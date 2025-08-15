Se lasă BEZNA peste USR! Partidul e dat în JUDECATĂ pentru că NU și-a achitat factura la energie electrică. La cât se ridică datoria
Gândul, 15 august 2025 12:50
Partidul USR, care l-a susținut pe Nicușor Dan în cursa pentru Cotroceni, a fost dat în judecată de compania E.ON Energie România S. pentru o factură restantă în valoare de 223 de euro, transmite în exclusivitate MEDIAFAX. Partidul Uniunea Salvați România are statutul de pârât într-un proces cu furnizorul de energie E.ON. Energie România SA. […]
Trenurile spre litoral, BLOCATE ore în șir la Fetești. CFR Călători anunță întârzieri de până la 3 ore # Gândul
Circulația feroviară pe ruta Fetești-Cernavodă a fost grav afectată vineri, după ce o defecțiune la infrastructura feroviară a oprit mai multe trenuri spre litoral. Pasagerii au rămas blocați în trenuri timp de peste trei ore. Mai multe trenuri care circulau astăzi pe ruta Fetești-Cernavodă au înregistrat întârzieri semnificative de până la trei ore, totul din […]
FOTO / Care este RELAȚIA dintre fiica Oanei Roman și tatăl ei, Marius Elisei. ”Cred că s-au văzut de mai puțin de 10 ori pe an, câte o oră” # Gândul
Oana Roman a explicat care este relația fiicei sale, Isabela cu tatăl său, Marius Elisei. ”Cred că s-au văzut de mai puțin de 10 ori pe an, câte o oră”, a afirmat aceasta. Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie […]
Pe 30 iulie 2025, Venus a intrat în semnul Racului, deschizând o perioadă de profunzime emoțională, conexiuni hrănitoare și momente de bucurie pură. Până pe 25 august, energia acestei planete a iubirii va aduce daruri pentru fiecare zodie, amplificate de conjuncția cu Jupiter din jurul datei de 15 august. Va fi o lună în care […]
Consecințele unei bătăi de stradă. Un tanzanian a trăit opt ani cu o lamă de CUȚIT în piept # Gândul
Chirurgii din Tanzania au rămas uluiți după ce au descoperit că un bărbat trăise timp de opt ani cu o lamă de cuțit blocată în piept. Pacientul, în vârstă de 44 de ani, s-a prezentat la spital acuzând scurgeri purulente sub mamelonul drept. Inițial, cazul i-a nedumerit pe doctori, bărbatul nu avea dureri în piept, […]
Situație fără precedent înainte de Summit-ul istoric Putin-Trump. Unde au fost cazați jurnaliștii din Rusia, veniți în Alaska / Interesul este uriaș! # Gândul
Întâlnirea Trump – Putin a pus pe jar o întreagă planetă! O situație de menționat în acest context, este faptul că jurnaliștii aflați în Anchorage, Alaska, au fost cazați pe stadionul Alaska Airlines Center, special reamenajat ca punct de cazare temporară. Organizatorii summitului liderilor Rusiei și SUA au precizat că au fost nevoiți să apeleze […]
La ce să ne așteptăm de la summit-ul SUA-Rusia din Alaska? „Trump își asumă un risc mai mare decât Putin, va fi JENANT să plece cu mâinile goale” # Gândul
Din punctul de vedere al lui Putin, sarcina sa la acest summit este destul de prozaică. Pur și simplu trebuie să stea și să aștepte rezultatul dorit. Putin se vede ca o „putere pe termen lung” și o figură istorică, în contrast cu „puterea pe termen scurt” a figurilor politice occidentale pe care le percepe […]
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 15 august, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la aceste două jocuri. Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior. Ianis Hagi, abesent! Mircea Lucescu a […]
Campionul național absolut de raliuri, Simone Tempestini, va lua startul, în acest weekend, în a șasea etapă din Campionatul European de Raliuri, la Barum, în Cehia, unde va face parte din echipa favorită la câștigarea titlului continental din 2025. Pentru a patra oară pe lista de înscrieri de la Raliul Cehiei și avându-l copilot pe […]
Imediat după scandalul absenței de la Ziua Marinei au apărut IMAGINI în presă cu Nicușor Dan la mănăstire # Gândul
După scandalul absenței de la Ziua Marinei, au apărut imediat imagini în presă cu Nicusor Dan la manastire. Lipsa lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei a contrariat pe toată lumea. Prezența președintelui este o uzanță împământenită de ani în protocolul ceremoniei. În imaginile prezentate de Antena 3 apar Președintele Nicușor Dan, soția lui […]
