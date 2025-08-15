Gabi Bădălău și-a șters contul de Instagram: E disperat de procesele intentat de Claudia Pătrășcanu
Stiripesurse.ro, 15 august 2025 12:10
Viața amoroasă a lui Gabi Bădălău ține prima pagină a ziarelor. Fiul lui Nicu Bădălău, baron PSD, s-a iubit cu mai multe vedete din România. A fost căsătorit cu Claudia Pătășcanu, fostă membră a trupei Sexy și mai apoi a început o relație cu nărăvașa Bianca Drăgușanu. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
12:30
S-au aflat ofertele cu care Vladimir Putin îl momește pe Trump pentru pacea din Ucraina # Stiripesurse.ro
Experții spun că știu cu ce oferte întră în joc Rusia pentru a negocia pacea din Ucraina. Vladimir Putin își pregătește cu atenție tactica înaintea întâlnirii cu Donald Trump, mizând pe aparența unor concesii și oferte economice atractive pentru a încheia conflictul din Citește mai departe...
12:30
Ziua Maramureşului va fi marcată în perioada 15-17 august de o serie de evenimente cultural-religioase în peste 15 localităţi rurale, iar turiştii şi localnicii sunt aşteptaţi să participe. Citește mai departe...
12:30
VIDEO Trenurile spre mare, blocate de peste 3 ore. Nervi întinși la maximum: 'Cei de la CFR nu știu cât va dura până ne tractează' # Stiripesurse.ro
CFR Călători anunță întârzieri de 64 până la 200 de minute pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Circulația se realizează acum cu tracțiune diesel, iar pasagerii pot solicita restituirea biletelor neutilizate. Citește mai departe...
12:30
AC Milan a anunţat, vineri, transferul fotbalistului Zachary Christopher Athekame de la BSC Young Boys. Fundaşul elveţian a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2030.Potrivit presei, transferul este de 10 milioane de euro. Citește mai departe...
Acum 30 minute
12:10
12:00
Lavrov la sositea în Alaska: Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi uşor de înţeles # Stiripesurse.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi seară, la sosirea sa în Anchorage, Alaska, că Rusia intră în discuţiile cu Statele Unite cu o poziţie "clară şi uşor de înţeles", informează vineri dpa, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum o oră
11:50
Fentanil medical contaminat cu bacterii în Argentina: cel puţin 100 de pacienţi au decedat # Stiripesurse.ro
Guvernul argentinian a estimat joi la cel puţin 100 numărul pacienţilor decedaţi după ce au fost trataţi în diverse spitale cu fentanil medical care era contaminat cu bacterii, o criză sanitară ce provoacă nemulţumiri crescânde în ţara din America Latină care se pregăteşte de Citește mai departe...
11:50
Lotul preliminar al României pentru partidele cu Canada și Cipru, stabilit de Mircea Lucescu # Stiripesurse.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a stabilit lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocaţi la echipa naţională a României pentru meciul amical cu Canada şi pentru partida cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Citește mai departe...
11:50
Un român a murit în lupta cu incendiile devastatoare din Spania. Comisia Europeană trimite ajutor # Stiripesurse.ro
Valul de incendii și căldură extremă afectează în continuare Spania, iar bilanțul tragediilor crește. Un pompier voluntar a murit în regiunea Castilia și León, la două zile după ce un alt voluntar și-a pierdut viața în aceeași zonă. Citește mai departe...
11:40
Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 îşi deschid siturile pentru contracte de 'numire' # Stiripesurse.ro
Comitetul organizator al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de la Los Angeles din 2028 a anunţat, joi, deschiderea siturilor de competiţie pentru contracte de "numire", o premieră în istoria olimpică, informează AFP. Citește mai departe...
11:40
FOTO Nicușor Dan, surprins la mănăstire cu familia; A absentat de la festivitățile de Ziua Marinei pentru că 'e într-o perioadă de concedii' # Stiripesurse.ro
În premieră după aproape un deceniu, șeful statului nu a participat la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române de la Constanța. În schimb, președintele Nicușor Dan a ales să petreacă această zi alături de familie, la o mănăstire. Citește mai departe...
