Cod Portocaliu de vijelii în județele Vâlcea, Olt, Argeș și Teleorman, valabil în intervalul orar 14-21. Viteza vântului va atinge 90 km/h, se va înregistra grindină, iar cantitățile de apă vor fi de 40-50 l/mp. Mare parte din Oltenia și Muntenia, dar și sudul Transilvaniei, se află sub Cod Galben.
Biziday.ro, 18 august 2025 10:30
Meteorologii au emis Cod Portocaliu de vijelii, valabil de la ora 14 până la 21, pentru județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova. Vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70-90 km/h) și […]
Acum o oră
10:30
Acum 2 ore
10:00
CFA România: Încrederea în economie a crescut în iulie, dar există în continuare condiţii de recesiune. Analiștii estimează că moneda națională se va deprecia până la 5,1716 lei pentru un euro. # Biziday.ro
Ulterior scăderii puternice înregistrate în luna iunie, indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut în luna iulie cu 5,0 puncte, până la valoarea de 34,9 puncte. Cele două componente ale sale au avut evoluții divergente. Astfel, componenta de anticipații a crescut cu 8,6 puncte, până la valoarea de 33,6, în timp ce […]
09:50
Spania. Cel puțin 20 de incendii majore de vegetație, alimentate de valurile de căldură și secetă, au ars până în prezent un teritoriu cât suprafața Londrei. Aproximativ două mii de soldați luptă cu flăcările. # Biziday.ro
Spania se confruntă în acest moment cu cel puțin 20 de incendii majore, inclusiv câteva în regiunea Galiției din nord-vestul țării. Incendiile au mistuit o suprafață de 158 de mii de hectare în acest an, potrivit Sistemului european de informații privind incendiile forestiere al Serviciului de gestionare a situațiilor de urgență Copernicus – o zonă […]
Acum 4 ore
08:20
Summit de urgență la Washington, între Zelenski, Trump și liderii europeni. ISW arată că cererile Rusiei sunt maximale, iar garanțiile sale nu au valoare – a avansat între 11 și 48 de km în Donbas, în doi ani și jumătate, dar cere un teritoriu de până la 100 de km. Promisiunea că nu va ataca ulterior este lipsită de valoare, pentru că a mai încălcat de două ori acorduri similare. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a ajuns în capitala SUA și va fi primit de Donald Trump în jurul prânzului (circa ora 19, în România). Cei doi vor avea o discuție bilaterală (probabil la ora 20), urmând ca, o oră mai târziu, să li se alăture Emmanuel Macron, Kier Starmer, Friedrich Merz, președintele finlandez Alexander Stubb, Mark Rutte […]
Acum 24 ore
17:40
Vladimir Putin a fost de acord la întâlnirea cu Donald Trump ca Ucraina să beneficieze de “garanții robuste de securitate” din partea SUA și să dea în scris că nu va invada niciun alt teritoriu din Europa, susține Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american. # Biziday.ro
Steve Witkoff a declarat pentru CNN că, în timpul întâlnirii din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, “Am convenit asupra unor garanții de securitate robuste pe care le-aș descrie ca fiind revoluționare“, pe care le-a descris ca o protecție de tip Articolul 5 împotriva unei noi invazii rusești. “Am reușit să obținem următoarea concesie: […]
16:50
Giurgiu. Accident între patru mașini, în zona localității Gorneni, pe DN 6 București-Alexandria. O persoană a fost rănită și evaluată medical. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers. # Biziday.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 6 București-Alexandria, în zona localității Gorneni, județul Giurgiu, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule, soldat cu rănirea unei persoane, ce este conștientă și evaluată medical. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers. Se estimează reluarea […]
16:00
Atac armat într-un bar din Brooklyn, New York, noaptea trecută. Trei persoane au murit și opt au fost rănite, după ce mai mulți atacatori au deschis focul, în urma a ceea ce poliția a catalogat drept “dispută”. Până acum, nicio persoană nu a fost arestată. # Biziday.ro
Potrivit autorităților, în incident au fost implicați mai mulți trăgători, fiind recuperate cel puțin 36 de cartușe de la fața locului. Atacul a avut loc în barul “Taste Of The City Lounge” din cartierul Crown Heights din Brooklyn, noaptea trecută, în jurul orei locale 3:30. Poliția îi caută pe atacatorii care au deschis focul în […]
13:30
Ursula von der Leyen anunță că, la solicitarea lui Volodimir Zelenski, îl va însoți pe acesta mâine la întâlnirea sa cu Donald Trump din SUA, alături de alți lideri europeni. Aliații Ucrainei se reunesc în această după-amiază, în format online, de la ora 16. # Biziday.ro
“În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la Coaliția de Voință ținută prin videoconferință. La cererea președintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni de la Casa Albă”, a anunțat von der Leyen pe contul său de X. Liderii europeni din “Coaliția […]
