Ilie Bolojan este oficial și viceprim-ministru. Premierul preia atribuțiile lui Dragoș Anastasiu

Newsweek.ro, 14 august 2025 21:00

Începând de joi, 14 august, Ilie Bolojan este oficial și viceprim-ministru. Premierul a preluat ca i...

• • •

Acum 5 minute
21:20
Dramatica schimbare a chipului unei tinere în timpul sarcinii. Cum arată după ce a născut? Newsweek.ro
Chipul unei tinere a suferit o schimbare neobișnuită în timpul sarcinii. Deși are doar 28 de ani, fe...
Acum 30 minute
Acum o oră
20:40
Priscilla, fosta soție a lui Elvis Presley, acuzată că și-a deconectat fiica de la aparate. De ce? Newsweek.ro
Priscilla, cea care a fost soția lui Elvis Presley între 1967-1973 și mama singurului copil al „Rege...
20:30
Un avion de vânătoare rusesc s-a prăbușit lângă Insula Șerpilor, în Marea Neagră. Se caută piloții Newsweek.ro
Trupele ruse au pierdut un avion de vânătoare Su-30SM care îndeplinea o misiune la sud-est de Insula...
Acum 2 ore
20:10
Elon Musk are probleme cu X. Utilizatorii din toată lumea ai platformei nu pot încărca mesaje Newsweek.ro
Elon Musk are probleme cu rețeaua socială X. Utilizatorii din toată lumea ai platformei deținute de...
19:50
Ucraina, acord pe 100 de ani cu Marea Britanie. Oferă „sprijin rapid și susținut” împotriva Rusiei Newsweek.ro
Ucraina ratifică în august un acord pe 100 de ani cu Regatul Unit, prin care i se asigură sprijin în...
19:30
Când s-a numit Alaska America Rusă? Un român, artizanul cumpărării teritoriului de către americani Newsweek.ro
Alaska a purtat numele de America Rusă, de aici și confuzia ce încă persistă în privința apartenențe...
Acum 4 ore
19:10
15 august, ziua când fetele nemăritate își caută ursitul. Ritualul cu floarea care aduce iubitul Newsweek.ro
Pe 15 august, tradițiile ascund un ritual vechi despre care se spune că poate schimba destinul fetel...
18:50
ANAF îi cere lui Klaus Iohannis 1.000.000 €. „Nota de plată” pentru închirierea ilegală a unei case Newsweek.ro
Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF că are de plătit 4,7 milioane de lei, aproximativ 1.000.000 ...
18:40
Trump îl așteaptă pe Putin în baza care apăra SUA de Uniunea Sovietică. Sunt 32.000 de militari Newsweek.ro
Potrivit Bibliotecii Congresului, baza Elmendorf-Richardson, unde se întâlnesc Trump și Putin, a fos...
18:20
FCSB, meci decisiv în Kosovo. Cine transmite la tv jocurile echipelor românești din cupele europene? Newsweek.ro
FCSB joacă un meci decisiv în Kosovo contra celor de la Drita, pentru un loc în play-off-ul Europa L...
18:10
Ce simbolizează, de fapt, numele Maria, cel mai popular din România? Puțini știu de unde vine Newsweek.ro
Pe 15 august este prăznuită Adormirea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mare. Tot acum este prilej d...
17:50
Emil Gânj este pus pe un panou publicitar imens în Târgu Mureș. Căutările continuă după o lună Newsweek.ro
De mai bine de o lună, principalul suspect al crimei din Mureș, Emil Gânj, este încă în libertate. I...
17:30
Scandal între primari și guvern din cauza proiectelor PNRR ce vor fi oprite: „Retragem sprijinul” Newsweek.ro
Primarii se revoltă din cauza proiectelor din PNRR care vor fi oprite din cauza lipsei de fonduri. U...
17:30
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump Newsweek.ro
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărăr...
17:30
Raed Arafat explică de ce România nu are un centru de mari arși: „Nu DSU se ocupă de asta” Newsweek.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu est...
