Se lasă BEZNA peste USR! Partidul e dat în JUDECATĂ pentru că NU și-a achitat factura la energie electrică. La cât se ridică datoria

08:00

În urmă cu 3 ani, Ilie Bolojan era un liberal autentic și acuza guvernanții de la acea vreme că vor să „naționalizeze” Pilonul 2 de Pensii. „Guvernul, având nevoie mare de bani în momentul de față, practic se pregătește, în parte a și făcut deja, să ia banii care sunt pregătiți pentru pensiile viitoare ale […]