11:10
Meteorologii anunță furtuni și ploi în aproape toată țara, cu excepția județelor din sud-est, în diferite intervale de timp, până luni seara. # Biziday.ro
ANM a emis mai multe avertizări, valabile duminică și luni, în diferite regiuni ale țării, astfel: 17 august, ora 12 – 17 august, ora 21 Cod Galben de furtuni în Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei, precum și la munte. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări […]
Ieri
07:30
Marea Britanie. Un instrument de inteligență artificială conceput pentru a accelera externarea pacienților este testat la un spital din Londra. Platforma completează documentele necesare pentru a trimite acasă pacienții apți, reducând considerabil timpul de așteptare. # Biziday.ro
Platforma, care este în curs de testare la Spitalul Chelsea and Westminster, extrage informații din dosarele medicale, inclusiv diagnostice și rezultate ale analizelor. Documentul este apoi revizuit de profesioniștii din domeniul sănătății responsabili de pacient și utilizat pentru a-l trimite acasă sau pentru a-l îndruma către alte servicii. Acest lucru îi ajută pe medici să […]
07:00
Serbia. Ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și susținătorii președintelui Vucic în mai multe orașe, pentru a cincea noapte consecutivă. Sediile partidului de guvernământ și ale partenerului său de coaliție au fost vandalizate. # Biziday.ro
Sâmbătă seară, poliția antirevoltă a fost din nou desfășurată în mai multe orașe, împotriva demonstranților care cer alegeri anticipate. Sediile SNS al președintelui Vučić, dar si cele ale partenerului său de coaliție al SNS, au fost vandalizate. Ciocniri între manifestanți și forțele de ordine au avut loc în mai multe orașe, între care Valjevo, Vrbas […]
16 august 2025
20:40
Presa internațională: Președintele Trump le-a transmis lui Zelenski și liderilor europeni că Putin a cerut cedarea în întregime a regiunilor Donețk și Luhansk, în schimbul înghețării fronturilor în Zaporijie și Herson. Președintele ucrainean a respins cererea. # Biziday.ro
Potrivit unei surse familiarizate cu discuția dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care a discutat cu Reuters sub protecția anonimatului, liderul rus s-a oferit să înghețe majoritatea liniilor frontului dacă forțele Kievului ar ceda întregul Donețk. Ulterior, după summitul din Alaska, președintele american a declarat că Ucraina ar trebui să încheie un acord pentru a […]
16:40
Marea Britanie. Patru mii de afgani au fost afectați de o nouă scurgere de date a Ministerului Apărării, în urma unui atac cibernetic asupra unei firme partenere ce oferă servicii pe aeroportul Stansted. Printre persoanele afectate se numără și afgani relocați în UK după ce au ajutat trupele britanice. # Biziday.ro
Este cea mai recentă scurgere de date, care vine după incidentul cu implicații catastrofale ce a expus detaliile a 18.700 de solicitanți afgani dintr-un program de relocare din Marea Britanie. Noul incident afectează până la 3.700 de afgani care au fost aduși în Regatul Unit în cadrul schemei de relocare a Ministerului britanic al Apărării […]
13:50
Declarație comună a principalilor lideri europeni, după întâlnirea Trump – Putin: Granițele internaționale nu pot fi modificate prin forță. Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate solide și nu i se pot impune limitări în cooperarea cu alte țări. Rusia nu va avea drept de veto asupra drumului Ucrainei către UE și NATO. Sprijin pentru un summit trilateral, cu Putin și Zelenski. # Biziday.ro
Președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, cancelarul Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, prim-ministrul polonez Donald Tusk, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European António Costa au transmis, într-o scrisoare comună, că au fost informați împreună cu Volodimir Zelenski despre discuțiile dintre președintele SUA și […]
13:20
Rusia. Cel puțin 11 morți și 130 de răniți, în urma unei explozii la o fabrică de muniții din regiunea Riazan. Presa rusă relatează despre un incendiu izbucnit într-un atelier de producere a prafului de pușcă. # Biziday.ro
This is all that’s left (or rather, nothing is left) of the gunpowder workshop at the Russian “Elastic” factory On August 15, a powerful explosion and fire broke out at the plant near Ryazan. The toll: 11 dead and more than 130 injured. According to preliminary reports, the… https://t.co/F1nGc1psEZ pic.twitter.com/wzhzXJ2l4m — NEXTA (@nexta_tv) August […]
12:20
Sute de zboruri operate de Air Canada au fost suspendate în toată lumea, pe fondul grevei însoțitorilor de bord, care solicită creșterea salariilor. Cea mai mare companie aeriană canadiană efectuează curse directe către 180 de orașe. # Biziday.ro