11:30
VIDEO Ilie Bolojan a fost huiduit la Ziua Marinei: Mesaj ferm despre NATO și Constanța # Stiripesurse.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost prezent la Constanța, de Ziua Marinei. Acesta a ținut un discurs în care a mulțumit marinei și a vorbit despre potențialul României care trebuie valorificat. Citește mai departe...
11:30
Firmele decapitalizate: fără dividende și cu împrumuturi convertite în acțiuni, statul pune presiune pe capitalul social # Stiripesurse.ro
Firmele care au activul net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris nu vor mai putea acorda dividende până nu își reîntregesc capitalul. Mai mult, împrumuturile acordate de acționari vor fi convertite în acțiuni, conform unui proiect de lege al Ministerului Finanțelor. Citește mai departe...
Acum 2 ore
11:20
VIDEO Osaka, în imagini virale - mii de vizitatori blocați peste noapte la Expoziția Mondială # Stiripesurse.ro
Aproximativ treizeci de vizitatori ai Expoziţiei Universale de la Osaka au fost spitalizaţi joi, după ce o întrerupere a circulaţiei metroului a obligat zeci de mii de persoane să petreacă noaptea la faţa locului. Citește mai departe...
11:10
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul Zilei Marinei Române. Acestea le-a urat marinarilor la mulți ani, precizând că sunt un simbol al curajului. Citește mai departe...
11:10
Papa Leon al XIV-lea a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea întâlnirii din Alaska # Stiripesurse.ro
Papa Leon al XIV-lea a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin de vineri, a relatat Vatican News, potrivit The Kyiv Independent. Citește mai departe...
11:10
Ionuț Moșteanu știe cum se va încheia negocierea Trump - Putin pe tema păcii din Ucraina # Stiripesurse.ro
Ministrul Apărării spune că știe cum se va încheia discuția dintre Donald Trump și Vladimir Putin pe tema păcii din Ucraina. E important ca Ucraina și Europa să fie la masă, afirmă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în ziua întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Citește mai departe...
11:00
Minivacanța de 15 august aduce haos pe străzi. Șoferii se confruntă cu timpi mari de așteptare la Podul Prieteniei # Stiripesurse.ro
Centrul Infotrafic anunță că pe DN 5, pe sensul de ieșire din țară, traficul este îngreunat din cauza lucrărilor de reparații efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei. Citește mai departe...
11:00
La câteva zile după transferul portarului Lucas Chevalier la Paris Saint-Germain, Lille a anunţat, joi, recrutarea înlocuitorului său, internaţionalul turc Berke Ozer, care a semnat cu gruparea franceză un contract pe patru sezoane, informează AFP. Citește mai departe...
11:00
Moment rar în istoria recentă a României: Ce mesaj le-a transmis marinarilor președintele absent de la festivitățile de Ziua Marinei # Stiripesurse.ro
În premieră pentru ultimii 10 ani, șeful statului nu a fost prezent la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române la Constanța. Citește mai departe...
10:40
Scandal uriaș în Conference League: Bannerul fanilor israelieni care a stârnit reacția Poloniei # Stiripesurse.ro
Suporterii israelieni au afişat un banner cu mesajul „Criminali din 1939” în timpul unui meci împotriva echipei poloneze Rakow, joi, provocând indignare în Polonia. Citește mai departe...
10:40
Un român înarmat a stârnit teamă și haos în Italia: Evadat de la închisoare, a luat doi ostatici într-o farmacie, apoi a încercat să scape deghizat # Stiripesurse.ro
O după-amiază obișnuită în centrul orașului Belluno, Italia, s-a transformat într-o scenă de panică și teamă, după ce un român de 46 de ani, aflat în regim semi-deschis la închisoarea locală, a intrat înarmat într-o farmacie și a luat două persoane ostatice. Citește mai departe...
10:30
VIDEO Proteste violente în Serbia - Sediul partidului de guvernământ din Novi Sad a fost devastat # Stiripesurse.ro
Protestatarii antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării, şi au avut ciocniri cu poliţia şi susţinătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după ce violenţele au provocat zeci de răniţi, relatează Reuters, Citește mai departe...
10:30
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 2 mondial, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152. Citește mai departe...
