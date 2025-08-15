Război Rusia – Ucraina. Armata ucraineană susține că a stabilizat linia frontului din Donețk, penetrată la începutul săptămânii de militarii ruși. Noaptea trecută, a atacat un transport de componente pentru dronele Shahed, în Astrahan, și o rafinărie din Volgograd.
Biziday.ro, 15 august 2025 09:40
Vadim Filiașkin, guvernatorul regiunii Donețk, a declarat că situația din sectorul Dobropillia al frontului de est s-a stabilizat, afirmație reluată și de purtătorul de cuvânt al Statului Major General, pentru agenția ucraineană de presă Interfax. Reuters scrie că armata ucraineană, care a minimizat amploarea ofensivei rusești, dar a suplimentat militarii din zonă, trimițând inclusiv trupe […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum 10 minute
09:40
Război Rusia – Ucraina. Armata ucraineană susține că a stabilizat linia frontului din Donețk, penetrată la începutul săptămânii de militarii ruși. Noaptea trecută, a atacat un transport de componente pentru dronele Shahed, în Astrahan, și o rafinărie din Volgograd. # Biziday.ro
Vadim Filiașkin, guvernatorul regiunii Donețk, a declarat că situația din sectorul Dobropillia al frontului de est s-a stabilizat, afirmație reluată și de purtătorul de cuvânt al Statului Major General, pentru agenția ucraineană de presă Interfax. Reuters scrie că armata ucraineană, care a minimizat amploarea ofensivei rusești, dar a suplimentat militarii din zonă, trimițând inclusiv trupe […]
Acum 2 ore
08:20
Cod Galben de caniculă, în jumătatea vestică a țării, vineri. Începând de la prânz, temperaturile vor atinge maxime cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Disconfortul termic ridicat va persista și sâmbătă. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie atrage atenția că, începând de vineri, la ora 12, valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. Temperaturi deosebit de ridicate vor fi dublate de disconfort termic, indicele temperatură-umezeală (ITU) depășind pragul critic […]
Acum 4 ore
07:50
Trupa thrash metal Megadeth își anunță retragerea, în 2026. Ultimul album, despre care se știa deja că este în lucru, va fi urmat de un turneu de adio, după care trupa se va dizolva. # Biziday.ro
Anunțul a venit, pe rețelele sociale, de la fondatorul și solistul Megadeth, Dave Mustaine, la o zi după ce un teaser sugera deja acest lucru – “Sfârșitul este aproape”. “Sunt atât de mulți muzicieni care au ajuns la sfârșitul carierei lor, fie accidental, fie intenționat. Majoritatea dintre ei nu ajung să se trăiască după propriile […]
Acum 12 ore
22:50
Investigație Reuters. Meta permite chatbotului său AI din aplicația Messenger să inventeze povești, să mintă că este o persoană reală și chiar să poarte conversații romantice, pentru a atrage utilizatorii, inclusiv pe minori. În SUA, un bărbat grav bolnav, convins de chatbot să călătorească în alt stat “pentru a se întâlni”, a murit pe drum. # Biziday.ro
În ancheta jurnalistică, agenția Reuters a pornit de la cazul unui vârstnic, de 76 de ani, din New Jersey, care avea mai multe probleme de sănătate și trecuse printr-un accident vascular cerebral. În martie, acesta a plecat la New York, unde credea că se va întâlni cu o tânără. În realitate, acesta purtase timp de […]
Acum 24 ore
20:20
Studiu. Sub supravegherea cercetătorilor, inteligența artificială a dezvoltat două potențiale antibiotice împotriva gonoreei rezistente la medicamente și a stafilococului auriu, cu formule complet noi. Descoperirea ar putea marca începutul unei “noi epoci de aur” în lupta cu superbacteriile. # Biziday.ro
Cercetarea a fost demarată de o echipă a Massachusetts Institute of Technology (MIT), a fost publicată în revista științifică Cell și are drept concluzie principală că cele două noi potențiale antibiotice sunt eficiente în special împotriva tulpinilor de gonoree și stafilococ auriu (MRSA). Echipa a subliniat că inteligența artificială a conceput medicamentele “atom cu atom”, […]
