comis o gafă majoră în Supercupa Europei, disputată la Udine.
13 august 2025
23:50
Sorana, eliminată în optimi la Cincinnati Iga Swiatek, un adversar prea puternic pentru pentru româncă » A doborât recordul Simonei Halep! # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #54 WTA) a fost eliminată în optimile turneului de 1000 de la Cincinnati de către Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA), scor 6-4, 6-3.
23:30
„Cu asta am spus totul” VIDEO. Dan Petrescu speră la o calificare miraculoasă în Portugalia: „Totul a fost împotriva noastră în tur” # Golazo.ro
BRAGA - CFR CLUJ. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, a vorbit despre returul din turul III preliminar al Europa League. La Cluj, portughezii s-au impus cu 2-1.
23:00
Cristi Manea (28 de ani) și Marian Aioani (25 de ani) vor să plece de la Rapid și își caută echipe, însă, momentan, nu s-a concretizat nicio posibilă mutare.
22:40
Ce transferuri mai face Dinamo Andrei Nicolescu despre jucătorul român pentru care a negociat: „Preț prohibitiv!” + „Resimțim lipsa lui Selmani” # Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre strategia de transferuri a lui Dinamo, dând un exemplu din iarnă
22:40
„I-am respectat prea mult” Mario Camora, declarație războinică înainte de returul cu Braga: „Vrem să facem un meci mare” # Golazo.ro
BRAGA - CFR CLUJ. Mario Camora (38 de ani), fundașul celor de la CFR, a vorbit despre returul „dublei” cu Braga din Europa League.
22:20
Nu caută alibiuri Mihai Stoica, înainte de Drita - FCSB: „Suntem într-un recul teribil, dar e concentrare maximă” # Golazo.ro
Mihai Stoica a vorbit despre partida retur a lui FCSB din Europa League. Drita - FCSB se joacă joi, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.
22:20
Craiova și-a aflat adversara Cine stă între olteni și calificarea în faza principală din Conference League # Golazo.ro
Universitatea Craiova ar putea întâlni, pe Bașakșehir, în play-off-ul Conference League.
21:50
„Nu sunt finul lui Argăseală” Justin Ștefan, reacție fermă după declarațiile lui Becali: „Atacuri fără dovezi” # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit presupusa sa legătură de rudenie cu Valeriu Argăseală (69 de ani), președintele celor de la FCSB.
21:20
„Nu ne e frică de ei” Adrian Șut nu acceptă un nou pas greșit: „Nu luăm în calcul Conference League” + Ce a spus despre revenirea lui Olaru # Golazo.ro
DRITA - FCSB. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul campioanei, a vorbit despre returul din Kosovo, din turul III al Europa League.
21:00
20:40
„Nu suntem deja calificați” Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii Craiovei: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat meciul cu Spartak Trnava din turul 3 preliminar al Conference League.
20:30
Elias Charalambous (44 de ani) dorește ca FCSB să obțină victoria, la Priștina, împotriva celor de la Drita.
20:20
Moștenirea lui Baumgartner Cum s-ar împărți averea, dar și banii din asigurarea de viață » Mihaela Rădulescu, partenera sa, n-ar fi pe listă! # Golazo.ro
După decesul tragic al lui Felix Baumgartner, la doar 56 de ani, s-a aflat cine ar urma să moștenească averea și asigurarea sa de viață.
20:10
Soția ar avea cancer! Ce spune agentul fotbalistului din Liga 1 dat dispărut și amenințat cu FIFA: „Clubul știe!” # Golazo.ro
Arjanit Kuqki, impresarul lui Mevlan Zeka (31 de ani), susține că fotbalistul a plecat de la UTA Arad pentru că soția sa, Gentiana, ar fi bolnavă de cancer.
19:50
CFR nu renunță la calificare Ardelenii încă speră să treacă de Braga: „Altfel nu mai are rost să ne prezentăm” + de ce lipsește Louis Munteanu # Golazo.ro
Cristi Balaj (53 de ani), președintele lui CFR Cluj, crede în șansa echipei sale de a se califica în play-off-ul Europa League, după 1-2 în tur cu Braga.
19:30
Îl „înțeapă” pe MM Stoica Balaj, enervat de oficialul FCSB: „Și eu pot fi oripilat de ce spune! Depășim limita bunului simț” # Golazo.ro
Cristi Balaj (53 de ani) l-a „înțepat” pe Mihai Stoica (60 de ani), considerând că analizele sale de la Prima Sport, unde este invitat permanent, nu sunt obiective.
19:00
Returul „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League dintre Drita și FCSB nu se va putea la TV. Meciul va fi transmis pe platforma de streaming Voyo.
