Miliardarul Warren Buffett a făcut o achiziție surprinzătoare; Compania sa, Berkshire Hathaway, a anunțat o nouă participație la asigurătorul UnitedHealth, aflat în dificultate

09:00

Acțiunile Electrica au crescut, anul acesta, mai mult decât indicele sectorului energetic și mai mult decât indicele BET […] The post Grupul Electrica – randament de peste 100% al acțiunilor de la listare; Investiții de 3,7 miliarde lei în următorii 5 ani; încrederea investitorilor s-a văzut din derularea cu succes a emisiunii de obligațiuni verzi de 500 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.