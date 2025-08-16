Un cutremur de 4.9 grade a lovit coasta de est a Australiei
Ziarul Financiar, 16 august 2025
Un cutremur de 4.9 grade a lovit coasta de est a Australiei
• • •
Acum 10 minute
10:15
10:15
10:15
10:15
Preşedintele Putin, după summitul istoric din Alaska: Avem aceleaşi rădăcini cu Ucraina, iar tot ceea ce se întamplă este o tragedie pentru noi şi o rană teribilă. Suntem sincer interesaţi sa încheiem acest război. Trump: Am avut o întalnire extrem de productivă. Urmează să ne mai întalnim foarte curand # Ziarul Financiar
Acum 30 minute
10:00
10:00
Acum 2 ore
09:15
Acum 4 ore
08:15
Acum 12 ore
00:15
00:15
Continuă să crească, dar cu frâna trasă. Creditele de consum noi în lei au încetinit în S1/2025. Ritmul anual de creştere a fost de 11% faţă de S1/2024, mult sub viteza anuală de creştere din primul semestru de anul trecut, de 70% # Ziarul Financiar
Apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei s-a temperat vizibil pe parcursul primului semestru (S1) din 2025, ritmul anual de creştere faţă de acelaşi interval de anul trecut fiind de circa 11%, până la un volum cumulat al finanţărilor de 25,9 mld. lei.
00:15
Analiză ZF. Cum a ajuns piaţa restaurantelor să fie dominată de conceptele fast-food. Zece branduri internaţionale mari, plus alte câteva zeci autohtone domină industria, adunând mai bine de 700 de restaurante şi afaceri de peste 1 mld. euro # Ziarul Financiar
Taco Bell, Burger King, Popeyes, Hesburger şi Wendy’s sunt toate mărci internaţionale de fast-food. Ce altceva mai au în comun cele cinci? Şi-au pus (sau repus în cazul Burger King) România pe harta proprie în ultimul deceniu. Ele s-au alăturat aşadar altor nume mari din industria de profil, şi anume Pizza Hut, McDonald’s, KFC, Starbucks şi Subway (enumerate cronologic, după anul în care au intrat pe plan local).
00:00
Explozie într-o zonă cu criminalitate ridicată din nordul Peru: 10 răniţi şi 25 de locuinţe avariate # Ziarul Financiar
O explozie produsă joi seară în oraşul Trujillo, o regiune cunoscută pentru activitatea grupărilor criminale, a rănit cel puţin 10 persoane şi a avariat 25 de locuinţe, potrivit autorităţilor peruane.
15 august 2025
22:45
22:00
Acum 24 ore
18:45
18:30
Donald Trump spune că a avut o discuţie „excelentă” cu preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko. „Scopul apelului a fost să-i mulţumesc pentru eliberarea a 16 prizonieri. Mai discutăm despre eliberarea altor 1.300 de prizonieri” # Ziarul Financiar
Preşedintele Trump a declarat că a avut „o convorbire excelentă” cu preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, subliniind că „scopul apelului a fost să-i mulţumesc pentru eliberarea a 16 prizonieri”, în timp ce discuţiile continuă pentru eliberarea altor 1.300, potrivit The Guardian.
18:15
Piaţa de investiţii imobiliare din România marchează tranzacţii de 391 milioane euro în prima jumătate a anului 2025. Parcurile de retail, cele mai căutate # Ziarul Financiar
Piaţa de investiţii imobiliare din România a înregistrat tranzacţii de 391 milioane euro în prima jumătate a anului 2025, marcând o uşoară scădere de 6,5% faţă de perioada similară din 2024, dar poziţionându-se ca al doilea cel mai performant semestru I din ultimii 12 ani. Volumul tranzacţionat depăşeşte cu 30% media primelor semestre din perioada 2013-2024, confirmând rezilienţa pieţei în contextul provocărilor economice actuale, conform datelor Cushman & Wakefield Echinox.
