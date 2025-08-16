Conferinţa de presă Trump – Putin; Trump: S-a înregistrat progres astăzi; Putin: Negocierile noastre s-au desfășurat într-o atmosferă constructivă, de respect reciproc
Financial Intelligence, 16 august 2025 02:20
Vladimir Putin a deschis conferința de presă comună cu Donald Trump — o schimbare față de protocolul obișnuit.
În timp ce Trump și Putin se întâlnesc, avioane de război americane survolează zona # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, l-a întâmpinat pe președintele rus, Vladimir Putin, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska.
SUA ia în considerare sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil dacă Putin refuză încetarea focului # Financial Intelligence
Statele Unite ale Americii analizează posibilitatea impunerii de sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft PJSC și Lukoil PJSC,
Articol preluat din Townhall, via Ambasada României în SUA În 1818, în inima Transilvaniei, un băiat pe nume […]
Zi istorică: Întâlnirea dintre Trump şi Putin va fi în format “trei la trei”; summitul ar putea dura între șase și șapte ore # Financial Intelligence
Summitul din această seară dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump, ar putea dura […]
Rusia pregătește testarea unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, potrivit serviciilor de informații militare ucrainene # Financial Intelligence
Rusia se pregătește să testeze noua sa rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și capacitate nucleară și, dacă […]
Zi istorică: Sosirea lui Putin pe covorul roșu va fi „greu de digerat”, afirmă un diplomat european # Financial Intelligence
Un diplomat european a declarat pentru CNN că va fi „greu de digerat" sosirea pe covorul roșu a […]
Zelenski afirmă că Ucraina contează pe Trump pentru a convinge Rusia să pună capăt războiului # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că "se bazează" pe omologul său american Donald Trump pentru a […]
Nicuşor Dan, “relativ pesimist” cu privire la întâlnirea Trump-Putin: N-am văzut vreun semn că Rusia ar dori pacea # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan s-a declarat, vineri, "relativ pesimist" cu privire la rezultatele întâlnirii din Alaska dintre Donald Trump […]
Cum să dublezi o taxă fără să trezești investitorii – lecția nocturnă a Guvernului Bolojan (Victor Stănilă) # Financial Intelligence
de Victor Stănilă, managing partner Victor Stanila Law Office Există o regulă nescrisă în politica românească: dacă vrei […]
Ilie Bolojan: Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările ocazionate de Ziua Marinei Române în zona Comandamentului Flotei din […]
Văduva lui Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi # Financial Intelligence
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a […]
China se opune impunerii de noi sancţiuni europene împotriva Iranului pentru programul său nuclear # Financial Intelligence
China a declarat vineri că se opune noilor sancţiuni pe care trioul european Germania, Franţa şi Regatul Unit […]
Poliţia turcă a efectuat vineri 40 de arestări care au vizat membri ai opoziţiei din cadrul municipalităţii metropolei […]
Deutsche Bahn caută un nou director general, pentru a superviza modernizarea operatorului feroviar de stat # Financial Intelligence
Directorul general al Deutsche Bahn (DB), Richard Lutz, va părăsit compania, înainte de încheierea contractului său, în 2027, […]
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, unde a vizitat monumentul prieteniei cu SUA # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineaţă la Magadan, la 6.000 de kilometri est de Moscova, unde […]
IMM-urile, în pericol de blocaj financiar dacă se abrogă „eșalonarea simplificată” (FICSIMM) # Financial Intelligence
Abrogarea mecanismului de „eșalonare la plată, în formă simplificată" – una din măsurile ce fac parte din proiectul […]
Toți funcționarii publici din cadrul ONJN sunt supuși în mod obligatoriu unei testări psihologice periodice, o dată la 2 ani (proiect) # Financial Intelligence
Toți funcționarii publici din cadrul ONJN sunt supuși în mod obligatoriu unei testari psihologice periodice, o data la […]