18:30
Europa este devastată de incendii de vegetație, alimentate de valurile de căldură și secetă. De la începutul anului, suprafața arsă se apropie de 440 de mii de hectare, cu 43% mai mare decât în aceeași perioadă din 2024. # Biziday.ro
Situația incendiilor de vegetație din UE, actualizată la 13 august 2025, arată că, de la începutul anului, au ars 439.568 de hectare, fiind detectate 1.628 de incendii de peste 30 de hectare, care au emis în atmosferă cu o cantitate de 14,11 megatone de CO2. Anul trecut, în aceeași perioadă, suprafața arsă a fost de […]
16:40
Studiu. Utilizarea inteligenței artificiale de către medicii specialiști în imagistica endoscopică duce, în timp, la erodarea cu o cincime a capacității acestora de a detecta excrescențele precanceroase pe cont propriu. # Biziday.ro
Studiul a fost publicat în revista medicală Lancet, iar experimentul a fost realizat în patru centre de endoscopie din Polonia timp de șase luni. În cadrul acestuia, timp de trei luni au fost urmărite rezultatele medicilor fără AI și trei luni cu AI. Cercetătorii au examinat colonoscopiile a 1.443 de pacienți care au fost supuși […]
16:00
Polonia. Autoritățile au reușit să împiedice, miercuri, o acțiune de sabotaj împotriva rețelei de apă dintr-un important oraș (nenumit). Fără a da mai multe detalii, precizează că operațiunea a fost oprită în ultimul moment. # Biziday.ro
Viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune polonez Onet, că miercuri servicile secrete au reușit să afle despre atac și să îl oprească înainte să fie pus în aplicare. Potrivit lui, era vizată rețeaua de apă a unui mare oraș, fără a preciza care pentru a “nu crea emoție. […]
13:10
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri seara, de la ora 22:30 (ora României), în Alaska. Conform Kremlinului, vor avea un dialog “unu la unu”, înainte de întâlnirea extinsă dintre cele două delegații. La final, cei doi președinți vor susține o conferință de presă comună. # Biziday.ro
Yuri Ushakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului și fost ambasador al Rusiei în SUA, a informat că cei doi președinți vor avea o întâlnire tête-à-tête cu traducători, dar vor organiza și o “întâlnire mai largă” cu delegațiile și un mic dejun de lucru. Acesta a adăugat că “Ucraina va fi subiectul central” al conversației, […]
12:50
Guvernul vrea să deblocheze Programul Rabla de la 1 septembrie, dar bugetul acestuia pentru persoane fizice va scădea semnificativ, la 200 de milioane de lei, adică mai puțin de o treime din cât prevedea programul la începutul anului. # Biziday.ro
Guvernul ia în calcul să deblocheze Programul Rabla, conform unei prevederi din ordonanța prin care a anunțat că dorește o regândire a investiţiilor finanţate din PNRR şi din fonduri publice naţionale. “Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31.12.2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor […]
11:30
România ”se confruntă cu un risc fiscal sistemic, iminent și de o gravitate excepțională, generat de o supracontractare masivă a proiectelor finanțate prin PNRR”, potrivit guvernului, care vrea să suspende încheierea de noi contracte. # Biziday.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale. Guvernul argumentează nevoia unor măsuri prin faptul că România ”se confruntă cu un risc fiscal sistemic, iminent și de o […]
10:40
Război în Ucraina. Situația critică la Pokrovsk, principala redută ucraineană din Donbas. În preziua întâlnirii dintre Putin și Trump, rușii forțează încercuirea orașului, iar principala rută de acces sau retragere este acum amenințată de trupele infiltrate prin apărarea ucrainenilor. # Biziday.ro
Deși Corpul 1 Azov, trimis din rezervă pentru închiderea breșei de la nord de Pokrovsk, a raportat miercuri seara că a lichidat două din cele trei grupe rusești de sabotaj care au spart (sau infiltrat) linia frontului în zilele trecute, situația rămâne critică sau chiar s-a înrăutățit. Șeful ucrainean al Administrației Militare Donețk a raportat […]
10:10
