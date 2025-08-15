Ucraina a lansat mai multe ATACURI în sudul Rusiei, înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin

23:10

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că întâlnirea de vineri dintre Vladimir Putin și Donald Trump este doar un pas dintr-un proces mai lung. Ministrul consideră că la masa negocierilor ar trebui să fie și Ucraina. Întâlnirea dintre cei doi lideri mari ai planetei nu va aduce neapărat pacea în Ucraina, dar este un […]