Cum se realizează arteriografia periferică

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri faţă în faţă după şase ani, timp în care miliardarul american a reuşit să ajungă din nou la Casa Albă, iar liderul de la Kremlin şi-a pus în aplicare planul mai vechi de a acapara Ucraina. Lumea s-a schimbat mult în aceşti ani, iar o bună parte din bulversarea geostrategică li se datorează. Summitul lor, al cărui scop imediat este să aducă pacea în Ucraina, are însă mize mari şi pentru Europa şi nu în ultimul rând reprezintă un test de imagine pentru două personalităţi cu orgolii foarte puternice. De aici rezultă şi incertitudinea, şi temerile, şi scepticismul. Dar şi aşteptările sunt mari, iar Alaska va fi pentru câteva ore în centrul atenţiei întregii lumi.