Serbia. Ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și susținătorii președintelui Vucic, miercuri seara, în Novi Sad. La Belgrad, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestele. # Biziday.ro
Big protests are happening tonight across Serbia against Vučić’s regime. Tension is growing, and there are clashes with police in many cities. Vučić should call early elections before things get worse. This is video from Novi Sad. pic.twitter.com/IXkuzwYGHb — Based Serbia (@SerbiaBased) August 13, 2025 Miercuri seara au avut loc ciocniri violente între susţinătorii […]
Ieri
09:10
Economia României a crescut ușor, în prima jumătate a anului, potrivit statisticii oficiale. PIB-ul a adăugat +0,3%, în primul semestru din 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, Institutul de Statistică a revizuit în scădere datele din prima parte a anului 2024. # Biziday.ro
Statistica oficială (INSSE) anunță că economia României ar fi crescut cu +0,3% pe seria brută, în trimestrul al doilea din 2025, la fel ca în primul trimestru. Pe seria ajustată (în funcție de numărul zilelor lucrătoare), creșterea din prima parte a anului 2025 este mai mare, de +1,4%. Datele nu sunt surprinzătoare, având în vedere […]
13 august 2025
23:00
Reuters: Autoritățile americane au plasat în secret dispozitive de urmărire a locației în transporturi specifice de cipuri avansate, despre care cred că au un risc ridicat de a fi deturnate către China. # Biziday.ro
Dezvăluirile au fost făcute pentru Reuters de două persoane cu cunoștințe directe despre această strategie, cărora le-a fost acordată protecția anonimatului. Pe baza declarațiilor acestora, agenția de presă scrie că măsura vizează detectarea transporturilor de cipuri folosite pentru alimentarea sistemelor de inteligență artificială care au un risc ridicat de a fi deturnate. Dispozitivele au fost […]
22:40
Prim-ministrul Bolojan anunță că al doilea pachet cu măsuri fiscale va fi adoptat până la finalul lunii. Spune că vor fi făcute dezbateri publice pentru proiectul privind plata pensiilor private. # Biziday.ro
Principalele declarații ale prim-ministrului Ilie Bolojan, în interviul acordat miercuri seară postului TV Digi24. Sunt doi factori care au concurat la încetinirea economică pe care o avem în România: cel extern e dat de încetinirea dezvoltării economice în Europa, în Germania, de mai mulți ani. Cel intern – aceste măsuri necesare pentru a corecta deficitul […]
21:30
Doi experți americani evaluează, pe baza imaginilor din satelit, că Rusia pare pregătită să testeze o rachetă croazieră cu propulsie nucleară, în această săptămână, în ciuda summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump. # Biziday.ro
Jeffrey Lewis, cercetător la Institutul de Studii Internaționale Middlebury, și Decker Eveleth, de la Centrul de Analiză Navală (CNA), au ajuns la aceeași evaluare, dar în mod independent. Cei doi au studiat imaginile captate de rețeaua comercială de sateliți Planetlab, în ultimele săptămâni, cu poligonul de testare Pankovo din arhipelagul Novaia Zemla, în Marea Barents. […]
20:40
Donald Trump a amenințat Rusia că va suporta “consecințe foarte grave”, dacă nu face “pași reali” către încheierea păcii. Și-a arătat deschiderea pentru un al doilea summit, cu Putin și Zelenski, cât de curând. # Biziday.ro
Liderii americani și europeni au susținut multiple conferințe de presă, la capătul unor întâlniri în mai multe formate, organizate de cancelarul german, Friedrich Merz. Donald Trump și JD Vance au participat în sistem de videoconferință, la fel și unii lideri din țările europene, precum Nicușor Dan, în timp ce Volodimir Zelenski a fost prezent la […]
18:00
