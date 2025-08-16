Un cutremur de 4.9 grade a lovit coasta de est a Australiei

17:45

Exporturile de pâine s-au du­blat în volum în ultimii zece ani, de la 40 de mili­oane de kilograme la pes­te 87 de milioane de kilo­grame în 2024, conform datelor Eurostat, iar în valoare exporturile au crescut de mai bine de trei ori, conform aceleiaşi surse. Practic, producătorii prezenţi pe piaţa locală încep să îşi facă simţită prezenţa pe piaţa europeană, deşi România mai are mult până la a intra în top zece exportatori de pâine şi produse similare. Germania, Franţa şi Belgia sunt principalii exportatori de pâine la nivel european, dar vine puter­nic din urmă şi Polonia, care exportă pâine de 1,6 miliarde de euro.