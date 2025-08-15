Trump trimite nave de război și avioane în Marea Caraibelor pentru a distruge cartelurile de droguri
Newsweek.ro, 15 august 2025 10:30
Administrația Trump a mobilizat forțe navale și aeriene în sudul mării caraibelor pentru a contracar...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
11:00
Serviciul Român de Informații a transmis o urare marinarilor cu ocazia Zilei Marinei, sărbătorită de...
Acum 30 minute
10:40
Cât de sănătoși sunt micii de fapt și de ce să NU îi mănânci de Adormirea Maicii Domnului? # Newsweek.ro
Micii sunt delicioși și nelipsiți de la grătarele românilor, dar puțini știu cât de nocivi pot fi pe...
Acum o oră
10:30
Trump trimite nave de război și avioane în Marea Caraibelor pentru a distruge cartelurile de droguri # Newsweek.ro
Administrația Trump a mobilizat forțe navale și aeriene în sudul mării caraibelor pentru a contracar...
10:20
Ce să faci să scapi de mahmureală după petrecerea de Sfânta Maria? Remedii pentru durerile de cap # Newsweek.ro
Românii sărbătoresc de Sfânta Maria. Însă unii au probeme după petrecere. Durerile de cap și starea ...
Acum 2 ore
10:00
Ce drepturi ai, dacă ai lucrat de Sfânta Maria? 10.000 lei amendă angajatorului dacă nu respectă # Newsweek.ro
Ce drepturi ai, dacă ai lucrat de Sfânta Maria sau în orice altă zi liberă legală? Angajatorii care ...
09:40
Ce să nu faci în ziua de Sfânta Maria pentru a fi protejat de boli și ghinion? Obiceiuri la români # Newsweek.ro
În ziua de Sfânta Maria românii au o serie de tradiții pe care le respectă cu sfințenie, sperând că ...
09:30
Ultimele 2,1 miliarde € pentru autostrăzi din PNRR merg pe A7. Despre ce segmente e vorba? # Newsweek.ro
Din pixul politic, România a băgat în PNRR autostrăzi fără număr. Dar birocrația, lentoarea licitați...
09:30
Summit în Alaska. Trump crede că Putin e „pregătit” să încheie un acord pentru războiul din Ucraina # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir Putin este pregătit să ajungă ...
09:10
Un document rar a fost înapoiat după 500 de ani. Hoțul a scăpat de închisoare și acuzații # Newsweek.ro
FBI a returnat Mexicului o pagină dintr-un manuscris nepreţuit, la aproape cinci secole după ce conc...
09:10
Cum poți obține 160.000€ de la stat ca să trăiești înt-o zonă de vis? În plus mănânci doar sănătos # Newsweek.ro
În plină austeritate, guvernul vine cu o fertă pentru românii din țară și diaspora. Îți spunem cum p...
Acum 4 ore
08:50
„Metoda Călin Georgescu” în Moldova. Rețele din România răspândesc propagandă pro-rusă pe TikTok # Newsweek.ro
Viorel Cernăuțeanu, șeful poliției din Republica Moldova, a declarat că înaintea alegerilor parlamen...
08:40
Avionul delegației Rusiei în Alaska, folosit în trafic de droguri. Scandalul „Cocaina din Argentina” # Newsweek.ro
Delegația Rusiei prezentă la summitul din Alaska, condusă de ministrul de Externe Serghei Lavrov a ...
08:20
Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 23.000 lei, Înalta Curte - 32.000 # Newsweek.ro
Putem face primele calcule cum vor arăta pensiile speciale după tăierile lui Bolojan: judecător trib...
08:10
Ce spune ministrul MAE despre raportul Departamentului de Stat al SUA și despre războiul hibrid # Newsweek.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă că raportul Departamentului de Stat al SUA, care vorebește ș...
07:50
La 15 august, potențialul „Ostatic numărul 1”, președintele Rusiei, va sosi pe teritoriul SUA. Acoli...
07:50
Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de eveni...