Primele concluzii după summitul virtual dintre liderii europeni și Donald Trump. Friedrich Merz afirmă că “există speranța că ceva se mișcă, că ar putea exista pace în Ucraina”. Volodimir Zelenski descrie discuțiile ca fiind “foarte pozitive”. A primit garanții din partea președintelui american că va fi sunat imediat după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin, de vineri. # Biziday.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au susținut o conferință de presă comună, la finalul summitului virtual organizat între liderii europeni și Donald Trump, înaintea întâlnirii președintelui american cu Vladimir Putin, de săptămâna aceasta. Merz și-a început declarația amintind că astăzi se împlinesc 64 de ani de la construirea zidului Berlinului, “un […]
15:40
Toate magazinele mici vor trebui să accepte plata cu Băncilor. Guvernul va elimina plafonul de 50 de mii de lei venituri minime pe an, sub care erau scutite. # Biziday.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat că guvernul va elimina plafonul de venituri minime de 50 de mii de lei, de la care magazinele sunt obligate să accepte plata cu cardul. ”Obligația operatorilor economice în ceea ce privește acel plafon de 50 de mii de lei pentru plățile cu cardul. Eliminăm acel plafon, astfel […]
14:50
Cesionarea părților sociale deținute într-un SRL va fi sancționată penal, dacă firma are obligații bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedește că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. # Biziday.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat că cesionarea părților sociale deținute într-un SRL, dacă firma are obligații bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedește că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, va fi sancționată penal. ”Vom închide capitolul în care diverse firme erau vândute cu datorii pentru a scăpa de ele. […]
14:30
Inspectorii ANAF vor fi supuși unor ”teste de integritate”. De asemenea, funcționarii care merg în controale fiscale o să poarte camere de înregistrare asupra lor, în timpul verificărilor. # Biziday.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandrul Nazare, a anunțat că activitatea ”ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanțe, care are responsabilitatea și în construirea bugetului și în colectarea veniturilor. Activitatea de control rămâne în gestiunea ANAF, dar coordonarea trece la Ministerul Finanțelor. ”Introducem bodycam pentru activitate de control din ANAF, Antifraudă și Autoritatea Vamală. Avem nevoie […]
14:10
Guvernul va introduce o taxă fixă de 25 lei pentru fiecare colet din afara UE, care are o valoare de sub 150 euro. Măsura fusese solicitată de anteprenorii români și vizează în special coletele din Asia. # Biziday.ro
Ministrul de Finanțe argumentează decizie prin faptul că fluxurile de colete extracomunitare din România a crescut de la câteva mii pe zi, la 235 de mii de colete pe zi. ”O altă chestiune se referă la o taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. La nivel european fluxurile de colete au crescut de la un miliard […]
13:50
Ministrul de Finanțe spune că ”trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”. Anunță o nouă formă de taxare a multinaționalelor care externalizează profiturile. # Biziday.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat principalele măsuri de reformă fiscală. Ministrul a anunțat o nouă formă de taxare a multinaționalelor, care va înlocui impozitul pe cifra de afaceri. Cheltuielile companiilor cu afiliații, precum cheltuieli de administrare, proprietate intelectuală, dobânzi intragrup și cheltuieli de consultanță, vor mai fi deductibile doar în limita a 3%, iar […]
13:00
Marea Britanie. Poliția a luat decizia de a dezvălui etnia și naționalitatea suspecților în anchetele considerate sensibile, după valurile de proteste din ultima perioadă și după acuzațiile de mușamalizare. # Biziday.ro
Forțele de poliție au fost instruite să facă publice etnia și naționalitatea suspecților, după ce autoritățile au fost acuzate de mușamalizarea unor infracțiuni comise de solicitanții de azil. Consiliul Național al Șefilor de Poliție (NPCC) și Colegiul de Poliție au emis îndrumări către forțele de poliție să ia în considerare dezvăluirea unor detalii suplimentare despre […]
11:50
