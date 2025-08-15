Mircea Lucescu a anunţat stranierii pe care mizează la meciurile cu Canada şi Cipru din septembrie
ObservatorNews, 15 august 2025 12:10
Naţionala de fotbal a României susţine două meciuri în septembrie, cu Canada şi cu Cipru, iar selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, stranierii pe care va miza la cele două jocuri.
Acum 10 minute
12:20
Turist prins furând 5 pietre şi un fragment de cărămidă din situl arheologic Pompeii. Va plăti scump # ObservatorNews
Un turist scoţian în vârstă de 51 de ani a fost acuzat că a încercat să fure artefacte din Pompeii în timpul unei vizite la situl arheologic din apropiere de Napoli, a precizat poliţia italiană, potrivit DPA.
Acum 30 minute
12:10
Român căutat în toată Europa, după ce ar fi abuzat sexual o fetiță în Germania. Ar fi fugit deja în România # ObservatorNews
Caz cutremurător a șocat întreaga regiune Rust din Germania. Un bărbat român, în vârstă de 31 de ani, este acuzat că a ademenit o fetiță de șase ani în complexul Europa-Park Resort și a abuzat-o sexual. Suspectul ar fi fugit deja în România, iar poliția germană a lansat o vânătoare la nivel european, potrivit presei străine.
12:10
Acum o oră
11:50
Ilie Bolojan, de Ziua Marinei: "Marinarii noştri sunt cartea noastră de vizită". Ce le promite constănţenilor # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei, desfăşurate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa, că marinarii români sunt "cartea de vizită" a României pe "mările lumii". "Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi şi îi asigur pe comandanţii forţelor naostre navale de sprijinul Guvernului României", a spus Bolojan. Premierul le-a transmis constănţenilor că dezvoltarea României nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa, potenţialul energetic al Dobrogei şi al oamenilor din această parte de ţară. Bolojan a mai spus că în "această perioadă dificilă" "niciun efort nu este prea mare" pentru cei aflaţi în serviciul public aşa încât copiii să aibă "o viaţă mai bună" în România în următorii ani. "Am încredere în români şi am încredere în România", a subliniat Bolojan.
11:30
Un bărbat a șocat medicii după o radiografie banală. Trăia de 8 ani cu ea în piept și n-a simțit nimic # ObservatorNews
Caz incredibil în Tanzania: un bărbat s-a prezentat la spital acuzând dureri în piept, însă radiografia a dezvăluit un detaliu uluitor. Trăia de opt ani cu el în corp, fără să știe.
Acum 2 ore
11:20
România va avea o nouă corvetă: "E la cheie, e terminată în Turcia". Ce alte dotări vor avea forţele navale # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat că, până la Ziua Marinei de anul viitor, România va avea în dotare o nouă corvetă construită în Turcia, investiţie de peste 100 de milioane de euro, care aşteaptă aprobarea Parlamentului în septembrie.
11:20
Nicuşor Dan, absent la ceremonia de Ziua Marinei de la Constanţa. Mesajul preşedintelui # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de recunoștință pentru marinari, cu ocazia Zilei Marinei, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în asigurarea securității maritime a țării. Șeful statului nu a participat la evenimentele organizate la Constanța. În schimb, premierul Bolojan a fost prezent pentru a reprezenta Guvernul.
11:10
Într-o apariție care poate fi interpretată drept sfidătoare, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sosit în Alaska purtând un hanorac cu inscripția "CCCP" (n.r. acronimul rusesc pentru URSS), cu doar câteva ore înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin.
11:10
Mii de oameni, blocaţi noaptea la Expoziţia de la Osaka după o defecţiune la metrou. "Parcă era baie de aburi" # ObservatorNews
Aproximativ treizeci de vizitatori ai Expoziţiei Universale de la Osaka au fost spitalizaţi joi, după ce o întrerupere a circulaţiei metroului a obligat zeci de mii de persoane să petreacă noaptea la faţa locului.
10:50
Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 16 august, şi duminică, 17 august, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
10:40
16 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 august de-a lungul timpului.
10:30
16 august, Sfinţii Martiri Brâncoveni. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 16 august, sunt prăznuiţi Sfinţii Martiri Brâncoveni, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Acum 4 ore
10:20
15 august, zi de sărbătoare mare, dar și de mare confuzie. Se spune sau nu "La mulți ani"? În timp ce unii pregătesc urările, alții îi pomenesc pe cei care au trecut la cele veşnice.
10:20
În rubrica IQ Financiar de la Observator, specialistul economic Iancu Guda explică cum să investim inteligent în aur și ce tipuri de investiții în acest metal prețios ar trebui evitate.