07:40
Amendă de 600 lei pentru șoferii care merg prea încet. O primești după ce te prinde radarul # Newsweek.ro
Crezi că mersul încet te ferește de amenzi? Legea spune altceva. Există o viteză la care nu te prind...
07:30
Fructul din grădină pe care să-l pui în lada de cartofi ca să nu mai încolțească. Țin mai mult # Newsweek.ro
Trucul vechi de gospodină care oprește cartofii din a încolți stă într-un fruct banal din grădină. P...
07:20
Horoscop 16 august. Luna în Taur aduce discuții tensionate Vărsătorilor. Săgetătorii, energici # Newsweek.ro
Horoscop 16 august. Luna în Taur aduce discuții tensionate Vărsătorilor. Săgetătorii sunt energici. ...
07:10
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii # Newsweek.ro
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii din ...
Acum 12 ore
22:10
Ce recompensă va primi un bărbat care a găsit un tezaur de monede romane? Descoperirea, în 2023 # Newsweek.ro
Ce recompensă va primi un bărbat care a găsit un tezaur de monede romane? Descoperirea a fost făcută...
Acum 24 ore
21:40
Magistrații vor ieși la pensie la vârsta standard. Ce mai prevede proiectul legii pensiilor speciale # Newsweek.ro
Magistrații vor ieși la pensie la vârsta standard, conform celei existente în sistemul public de pen...
21:20
Dramatica schimbare a chipului unei tinere în timpul sarcinii. Cum arată după ce a născut? # Newsweek.ro
Chipul unei tinere a suferit o schimbare neobișnuită în timpul sarcinii. Deși are doar 28 de ani, fe...
21:00
Ilie Bolojan este oficial și viceprim-ministru. Premierul preia atribuțiile lui Dragoș Anastasiu # Newsweek.ro
Începând de joi, 14 august, Ilie Bolojan este oficial și viceprim-ministru. Premierul a preluat ca i...
20:40
Priscilla, fosta soție a lui Elvis Presley, acuzată că și-a deconectat fiica de la aparate. De ce? # Newsweek.ro
Priscilla, cea care a fost soția lui Elvis Presley între 1967-1973 și mama singurului copil al „Rege...
20:30
Un avion de vânătoare rusesc s-a prăbușit lângă Insula Șerpilor, în Marea Neagră. Se caută piloții # Newsweek.ro
Trupele ruse au pierdut un avion de vânătoare Su-30SM care îndeplinea o misiune la sud-est de Insula...
20:10
Elon Musk are probleme cu X. Utilizatorii din toată lumea ai platformei nu pot încărca mesaje # Newsweek.ro
Elon Musk are probleme cu rețeaua socială X. Utilizatorii din toată lumea ai platformei deținute de...
19:50
Ucraina, acord pe 100 de ani cu Marea Britanie. Oferă „sprijin rapid și susținut” împotriva Rusiei # Newsweek.ro
Ucraina ratifică în august un acord pe 100 de ani cu Regatul Unit, prin care i se asigură sprijin în...
19:30
Când s-a numit Alaska America Rusă? Un român, artizanul cumpărării teritoriului de către americani # Newsweek.ro
Alaska a purtat numele de America Rusă, de aici și confuzia ce încă persistă în privința apartenențe...
19:10
15 august, ziua când fetele nemăritate își caută ursitul. Ritualul cu floarea care aduce iubitul # Newsweek.ro
Pe 15 august, tradițiile ascund un ritual vechi despre care se spune că poate schimba destinul fetel...
18:50
ANAF îi cere lui Klaus Iohannis 1.000.000 €. „Nota de plată” pentru închirierea ilegală a unei case # Newsweek.ro
Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF că are de plătit 4,7 milioane de lei, aproximativ 1.000.000 ...
18:40
Trump îl așteaptă pe Putin în baza care apăra SUA de Uniunea Sovietică. Sunt 32.000 de militari # Newsweek.ro
Potrivit Bibliotecii Congresului, baza Elmendorf-Richardson, unde se întâlnesc Trump și Putin, a fos...