Acum 6 ore
17:10
Pensiile speciale ale judecătorilor CCR nu vor fi tăiate. Rămân 68.000 lei/lună. De ce e scandalos? Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale îi va excepta pe magistrații de la CCR. Astfel, aceștia își păsterază pen...
17:00
Cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani! Cel puţin 40 de morți, într-o săptămână, în Sudan Newsweek.ro
Organizaţia Medici fără Frontiere anunță că Sudanul, a treia ţară ca mărime din Africa, este lovit d...
16:50
Un polițist fals a fost prins după ce a băut și a furat banii unui trecător. Ce riscă? Newsweek.ro
Un polițist fals a fost prins după ce a băut și a furat banii unui trecător. Ce riscă? Cum l-au desc...
16:50
S-au stabilit criteriile de despăgubire pentru inundaţiile din Suceava și Neamț. Câți bani dă statul Newsweek.ro
A fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care prevede criteriile de a...
16:40
China are în vedere anihilarea rețelei de senzori submarini a SUA. A mobilizat zeci de submarine Newsweek.ro
Submarinele sunt o parte importantă a strategiei navale a Chinei. Iar senzorii subacvatici americani...
16:30
Val de emoții după publicarea unei fotografii cu pompieri care se odihnesc pe asfalt. Ce spune IGSU Newsweek.ro
O imagine cu mai mulți pompieri care se odihnesc pe asfalt, probabil după o intervenție istovitoare,...
16:20
Incendiu masiv la un complex turistic. Totul s-a făcut scrum. Pompierii au intervenit de urgență Newsweek.ro
Incendiu masiv la un complex turistic. Totul s-a făcut scrum. Pompierii au intervenit de urgență. De...
16:10
Florile din grădină care prevestesc când se instalează toamna. Cum trebuie să arate după 15 august? Newsweek.ro
După 15 august, grădina nu mai e doar un colț de frumusețe, ci și un calendar viu al naturii. Bătrân...
15:50
SONDAJ Românii susțin protestele profesorilor împotriva austerității. Cine sunt principalii vinovați Newsweek.ro
Românii nu sunt de acord cu măsurile de austeritate care vizează sistemul de Educație și susțin prot...
15:40
Cum scăpați de febra fânului sau rinita alergică la polen? Cum ajută vaselina să nu ai probleme? Newsweek.ro
Rinita alergică, cunoscută şi ca alergia sezonieră sau febra fânului, este o boală cronică deloc de ...
15:40
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pach...
15:40
Proiectele din PNRR cu stadiu fizic sub 30% vor fi suspendate. Avertismentul lui Dragoș Pîslaru Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, joi, că proiectele cu s...
15:20
Un bărbat care a găsit monede romane în Hunedoara va primi o recompensă de aproape 30.000 de lei Newsweek.ro
Un bărbat care a găsit monede romane în Hunedoara și care a predat tezaurul autorităților va primi o...
Acum 8 ore
15:10
METEO Vine o iarnă care ne va îngheța sângele în vine. Meteorologii anunță vortex polar și zăpezi Newsweek.ro
Ar fi bine să puneți bani de o parte pentru facturile la căldură de la iarnă, dacă estimările realiz...
15:00
Escrocherie cu vacanțe în Zanzibar. 33 de români au fost păcăliți. 73.000 de euro prejudiciu Newsweek.ro
Escrocherie cu vacanțe în Zanzibar. 33 de români au fost păcăliți. Au plătit pentru vacanțe în Tanza...
14:50
Agenda ascunsă a Rusiei la summitul din Alaska. Ce urmărește Putin? Pacea în Ucraina, un pretext Newsweek.ro
Vladimir Putin se pregătește pentru un summit istoric cu Donald Trump în Alaska, întâlnire văzută de...
14:40
Neînțelegeri în Coaliție pe suspendarea proiectelor din PNRR. PSD: Măsura nu se bazează pe consens Newsweek.ro
Neînțelegeri în Coaliție pe suspendarea unor finanţări din PNRR. Partidul Social Democrat spune că m...