ATENȚIONARE pentru părinți: Fondurile de 500 lei de pe cardurile educaționale pot fi folosite până la 31 august 2025 # Gândul
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației reamintesc părinților că sprijinul educațional în valoare de 500 de lei acordat în anul școlar 2024-2025 poate fi cheltuit până la data de 31 august 2025. După această dată, sumele rămase neutilizate vor fi retrase automat din conturile cardurilor educaționale. Aproximativ 670.000 de preșcolari și elevi au […]
De Ziua Marinei, Sorin Grindeanu transmite că „Toți cei care își dedică viața mării și navigației au tot respectul și recunoștința noastră” # Gândul
„Toți cei care își dedică viața mării și navigației au tot respectul și recunoștința noastră”, transmite liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cu ocazia Zilei Marinei, care se celebrează în fiecare an pe 15 august, de Sfânta Maria. De Ziua Marinei, Forțele Navale din România au pregătit un amplu program dedicat celor 165 de ani […]
Cum va încerca Putin să exploateze „punctele slabe” ale lui Trump la întâlnirea din Alaska. „Armele secrete” ale liderului de la Kremlin # Gândul
Potrivit surselor diplomatice, Vladimir Putin, un „maestru negociator”, și-a pregătit foarte bine tactica înaintea întâlnirii cu președintele Donald Trump și cunoaște punctele vulnerabile ale liderului de la Casa Albă. Mai mult, aceleași surse susțin că Putin va miza pe aparența unor concesii economice atractive pentru a pune capăt conflictului în termenii Moscovei. De asemenea, Vladimir […]
Un chef cu 5 stele Michelin dezvăluie TRUCUL de cinci secunde care schimbă complet gustul vinetelor prăjite # Gândul
Cine a încercat măcar o dată să prăjească vinete s-a confruntat cu această problem: în loc să fie ușoare și crocante, ajung să absoarbă ulei ca un burete și devin greu de digerat. Însă un renumit bucătar a dezvăluit trucul simplu, de numai cinci secunde, care schimbă complet gustul vinetelor prăjite. Dani García este cel […]
Ionuț Moșteanu promite o CORVETĂ de peste 100 de milioane de euro. Un exemplar identic participă la parada de la Constanța # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat de Ziua Marinei, că România va achiziționa o corvetă de clasă Hisar din Turcia, în valoare de peste 100 de milioane de euro. Nava, deja finalizată, urmează să primească aprobarea Parlamentului în septembrie și va intra în dotarea Forțelor Navale începând cu anul 2026, fiind echipată cu armament standard […]
Razii pe drumurile din România, în minivacanța de Sfânta Maria. Polițiștii vor monitoriza traficul cu 300 de radare # Gândul
Sunt razii pe șoselele din România, în minivacanța de Sfânta Maria, 15 – 17 august 2025. Polițiștii vor monitoriza drumurile pentru a-i depista pe șoferii care au consumat alcool sau substanțe interzise. Monitorizarea traficului se va face cu cele 300 de radare și echipamente aflate în dotarea oamenilor legii. Vor fi organizate filtre în toată […]
Nicușor Dan, SOMAT să ia atitudine față de reforma din Educație. Vasile Ernu: „Tăcerea vă face părtaș la dezastru. Mandatul e deja compromis” # Gândul
Scriitorul Vasile Ernu, un susținător al lui Nicușor Dan la prezidențiale, a transmis un mesaj vehement pe social-media, la adresa președintelui, în care îi cere să ia atitudine față de reforma din Educație, pe care o cataloghează drept un „dezastru”. „Tăcerea vă face părtaș”, a subliniat Ernu. Vasile Ernu îi solicită președintelui Nicușor Dan să […]
Ucraina a lansat mai multe ATACURI în sudul Rusiei, înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Gândul
Ucraina a lansat joi mai multe atacuri cu drone în sudul Rusiei, cu doar o zi înainte ca președintele SUA, Donald Trump, să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska. În urma atacurilor, cel puțin o persoană a murit și alte 16 au fost rănite, informează Reuters. O dronă ucraineană a lovit […]
Ion Cristoiu: „Taxa de 25 de lei pe coletele din China este o prostie. Oamenii simpli cumpără de pe TEMU” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre suprataxarea coletelor venite din China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Pui taxa de 25 de lei dacă am produce și noi, altfel nu o pui” Invitat la Marius Tucă Show, […]