Air Canada, care zboară direct către 180 de orașe din întreaga lume, a transmis că a “suspendat toate operațiunile”, care includ aproximativ 700 de zboruri zilnice, după ce însoțitorii de zbor au companiei au intrat în grevă sâmbătă dimineața. Termenul limită pentru a ajunge la un acord privind creșterea salariilor a expirat. Decizia perturbă planurile […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Volodimir Zelenski va merge luni la Washington, pentru a se întâlni cu Donald Trump. Cei doi au avut o “convorbire telefonică lungă” după întâlnirea dintre Trump și Putin, dar alte detalii nu au fost făcute publice la acest moment. Președintele american a discutat și cu liderii europeni. # Biziday.ro
Președintele american și Volodimir Zelenski au discutat telefonic în timpul zborului de întoarcere al lui Donald Trump din Alaska. De asemenea, Trump a petrecut mare parte din zborul de șase ore la telefon, a transmis Casa Albă prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, deoarece Trump a discutat și cu reprezentanții NATO. Biroul lui Zelenski a […]
10:30
Avertizări de caniculă în jumătatea vestică a țării, valabile sâmbătă până la ora 21, cu Cod Portocaliu în Bihor, Arad și Timiș, unde temperaturile vor urca până la 38 de grade. De duminică, centrul, nordul și sud-vestul țării intră sub avertizări de vijelii. # Biziday.ro
Potrivit meteorologilor, până sâmbătă la ora 21, județele Bihor, Arad, Timiș se află sub avertizare de Cod Portocaliu de caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade. Codul Galben de caniculă se manifestă în Maramureș, nordul Crișanei, […]
09:20
Analiză. Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin a lăsat în urmă mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Descris de oficialii ucraineni ca fiind “ciudat și un mare nimic”, acest summit a reprezentat doar un exercițiu de imagine pentru Putin și o înfrângere diplomatică pentru Trump, care a părut să renunțe și la ideea unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. # Biziday.ro
Financial Times scrie că președintele SUA, Donald Trump, nu a reușit să obțină nicio concesie din partea lui Vladimir Putin în privința războiului din Ucraina, după summitul desfășurat la Anchorage, Alaska. Președintele american a recunoscut indirect eșecul întâlnirii, declarând că “nu există un acord până nu există un acord”. În condițiile în care și-a construit […]
07:30
Agenția Fitch menține ratingul României la “BBB-“, ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă: “Aceasta reflectă deteriorarea finanțelor publice, estimările slabe de creștere economică (sub 1%), dificultăți de implementare a noilor măsuri fiscale și polarizea politică ridicată.” # Biziday.ro
Decizia reconfirmării ratingului suveran este susținută, în opinia agenției, de statutul de membru al Uniunii Europene și de fondurile europene. Perspectiva negativă reflectă, în opinia agenției, deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, evidențiată de un deficit fiscal mare și de o creștere rapidă a raportului datorie publică ca procent din PIB. Prognozele Fitch indică o […]
15 august 2025
18:10
Incendiu de vegetație cu degajări mari de fum în Clinceni, pe strada Fortului. Focul se manifestă pe aproximativ trei hectare. Există riscul de propagare la case, iar populația din zonă a fost evacuată. A fost transmis un mesaj Ro-Alert. # Biziday.ro
ISU București-Ilfov informează că echipajele sale intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case. Sunt degajări mari de fum și focul se extindere rapid din cauza vegetației uscate de pe suprafețe […]
17:20
Bulgaria construiește cu ajutorul Italiei o nouă bază militară NATO, în sud-estul țării. Va găzdui trei mii de militari, are potențial de extindere și va costa aproximativ 100 de milioane de euro. # Biziday.ro
“Construirea facilităților militare în districtul militar Kabile reprezintă un pas strategic pentru consolidarea capacității de apărare a Bulgariei și a NATO […] Aceasta va asigura infrastructura necesară pentru desfășurarea și întreținerea grupului multinațional de luptă, precum și posibilitatea extinderii acestuia”, se arată în comunicatul guvernului. Decizia face parte din angajamentele Bulgariei ca membru NATO. Scopul […]
15:50
Trafic oprit pe DN 11 Bacău-Oneşti, în apropiere de Măgura, în urma unui accident între o mașină și un TIR. Trei persoane sunt rănite. # Biziday.ro
Poliția Română informează că pe DN 11 Bacău-Onești, în apropierea localității Măgura, județul Bacău, a avut loc un accident rutier între un autoturism și un autotren, soldat cu rănirea ușoară a trei persoane din autoturism, ce sunt conștiente și evaluate medical la fața locului. Traficul rutier este oprit în ambele direcții.