Studiu. Asistenții bazați pe inteligență artificială din browserele web colectează și partajează date sensibile ale utilizatorilor, inclusiv informații bancare și date medicale. Unii distribuie aceste informații cu servere terțe, unde sunt folosite pentru afișarea reclamelor țintite. # Biziday.ro
Cercetători britanici și italieni au testat zece dintre cei mai populari asistenți AI folosiți în browsere – inclusiv ChatGPT de la OpenAI, Copilot de la Microsoft și Merlin AI – o extensie pentru browserul Chrome de la Google – pe activități publice, cum ar fi cumpărăturile online, dar și pe site-uri web private, cum ar […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Italia. Focar de botulism în Calabria, după ce mai multe persoane au consumat sandvișuri de la o tarabă ambulantă. Două persoane au murit și alte 17, inclusiv copii, sunt spitalizate. Sunt anchetate nouă persoane, printre care cinci medici, pentru posibile greșeli în diagnostic. # Biziday.ro
Potrivit autorităților, victimele au consumat un sandvișuri cu cârnați și frunze de nap cumpărăte de la un food truck din Diamante, o localitate din regiunea Calabria (sudul Italiei), între 3-5 august. La una – două zile după consum, au apărut primele simptome, urmate de internări în spital. Botulismul este o boală rară, dar gravă, care […]
09:00
NY Times: Serviciile secrete americane suspectează Rusia că a penetrat informatic sistemul clasificat al documentelor curților federale, ceea ce îi oferă acces inclusiv la informații secrete din cazurile de securitate națională. Americanii știu sigur că sistemul a fost compromis și încearcă să elimine cât mai repede astfel de documente. # Biziday.ro
Potrivit The New York Times, nu mai este o întrebare dacă un actor statat străin are acces la sistemul electronic care gestionează documentele curților federale cu dacă “este vorba de Rusia sau doar de Rusia”. “Ancheta a descoperit dovezi că Rusia este cel puțin parțial responsabilă pentru un recent atac informatic ce a vizat sistemulelectronic […]
07:50
Administrația Trump temperează așteptările privind întâlnirea de vineri, din Alaska, dintre președinții Rusiei și SUA, subliniind că va fi mai degrabă “un exercițiu de ascultare” și că nu se așteaptă la un acord decisiv. Subliniază că, pentru încheierea păcii, este necesară și participarea Ucrainei la negocieri, o poziție ce pare acum mai apropiată de cea a liderilor europeni. # Biziday.ro
Într-o declarație oficială, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că “scopul acestei întâlniri este să obținem o mai bună înțelegere a modului în care putem pune capăt acestui război”, dar și că este foarte probabil să urmeze și alte negocieri, având în vedere că summitul de vineri implică doar o parte […]
12 august 2025
22:30
Analiză Politico. Oficialii europeni se tem că “momentul unui Euro global”, despre care vorbește Christine Lagarde, ar putea fi spulberat de criptomonedele legate de dolar. Acestea domină, în prezent, piața. # Biziday.ro
Trei oficiali ai Băncii Centrale Europene (BCE) au declarat pentru publicația europeană că ascensiunea monedelor legate de dolar (cunoscute ca stablecoin) amenință încercările Uniunii Europene de a promova o poziție globală pentru moneda europeană și ar putea slăbi controlul instituției asupra economiei. Cei trei au făcut declarațiile în urma unui seminar pe tema criptomonedelor, ale […]
21:30
Volodimir Zelenski spune că Ucraina nu poate ceda teritorii pentru un armistițiu, pe care Rusia să le folosească apoi pentru a pregăti noi atacuri. Adaugă că orice discuție despre teritorii nu poate fi separată de garanțiile de securitate. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu poate fi de acord cu o eventuală propunere din partea Rusiei de a renunța la o părții din teritoriul țării sale în schimbul unui armistițiu, deoarece Moscova va folosi acest lucru ca pe o rampă de lansare pentru un viitor război. Președintele ucrainean a adăugat că nu crede că […]
20:40
Gaza. Armata Israeliană insistă că unul din cei cinci jurnaliști Al Jazeera uciși duminică era membru Hamas, dar precizează că dovezile în acest sens sunt clasificate. 25 de state solicită Israelului să permită ajutoarele umanitare în Fâșia Gaza, unde “suferința a atins niveluri de neimaginat”. # Biziday.ro
