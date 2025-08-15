Vremea în următoarele patru săptămâni. Ce schimbări meteo aduce începutul lunii septembrie
Digi24.ro, 15 august 2025 09:20
În următoarele patru săptămâni, România va avea temperaturi apropiate de normalul perioadei, însă începutul lui septembrie va aduce valori ușor mai ridicate în sud și vest. Ploile vor fi, în general, în limitele climatologice, cu un posibil deficit în zonele montane.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
09:30
Megadeth au anunțat că se retrag. Dave Mustaine: „Nu fiți triști, bucurați-vă pentru noi toți” # Digi24.ro
Gigantii americani ai thrash metalului, Megadeth, au anunțat că se retrag și că viitorul lor album va fi ultimul. De asemenea, vor porni într-un turneu de adio în 2026.
Acum 15 minute
09:20
Vremea în următoarele patru săptămâni. Ce schimbări meteo aduce începutul lunii septembrie # Digi24.ro
În următoarele patru săptămâni, România va avea temperaturi apropiate de normalul perioadei, însă începutul lui septembrie va aduce valori ușor mai ridicate în sud și vest. Ploile vor fi, în general, în limitele climatologice, cu un posibil deficit în zonele montane.
09:20
Care va fi atitudinea lui Donald Trump în timpul negocierilor cu Vladimir Putin: la Helsinki, în 2018, a fost extrem de prietenos # Digi24.ro
Când preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki în 2018, cei doi au alarmat aliaţii SUA cu o întâlnire prietenoasă în care Trump i-a luat partea liderului rus în faţa propriilor agenţii de informaţii cu privire la interferenţa Moscovei în alegerile americane. Timpul zboară şi şeful Casei Albe se duce vineri în Alaska cu o stare de spirit diferită, cel puţin afişată la nivel public: a ajuns la capătul răbdării faţă de refuzul liderului de la Kremlin de a negocia sfârşitul războiului din Ucraina şi este furios din cauza atacurilor cu rachete asupra oraşelor ucrainene, comentează Reuters.
Acum 30 minute
09:10
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de Casa Albă # Digi24.ro
Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat joi Casa Albă într-un comunicat de presă.
09:10
Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi” # Digi24.ro
Ucrainenii aflați pe front sunt angrenați de ceva vreme în ceea ce ei numesc „dronocid”: un nou antrenament pentru a face față celei mai mari amenințări la adresa vieții soldaților ucraineni pe câmpul de luptă - dronele. Aceste aparate împânzesc linia frontului și provoacă cel mai mare număr de victime, potrivit Ucrainei. Dacă Donald Trump nu reușește să-l convingă pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu la întâlnirea lor de vineri din Alaska, atunci acest antrenament din estul Ucrainei ar putea fi esențial pentru salvarea vieților pe front. Ucrainenii se tem însă că o pace care să le fie avantajoasă este doar un miraj, scrie BBC.
Acum o oră
09:00
Campanie controversată în Italia: vicepremierul Salvini cere demolarea taberelor de romi. De la ce a pornit scandalul # Digi24.ro
Partidul de extremiștii Lega, condus de vicepremierul italian Matteo Salvini, cere într-o acțiune pe rețelele sociale suportul italienilor pentru desființarea taberelor de romi, chiar dacă unele au fost înființate legal. Scandalul a pornit după un accident mortal la Milano, provocat de minori romi aflați la volanul unei mașini furate.
08:50
Sute de persoane cu intoxicaţii alimentare, în Indonezia, după ce au luat prânzul la școală # Digi24.ro
Peste 360 de persoane s-au îmbolnăvit în oraşul indonezian Sragen, din provincia Java Centrală, după ce au consumat mese şcolare, a anunţat joi un oficial, cel mai amplu caz de intoxicaţii alimentare din cadrul programului de mese gratuite al preşedintelui Prabowo Subianto, informează Reuters.
08:50
Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE, dar acest lucru i-ar putea înfuria pe ucraineni # Digi24.ro
UE ia în considerare acordarea Moldovei unui mare pas înainte în demersul său de aderare la blocul european înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie, devansând astfel Ucraina pentru prima dată, scrie Politico.
08:40
Relația Trump - Putin, de la aproape un „bromance” la tensiunile provocate de războiul din Ucraina # Digi24.ro
Istoria relaţiei dintre Donald Trump şi Vladimir Putin este cea a doi bărbaţi cu un ego supradimensionat. Ei spun că se admiră, dar fără a fi neapărat apropiaţi, şi cultivă în mod deliberat ambiguitatea, fiecare crezând că îşi va impune interesele, scrie AFP.