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, în ziua întâlnirii dintre Trump și Putin: „E important ca Ucraina și Europa să fie la masă” # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, spune – în ziua summit-ului SUA/Rusia – că îl felicită pe Donald Trump pentru această inițiativă și că este vorba despre un pas important care va fi urmat și de alți pași pe calea către încetarea conflictului din Ucraina. În același timp, Ionuț Moșteanu a precizat – potrivit Mediafax – că, […]
Președintele Dumei Ruse, în VIZITĂ în Coreea de Nord, după ce Putin l-a informat pe Kim Jong-Un despre discuțiile ce vor avea loc în Alaska # Gândul
Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat și aliat apropiat al lui Vladimir Putin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în cadrul unei vizite oficiale la Phenian, după ce anterior, Vladimir Putin l-a informat pe dictatorul de la Phenian despre discuțiile ce vor avea loc la summitul cu Trump din Alaska, a anunțat joi […]
Trump îi face o favoare lui Putin și își abandonează aliații. „Kremlinul, într-o poziție mai PUTERNICĂ decât a fost vreodată în relația cu Casa Albă” # Gândul
Summit-ul Trump-Putin, care va avea loc vineri, 15 august 2025, stârnește furie, anxietate și, în unele cercuri, naște speranțe pentru o încetare a conflictului din Ucraina. Perspectiva ca președintele Statelor Unite să-l primească pe Vladimir Putin – considerat un criminal de război pe numele căruia s-a emis mandat de arestare la Curtea Penală Internațională – […]
Momentul istoric TRUMP-PUTIN, tot mai aproape! Delegația RUSĂ a aterizat la baza din Alaska # Gândul
O aeronavă a guvernului rus tocmai a aterizat în Alaska, la Baza Comună Elmendorf-Richardson, înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată pentru vineri 15 august. Avionul a plecat de la Moscova la ora locală 7:50 și a aterizat pe Aeroportul Internațional Anchorage. A intrat în spațiul aerian […]
Războiul din Ucraina a intrat vineri, 15 august 2025, în a 1.269-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk unde trupele ruse au reușit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, transmite Reuters. Informații contradictorii din regiune Potrivit surselor […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin care are loc vineri, 15 august 2025. Întâlnirea între cei doi președinți are loc în Alaska. „Cinci minute îmi va trebui, a spus Donald Trump, ca să-mi dau seama că întâlnirea cu […]
După două luni de mandat, Nicușor Dan a obosit. A plecat în CONCEDIU și și-a delegat participarea la Ziua Marinei. Dezvăluirea ministrului Apărării # Gândul
Președintele României nu va lua parte la festivitățile de Ziua Marinei, programate vineri, 15 august, de Sfânta Maria, la Constanța. Șeful statului l-a informat pe ministrul Apărării despre decizia sa. Ionuț Moșteanu a dezvăluit de ce nu i-a parte Nicușor Dan la tradiționala paradă a marinei militare. „E un preşedinte care înţelege foarte bine importanţa […]
Ion Cristoiu: „Principalul candidat a fost SCOS din alegeri fără ca americanii să reacționeze” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre raportul Departamentului de Stat privind anularea alegerilor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Dacă eu aș fi tânăr, nu m-aș însura cu Oana Țoiu în veci” Invitat la Marius […]
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă # Gândul
O descoperire macabră a avut loc într-un apartament din București. O femeie a fost găsită decedată, după ce vecinii din bloc au sesizat un miros înțepător dinspre locuință. Decesul ei ar fi avut loc în urmă cu o săptămână, iar femeia locuia cu soțul ei. Cazul i-a pus pe gânduri pe anchetatori, iar bărbatul alături […]
WhatsApp intră în „liga Zoom sau Google Meet”. Aplicația va permite PROGRAMAREA conferințelor video. Ce funcții interactive implementează Meta # Gândul
Aplicația WhatsApp, deținută de compania Meta, anunță o serie de noutăți pentru apelurile video de business. Noua funcție le va permite utilizatorilor să stabilească apeluri video de grup la o dată și oră viitoare, dar și să folosească funcții interactive similarle cu aplicații specializate precum Zoom sau Google Meet. WhatsApp continuă evoluția sa treptată către […]