Armata israeliană (IDF) insistă că jurnalistul Al Jazeera ucis era de fapt un luptător Hamas, nu ”îngerul despre care vorbesc oamenii”. IDF susține că Al-Sharif, care a fost ucis alături de alți cinci jurnaliști în Gaza duminică, era membru al aripii militare a Hamas și primea bani de la gruparea teroristă. Totuși, singura dovadă pe […]
19:50
Perplexity, un startup de inteligență artificială, vrea să cumpere browserul Chrome de la Google, pentru 34,5 miliarde de dolari – sumă mai mare decât valorează mica companie. Anul trecut, instanța americană a recomandat Google să renunțe la Chrome, după ce a pierdut procesul antitrust. # Biziday.ro
Deși suma oferită de startap-ul AI depășește valoarea Perplexity, compania a transmis că mai mulți investitori au fost de acord să susțină tranzacția. În iulie, Perplexity a fost evaluată la 18 miliarde de dolari, motiv pentru care presa americană cataloghează oferta depusă de companie pentru a cumpăra Chrome de-a dreptul “îndrăzneață”. Nu este pentru prima […]
17:20
Ministrul Sănătății va sesiza Parchetul, în urma controalelor de la Centrul de Arși al Spitalului Floreasca din București, demarate după depistarea unor bacterii periculoase. Spune că “spațiile nu respectă normativul”, iar fosta conducere și DSP au atestat în documente existența unor sisteme speciale de ventilație, care în realitate nu există. # Biziday.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat în această după-amiază că va sesiza Parchetul în legătură cu neregulile constatate după multiplele controale la spitalul Floreasca: “Am constatat că rezultatul este de natură penală şi voi sesiza Parchetul în această situaţie, întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022, s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al […]
15:40
Anglia. Creștere alarmantă a numărului de cazuri de furt din farmacii și de agresiuni asupra angajaților, în ultimul an. Nouă din zece farmacii au raportat astfel de incidente, iar multe se plâng de reacția insuficientă a poliției. Hoții preferă în special opioide și alte medicamente care dau dependență. # Biziday.ro
Un sondaj realizat de Asociația britanică a Farmaciștilor (NPA), în care au fost incluse 476 de farmacii din Anglia, arată că 88% dintre acestea experimentează o intensificare a furturilor. De asemenea, 87% au semnalat o creștere a comportamentului agresiv cu personalul, dintre care 22% agresiuni fizice. Aproape trei sferturi dintre farmacii au susținut că răspunsul […]
14:30
Incendii de vegetație de amploare în Spania. Aproape șase mii de persoane au fost evacuate, iar un bărbat a murit în apropiere de Madrid. Presa spaniolă scrie că este vorba de un român, care lucra la o fermă de cai. # Biziday.ro
Fire is approaching Madrid! Spain has convened a special committee meeting over massive wildfires. The fires have reached the outskirts of the capital, with homes burning in the suburb of Tres Cantos. Firefighters have managed to contain the blaze. Yesterday, flames destroyed… pic.twitter.com/jo2ARwE6ci — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2025 Aproape 6.000 de persoane au fost […]
14:00
DNSC avertizează asupra intensificării tentativelor de fraudă prin telefon. Atacatorii pretind că sunt angajați la bancă, polițiști sau reprezentanți ai unor instituții și solicită date sensibile sau transferuri bancare. # Biziday.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) semnalează că, în ultima perioadă, au crescut semnificativ cazurile de “vishing”, adică tentative de înșelăciune prin apeluri telefonice. Infractorii se dau drept angajați ai băncilor, polițiști sau reprezentanți ai diferitelor instituții oficiale, pentru a stârni un sentiment de teamă în rândul celor apelați, iar apoi le solicită date personale, […]
12:30
BNR a revizuit în creștere puternică prognoza de inflație pentru 2025, de la 4,6%, la 8,8%. Guvernatorul Isărescu avertizează că inflația s-ar putea situa la peste 9%, la finele anului, cu un vârf în septembrie. # Biziday.ro