Acum 2 ore
08:30
Cel mai recent sondaj arată ce cred americanii despre capacitatea lui Trump de a lua „decizii înțelepte” în conflictul ruso-ucrainean # Digi24.ro
Majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina înaintea întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unui sondaj publicat joi.
08:20
Vladimir Putin este primul preşedinte rus care vizitează Alaska, un teritoriu vândut de Moscova Statelor Unite în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari. Aceasta ar fi a opta vizită a lui Putin în SUA în calitate de preşedinte, funcţie pe care o deţine de la sfârşitul anului 1999, cu excepţia unei pauze de patru ani, între 2008 şi 2012, când aliatul său apropiat, Dmitri Medvedev, a ocupat cea mai înaltă funcţie la Kremlin. Reuters prezintă câteva detalii despre vizitele anterioare ale lui Putin în Statele Unite în calitate de preşedinte, precum şi un rezumat al vizitelor efectuate de Medvedev şi Boris Elţîn, predecesorul său, scrie News.ro.
08:00
Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore pentru Ucraina, Europa, dar și pentru cei doi lideri. Ce e de știut # Digi24.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri faţă în faţă după şase ani, timp în care miliardarul american a reuşit să ajungă din nou la Casa Albă, iar liderul de la Kremlin şi-a pus în aplicare planul mai vechi de a acapara Ucraina. Lumea s-a schimbat mult în aceşti ani, iar o bună parte din bulversarea geostrategică li se datorează. Summitul lor, al cărui scop imediat este să aducă pacea în Ucraina, are însă mize mari şi pentru Europa şi nu în ultimul rând reprezintă un test de imagine pentru două personalităţi cu orgolii foarte puternice. De aici rezultă şi incertitudinea, şi temerile, şi scepticismul. Dar şi aşteptările sunt mari, iar Alaska va fi pentru câteva ore în centrul atenţiei întregii lumi.
Acum 4 ore
07:10
Ziua Marinei Române 2025: Ce evenimente se vor organiza în București și în alte orașe din țară pe 15 august # Digi24.ro
Ziua Marinei Române este o sărbătoare civilă și militară, marcată anual de autoritățile publice și instituțiile statului pe 15 august, odată cu sărbătoarea dedicată Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare), considerată ocrotitoarea marinarilor.
07:10
Veneția vrea să crească tarifele gondolelor „secrete”, pentru că le-au descoperit turiștii. Localnicii sunt furioși # Digi24.ro
Autoritățile din Veneția iau în considerare creșterea tarifelor pentru gondolele „secrete” ieftine folosite de localnici, după ce influencerii de pe rețelele sociale au început să dea sfaturi turiștilor să meargă cu aceste ambarcațiuni.
07:10
Ruptura șocantă dintre SUA și India. În doar patru luni, Trump a ajuns la un pas să distrugă o relație clădită într-un sfert de secol # Digi24.ro
În ultimii 25 de ani, legăturile diplomatice dintre India și Statele Unite au devenit mai strânse ca niciodată, cele două mari țări democratice unindu-și forțele pentru a contracara ascensiunea Chinei. Dar, în ultimele patru luni, această relație atent cultivată a scăpat brusc de sub control, iar întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă amenință acum să distrugă tot progresul realizat de Washington și New Delhi în ultimul sfert de secol.
07:10
Corupția albaneză și inteligența artificială sau cum folosește Tirana tehnologia pentru integrarea în UE. Care sunt riscurile # Digi24.ro
În timp ce restul Europei se ceartă pe siguranța și domeniul de aplicare al inteligenței artificiale (IA), Albania o exploatează pentru a-și accelera aderarea la blocul comunitar, scrie Politico într- o analiză despre cum Tirana apelează la IA pentru a combate corupția și a îndeplini astfel standardele cerute de Bruxelles pentru a deveni membră a uniunii, dar și despre problemele și riscurile implementării de astfel de tehnologii în administrația publică.
07:10
Mai mulți aliați ai lui Donald Trump, enervați de noile tarife vamale, amenință că vor renunța la avioanele F-35. „Un mare gest obscen” # Digi24.ro
Mai mulți aliați ai SUA, sătui de ultima rundă de tarife punitive și cereri de cheltuieli ale lui Donald Trump, îl lovesc pe președinte acolo unde îl doare cel mai tare — în avionul său de vânătoare preferat.