10:10
Captură de cocaină record în acest an: drogurile, găsite în rulota unor sârbi în Sibiu. Valorau 3,5 milioane € # ObservatorNews
Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunsă sub somiera patului dintr-o autorulotă, cu o valoare pe "piaţa neagră" de 3,5 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din acest an. Potrivit anchetatorilor, în urma unor verificări, rulota în care au fost găsite drogurile de mare risc a fost localizată în judeţul Sibiu. În autovehiculul care urma să transporte drogurile în ţări din Europa de Vest pe ruta balcanică tranzitând România erau doi cetăţeni sârbi - un bărbat şi o femeie - care au fost reţinuţi şi, ulterior, arestaţi preventiv pentru trafic internaţional de droguri de mare risc.
10:10
Sondaj: Ce cred americanii despre capacitatea lui Trump de a lua "decizii înțelepte" în războiul Rusia-Ucraina # ObservatorNews
Aproape 60% dintre americani nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii corecte privind războiul din Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center, citat de Politico.
09:30
Proteste violente în Serbia. Poliția a folosit gaze lacrimogene, sediul partidului de guvernământ, vandalizat # ObservatorNews
Se încing spiritele în Serbia! Susținătorii partidului de la guvernare s-au ciocnit cu manifestanții antiguvernamentali în orașul Novi Sad. Alte mii de persoane s-au adunat în alte părţi ale ţării, inclusiv în capitala Belgrad, unde poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupuri de manifestanţi.
09:30
Evul Mediu "revine" la Suceava: trupe internaționale aduc atmosfera istorică în oraș # ObservatorNews
Spiritul medieval a cuprins municipiul Suceava! Cavaleri, domnițe, străjeri şi zeci de cai au putut fi admiraţi pe străzi, la cea mai mare paradă, care a deschis Festivalul de artă medievală Ștefan cel Mare. Şi acesta este doar începutul. Pentru suceveni urmează trei zile în care pot să redescopere istoria într-un mod cu totul unic.
09:20
Femeie găsită moartă în casa din București. Detaliul care a pus pe gânduri anchetatorii: "Alerga pe stradă" # ObservatorNews
Moarte învăluită în mister în sectorul 6 al Capitalei, unde trupul neînsufleţit al unei femei a fost găsit chiar în apartamentul în care locuia împreună cu soţul ei. Un detaliu macabru i-a pus pe gânduri pe anchetatori - decesul ar fi avut loc în urmă cu o săptămână. Soţul ei este acum în custodia poliţiştilor, care încearcă să afle dacă femeia a fost ucisă.
09:10
Un adolescent de 16 ani, suspect de viol și crimă, a fost arestat după moartea unei fete de 13 ani din UK # ObservatorNews
Un adolescent de 16 ani a fost arestat sub suspiciunea de viol și crimă, după ce o fată de 13 ani a fost găsită inconștientă și a murit la spital, informează Sky News.
09:00
Horoscop 16 august 2025. O perioadă prosperă pentru dezvoltarea personală. Mai mulți nativi își vor explora și partea emoțională.
09:00
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 15 august 2025. Au scăzut cu 3 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 15 august 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
09:00
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 15 august 2025.
08:50
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C # ObservatorNews
Valul de căldură va persista vineri în 24 judeţe şi în municipiul Bucureşti, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.
08:50
Cine este Istanbul Başakşehir, adversara Universităţii Craiova din play-off-ul Conference League # ObservatorNews
Universitatea Craiova joacă în play-off-ul Conference League, după ce a trecut de slovacii de la Spartak Trnava, 6-4 la general, în turul III preliminar.
08:40
De pe şezlong, direct într-un concurs organizat de Forțele Speciale. Cum s-au descurcat turiştii din Mangalia # ObservatorNews
Turiștii care au ales litoralul zilele aceasta au fost au fost provocați să intre în pielea militarilor. Totul, într-un concurs spectaculos, organizat de cei de la Forțele Speciale. Curajoşii și-au testat rezistența în fața probelor - de la tracțiuni și sprinturi, până la exerciții de forță și anduranță, toate au fost prezente.
Acum 6 ore
08:10
Summitul istoric Trump-Putin în Alaska. Mize uriașe, temeri și speranțe pe scena geopolitică mondială # ObservatorNews
După șase ani, Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc din nou față în față, de această dată în Alaska, într-un summit cu mize uriașe pentru Ucraina, Europa și, implicit, pentru România și Estul continentului. În acest interval, miliardarul american a revenit la Casa Albă, iar liderul de la Kremlin și-a dus la capăt vechiul plan de a acapara Ucraina, schimbând profund peisajul geopolitic mondial. Întâlnirea, programată pentru ora 22.30 (ora României), urmărește obținerea unei încetări imediate a focului și garantarea securității Ucrainei, obiective transmise direct de liderii europeni lui Trump. Încrezător că Putin își dorește pace, președintele american speră ca la următoarea rundă de discuții să participe și Volodimir Zelenski.