O aeronavă a guvernului rus tocmai a aterizat în Alaska, la Baza Comună Elmendorf-Richardson, Anchorage, înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată pentru vineri 15 august. Avionul a plecat de la Moscova la ora locală 7:50 și a aterizat pe Aeroportul Internațional Anchorage. A intrat în spațiul […]
Trump și Putin se întâlnesc vineri în Alaska pentru negocieri de PACE în Ucraina. Summitul istoric, programat să înceapă la ora 22:00 # Gândul
Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin vor avea vineri, în Alaska, prima lor întâlnire față în față din ultimii șase ani, cu miza principală de a negocia un armistițiu în războiul din Ucraina. Casa Albă a anunțat că summitul va începe la ora 22:00, ora României (19:00 GMT), în Anchorage, Alaska cu […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre discuția dintre liderii europeni și Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „Ei se adună acolo ca proștii, ca tăntălăii, și sunt bucuroși că au stat de vorbă cu […]
Economiștii critică schimbarea taxei pe cifra de afaceri cu un IMPOZIT pe cheltuieli intra-grup: „Ca și cum pui sigla Mecedes pe un Logan fără frâne” # Gândul
Ministerul Finanțelor renunță la impozitul minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari și introduce o taxă aplicată pe anumite plăți către firme afiliate. Economiștii avertizează că noua formulă ar putea reduce baza de impozitare și nu va aduce rezultate mai bune, în lipsa unei reforme a colectării fiscale. Ministerul Finanțelor anunță eliminarea impozitului minim […]
Cu cine vor juca FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-urile din Europa League și Conference League # Gândul
România continuă cu trei echipe în cupele europene, chiar dacă CFR a pierdut și returul din Portugalia, cu Sporting Braga, în turul 3 al preliminariilor Europa League. Clujenii au „retrogradat” în play-off-ul Conference League, acolo unde s-a calificat și Universitatea Craiova, la capătul unui thriller cu Spartak Trnava. FCSB, campioana României, a trecut cu brio […]
TENSIUNI majore în Serbia. Protestatarii anti-Vucic au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad: „S-a dus” # Gândul
Continuă protestele anti-Vucic în Serbia, iar tensiunile sunt pe o pantă ascendentă. Protestatarii au devastat, joi, sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării. Au avut ciocniri cu poliţia şi cu susţinătorii SNS în Belgrad, la doar o zi după ce zeci de oameni au fost răniți în urma violențelor. În […]
Ion Cristoiu: „Trump nu-i face o concesie lui Putin. Și-a câștigat teritoriul pe câmpul de luptă” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre un posibil armistițiu între Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „Armistițiu înseamnă doar o înghețare” Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre ce […]
Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Trafic restricționat spre litoral și munte # Gândul
Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Pe drumul spre mare, traficul este restricționat, după ce a avut loc un accident cu 5 mașini. Un alt incident rutier a avut loc la Ștefăneștii de Jos, pe A3 București-Ploiești, la kilometrul 14. Accidente în lanț au avut loc, până la această […]
DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari # Gândul
Procurorii militari din DNA au extins ancheta în dosarul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3, vizându-i pe generalii Cătălin Zisu și Alexandru Nedelcu. Printre beneficiarii suspectați se află mai mulți artiști cunoscuți, iar anchetatorii investighează inclusiv o listă nouă de persoane care ar fi primit morminte fără drept, între 2018 […]
Riscurile unui acord Trump – Putin cu cedări teritoriale: „S-ar putea să ne trezim cu DISPUTE pe tema împărțirii zonelor economice din Marea Neagră” # Gândul
Vineri, 15 august, Alaska nu va fi doar ținutul urșilor polari și al pescuitului la somon. Va fi și locul unde Donald Trump și Vladimir Putin își dau întâlnire pentru a vorbi despre pace în Ucraina. O pace sau un armistițiu cu semne de întrebare, cu potențiale cedări de teritorii și cu ecouri reci până […]
Fost consilier al lui Putin: „Trump, un DAR din ceruri pentru Rusia. Dacă nu valirificăm momentul, noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată” # Gândul