07:10
„Fisuri adânci în inima mașinăriei de război a lui Putin”. Bloomberg: Economia Rusiei se clatină sub greutatea invaziei sale în Ucraina # Digi24.ro
Creșterea economiei rusești stagnează. Veniturile din petrol au scăzut drastic. Deficitul bugetar a atins cel mai mare nivel din ultimele trei decenii. Inflația și ratele dobânzilor rămân extrem de ridicate. În spatele zidurilor băncilor din țară, unii inițiați trag semnale de alarmă cu privire la o criză a datoriilor care se profilează la orizont, arată, într-o analiză, jurnaliștii Bloomberg.
07:10
Adormirea Maicii Domnului 2025: Cele mai importante tradiții pentru ziua de 15 august. Preotul explică: „Este una dintre marile minuni” # Digi24.ro
Pe 15 august, creștinii ortodocși prăznuiesc una dintre cele mai mari sărbători ale anului: Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare. Sărbătoarea are o puternică semnificație spirituală și culturală pentru români, amintind de trecerea Fecioarei Maria din viața pământească la cea cerească.
07:10
Coreea de Nord ar putea trimite alți 6.000 de soldați pe frontul din Ucraina, dar și tehnică de luptă # Digi24.ro
Coreea de Nord ar putea trimite în curând aproximativ 6.000 de soldați și între 50 și 100 de echipamente militare în Rusia, scrie Ukrianska Pravda.
07:10
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare. Felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august # Digi24.ro
Pe 15 august, creștinii ortodocși celebrează praznicul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în tradiția populară drept Sfânta Maria Mare. Îți prezentăm o serie de mesaje aniversare, potrivite pentru familie, prieteni sau colegi cu prilejul sărbătorii Sfânta Maria. Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria.
07:00
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei” # Digi24.ro
Primăria din Dârmănești, o comună cu mai puțin de 3.500 de locuitori din Argeș, și-a trimis în această vară angajații la „cursuri de formare profesională”, pe litoral. În total, acestea au costat nu mai puțin de 30 de mii de euro, iar cel mai scump pachet a fost de aproximativ 2.000 de euro pentru o singură persoană. Contactat de Digi24.ro, edilul spune că angajații merită, pentru că au salarii mici.
Acum 12 ore
00:20
Universitatea Craiova, calificare cu emoții în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut în deplasare cu Spartak Trnava # Digi24.ro
Echipa Universitatea Craiova s-a calificat joi seara în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut, în deplasare, scor 3-4 după prelungiri, în faţa slovacilor de la Spartak Trnava.
14 august 2025
23:50
Hackerii pro-ruși ar fi sabotat un baraj din Norvegia. Ce s-a întâmplat timp de patru ore # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Poliției Norvegiene suspectează că hackeri pro-ruși au sabotat un baraj în sud-vestul Norvegiei în luna aprilie. Ziarul norvegian VG a relatat că hackerii au spart sistemul de control al barajului, deschizând supapele timp de patru ore, provocând revărsarea unei cantități mari de apă până când supapele au putut fi închise, relatează POLITICO.
23:40
Operațiune dificilă pe o plajă din Constanţa: Două persoane luate de curenţi au fost salvate de jandarmi # Digi24.ro
Două persoane care au fost luate de curenţi, joi, pe o plajă din municipiul Constanţa, au fost salvate de jandarmi.
23:40
CFR Cluj, eliminată din Europa League de Sporting Braga. Ardelenii vor continua în Conference League # Digi24.ro
Echipa portugheză Sporting Braga a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în manşa secundă a turului al treilea de calificare din Liga Europa. Clujenii vor juca în play-off-ul Conference League.
23:40
Ce așteaptă ministra de Externe de la întâlnirea Trump - Putin. Oana Țoiu: „Procesul are nevoie şi de Ucraina la masa negocierilor” # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că discuţiile de vineri dintre preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin reprezintă „un pas” dintr-un proces mai lung. Șefa diplomației române a mai spus că speranţa Uniunii Europene legată de aceste discuţii este ca Statele Unite să continue sancţiunile aplicate Rusiei, până când se va ajunge la pace în Ucraina.