15:30
Studiu. Chatboții AI pot fi antrenați să manipuleze utilizatorii și să le schimbe opiniile pe termen lung. Sunt mai convingători decât oamenii, întrucât pot oferi cantități mari de informații care să le servească scopul, într-un timp foarte scurt. # Biziday.ro
Studiul a fost realizat de Institutul de Securitate a Inteligenței Artificiale din Marea Britanie în colaborare cu mai multe universități de prestigiu, inclusiv Oxford și Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT). Cercetătorii au arătat că chatboții de la OpenAI, Meta, xAI și Alibaba pot determina oamenii să își schimbe opiniile politice, dar nu numai, în […]
14:00
Summitul din Alaska. Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în această seară în jurul orei 22 (ora României), pentru a discuta despre Ucraina. Trump a declarat că Putin “nu o să se joace cu mine”, în timp ce ministrul rus de Externe, care face parte din delegație, a sosit purtând un pulover cu inscripția “URSS”. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, se întâlnesc astăzi la Anchorage, în Alaska, în prima lor întrevedere față în față din 2018. Potrivit lui Trump, scopul summitului este de a pregăti terenul pentru o posibilă întâlnire între liderul rus și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru care au fost deja identificate trei […]
13:00
Eșec în lupta împotriva poluării cu plastic. Cei aproape 200 de delegați prezenți la reuniunea ONU nu s-au înțeles pentru adoptarea unui tratat internațional, existând dispute între includerea unor limite la producția globală de plastic sau introducerea unor restricții asupra substanțelor toxice folosite în fabricarea acestuia. # Biziday.ro
Aceasta a fost a șasea întâlnire inițiată de ONU pe tema poluării cu plastic, în ultimii aproape trei ani. Discuțiile au început în 2022, în urma dovezilor științifice tot mai numeroase privind riscurile pentru sănătate pe care poluarea cu plastic le provoacă. Cele mai recente negocieri de la Geneva, despre care experții sperau că vor […]
11:50
Ilie Bolojan a fost huiduit și fluierat la Constanța, înainte de a-și începe discursul pe care l-a susținut cu ocazia festivităților de Ziua Marinei. # Biziday.ro
În momentul în care prim-ministrul a ajuns la pupitru și urma să vorbească, din mulțimea prezentă s-au auzit huiduieli și fluierături, astfel că Ilie Bolojan a făcut o pauză și a privit spre public. Ulterior, și-a început adresarea afirmând că “suntem cu toții aici în semn de respect pentru Marina Română”. “Dragi constănțeni, sunt aici […]
09:40
Război Rusia – Ucraina. Armata ucraineană susține că a stabilizat linia frontului din Donețk, penetrată la începutul săptămânii de militarii ruși. Noaptea trecută, a atacat un transport de componente pentru dronele Shahed, în Astrahan, și o rafinărie din Volgograd. # Biziday.ro
Vadim Filiașkin, guvernatorul regiunii Donețk, a declarat că situația din sectorul Dobropillia al frontului de est s-a stabilizat, afirmație reluată și de purtătorul de cuvânt al Statului Major General, pentru agenția ucraineană de presă Interfax. Reuters scrie că armata ucraineană, care a minimizat amploarea ofensivei rusești, dar a suplimentat militarii din zonă, trimițând inclusiv trupe […]
08:20
Cod Galben de caniculă, în jumătatea vestică a țării, vineri. Începând de la prânz, temperaturile vor atinge maxime cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Disconfortul termic ridicat va persista și sâmbătă. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie atrage atenția că, începând de vineri, la ora 12, valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. Temperaturi deosebit de ridicate vor fi dublate de disconfort termic, indicele temperatură-umezeală (ITU) depășind pragul critic […]
07:50
Trupa thrash metal Megadeth își anunță retragerea, în 2026. Ultimul album, despre care se știa deja că este în lucru, va fi urmat de un turneu de adio, după care trupa se va dizolva. # Biziday.ro