08:00
Întâlnirea crucială Trump-Putin. Ce s-a întâmplat în alte ocazii când liderul de la Kremlin a fost în SUA? # ObservatorNews
Vladimir Putin a devenit primul președinte al Rusiei care vizitează Alaska, teritoriu vândut de Moscova Statelor Unite în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari. Este a opta sa vizită în SUA în calitate de șef al statului - funcție pe care o ocupă, cu o pauză de patru ani între 2008 și 2012, din 1999. Reuters rememorează precedentele vizite ale lui Putin, precum și pe cele efectuate de Dmitri Medvedev și Boris Elțîn.
07:50
Ziua Marinei, 15 august 2025. Programul festivităţilor de la malul mării. Ilie Bolojan, în vizită la Constanţa # ObservatorNews
E ziua eroilor mării! Mii de turişti şi constănţeni sunt aşteptaţi pe faleza din faţa Comandamentului Flotei pentru festivitățile de Ziua Marinei. De la ora 10, Forțele Navale vor purta spectacolul în aer, pe apă şi pe uscat. Manifestaţiile vor fi completate de trei aeronave ale Aeroclubului României și de zeci de ambarcațiuni civile de tip velier.
07:40
Sporting Braga - CFR Cluj 2-0. Clujenii, eliminaţi în turul trei preliminar Europa League # ObservatorNews
CFR Cluj a fost eliminată în turul trei preliminar al Europa League, după 0-2 în deplasare cu SC Braga (1-4 la general), și va juca în play-off-ul Conference League.
07:40
Bărbat din Reşiţa, găsit carbonizat după ce baraca în care se adăpostea s-a făcut scrum # ObservatorNews
Tragedie în Reşiţa, unde un bărbat şi-a pierdut viaţa, după ce baraca în care se adăpostea a fost cuprinsă de un incendiu violent.
07:20
INFOGRAFIE. Tot ce trebuie să ştii despre întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Soarta Ucrainei este pe masă # ObservatorNews
Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, se întâlneşte cu Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, vineri, pe 15 august, în Alaska. Întâlnirea poate fi decisivă pentru încheierea războiului din Ucraina.
Acum 12 ore
00:50
00:50
Spartak Trnava - Craiova 4-3. Oltenii, calificare cu emoţii în play-off-ul Conference League # ObservatorNews
Universitatea Craiova a fost învinsă cu 4-3 de Spartak Trnava, în deplasare, în manșa secundă a turului trei preliminar din UEFA Conference League, dar și-a asigurat calificarea în play-off-ul Conference League.
Acum 24 ore
23:10
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins și în deplasare formația kosovară Drita, scor 3-1, în manșa secundă a turului 3 preliminar. În tur, campioana României câștigase cu 3-2, iar scorul general a fost 6-3.
22:40
Ucraina crede că a stabilizat frontul după ce ruşii au reuşit să străpungă apărarea în Doneţk # ObservatorNews
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Doneţk unde trupele ruse au reuşit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional, transmite Reuters, citată de Agerpres.
22:40
Trump: Liderii europeni ar putea fi invitaţi la un summit ulterior cu Putin şi Zelenski, după Alaska # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a avansat joi posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, dacă summitul său bilateral pe care-l va avea vineri în Alaska cu Putin deschide calea către un acord de pace în Ucraina, relatează agenţiile Reuters şi EFE, scrie Agerpres.
22:30
Programul Rabla ar putea fi deblocat din septembrie. Bugetul va fi redus la 200 de milioane de lei # ObservatorNews
După ce au fost amânate mai mult luni, programele Rabla Plus şi Rabla Clasic ar putea fi deblocate din septembrie. Guvernul va aloca însp un buget redus dedoar 200 de milioane de lei pentru întreaga perioadă 2025-2030, conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă.
22:10
Proiectul legii pensiilor speciale, în dezbatere publică. Judecătorii CCR, exceptaţi de la noile prevederi # ObservatorNews
Proiectul legii care vizează pensiile speciale a fost pus în dezbatere publică, joi seară, de Ministerul Muncii. Acesta prevede pensionarea magistraţilor la vârsta standard din sistemul public de pensii, instituirea unei condiţii de vechime minimă în muncă de 35 de ani şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net din ultima lună de activitate. Judecătorii Curţii Constituţionale sunt exceptaţi de la aceste prevederi, întrucât statutul lor este reglementat printr-o lege proprie.
22:10
Vlad Gheorghe: În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis # ObservatorNews
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe susţine că ANAF a început executarea silită a fostului şef al statului la solicitarea făcută chiar de el anul trecut, pentru recuperarea unor bani pe care acesta i-a obţinut din închirierea unui imobil în Sibiu, spaţiu pe care familia Iohannis l-a deţinut ilegal.