18:20
FCSB, meci decisiv în Kosovo. Cine transmite la tv jocurile echipelor românești din cupele europene? # Newsweek.ro
FCSB joacă un meci decisiv în Kosovo contra celor de la Drita, pentru un loc în play-off-ul Europa L...
18:10
Ce simbolizează, de fapt, numele Maria, cel mai popular din România? Puțini știu de unde vine # Newsweek.ro
Pe 15 august este prăznuită Adormirea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mare. Tot acum este prilej d...
17:50
Emil Gânj este pus pe un panou publicitar imens în Târgu Mureș. Căutările continuă după o lună # Newsweek.ro
De mai bine de o lună, principalul suspect al crimei din Mureș, Emil Gânj, este încă în libertate. I...
17:30
Scandal între primari și guvern din cauza proiectelor PNRR ce vor fi oprite: „Retragem sprijinul” # Newsweek.ro
Primarii se revoltă din cauza proiectelor din PNRR care vor fi oprite din cauza lipsei de fonduri. U...
17:30
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump # Newsweek.ro
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărăr...
17:30
Raed Arafat explică de ce România nu are un centru de mari arși: „Nu DSU se ocupă de asta” # Newsweek.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu est...
17:10
Pensiile speciale ale judecătorilor CCR nu vor fi tăiate. Rămân 68.000 lei/lună. De ce e scandalos? # Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale îi va excepta pe magistrații de la CCR. Astfel, aceștia își păsterază pen...
17:00
Cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani! Cel puţin 40 de morți, într-o săptămână, în Sudan # Newsweek.ro
Organizaţia Medici fără Frontiere anunță că Sudanul, a treia ţară ca mărime din Africa, este lovit d...
16:50
Un polițist fals a fost prins după ce a băut și a furat banii unui trecător. Ce riscă? # Newsweek.ro
Un polițist fals a fost prins după ce a băut și a furat banii unui trecător. Ce riscă? Cum l-au desc...
16:50
S-au stabilit criteriile de despăgubire pentru inundaţiile din Suceava și Neamț. Câți bani dă statul # Newsweek.ro
A fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care prevede criteriile de a...
16:40
China are în vedere anihilarea rețelei de senzori submarini a SUA. A mobilizat zeci de submarine # Newsweek.ro
Submarinele sunt o parte importantă a strategiei navale a Chinei. Iar senzorii subacvatici americani...
16:30
Val de emoții după publicarea unei fotografii cu pompieri care se odihnesc pe asfalt. Ce spune IGSU # Newsweek.ro
O imagine cu mai mulți pompieri care se odihnesc pe asfalt, probabil după o intervenție istovitoare,...
16:20
Incendiu masiv la un complex turistic. Totul s-a făcut scrum. Pompierii au intervenit de urgență # Newsweek.ro
Incendiu masiv la un complex turistic. Totul s-a făcut scrum. Pompierii au intervenit de urgență. De...
16:10
Florile din grădină care prevestesc când se instalează toamna. Cum trebuie să arate după 15 august? # Newsweek.ro
După 15 august, grădina nu mai e doar un colț de frumusețe, ci și un calendar viu al naturii. Bătrân...
15:50
SONDAJ Românii susțin protestele profesorilor împotriva austerității. Cine sunt principalii vinovați # Newsweek.ro
Românii nu sunt de acord cu măsurile de austeritate care vizează sistemul de Educație și susțin prot...
15:40
Cum scăpați de febra fânului sau rinita alergică la polen? Cum ajută vaselina să nu ai probleme? # Newsweek.ro
Rinita alergică, cunoscută şi ca alergia sezonieră sau febra fânului, este o boală cronică deloc de ...
15:40
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pach...
15:40
Proiectele din PNRR cu stadiu fizic sub 30% vor fi suspendate. Avertismentul lui Dragoș Pîslaru # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, joi, că proiectele cu s...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.