10:30
Diana Buzoianu e somată să trimită control la Gara de Mediu Timiș: Două firme teroriează Timișoara cu miros, sub protecția inspectorilor # Stiripesurse.ro
Ziua și scandalul la Timișoara! După ce zilele trecute locuitorii de la Gara de Nord au ieșit în stradă acuzând că în zona lor e plin de oameni ai străzii care îi terorizează cu gălăgie și mizerie, tot în zona de Nord a Timișoarei, una selectă de altfel dacă ne luăm după Citește mai departe...
Acum 4 ore
10:20
Ziua de 15 august aduce bucurie pentru mii de români care poartă prenume asociate Fecioarei Maria. Specialiștii au făcut cunoscută situația statistică pentru anul 2025, evidențiind cât de mulți români își sărbătoresc onomastica cu ocazia Adormirii Maicii Domnului. Citește mai departe...
10:10
Cursuri de vară la 2.000 de euro: cum învață angajații primăriei din Dârmănești să plătească vacanțe din bani publici # Stiripesurse.ro
Primăria din Dârmănești, o comună de sub 3.500 de locuitori din Argeș, și-a trimis angajații la „formare profesională” pe litoral, cheltuind aproape 30.000 de euro. Edilul susține că merită, pentru că salariile lor sunt mici. Citește mai departe...
10:10
La 22 de ani, Federico Redondo, fiul lui Fernando Redondo, va descoperi fotbalul european. Internaţionalul argentinian de tineret a jucat deja pe terenurile din ţara sa, în tricoul Argentinos Juniors, clubul la care a jucat tatăl său, Fernando. Citește mai departe...
10:00
Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri găzduiește expoziția 'Împărăția grădinii' a lui Constantin Flondor # Stiripesurse.ro
Expoziţia "Împărăţia grădinii" / "Garden Empire", dedicată artistului Constantin Flondor, unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai artei contemporane româneşti, va fi vernisată sâmbătă, la 18:30, la Casa Regelui Charles al III-lea de la Citește mai departe...
10:00
În cât timp se văd rezultatele dacă bei cantitatea necesară de apă: Corpul se transformă în mod spectaculos # Stiripesurse.ro
Știm cu toții că apa este esențială pentru viață, dar puțini conștientizăm cât de rapid se pot observa rezultatele atunci când ne hidratăm corect. Citește mai departe...
10:00
Scene incredibile pe A1: Doi sârbi au fost săltați direct - Transportau cocaină de trei milioane de euro! # Stiripesurse.ro
Scene de film pe A1, unde doi sârbi au fost ridicați direct de oamenii legii. Transportau cocaină de trei milioane de euro, iar politia i-a reținut fără să mai stea pe gânduri. Citește mai departe...
09:40
VIDEO Proteste pro-ucrainene la Anchorage, înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump: Ucraina și Alaska - Rusia niciodată # Stiripesurse.ro
Manifestanții pro-ucraineni au ieșit în stradă în Anchorage, Alaska, pe 14 august, înaintea unui summit planificat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care va avea loc a doua zi. Citește mai departe...
09:40
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Cincinnati Open, ajungând la 25 de victorii consecutive pe hard # Stiripesurse.ro
Deţinătorul trofeului, Jannik Sinner, l-a învins joi pe Felix Auger-Aliassime cu scorul de 6-0, 6-2 şi s-a calificat în semifinalele turneului Cincinnati Open. Numărul unu mondial şi-a prelungit seria de victorii pe suprafaţă hard la 25 de meciuri. Citește mai departe...
09:40
În cea mai puternică țară din lume scade consumul de alcool: e cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată # Stiripesurse.ro
În cea mai puternică țară din lume - SUA - cetățenii au redus cunsumul de alcool. Interesant este că nu a fost înlocuit cu alte substanțe. Citește mai departe...
09:40
Producătorul Jerry Bruckheimer a discutat cu Johnny Depp despre o posibilă revenire a lui Jack Sparrow în „Piraţii din Caraibe”, potrivit Entertainment Weekly.„Dacă îi place modul în care este scris rolul, cred că o va face. Citește mai departe...
09:40
Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian, a anunţat joi parlamentul rus, notează news.ro. Citește mai departe...
09:30
A apărut pastila care dezarmează cancerul! Descoperirea care ar putea rescrie regulile chimioterapiei: Chiar și cele mai rezistente tumori răspund la tratament # Stiripesurse.ro
Cercetătorii de la King's College London au dezvoltat un medicament experimental care ar putea transforma modul în care sunt tratate cancerele rezistente la chimioterapie, deschizând calea către terapii mai eficiente și mai puțin agresive. Citește mai departe...
