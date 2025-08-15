VIDEO Incendiu uriaș la depozitul unei firme de curierat: S-a emis RO ALERT; fumul gros acoperă tot Iașiul
Stiripesurse.ro, 15 august 2025 14:00
Un incendiu puternic a izbucnit vineri la depozitul Sameday situat pe strada Trei Fântâni din Iași, autoritățile emite mesaje RO ALERT din cauza degajărilor masive de fum care se răspândesc în oraș. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
14:10
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit în Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summitului dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, şi preşedintele american Donald Trump. Citește mai departe...
14:10
Sistemul video de asistenţă la arbitraj (VAR) a intervenit de 103 ori în sezonul trecut al Premier League şi a comis 18 erori, o scădere semnificativă faţă de cele 31 de erori comise în sezonul 2023-2024 şi 35 de erori în sezonul 2022-2023, informează EFE. Citește mai departe...
Acum 10 minute
14:00
Acum 30 minute
13:50
Presa- Florin Salam are probleme cu cămătarii din clanul Duduianu: Manelistul ar fi rămas fără Bentley și Rolls Royce # Stiripesurse.ro
Manelistul Florin Salam are grave probleme cu cămătarii. Acesta a rămas fără doi bolizi de lux și nu e prima oară când are probleme din cauza băieților răi. Salam a mai reclamat la poliție și în trecut că e amenințat și șantajat și că i se iau banii din cântări. Citește mai departe...
13:50
Poliţia turcă a efectuat vineri 40 de arestări care au vizat membri ai opoziţiei din cadrul municipalităţii metropolei Istanbul, inclusiv primarul districtului central Beyoglu şi mai mulţi din consilierii săi apropiaţi, a relatat presa turcă, citată de AFP. Citește mai departe...
13:50
Caramitru, atac devastator la adresa celor care nu muncesc: Dacii liberi să facă foamea! Să mănânce râme și șobolani fără banii noștri # Stiripesurse.ro
Economistul Andrei Caramitru a lansat un nou atac dur împotriva celor care trăiesc din ajutoare sociale și critică sectorul privat, Uniunea Europeană și multinaționalele. Citește mai departe...
13:50
Actorul Marcel Iureş este invitatul special al Caravanei Serile Filmului Românesc care va avea loc, în perioada 20 - 22 august, la Vaslui, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum o oră
13:30
Bugetul PNRR pe Educație s-a înjumătățit: Daniel David anunță că numai proiectele mature au prins bani # Stiripesurse.ro
Ministerul Educației și Cercetării a făcut precizări cu privire la Situația Componentei Educație în procesul de renegociere a PNRR de către Guvernul României și Comisia Europeană. Potrivit unui comunicat, au fost păstrate numai proiectele ce fac dovada unui grad de maturitate. Citește mai departe...
13:20
De Ziua Marinei, ministrul Apărării anunță o nouă corvetă pentru marina militară: E la cheie, e terminată în Turcia # Stiripesurse.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, anunţă că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia, care „este la cheie, terminată în Turcia” şi urmează aprobarea Parlamentului, în luna septembrie, în condiţiile în care este vorba Citește mai departe...
13:20
Lista preliminară a stranierilor pentru meciurile naționalei U21 cu Kosovo și San Marino # Stiripesurse.ro
Naționala U21, condusă de noul selecționer Costin Curelea, începe în septembrie drumul spre EURO 2027. Tricolorii mici vor întâlni Kosovo la Iași, pe 5 septembrie, și San Marino, în deplasare, pe 9 septembrie. Curelea a anunțat lista preliminară cu 10 stranieri convocați. Citește mai departe...
13:10
O formație legendară de muzică rock se retrage din activitate. 'Nu fiți triști, bucurați-vă pentru noi toți' # Stiripesurse.ro
Giganții americani ai thrash metalului, Megadeth, au anunțat că se retrag și că viitorul lor album va fi ultimul. Formația va porni într-un turneu de adio în 2026. În trecut, solitul Dave Mustaine a trecut prin momente dificile, fiind diagnosticat cu cancer la gât. Citește mai departe...
Acum 2 ore
13:00
Uniunea Salvați România (USR) ajunge în centrul unui proces neașteptat: E.ON Energie România SA a dat formațiunea în judecată pentru o factură de energie de doar 223 de euro. Citește mai departe...
13:00
Echipa Los Angeles Lakers, cvadruplă campioană a NBA cu Pat Riley pe banca tehnică, îl va omagia pe celebrul antrenor cu o statuie pe care o dezveli pe data de 22 februarie în Star Plaza, în faţa sălii clubului californian din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează Citește mai departe...
12:50
Atenție, turiști! Zeci de mii de acte de identitate, furate de la hoteluri și scoase la vânzare pe dark web # Stiripesurse.ro
Zeci de mii de scanări ale unor documente de identitate ale unor turişti au fost furate de pe servere aparţinând unor hoteluri italiene şi au fost scoase la vânzare pe dark web, trage un semnal de alarmă Agenţia italiană a domeniului digital (AGID), relatează AFP. Citește mai departe...
12:40
Echipa Aracda Galaţi anunţă, sâmbătă, ”o lovitură pe piaţa transferurilor”, prin aducerea centrului Sašo Štalekar, component al naţionalei Sloveniei. Sašo Štalekar are 2.14 metri înălţime şi a semnat un contract valabil în sezonul 2025-2026. Citește mai departe...