23:00
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins și în deplasare pe FC Drita # Digi24.ro
FCSB s-a calificat în play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, după ce a învins formaţia kosovară FC Drita cu scorul de 3-1 (2-0), joi seara, pe Stadionul „Fadil Vokrri” din Priștina, în manşa secundă a turului al treilea preliminar.
22:40
Un bărbat din SUA a câștigat 167 de milioane de dolari la loterie. A doua zi a ajuns la închisoare # Digi24.ro
Imaginile surprinse de camera de corp a unui polițist din SUA arată cum un bărbat care abia câștigase marele premiu la loteria Powerball din statul Kentucky lovește un agent care intervenise pentru a aplana un conflict.
22:40
Cine este politicianul care susține că a declanșat procedura prin care ANAF îi cere un milion de euro lui Klaus Iohannis # Digi24.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe afirmă într-o postare pe rețelele sociale că procedura prin care ANAF l-a somat pe Klaus Iohannis să plătească aproape un milion de euro, în contul unor chirii încasate nelegal, a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de el.
22:30
Statele Unite și Rusia ar fi discutat un plan de încheiere a războiului din Ucraina inspirat de situația Cisiordaniei, potrivit unor informații dezvăluite de The Times. Modelul ar presupune ca Rusia să păstreze controlul militar și economic asupra zonelor ocupate, fără modificarea oficială a frontierelor și fără recunoașterea cedării de teritoriu de către Ucraina.
22:10
Decretul de desemnare a premierului Ilie Bolojan ca vicepremier interimar, publicat în Monitorul Oficial # Digi24.ro
Decretul prin care premierul Ilie Bolojan a fost desemnat ca vicepremier interimar pe domeniile coordonate de Dragoş Anastasiu, care şi-a dat demisia în iulie, a fost publicat joi în Monitorul Oficial.
22:10
Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile al doilea apel pentru noi capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile # Digi24.ro
Ministerul Energiei a prelungit cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel concurenţial pentru sprijinirea, din Fondul pentru Modernizare, a investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum.
22:00
Ucraina anunță că a stabilizat frontul, după ce armata rusă reușise o străpungere în zona Pokrovsk # Digi24.ro
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Doneţk unde trupele ruse au reuşit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional, transmite Reuters, preluată de Agerpres.
21:30
Trump, despre întâlnirea cu liderul de la Kremlin, în Alaska. „Mai importantă va fi a doua întâlnire” # Digi24.ro
Trump, despre întâlnirea cu liderul de la Kremlin, în Alaska. „Mai importantă va fi a doua întâlnire”Președintele american, Donald Trump, a vorbit despre întâlnirea cu liderul de la Kremlin, care urmează să aibă loc vineri în Alaska, declarând presei la Casa Albă că este încrezător că întâlnirea de vineri este „importantă” și, în ultimă instanță, „va salva multe vieți”. Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele american a afirmat că „o întâlnire mai importantă decât cea de mâine va fi a doua, la care vor participa Putin, Zelenski, el și, posibil, lideri europeni”.
21:20
Bolojan a cerut de la instituțiile din subordinea Guvernului situația cheltuielilor cu sediile și salariile angajaților # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut date de la mai instituțiile din subordinea Guvernului privind costurile cu sediile, structura de personal și bugetul pe care îl gestionează, precum și propuneri de măsuri pentru reformă și reducerea cheltuielilor, potrivit unor surse Digi24.ro. Agențiile vizate trebuie să trimită aceste rapoarte până marți.
21:20
DOCUMENT Guvernul a pus în dezbatere publică noua varianta a proiectului de lege care modifică pensiile speciale # Digi24.ro
Ministerul Muncii a pus, joi, în dezbatere publică, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Acesta prevede pensionarea magistraţilor la vârsta standard din sistemul public de pensii, instituirea unei condiţii de vechime minimă în muncă de 35 de ani şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net din ultima lună de activitate. Judecătorii Curţii Constituţionale sunt exceptaţi de la aceste prevederi, întrucât statutul lor este reglementat printr-o lege proprie.
21:00
Povestea unei femei care a îndurat ani de violență, umilință și frică: „Am născut prematur, ca urmare a abuzurilor” # Digi24.ro
Continuăm seria mărturiilor femeilor care au trecut prin relații abuzive, iar acum își doresc ca vocea lor să fie auzită și să salveze vieți. În această seară, povestea unei femei care a îndurat ani de violență, umilință și frică. A crezut mult timp că dacă tace, se va proteja pe ea și pe copilul ei. Fals. Astăzi spune că tăcerea nu înseamnă decât să dai putere agresorului și să lași coșmarul să continue. Victimele violenței domestice pot cere ajutor la linia gratuită 0800 500 333.