14:30
VIDEO Cum arată locomotiva care prinde 200km/oră pe calea ferată din România? Poate trage 16 vagoane Newsweek.ro
O locomotivă recent cumpărată de România poate atinge viteza 200 km/ oră pe calea ferată din țara no...
14:20
Magistrații cu 18.000 lei pensie specială convinși de Nicușor Dan să revină la muncă. Ce salariu au? Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale ar urma să ducă la un exod al magistraților, anunță CSM. Dar, președintel...
14:10
Polonia își modernizează flota de F-16 cu 3.800.000.000$. Ce poate face România cu avioanele ei Newsweek.ro
Polonia a primit aprobarea de a achiziționa un pachet de modernizare pentru avioanele de luptă F-16 ...
14:00
VIDEO Imagini virale! Cum i-au furat hoții farurile unui Porsche 911? Tabla, tăiată ca la conserve Newsweek.ro
Dacă ai Porsche 911 cu faruri matrix LED sau LED, ar fi bine să ai mare grijă unde îl lași pe stradă...
13:40
Ilie Bolojan preia ca interimar funcţia de vicepremier pe care a deținut-o Dragoş Anastasiu Newsweek.ro
Ilie Bolojan preia ca interimar funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu. Fostul ...
13:40
Matrioșca din spatele grupurilor ultraortodoxe. Propaganda pro-Călin Georgescu, la turație maximă Newsweek.ro
Rețeaua de propagandă online din spatele fostului candidat prorus Călin Georgescu s-a reactivat brus...
13:20
Decizie importantă pentru românii din Olanda care stau în chirie. Ce reguli sunt impuse? Newsweek.ro
Guvernul olandez a decis o măsură importantă pentru cei care locuiesc cu chirie în această țară. Est...
Acum 12 ore
13:00
Sorin Grindeanu, întâlnire cu un reprezentat SUA la București. Ce au discutat despre Visa Waiver? Newsweek.ro
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucur...
12:50
Preţurile biletelor de avion au scăzut cu 14% faţă de anul trecut. Care sunt destinațiile preferate Newsweek.ro
În perioada 14-17 august, în vacanţa de Sfânta Maria, turiştii români aleg în continuare marile oraş...
12:40
3.300.000.000 de lei plătiţi pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii iulie 2025 Newsweek.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a virat fon...
12:40
Dramă, la Timișoara. O tânără de 17 ani a murit la scurt timp după ce a născut. Se face anchetă Newsweek.ro
O tânără de 17 ani a intrat în stop cardio respirator și a murit la Maternitatea Odobescu din Timişo...
12:40
Echipe din România și din străinătate, la prima ediție a „Năvodari Rugby 7’s Mania” Newsweek.ro
Asociația Rugby Mania, în parteneriat cu Clubul Sportiv Năvodari, organizează prima ediție a Turneul...
12:00
Când poate un patron să își dea angajații afară? Se dau salariii compensatorii? Newsweek.ro
În c condiții poate un patron care s-a „săturat” de un angajat să îl dea afară? ce pretext poate adu...
11:50
„Îngenunchează” Trump în fața lui Putin? I-ar propune acces la resursele naturale din Alaska (SURSE) Newsweek.ro
Surse citate de cotidianul britanic The Telegraph afirmă că președintele SUA Donald Trump ar intenți...
11:40
Umbrărescu abandonează șantierele la autostrăzi, de frică că nu va fi plătit. Ce spun Finanțele? Newsweek.ro
România termină banii de autostrăzi în septembrie, a ajuns la fundul sacului bugetului 2025 aprobat ...
11:30
3.300.000.000 lei, beneficiile de asistenţă socială plătite de România într-o singură lună Newsweek.ro
România, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), a plătit peste 3.300.000....
11:20
Ce pensie primești după o singură zi de muncă? Nu îți ajunge nici pentru o pâine Newsweek.ro
Ce pensie primești după o singură zi de muncă? Nu îți ajunge nici pentru o pâine. Pentru a obține pe...