18:00
Elena Gheorghe, PayU: Plăţile online prin BNPL sau creditare online cresc cu peste 50% anual. Aceste metode de plată sunt preferate pentru achiziţii de peste 400 de lei # Ziarul Financiar
Metodele flexibile de plată de tip „Buy Now, Pay Later“ - BNPL („cumpără acum, plăteşte mai târziu“) - sau de creditare online sunt încă la început de drum în peisajul plăţilor online de pe piaţa locală, însă înregistrează creşteri anuale de peste 50%, semnalizând astfel o schimbare în modul în care românii îşi gestionează bugetele. Aceste soluţii, alături de adopţia portofelelor digitale şi de integrarea tehnologiei de inteligenţă artificială, remodelează experienţa de plată, transformând-o într-un ecosistem personalizat şi mai sigur, consideră Elena Gheorghe, country manager pentru operaţiunile locale ale PayU GPO - unul dintre cei mai mari procesatori de tranzacţii online din România.
17:45
Analiză ZF. Efectul investiţiilor: exporturile de pâine s-au dublat în ultimii zece ani, iar tot mai multe companii îşi dezvoltă capacităţile pentru a deservi şi alte pieţe # Ziarul Financiar
Exporturile de pâine s-au dublat în volum în ultimii zece ani, de la 40 de milioane de kilograme la peste 87 de milioane de kilograme în 2024, conform datelor Eurostat, iar în valoare exporturile au crescut de mai bine de trei ori, conform aceleiaşi surse. Practic, producătorii prezenţi pe piaţa locală încep să îşi facă simţită prezenţa pe piaţa europeană, deşi România mai are mult până la a intra în top zece exportatori de pâine şi produse similare. Germania, Franţa şi Belgia sunt principalii exportatori de pâine la nivel european, dar vine puternic din urmă şi Polonia, care exportă pâine de 1,6 miliarde de euro.
17:45
Începe summitul istoric dintre Trump şi Putin, care ar putea dicta cursul războiului din Ucraina şi direcţia Europei. Cine sunt reprezentanţii Rusiei şi ai SUA şi ce caută miniştrii de Finanţe ai celor două state la negocieri? Cum arată camerele improvizate pe stadion, unde sunt cazaţi jurnaliştii ruşi. FOTO # Ziarul Financiar
17:15
RoPay a ajuns la o cotă de 46% din piaţa bancară, cu şase bănci înrolate, iar până la finalul anului încă patru bănci vor adera, printre care Banca Transilvania şi UniCredit # Ziarul Financiar
În timp ce România continuă să ocupe ultimele locuri în Europa la plăţile electronice pe cap de locuitor, ecosistemul bancar face un pas important spre digitalizarea fluxurilor financiare prin lansarea şi extinderea RoPay, sistemul de iniţiere a plăţilor interbancare, dezvoltat de Transfond împreună cu băncile comerciale.
17:00
Românii dau pe cafea şi ceai cât dau pe lapte şi ouă: importurile de cafea, ceai, cacao şi condimente au ajuns la 1,2 mld. euro în 2024, de şase ori mai mult decât în 2007 # Ziarul Financiar
România a importat în 2024 cafea, cacao, condimente şi ceai în valoare totală de 1,2 miliarde de euro, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Valoarea este apropiată de cea a importurilor de produse lactate şi ouă, ceea ce arată că, pe de o parte, s-au dezvoltat piaţa locală de cafea şi consumul în oraşe, fie în cafenelele de specialitate, fie acasă la espressoare moderne, iar, pe de altă parte, s-a redus producţia tradiţională de lapte şi ouă în mediul rural, acum având mai puţine vaci şi păsări.
16:45
Ce spune preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, înaintea summitului crucial SUA–Rusia din Alaska: „Contăm pe America” # Ziarul Financiar
Volodimir Zelenski a postat un mesaj vineri pe reţelele de socializare, afirmând că se aşteaptă să primească în cursul zilei un raport din partea serviciilor de informaţii ucrainene „privind intenţiile actuale ale părţii ruse şi pregătirile acesteia pentru întâlnirea din Alaska”, scrie The Guardian.