Anunțul a venit, pe rețelele sociale, de la fondatorul și solistul Megadeth, Dave Mustaine, la o zi după ce un teaser sugera deja acest lucru – “Sfârșitul este aproape”. “Sunt atât de mulți muzicieni care au ajuns la sfârșitul carierei lor, fie accidental, fie intenționat. Majoritatea dintre ei nu ajung să se trăiască după propriile […]
14 august 2025
22:50
Investigație Reuters. Meta permite chatbotului său AI din aplicația Messenger să inventeze povești, să mintă că este o persoană reală și chiar să poarte conversații romantice, pentru a atrage utilizatorii, inclusiv pe minori. În SUA, un bărbat grav bolnav, convins de chatbot să călătorească în alt stat “pentru a se întâlni”, a murit pe drum. # Biziday.ro
În ancheta jurnalistică, agenția Reuters a pornit de la cazul unui vârstnic, de 76 de ani, din New Jersey, care avea mai multe probleme de sănătate și trecuse printr-un accident vascular cerebral. În martie, acesta a plecat la New York, unde credea că se va întâlni cu o tânără. În realitate, acesta purtase timp de […]
20:20
Studiu. Sub supravegherea cercetătorilor, inteligența artificială a dezvoltat două potențiale antibiotice împotriva gonoreei rezistente la medicamente și a stafilococului auriu, cu formule complet noi. Descoperirea ar putea marca începutul unei “noi epoci de aur” în lupta cu superbacteriile. # Biziday.ro
Cercetarea a fost demarată de o echipă a Massachusetts Institute of Technology (MIT), a fost publicată în revista științifică Cell și are drept concluzie principală că cele două noi potențiale antibiotice sunt eficiente în special împotriva tulpinilor de gonoree și stafilococ auriu (MRSA). Echipa a subliniat că inteligența artificială a conceput medicamentele “atom cu atom”, […]
18:30
Europa este devastată de incendii de vegetație, alimentate de valurile de căldură și secetă. De la începutul anului, suprafața arsă se apropie de 440 de mii de hectare, cu 43% mai mare decât în aceeași perioadă din 2024. # Biziday.ro
Situația incendiilor de vegetație din UE, actualizată la 13 august 2025, arată că, de la începutul anului, au ars 439.568 de hectare, fiind detectate 1.628 de incendii de peste 30 de hectare, care au emis în atmosferă cu o cantitate de 14,11 megatone de CO2. Anul trecut, în aceeași perioadă, suprafața arsă a fost de […]
16:40
Studiu. Utilizarea inteligenței artificiale de către medicii specialiști în imagistica endoscopică duce, în timp, la erodarea cu o cincime a capacității acestora de a detecta excrescențele precanceroase pe cont propriu. # Biziday.ro
Studiul a fost publicat în revista medicală Lancet, iar experimentul a fost realizat în patru centre de endoscopie din Polonia timp de șase luni. În cadrul acestuia, timp de trei luni au fost urmărite rezultatele medicilor fără AI și trei luni cu AI. Cercetătorii au examinat colonoscopiile a 1.443 de pacienți care au fost supuși […]
16:00
Polonia. Autoritățile au reușit să împiedice, miercuri, o acțiune de sabotaj împotriva rețelei de apă dintr-un important oraș (nenumit). Fără a da mai multe detalii, precizează că operațiunea a fost oprită în ultimul moment. # Biziday.ro
Viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune polonez Onet, că miercuri servicile secrete au reușit să afle despre atac și să îl oprească înainte să fie pus în aplicare. Potrivit lui, era vizată rețeaua de apă a unui mare oraș, fără a preciza care pentru a “nu crea emoție. […]
13:10
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri seara, de la ora 22:30 (ora României), în Alaska. Conform Kremlinului, vor avea un dialog “unu la unu”, înainte de întâlnirea extinsă dintre cele două delegații. La final, cei doi președinți vor susține o conferință de presă comună. # Biziday.ro
Yuri Ushakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului și fost ambasador al Rusiei în SUA, a informat că cei doi președinți vor avea o întâlnire tête-à-tête cu traducători, dar vor organiza și o “întâlnire mai largă” cu delegațiile și un mic dejun de lucru. Acesta a adăugat că “Ucraina va fi subiectul central” al conversației, […]
12:50
Guvernul vrea să deblocheze Programul Rabla de la 1 septembrie, dar bugetul acestuia pentru persoane fizice va scădea semnificativ, la 200 de milioane de lei, adică mai puțin de o treime din cât prevedea programul la începutul anului. # Biziday.ro