21:50
Ţara în care copii de 2 ani fac puşcărie în locul parinţilor. Micuţii, supuşi la tortură sistematică # ObservatorNews
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) avertizează într-un raport că, la mai bine de patru ani de când armata a preluat puterea printr-o lovitură de stat, "frecvenţa şi brutalitatea" atrocităţilor din Mynamar continuă să se intensifice. Anchetatorii ONU au avertizat că armata din Myanmar a reţinut copii cu vârsta de doar doi ani, adesea ca reprezentanţi ai părinţilor lor, şi i-au timis în închisori unde există tortură sistematică.
21:50
A găsit 400 de monede romane din argint. Câţi bani va primi recompensă un căutător de comori din Deva # ObservatorNews
A găsit 400 de monede romane de argint şi nu a stat pe gânduri şi le-a predat autorităţilor. Piesele au fost evaluate de specialişti ca valorând 97.200 de lei. La doi ani de la descoperire, căutătorul de comori din Deva va primi o recompensă consistentă.
21:10
Un atac cibernetic de amploare a fost dejucat miercuri în Polonia. Alimentarea cu apă în unul dintre cele mai mari orașe ar fi putut fi complet oprită, au transmis autoritățile poloneze, citate de Reuters.
20:50
S-a dat startul distracţiei pentru minivacanţa de Sfânta Maria. Turiştii au dat năvală la piscină # ObservatorNews
S-a furat startul pentru minivacanţa de Sfânta Maria. Mulţi români au fugit deja de caniculă la munte. Dar cum şi acolo este destul de cald, oamenii se refugiază la piscină. La Braşov, se aşteaptă ca de vineri, atunci când încep oficial liberele de la stat, numărul turiştilor să crească.
20:50
150 de kilometri în zece ore. Cum a ajuns un tren să aibă întârziere şase ore pe ruta Halmeu – Oradea # ObservatorNews
Un nou record negativ pentru CFR Călători. Un tren a parcurs 150 de kilometri în zece ore. Dintre acestea, şase au fost doar întârziere. Motivul? O defecţiune tehnică cu degajare de fum la locomotiva trenului R 4334 Halmeu – Oradea.
20:40
Măsuri pentru reducerea rispei alimentarea în Turcia. Ce se va întâmpla cu serviciile all-inclusive # ObservatorNews
Mare, soare şi all inclusive. Cele trei mari atracţii ale litoralului din Turcia rămân valabile şi în anii următori. În exclusivitate pentru Observator, ambasadorul Ankarei în România a explicat că hotelurile din ţara lui nu vor renunţa la sistemul cu mese gratuite.
20:20
INFOGRAFIE. România, învinsă în lupta cu flăcările. Prăbuşirea sistemului medical în raport cu "marii arşi" # ObservatorNews
La 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, România pierde lupta cu flăcările. Pacienţii cu arsuri grave par condamnaţi în România. Numărul paturilor este extrem de limitat, iar pentru mulţi dintre ei şansa să supravieţuiască este reprezentată de un transfer în străinătate.
20:20
Miraculosul nămol de la Techirghiol, falsificat. Ce vând de fapt escrocii la sticlă sau caserolă # ObservatorNews
Nămolul sau "aurul negru" de la Techirghiol, cum mai este numit pentru efectele lui miraculoase, a ajuns marfă la tarabă. Pe plajă, turiștii sunt ademeniți cu nămol vândut la sticlă, care provine din zonele de evacuare ale centrelor balneare. Riscurile pentru sănătate pot fi grave. Nămolul care a mai fost folosit ne poate îmbonăvi.
20:10
Summitul din Alaska dintre Trump şi Putin vine cu mize majore pentru România şi Estul Europei. Premierul polonez a dezvăluit că Moscova vrea să includă într-un posibil acord şi reducerea numărului de militari NATO de pe flancul estic. În schimb, europenii cer un armistiţiu imediat, iar liderul de la Casa Alba avertizează că lipsa unui acord va avea consecinţe grave pentru Rusia. Întâlnirea istorică îi va aduce pe cei doi lideri faţă în faţă mâine seară, la 22:30, ora României.
20:10
Ce s-a ales de cinematografele clasice din Bucureşti. Din 400 de săli de cinema, au mai rămas doar 19 # ObservatorNews
Viaţa bate filmul. Iar mall-ul câştigă în faţa cinematografelor clasice. În anii '90, aveam peste 400 de săli de cinema, majoritatea în clădiri istorice, spectaculoase. Acum, mai avem doar 19. Şi acelea, în stadiu avansat de degradare. Schimbările din industrie le-au transformat din locuri pline de viaţă în clădiri abandonate. Puţinele care au fost vândute sau închiriate au ajuns acum săli de jocuri de noroc sau cafenele.