16:45
Analiştii de la Romanian Economic Monitor, Universitatea Babeş-Bolyai: Creşterea investiţiilor în apărare la nivel global ar putea duce la revigorarea industriei grele din România # Ziarul Financiar
Creşterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB până în 2035, decisă la nivel NATO, poate aduce un impuls semnificativ industriei europene.
16:30
16:30
16:15
Grupul olandez Versuni, care are în portofoliu brandurile de electrocasnice mici Philips şi Saeco, şi-a bugetat vânzări în creştere cu 10% în România în 2025. „Piaţa electrocasnicelor mici din România îşi va continua creşterea accelerată“. # Ziarul Financiar
Grupul olandez Versuni, care are în portofoliu brandurile de electrocasnice mici Philips şi Saeco, şi-a majorat vânzările din România anul trecut cu circa 16%, la puţin peste 610 mil. lei, şi estimează că şi în 2025 businessul companiei de import şi distribuţie se va menţine pe plus.
15:00
14:15
14:00
14:00
14:00
14:00
12:00
ZF Live. Cristian Popa, membru CA, BNR: „În general, inflaţia îi ajută pe cei cu datorii şi cam cele mai îndatorate entităţi din această lume sunt guvernele. Nu doar că le diminuează puterea de cumpărare a datoriilor, dar le şi cresc încasările. Nominal, taxezi nişte bunuri mai scumpe.” # Ziarul Financiar
Posibilitatea de a evita recesiunea există, mai ales că în scenariul de bază al BNR rămâne o creştere economică între 0 şi 1% pentru anul acesta, dar în acelaşi timp riscul există pentru că aşteptările de creştere economică sunt foarte aproape de zero, iar acest lucru nu ar trebui să mire pe nimeni, este de părere Cristian Popa, membru CA, BNR, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
10:45
10:45
10:30
Ieri
08:45
Robert Ihnatişin, cofondator şi CTO al Orbital Matter, start-up-ul care crede că următoarea revoluţie industrială nu va avea loc pe Pământ: Am ţinut legătura cu EGV timp de câteva luni înainte să fim pregătiţi pentru strângerea de fonduri. Deja ne pregătim pentru o viitoare Serie A # Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Early Game Ventures (EGV) şi start-up-ul Orbital Matter, fondat de Jakub Stojek şi românul Robert Ihnatişin, au purtat discuţii timp de mai multe luni înainte ca planurile celor două părţi să se alinieze pentru o rundă de finanţare. Iar recent, start-up-ul a obţinut o investiţie de 1 milion de euro de la EGV, capital care va fi folosit pentru testarea în orbită a primei sale imprimante 3D şi pregătirea produsului pentru lansarea comercială.
08:30
Gazul din Marea Neagră, un miraj pentru independenţa energetică a României? Producţia în 2030 va fi de circa 14 mld. mc, dar consumul de 18 mld. mc. Ion Sterian, Transgaz: Am spus că vom avea nevoie de importuri de 3-5 mld. mc, dar România va fi un hub regional datorită infrastructurii deja dezvoltate # Ziarul Financiar
În primele şase luni ale anului, România a avut o producţie internă de gaze de 4,6 mld. metri cubi, în scădere faţă de nivelul de 4,7 mld. metri cubi din perioada similară a anului trecut, arată datele furnizate de Transgaz, operatorul sistemului naţional de transport de gaze, la solicitarea ZF.