20:50
Platforma socială a lui Elon Musk, X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, a înregistrat joi dimineață, pentru o scurtă perioadă de timp, probleme tehnice pe scară largă. Încercările de accesare a cronologiei și a profilurilor au afișat un mesaj de eroare care spunea: „S-a produs o eroare. Încercați să reîncărcați pagina”, relatează Variety.
Acum 24 ore
20:20
Trump e optimist cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska: „Cred că Putin e convins că va încheia un acord. Cred că o va face” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care preşedintele american nu exclude totuşi posibilitatea să se încheie cu un eşec, relatează agenţiile AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.
20:20
Modificări la Legea insolvenţei. Interdicţie de a fonda companii pe o perioadă de 5 ani şi reducerea duratei procedurilor # Digi24.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că se lucrează la un proiect de modificare a Legii insolvenţei, care prevede cerinţe mai stricte de elaborare a raportului de evaluare a stării debitorului şi a cauzelor ce au condus la insolvenţă, interdicţia de a fonda societăţi pe o perioadă de 5 ani, dar şi reducerea duratei procedurii insolvenţei.
20:10
Atac asupra infrastructurii de alimentare cu apă din Polonia. Serviciile de urgență au prevenit dezastrul # Digi24.ro
Vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski a dezvăluit că miercuri a avut loc un atac asupra infrastructurii de apă și canalizare a „unului dintre orașele mari ale țării”. „Am reușit să ne asigurăm că serviciile noastre au aflat despre atac în ultimul moment și am reușit să blocăm totul”, a dezvăluit viceprim-ministrul. Polonia este ținta unor acte de sabotaj și atacuri cibernetice, scrie onet.pl.
20:10
Kremlinul spune că „e puțin probabil” să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că un comunicat comun nu este prevăzut după summitul dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, care va avea loc vineri în statul american Alaska, relatează dpa, potrivit Agerpres.
20:10
100.000 de copii scanate ale unor pașapoarte și cărți de identitate, la vânzare pe dark web. Au fost furate de la hoteluri din Italia # Digi24.ro
Aproape o sută de mii de copii scanate ale unor pașapoarte și cărți de identitate aparținând unor turişti au fost furate de pe serverele a cel puțin zece hoteluri italiene şi au fost scoase la vânzare pe dark web, atenționează Agenţia Italiană a Domeniului Digital (AGID), relatează AFP.
19:40
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia
19:20
Un primar PNL amenință că „se va lupta cu Bolojan” pe tema suspendărilor fondurilor din programul Saligny. „Merg la război cu oricine” # Digi24.ro
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privinţa programului „Anghel Saligny”, arătând că se va „lupta” inclusiv cu acesta pentru continuarea finanţării proiectelor.
19:20
China introduce un nou tip de viză pentru tinerii profesionişti din domeniul ştiinţei şi tehnologiei. Când intră în vigoare măsura # Digi24.ro
China va introduce o nouă categorie de vize pentru tinerele talente din domeniul ştiinţei şi tehnologiei în urma unei decizii a Consiliului de Stat, informează joi agenţia chineză de presă Xinhua, citată de Agerpres.
19:00
Înaintea întâlnirii Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska, Statele Unite au suspendat temporar unele sancţiuni împotriva Rusiei # Digi24.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a emis miercuri o autorizaţie prin care sunt suspendate temporar anumite sancţiuni împotriva Rusiei, deschizând astfel calea pentru întâlnirea planificată să aibă loc vineri între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, relatează joi dpa.
19:00
Preşedintele american Donald Trump ar putea să pună presiune asupra omologului rus, Vladimir Putin, pentru a obţine un angajament de încetare a focului necondiţionată în Ucraina ca prim gest de bunăvoinţă care să ducă la pace, scrie presa americană, potrivit agenției EFE, preluată de Agerpres.
18:50
Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor. Explicațiile oferite de CNAS # Digi24.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, joi, într-un comunicat de presă, că în prezent instituţia dispune de credite de angajament care asigură continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer. CNAS precizează că „deficiul de credite bugetare” generează „întârzieri în decontarea facturilor către furnizori”, dar tratamentele sunt în continuare acordate în baza respectivelor credite de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.