Mugur Isărescu a prezentat ultimele date privind economia României. Guvernatorul BNR a declarat că inflația va fi mai mare decât se estimase anterior, după expirarea schemei de plafonare a prețurilor la energie, care va avea un impact de două puncte procentuale asupra inflației. Un alt factor care afectează inflație, este creșterile de TVA și accize. […]
11:20
Tancurile, blindatele și munițiile se vor ieftini, nu se vor scumpi, în anii următori, anunță compania Rheinmetall, cel mai mare producător european de profil. În ciuda cererii foarte mari de armament, pe fondul amenințării ruse, firmele de profil spun că nu vor profita de situație ci își vor optimiza fluxurile și costurile. # Biziday.ro
Directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, a declarat pentru FT că prețurile de achiziție ale tancurilor, vehiculelor blindate și pieselor de artilerie (tunuri și muniții) vor scădea în următorii ani, în ciuda unei creșteri foarte mari a cererii venite de la guvernele europene. Cel mai mare producător de armament din Germania a declarat că optimizarea […]
10:50
Corpul de Control al ministrului Proiectelor Europene va verifica modul în care au fost achiziționate microbuzele electrice școlare cu banii din PNRR, în urma unei anchete jurnalistice care arată că ar fi fost cumpărate la suprapreț 1.300 de astfel de vehicule, în loc de 3.200, cât prevedea planul inițial. # Biziday.ro
“Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR. Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor […]
10:00
Incendii de vegetație de amploare, înregistrate în șase județe din sudul țării, în ultimele 24 de ore. Au ars peste o mie de hectare, dintre care mai mult de jumătate în șase localități din Mehedinți, aflat sub Cod Roșu de caniculă. Misiunile, îngreunate de vânt și de terenul greu accesibil. # Biziday.ro
IGSU anunță că, până în această dimineață, 16 incendii de amploare au fost înregistrate în 6 județe. Suprafața totală afectată este de 1.075 hectare. Incendiul din localitatea Grădinari, județul Giurgiu, a fost localizat și se intervine în continuare pentru lichidarea acestuia. Focul a cuprins 20 de hectare de vegetație uscată și s-a propagat în curtea […]
09:10
Inflația a sărit cu 2,7% într-o singură lună, în iulie, față de iunie 2025. Deși alimentele nu s-au scumpit semnificativ, eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică, de la 1 iulie, a dus la creșterea facturilor la curent cu o medie de 61%. La 1 august, înainte de creșterea TVA, inflația anuală ajunsese la aproape 8%. # Biziday.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică, de la 1 iulie, a dus la o creștere medie a facturilor de +61,5% față de luna iunie 2025 și de +63% față de iulie 2024. Facturile la gaze, unde tarifele rămân plafonate până în martie 2026, au crescut și ele cu +3% luna […]
08:30
Timișoara. Patru persoane au fost rănite, într-un accident între un microbuz și două autoturisme, pe centura municipiului. Circulația este îngreunată. # Biziday.ro
ISU Timiș informează că, la ora 6:10, a fost alertat cu privire la producerea accidentului. Au fost implicate șase persoane, între ele și un minor. Una dintre ele a fost descarcerată și, în total, patru persoane au fost duse la spital cu multiple traumatisme. Infotrafic transmite că se circulă alternativ. La fața locului au intervenit […]
08:10
Război în Ucraina. Penetrare semnificativă a liniilor ucrainene, în Donbas. Este raportată infiltrarea unor grupuri rusești de asalt pe o fâșie lungă de până la 10 km în spatele liniilor ucrainene. ISW consideră că nu este vorba deocamdată de o spargere a frontului, iar comandamentul ucrainean anunță că a trimis forțe suplimentare în zonă. # Biziday.ro
Think tank-ul ucrainean Deep State a raportat pentru prima dată, luni seara, că rușii au folosit grupuri mici de infanterie pentru infiltrarea apărării ucrainene, după o perioadă în care aceasta a fost masiv bombardată. Forțe de asalt, denumite de comandamentul ucrainean grupuri de sabotaj în spatele frontului, au înaintat până la 10 km dincolo de […]