08:15
07:45
ZF Live. Cristian Pop, membru CA, BNR: „În general, inflaţia îi ajută pe cei cu datorii şi cam cele mai îndatorate entităţi din această lume sunt guvernele. Nu doar că le diminuează puterea de cumpărare a datoriilor, dar le şi cresc încasările. Nominal, taxezi nişte bunuri mai scumpe.” # Ziarul Financiar
Posibilitatea de a evita recesiunea există, mai ales că în scenariul de bază al BNR rămâne o creştere economică între 0 şi 1% pentru anul acesta, dar în acelaşi timp riscul există pentru că aşteptările de creştere economică sunt foarte aproape de zero, iar acest lucru nu ar trebui să mire pe nimeni, este de părere Cristian Pop, membru CA, BNR, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
07:30
PNRR - cronologia unui eşec: România pierde 7 mld. euro din fondurile europene promise, după cinci ani de reforme amânate şi pomeni electorale # Ziarul Financiar
România trăieşte unul dintre cele mai pline de provocări momente după anunţul PNRR: prăbuşirea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, instrumentul care trebuia să modernizeze ţara după pandemia de COVID-19. De la promisiunile grandioase ale preşedintelui Klaus Iohannis din noiembrie 2020, când anunţa obţinerea a 80 de miliarde de euro pentru următorii nouă ani, până la realitatea crudă de astăzi - un PNRR retezat de la 28,5 miliarde la doar 21,6 miliarde de euro - drumul a fost pavat cu incompetenţă administrativă, calcule politice şi o supracontractare care ameninţă să arunce ţara într-o criză fiscală fără precedent.
07:15
Bursă. Ministerul Finanţelor pregăteşte creşterea impozitelor pe câştigurile de pe piaţa de capital. Câştigurile din vânzarea de acţiuni şi alte titluri de valoare vor fi taxate cu 2% pentru deţineri mai mari de 365 de zile, faţă de 1% în prezent, şi cu 4% pentru deţineri mai mici de 365 de zile, faţă de 3% în prezent. # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor propune majorarea actualelor cote de impozitare a câştigurilor obţinute din tranzacţii bursiere, introduse în ianuarie 2023, atât pentru acţiuni şi alte titluri de valoare, cât şi pentru instrumente financiare derivate, arată datele agregate de ZF dintr-un proiect de lege publicat pe site-ul ministerului pe 14 august.
00:15
Business sportiv. În România, o ţară cu ieşire la mare, navigaţia era un sport aproape necunoscut, însă interesul a crescut constant în ultimii ani. „Avem 350 de cursanţi anual, expediţiile şi vacanţele pe barcă au devenit activităţi populare pentru tineri, familii şi profesionişti“ # Ziarul Financiar
Într-o ţară cu ieşire la mare, aşa cum este România, navigaţia a fost până în urmă cu câţiva ani un sport necunoscut pe plan local. Totuşi, lucrurile s-au schimbat, iar numărul pasionaţilor a crescut, dar şi numărul de instructori, spune Ovidiu Drugan, cofondator şi instructor la şcoala de navigaţie SetSail.
00:15
Protecţionismul european dă roade în sectorul auto: în faţa domolirii valului de maşini chinezeşti, maşinile electrice fabricate în Franţa marchează o revenire în forţă # Ziarul Financiar
Explozia producţiei de maşini electrice a Franţei şi scăderea importurilor din China au îmbunătăţit semnificativ balanţa comercială a Franţei în domeniul vehiculelor electrice. Situaţia producătorilor europeni s-a îmbunătăţit în mod clar în urma măsurilor protecţioniste adoptate de UE, dar a fost important şi faptul că Renault şi Stellantis şi-au extins gama de maşini electrice, relatează Les Echos.
00:15
Alumil Rom Industry SA a înregistrat în primul semestru din 2025 o cifră de afaceri de 56 milioane de lei, în scădere cu 0,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2024.
00:15
Via Transilvanica - drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Un proiect naţional de promovare turistică din bani privaţi. Via Transilvanica a atras turişti veniţi din peste 50 de ţări. Ce ar putea învăţa autorităţile de la acest proiect pentru a face din România o destinaţie turistică pentru străini? # Ziarul Financiar
Via Transilvanica nu a fost parcursă doar de călătorii români, traseul devenind cunoscut şi pentru străinii curioşi de proiectul deschis oficial în urmă cu doi ani. Estimările arată că cel puţin 30.000 de călători au parcurs Via Transilvanica anul trecut, însă numărul real ar putea fi mai mare în contextul în care traseul poate fi accesat din mai multe puncte ale ţării.