09:10
Valul de căldură va persista vineri în 24 judeţe şi în municipiul Bucureşti, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, notează Agerpres. Citește mai departe...
09:10
La Mănăstirea Comana, PS Ambrozie a hirotesit întru citeț pe tatăl a zece copii, membru al Grupului Psaltic Tronos # Stiripesurse.ro
Joi seara, la Mănăstirea Voievodală Comana, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit rânduiala hirotesiei în treapta de citeț pentru Marius Mădălin Aldea, membru al Grupului Psaltic „Tronos” și cântăreț al așezământului monahal. Citește mai departe...
09:10
Dispeceratul Național Salvamont a gestionat, în ultimele 24 de ore, 17 intervenții de urgență în zonele montane, salvând 16 persoane, dintre care patru au fost transportate la spital. Totodată, au fost primite 34 de apeluri pentru sfaturi și informații despre trasee turistice. Citește mai departe...
09:00
De la începutul războiului din Ucraina și pe fondul amenințărilor venite dinspre Rusia, întrebarea despre cum ar arăta lumea după un conflict nuclear devine tot mai actuală. Citește mai departe...
08:50
Lăsați pe dinafară la discuțiile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace injustă: Nici eu, nici camarazii mei nu suntem pregătiți pentru asta # Stiripesurse.ro
Ei numesc asta „dronocid”: un nou antrenament pentru a face față a ceea ce este acum cea mai mare amenințare la adresa vieții unui soldat ucrainean pe câmpul de luptă – dronele, notează BBC. Citește mai departe...
08:40
Este haos la această oră, pe drumul spre mare! Un accident petrecut pe sensul de mers București-Constanța, în zona Borcea, a paralizat traficul. Și pe A0 se circulă cu dificultate. Citește mai departe...
08:40
Cea mai populară aplicaţie de comunicare digitală lansează o serie de funcţii pentru apelurile video de business, în frunte cu posibilitatea programării acestora. Citește mai departe...
08:30
Grindina și furtunile puternice pot provoca avarii serioase mașinilor, de la parbrize sparte la îndoirea caroseriei. În funcție de tipul asigurării, procesul de despăgubire poate fi simplu sau anevoios. Citește mai departe...
Acum 6 ore
08:20
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni - Cum va fi vremea la început de toamnă # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează pentru perioada 18 august – 15 septembrie 2025 temperaturi medii apropiate de valorile normale pentru această perioadă, notează Mediafax. Citește mai departe...
08:20
Valentino rămâne fără director general: Jacopo Venturini pleacă din fruntea casei de modă # Stiripesurse.ro
Jacopo Venturini, director general al casei de lux Valentino, a părăsit compania, a anunţat joi brandul italian, precizând că decizia a fost luată de comun acord şi este motivată de raţiuni personale, transmite Reuters. Citește mai departe...
08:10
Economist, atac la Ministerul Finanțelor cu privire la taxarea multinaționalelor: O glumă proastă! Ai pus sigla de Mercedes pe un Logan fără frână de mână # Stiripesurse.ro
Economistul Marius Stroescu critică dur planul Ministerului Finanțelor de a înlocui impozitul minim pe cifra de afaceri cu o taxă pe anumite cheltuieli către firme afiliate. Citește mai departe...
07:50
VIDEO Dronele ucrainene lovesc la aproape o mie de kilometri în spatele frontului - O rafinărie este în flăcări # Stiripesurse.ro
O rafinărie de petrol din regiunea Samara din Rusia a luat foc în urma unui atac cu drone asupra instalației în noaptea de 15 august, a relatat presa locală.Syzran, #Samara region — oh look, the Syzran oil refinery just got a “delivery” ???? pic.twitter. Citește mai departe...
07:40
Dezvăluire șocantă de la Kiev: Agenții ucraineni își schimbă fața după misiuni secrete. 'S-a întâmplat de mai multe ori' # Stiripesurse.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a ajuns să apeleze la chirurgi plasticieni cu reputație internațională pentru a salva viața agenților săi sub acoperire întorși din misiuni extrem de periculoase. Citește mai departe...
