PNRR - cronologia unui eşec: România pierde 7 mld. euro din fondurile europene promise, după cinci ani de reforme amânate şi pomeni electorale

România trăieşte unul dintre cele mai pline de provocări momente după anunţul PNRR: prăbuşirea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, instrumentul care trebuia să modernizeze ţara după pandemia de COVID-19. De la promisiunile grandioase ale preşedintelui Klaus Iohannis din noiembrie 2020, când anunţa obţinerea a 80 de miliarde de euro pentru următorii nouă ani, până la realitatea crudă de astăzi - un PNRR retezat de la 28,5 miliarde la doar 21,6 miliarde de euro - drumul a fost pavat cu incompetenţă administrativă, calcule politice şi o supracontractare care ameninţă să arunce ţara într-o criză fiscală fără precedent.