Persoanele fizice care obțin venituri din chirii pe termen scurt, obligați să utilizeze aparate de marcat și să emită bon fiscal (proiect) # Financial Intelligence
Persoanele fizice care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuinţe proprietate personală au […]
Miliardarul Warren Buffett a făcut o achiziție surprinzătoare; Compania sa, Berkshire Hathaway, a anunțat o nouă participație la asigurătorul UnitedHealth, aflat în dificultate # Financial Intelligence
Berkshire Hathaway, compania miliardarului Warren Buffett, a dezvăluit o nouă participație la asigurătorul UnitedHealth, aflat în dificultate, în […]
ANALIZĂ XTB: Situație surprinzătoare pentru Chrome. O propunere îndrăzneață amplifică discuțiile despre separarea de Google # Financial Intelligence
Piața tehnologiei a cunoscut o evoluție surprinzătoare, după ce start-up-ul de inteligență artificială Perplexity a prezentat recent o […]
Un avion implicat în trecut în „cazul cocaină Argentina” a zburat din Rusia spre Alaska, înaintea discuțiilor dintre Trump și Putin # Financial Intelligence
Un avion al guvernului rus, implicat într-un scandal în trecut, a plecat joi dimineață din Moscova spre Alaska, […]
Bisturiu vs. Bormașină în Lumea AI: Un test comparativ din laboratoarele invergent.ai # Financial Intelligence
Autor: Laboratoarele invergent.ai Într-un proces de M&A, costul real nu stă doar în cifrele tranzacției, ci și în […]
Zi istorică: Vladimir Putin laudă eforturile de pace ale lui Trump și lansează ideea unui potențial acord nuclear la summitul din Alaska # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a lăudat eforturile „energice" ale administrației Trump de a opri războiul din Ucraina și […]
Zi istorică: Summitul din Alaska trebuie să conducă la încetarea focului, afirmă liderul german # Financial Intelligence
Rusia ar trebui să accepte un armistițiu cu Ucraina atunci când președintele Vladimir Putin se va întâlni cu […]
USAID nu a monitorizat utilizarea terminalelor Starlink ale lui Musk trimise în Ucraina; aproape jumătate au ajuns în zone controlate total sau parțial de Moscova # Financial Intelligence
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională nu a monitorizat utilizarea a 5.175 de terminale Starlink trimise în Ucraina, aproape […]
Accenture va achiziționa firma australiană CyberCX, în cea mai mare tranzacție din domeniul ciberneticii din istoria sa # Financial Intelligence
Accenture (ACN.N) a anunțat joi că va achiziționa firma australiană de securitate cibernetică CyberCX în cea mai mare […]
Ministrul de Externe afirmă că efortul diplomatic al autorităţilor de la Bucureşti este ca Washingtonul să primească informaţiile corecte despre ce se întâmplă în România # Financial Intelligence
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă că, în contextul în care românii au în continuare nevoie de vize […]
Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern, este noul director al Companiei Naţionale Romarm/ Ministerul Economiei: Autoritatea tutelară este informată despre rezultat, dar nu aprobă direct candidatul # Financial Intelligence
Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern şi fost membru în Consiliul de Administraţie al filialei Carfil din cadrul […]
Zi istorică: Trump și Putin vor discuta despre pacea în Ucraina și controlul armamentului, la summitul din Alaska # Financial Intelligence
Summitul va avea loc la o bază militară din Alaska Trump spune că Putin va accepta un acord […]
Fondul suveran al Arabiei Saudite, lovit de o pierdere de 8 miliarde dolari din cauza ”gigaproiectelor” # Financial Intelligence
Fondul suveran Public Investment Fund (PIF) al Arabiei Saudite a raportat o depreciere de 8 miliarde dolari până […]
SUMMIT PUTIN – TRUMP/ Ce s-a întâmplat în alte ocazii când liderul de la Kremlin a venit în SUA? # Financial Intelligence
Vladimir Putin este primul preşedinte rus care vizitează Alaska, un teritoriu vândut de Moscova Statelor Unite în 1867 […]
Silvia Monica Dinică (USR) a fost numită în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului […]
Pensiile magistraților/ Proiect în dezbatere: Creșterea vârstei de pensionare și limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% # Financial Intelligence