Guvernul ia în calcul să deblocheze Programul Rabla, conform unei prevederi din ordonanța prin care a anunțat că dorește o regândire a investiţiilor finanţate din PNRR şi din fonduri publice naţionale. “Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31.12.2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor […]
11:30
România ”se confruntă cu un risc fiscal sistemic, iminent și de o gravitate excepțională, generat de o supracontractare masivă a proiectelor finanțate prin PNRR”, potrivit guvernului, care vrea să suspende încheierea de noi contracte. # Biziday.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale. Guvernul argumentează nevoia unor măsuri prin faptul că România ”se confruntă cu un risc fiscal sistemic, iminent și de o […]
10:40
Război în Ucraina. Situația critică la Pokrovsk, principala redută ucraineană din Donbas. În preziua întâlnirii dintre Putin și Trump, rușii forțează încercuirea orașului, iar principala rută de acces sau retragere este acum amenințată de trupele infiltrate prin apărarea ucrainenilor. # Biziday.ro
Deși Corpul 1 Azov, trimis din rezervă pentru închiderea breșei de la nord de Pokrovsk, a raportat miercuri seara că a lichidat două din cele trei grupe rusești de sabotaj care au spart (sau infiltrat) linia frontului în zilele trecute, situația rămâne critică sau chiar s-a înrăutățit. Șeful ucrainean al Administrației Militare Donețk a raportat […]
10:10
Serbia. Ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și susținătorii președintelui Vucic, miercuri seara, în Novi Sad. La Belgrad, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestele. # Biziday.ro
Big protests are happening tonight across Serbia against Vučić’s regime. Tension is growing, and there are clashes with police in many cities. Vučić should call early elections before things get worse. This is video from Novi Sad. pic.twitter.com/IXkuzwYGHb — Based Serbia (@SerbiaBased) August 13, 2025 Miercuri seara au avut loc ciocniri violente între susţinătorii […]
09:10
Economia României a crescut ușor, în prima jumătate a anului, potrivit statisticii oficiale. PIB-ul a adăugat +0,3%, în primul semestru din 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, Institutul de Statistică a revizuit în scădere datele din prima parte a anului 2024. # Biziday.ro
Statistica oficială (INSSE) anunță că economia României ar fi crescut cu +0,3% pe seria brută, în trimestrul al doilea din 2025, la fel ca în primul trimestru. Pe seria ajustată (în funcție de numărul zilelor lucrătoare), creșterea din prima parte a anului 2025 este mai mare, de +1,4%. Datele nu sunt surprinzătoare, având în vedere […]
13 august 2025
23:00
Reuters: Autoritățile americane au plasat în secret dispozitive de urmărire a locației în transporturi specifice de cipuri avansate, despre care cred că au un risc ridicat de a fi deturnate către China. # Biziday.ro
Dezvăluirile au fost făcute pentru Reuters de două persoane cu cunoștințe directe despre această strategie, cărora le-a fost acordată protecția anonimatului. Pe baza declarațiilor acestora, agenția de presă scrie că măsura vizează detectarea transporturilor de cipuri folosite pentru alimentarea sistemelor de inteligență artificială care au un risc ridicat de a fi deturnate. Dispozitivele au fost […]
22:40
Prim-ministrul Bolojan anunță că al doilea pachet cu măsuri fiscale va fi adoptat până la finalul lunii. Spune că vor fi făcute dezbateri publice pentru proiectul privind plata pensiilor private. # Biziday.ro
Principalele declarații ale prim-ministrului Ilie Bolojan, în interviul acordat miercuri seară postului TV Digi24. Sunt doi factori care au concurat la încetinirea economică pe care o avem în România: cel extern e dat de încetinirea dezvoltării economice în Europa, în Germania, de mai mulți ani. Cel intern – aceste măsuri necesare pentru a corecta deficitul […]
21:30
Doi experți americani evaluează, pe baza imaginilor din satelit, că Rusia pare pregătită să testeze o rachetă croazieră cu propulsie nucleară, în această săptămână, în ciuda summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump. # Biziday.ro