Abbas Galliamov, fost scriitor de discursuri pentru Vladimir Putin, crede că întâlnirea dintre liderul rus și președintele american Donald Trump, programată astăzi în Alaska, ar putea aduce un armistițiu parțial în Ucraina. El avertizează însă că, dacă Moscova nu valorifică momentul, „noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată”. Într-un interviu acordat publicației Corriere Della […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 679. UE: „Planul Israelului de extindere a coloniilor în Cisiordania încalcă dreptul internațional” # Gândul
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că planul Israelului de a-și extinde coloniile în Cisiordania nu respectă dreptul internațional și subminează soluția celor două state. Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri externe și politică de securitate, a declarat: „Decizia autorităților israeliene de a avansa planul de soluționare E1 subminează și mai mult […]
Concediu de coșmar pentru un turist, în India. Cum a ajuns la un pas de moarte din cauza unui selfie. S-a ales și cu amendă # Gândul
Un turist în vârstă de 50 de ani a avut parte de o vacanță de coșmar, în India. A ajuns la un pas de moarte din cauza unui selfie. În cele din urmă, bărbatul s-a ales și cu o amendă usturătoare. Un bărbat în vârstă de 50 de ani a avut parte de o vacanță […]
George Simion redă „adevăratul mesaj de la Bolojan către primari”, dacă premierul ar fi exersat sinceritatea # Gândul
Mai în glumă, mai în serios, liderul AUR-George Simion, îi bate obrazul premierului Ilie Bolojan, printr-o postare pe facebook, că a fost prezent la momentul în care erau „supracontractate” proiectele PNRR sau Anghel Saligny și nu a făcut nimic ca să împiedice colapsul financiar pe care, acum, vrea să-l repare supraimpozitând munca cinstită. Înainte de […]
Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin vor avea vineri, în Alaska, prima lor întâlnire față în față din ultimii șase ani, cu miza principală de a negocia un armistițiu în războiul din Ucraina. Casa Albă a anunțat că summitul va începe la ora 10:00, ora României (19:00 GMT), în Anchorage, Alaska cu […]
Comoara din Deva. Ce recompensă va lua un bărbat care a găsit peste 400 de monede romane de argint, în Șoimuș # Gândul
Comoara din Deva. Un bărbat a descoperit peste 400 de monede romane de argint, în anul 2023, pe raza localității Șoimuș, într-o zonă cunoscută drept „Dealul Viilor”. Acum, la doi ani distanță, căutătorul de comori va primi o recompensă, potrivit legii. Acum, monedele sunt parte a unei colecții din Muzeul Civilizației Dacice și Romane din […]
FCSB, calificare în play-off-ul Europa League cu două victorii!/Charalambous, mesaj pentru Rapid # Gândul
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a trecut și în retur de Drita, din Kosova. „Roș-albaștrii” s-au impus cu 3-1 joi seara, pe „Fadil Vokrri”, din Priștina, în manșa secundă a turului 3 preliminar. Juri Cisotti (min.1), David Miculescu (min.18) și Dennis Politic (min.85) au marcat pentru FCSB, golul gazdelor fiind reușit […]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl primește vineri, în Alaska, pe omologul său rus, Vladimir Putin, iar cei doi ar urma să discute, printre altele, despre războiul început de Putin în Ucraina acum mai bine de trei ani. Donald Trump a promis încă din perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024 […]
Guvernul a pus gând rău culturii și educației. După ce a mărit TVA la cărți de la 5% la 11%, acum vrea să majoreze CASS la 50% și scriitorilor # Gândul
În goana după identificare a surselor de bani la buget, Ministerul de Finanțe și-a îndreptat atenția tot spre sectorul acelora care muncesc și prestează activități liberale. De data aceasta, privirea s-a oprit la persoanele fizice care obțin venituri din activități independente. Finanțele propun majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări […]
În urmă cu 3 ani, Ilie Bolojan era un liberal autentic și acuza guvernanții de la acea vreme că vor să „naționalizeze” Pilonul 2 de Pensii. „Guvernul, având nevoie mare de bani în momentul de față, practic se pregătește, în parte a și făcut deja, să ia banii care sunt pregătiți pentru pensiile viitoare ale […]