Instituirea unei condiții de vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani și limitarea cuantumului pensiei […]
Rompetrol Rafinare a înregistrat, în primul semestru, o cifră de afaceri de 2,8 miliarde dolari, în creștere cu 32% # Financial Intelligence
Rompetrol Rafinare a înregistrat în primul semestru din 2025 o cifră de afaceri de 2.799.494.022 dolari, în creștere […]
Biofarm a afişat un profit net în creştere cu 16% după primul semestru al acestui an # Financial Intelligence
Producătorul de medicamente Biofarm a înregistrat un profit net în urcare cu 16% după prima jumătate a acestui […]
Trump estimează probabilitatea de succes a întâlnirii din Alaska cu Putin la 75% # Financial Intelligence
Liderul american a declarat că, dacă discuțiile cu Vladimir Putin vor avea succes, ar putea organiza o întâlnire […]
Rompetrol Rafinare şi-a redus pierderile cu 29 % în prima jumătate a anului, raportat la perioada similară din 2024 # Financial Intelligence
Rompetrol Rafinare a raportat la jumătatea anului pierderi de 53,19 milioane de dolari, rezultat îmbunătăţit, însă, cu 29% […]
Polonia anunţă dejucarea unui atac cibernetic asupra reţelei de alimentare cu apă a unui mare oraş # Financial Intelligence
Alimentarea cu apă într-un oraş important din Polonia ar fi putut fi întreruptă miercuri în urma unui atac […]
Trump crede că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu #Ucraina şi examinează un summit tripartit cu Zelenski # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un […]
Baza anuală de calcul al CASS pentru veniturile din activităţi independente ar putea urca la 90 de salarii minime # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate […]
Ministerul Justiției a elaborat un set de propuneri de modificare a Legii insolvenței nr. 85/2014, pentru a fi incluse în pachetul al doilea de reforme # Financial Intelligence
Ministerul Justiției, în colaborare cu Ministerul Finanțelor și cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, a elaborat un set […]
Cotele de impozitare pentru câştigurile din tranzacţii bursiere ar putea urca la 2% şi, respectiv, 4% (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor propune majorarea cotelor de impozitare pentru câştigurile la bursă la 2% şi, respectiv, 4%, în funcţie […]
O companie ar putea fi declarată inactivă dacă nu are cont bancar în România; perioada de inactivitate ar putea fi limitată la un an (proiect) # Financial Intelligence
O companie ar putea fi declarată inactivă dacă nu are cont bancar în România sau dacă nu a […]
Cornelia Năstase, CC Tax Advisory: Nu e nevoie de praguri noi de capital, ANAF știe deja care sunt firmele subcapitalizate, există și prevederi pentru firmele cu activul net mai mic de jumătate din capitalul social # Financial Intelligence
CC Tax Advisory atrage atenția că, în loc să introducă bariere noi, autoritățile pot aplica măsuri deja prevăzute […]
MIPE a pus în transparenţă Ordonanţa de urgenţă pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din PNRR # Financial Intelligence
MIPE a pus în transparenţă Ordonanţa de urgenţă pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din […]
Pîslaru: Implementarea PNRR nu se opreşte, ci se accelerează; Memorandumul adoptat, astăzi, confirmă pre-acordul cu Comisia Europeană # Financial Intelligence
Implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) nu se opreşte, ci se accelerează, iar în acest sens […]
Ministerul Finanțelor listează la Bursa de Valori București titluri de stat în valoare de 1,53 miliarde de lei, emise în luna august # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor (MF) a atras 552,3 milioane lei și, respectiv, 195,0 milioane de euro (valori însumând 1,53 miliarde […]
Putin salută ‘eforturile sincere’ ale Washingtonului pentru a pune capăt conflictului din Ucraina # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a salutat joi 'eforturile sincere' ale Statelor Unite pentru a pune capăt conflictului din […]
Cseke Attila: Finanţarea proiectelor din PNRR nu se opreşte decât în cazul în care nu s-a început investiţia # Financial Intelligence
Finanţarea proiectelor din PNRR va continua pentru cele în curs de derulare şi nu va fi oprită decât […]