Jeffrey Lewis, cercetător la Institutul de Studii Internaționale Middlebury, și Decker Eveleth, de la Centrul de Analiză Navală (CNA), au ajuns la aceeași evaluare, dar în mod independent. Cei doi au studiat imaginile captate de rețeaua comercială de sateliți Planetlab, în ultimele săptămâni, cu poligonul de testare Pankovo din arhipelagul Novaia Zemla, în Marea Barents. […]
20:40
Donald Trump a amenințat Rusia că va suporta “consecințe foarte grave”, dacă nu face “pași reali” către încheierea păcii. Și-a arătat deschiderea pentru un al doilea summit, cu Putin și Zelenski, cât de curând. # Biziday.ro
Liderii americani și europeni au susținut multiple conferințe de presă, la capătul unor întâlniri în mai multe formate, organizate de cancelarul german, Friedrich Merz. Donald Trump și JD Vance au participat în sistem de videoconferință, la fel și unii lideri din țările europene, precum Nicușor Dan, în timp ce Volodimir Zelenski a fost prezent la […]
18:00
Primele concluzii după summitul virtual dintre liderii europeni și Donald Trump. Friedrich Merz afirmă că “există speranța că ceva se mișcă, că ar putea exista pace în Ucraina”. Volodimir Zelenski descrie discuțiile ca fiind “foarte pozitive”. A primit garanții din partea președintelui american că va fi sunat imediat după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin, de vineri. # Biziday.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au susținut o conferință de presă comună, la finalul summitului virtual organizat între liderii europeni și Donald Trump, înaintea întâlnirii președintelui american cu Vladimir Putin, de săptămâna aceasta. Merz și-a început declarația amintind că astăzi se împlinesc 64 de ani de la construirea zidului Berlinului, “un […]
15:40
Toate magazinele mici vor trebui să accepte plata cu Băncilor. Guvernul va elimina plafonul de 50 de mii de lei venituri minime pe an, sub care erau scutite. # Biziday.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat că guvernul va elimina plafonul de venituri minime de 50 de mii de lei, de la care magazinele sunt obligate să accepte plata cu cardul. ”Obligația operatorilor economice în ceea ce privește acel plafon de 50 de mii de lei pentru plățile cu cardul. Eliminăm acel plafon, astfel […]
14:50
Cesionarea părților sociale deținute într-un SRL va fi sancționată penal, dacă firma are obligații bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedește că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. # Biziday.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat că cesionarea părților sociale deținute într-un SRL, dacă firma are obligații bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedește că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, va fi sancționată penal. ”Vom închide capitolul în care diverse firme erau vândute cu datorii pentru a scăpa de ele. […]
14:30
Inspectorii ANAF vor fi supuși unor ”teste de integritate”. De asemenea, funcționarii care merg în controale fiscale o să poarte camere de înregistrare asupra lor, în timpul verificărilor. # Biziday.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandrul Nazare, a anunțat că activitatea ”ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanțe, care are responsabilitatea și în construirea bugetului și în colectarea veniturilor. Activitatea de control rămâne în gestiunea ANAF, dar coordonarea trece la Ministerul Finanțelor. ”Introducem bodycam pentru activitate de control din ANAF, Antifraudă și Autoritatea Vamală. Avem nevoie […]
14:10
Guvernul va introduce o taxă fixă de 25 lei pentru fiecare colet din afara UE, care are o valoare de sub 150 euro. Măsura fusese solicitată de anteprenorii români și vizează în special coletele din Asia. # Biziday.ro
Ministrul de Finanțe argumentează decizie prin faptul că fluxurile de colete extracomunitare din România a crescut de la câteva mii pe zi, la 235 de mii de colete pe zi. ”O altă chestiune se referă la o taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. La nivel european fluxurile de colete au crescut de la un miliard […]