00:00
SUA. Explozii la o oțelărie din Pennsylvania. Cel puțin o persoană a decedat, iar alte zece sunt rănite, în ceea ce pare a fi un incident tehnic. O persoană este dispărută, posibil sub dărâmături. # Biziday.ro
Luni la prânz (seara pe ora României), trei explozii consecutive au fost înregistrate de camerele de supraveghere de la uzina U.S. Steel din Clairton (la sud de Pittsburg, Pennsylvania), ca urmare a unui incident tehnic în interiorul “camerei de inversare”, atașată unui cuptor de cocs. Aparent, prima explozie a declanșat alte două explozii secundare, iar […]
11 august 2025
21:40
Franța. Reactoarele unei centrale nucleare de lângă Calais s-au oprit automat din cauza unei invazii de meduze în Marea Nordului, de unde este pompată apa pentru răcire. Filtrele stațiilor s-au blocat, dar compania care operează centrala spune că nu există niciun pericol de accident nuclear. # Biziday.ro
Trei din cele patru reactoare funcționale ale centralei Gravelines (în nordul Franței, aproape de granița cu Belgia) au intrat în avarie și s-au oprit automat duminică seara, iar al patrulea luni. Operatorul EDF a emis un comunicat în care arată că că incidentul nu reprezintă o amenințare pentru siguranța centralei, a lucrătorilor sau a mediului, […]
20:40
Donald Trump pare confuz, în legătură cu întâlnirea de vineri cu Putin. A declarat (de două ori) că merge în Rusia, deși întâlnirea este în Alaska, stat american. Ulterior, el a spus că este o dovadă de respect că Putin vine în SUA și a criticat poziția lui Volodimir Zelenski, care exclude cedarea unor teritorii ucrainene. # Biziday.ro
Președintele american a declarat de două ori în timpul briefingului de la Washington că “zboară în Rusia” pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Mergem în Rusia. Va fi un eveniment important”, a spus Trump, deși întâlnirea de vineri este în Alaska, stat american, cumpărat de SUA de la Rusia în 1867. Trump: “I’m going […]
19:20
Liderii grupurilor din Parlamentul European reafirmă că pacea nu poate fi încheiată fără participarea Ucrainei. Într-o declarație comună, spun că “dacă Rusia reușește să modifice granițele Ucrainei prin forță, securitatea granițelor niciunei țări nu poate fi garantată.” # Biziday.ro
Declarație este emisă în contextul în care pe 15 august Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească în Alaska. Oficialii europeni care au participat la redactarea declarației încep prin a saluta “toate eforturile care vizează realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina, ferm ancorate în dreptul internațional, în principiile Cartei ONU și […]
18:50
Finlanda. Căpitanul și primul ofițer al unui petrolier din flota fantomă a Rusiei au fost inculpați pentru sabotarea a cinci cabluri de electricitate de pe fundul Mării Baltice, la final de 2024. # Biziday.ro
Parchetul General a anunțat formularea acuzațiilor împotriva căpitanului, a primului ofițer și a o ofițerului secund de pe petrolierul Eagle S, pentru avarii provocate la cinci cabluri din Golful Finlandei. Membrii echipajului, din India și Georgia, sunt suspectați că târât ancora pe fundul golfului pe o distanță de 90 de kilometri, provocând, astfel, daune la […]
18:20
SUA. Donald Trump declară “urgență de siguranță publică” în Washington D.C, desfășoară Garda Națională și plasează poliția sub control federal. În ciuda unei rate a criminalității reduse, președintele spune că bande criminale ar fi acaparat capitala. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump s-a adresat jurnaliștilor, în fața cărora a spus că, pentru a plasa poliția sub control federal direct, invocă secțiunea 740 din Legea privind Autonomia Districtului Columbia, unde se regăsesc instituțiile federale americane – Casa Albă, Congresul sau Curtea Supremă. La conferința de presă, președintele a spus că bandele criminale sunt din ce […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.