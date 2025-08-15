Mircea Lucescu a anunţat stranierii pe care mizează la meciurile cu Canada şi Cipru din septembrie

11:50

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei, desfăşurate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa, că marinarii români sunt "cartea de vizită" a României pe "mările lumii". "Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi şi îi asigur pe comandanţii forţelor naostre navale de sprijinul Guvernului României", a spus Bolojan. Premierul le-a transmis constănţenilor că dezvoltarea României nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa, potenţialul energetic al Dobrogei şi al oamenilor din această parte de ţară. Bolojan a mai spus că în "această perioadă dificilă" "niciun efort nu este prea mare" pentru cei aflaţi în serviciul public aşa încât copiii să aibă "o viaţă mai bună" în România în următorii ani. "Am încredere în români şi am încredere în România", a subliniat Bolojan.