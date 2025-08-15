Întâlnirea crucială Trump-Putin. Ce s-a întâmplat în alte ocazii când liderul de la Kremlin a fost în SUA?

19:20

Ziua şi evadarea. Un deţinut din Botoşani a scăpat de sub escorta poliţiei ca în filmele de acţiune: a sărit dintr-o ambulanţă aflată în mers pe centura Bacăului. La fel ca în cazul evadării din Dâmboviţa, de acum două zile, individul a profitat de o serie de erori ale ofiţerului supraveghetor. În timp ce era pe urmele fugarului, poliţistul a căzut şi şi-a rupt mâna. Deţinutul a fost căutat timp de 7 ore la sol şi din aer ca într-un final să fie prins tot de un localnic.