12:40
Coliziune între două avioane pe aeroportul din Manchester - Zborurile au fost suspendate # Stiripesurse.ro
Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp vineri dimineaţă pe aeroportul din Manchester, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare, relatează The Guardian, potrivit news.ro. Citește mai departe...
12:40
Jackie Chan, care joacă în prezent în cel de-al şaselea episod din „Karate Kid: Legends”, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre începuturile sale şi despre experienţa sa din industria cinematografică, în care a fost implicat încă din anii 1970. Citește mai departe...
12:40
Mâna stângă a Sfântului Haralambie, 'singurul sfânt care a trăit în trei secole', e adusă la Catedrala Episcopală din Alexandria și Mănăstirea Pantocrator # Stiripesurse.ro
Credincioșii vor avea ocazia rară de a se închina la mâna stângă a Sfântului Haralambie, păstrată în poziție de binecuvântare. Citește mai departe...
12:30
S-au aflat ofertele cu care Vladimir Putin îl momește pe Trump pentru pacea din Ucraina # Stiripesurse.ro
Experții spun că știu cu ce oferte întră în joc Rusia pentru a negocia pacea din Ucraina. Vladimir Putin își pregătește cu atenție tactica înaintea întâlnirii cu Donald Trump, mizând pe aparența unor concesii și oferte economice atractive pentru a încheia conflictul din Citește mai departe...
12:30
Ziua Maramureşului va fi marcată în perioada 15-17 august de o serie de evenimente cultural-religioase în peste 15 localităţi rurale, iar turiştii şi localnicii sunt aşteptaţi să participe. Citește mai departe...
12:30
VIDEO Trenurile spre mare, blocate de peste 3 ore. Nervi întinși la maximum: 'Cei de la CFR nu știu cât va dura până ne tractează' # Stiripesurse.ro
CFR Călători anunță întârzieri de 64 până la 200 de minute pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Circulația se realizează acum cu tracțiune diesel, iar pasagerii pot solicita restituirea biletelor neutilizate. Citește mai departe...
12:30
AC Milan a anunţat, vineri, transferul fotbalistului Zachary Christopher Athekame de la BSC Young Boys. Fundaşul elveţian a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2030.Potrivit presei, transferul este de 10 milioane de euro. Citește mai departe...
12:10
Gabi Bădălău și-a șters contul de Instagram: E disperat de procesele intentat de Claudia Pătrășcanu # Stiripesurse.ro
Viața amoroasă a lui Gabi Bădălău ține prima pagină a ziarelor. Fiul lui Nicu Bădălău, baron PSD, s-a iubit cu mai multe vedete din România. A fost căsătorit cu Claudia Pătășcanu, fostă membră a trupei Sexy și mai apoi a început o relație cu nărăvașa Bianca Drăgușanu. Citește mai departe...
Acum 4 ore
12:00
Lavrov la sositea în Alaska: Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi uşor de înţeles # Stiripesurse.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi seară, la sosirea sa în Anchorage, Alaska, că Rusia intră în discuţiile cu Statele Unite cu o poziţie "clară şi uşor de înţeles", informează vineri dpa, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
11:50
Fentanil medical contaminat cu bacterii în Argentina: cel puţin 100 de pacienţi au decedat # Stiripesurse.ro
Guvernul argentinian a estimat joi la cel puţin 100 numărul pacienţilor decedaţi după ce au fost trataţi în diverse spitale cu fentanil medical care era contaminat cu bacterii, o criză sanitară ce provoacă nemulţumiri crescânde în ţara din America Latină care se pregăteşte de Citește mai departe...
11:50
Lotul preliminar al României pentru partidele cu Canada și Cipru, stabilit de Mircea Lucescu # Stiripesurse.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a stabilit lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocaţi la echipa naţională a României pentru meciul amical cu Canada şi pentru partida cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Citește mai departe...
11:50
Un român a murit în lupta cu incendiile devastatoare din Spania. Comisia Europeană trimite ajutor # Stiripesurse.ro
Valul de incendii și căldură extremă afectează în continuare Spania, iar bilanțul tragediilor crește. Un pompier voluntar a murit în regiunea Castilia și León, la două zile după ce un alt voluntar și-a pierdut viața în aceeași zonă. Citește mai departe...
11:40
Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 îşi deschid siturile pentru contracte de 'numire' # Stiripesurse.ro
Comitetul organizator al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de la Los Angeles din 2028 a anunţat, joi, deschiderea siturilor de competiţie pentru contracte de "numire", o premieră în istoria olimpică, informează AFP. Citește mai departe...
11:40
FOTO Nicușor Dan, surprins la mănăstire cu familia; A absentat de la festivitățile de Ziua Marinei pentru că 'e într-o perioadă de concedii' # Stiripesurse.ro
În premieră după aproape un deceniu, șeful statului nu a participat la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române de la Constanța. În schimb, președintele Nicușor Dan a ales să petreacă această zi alături de familie, la o mănăstire. Citește mai departe...
11:30
VIDEO Ilie Bolojan a fost huiduit la Ziua Marinei: Mesaj ferm despre NATO și Constanța # Stiripesurse.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost prezent la Constanța, de Ziua Marinei. Acesta a ținut un discurs în care a mulțumit marinei și a vorbit despre potențialul României care trebuie valorificat. Citește mai departe...
11:30
Firmele decapitalizate: fără dividende și cu împrumuturi convertite în acțiuni, statul pune presiune pe capitalul social # Stiripesurse.ro
Firmele care au activul net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris nu vor mai putea acorda dividende până nu își reîntregesc capitalul. Mai mult, împrumuturile acordate de acționari vor fi convertite în acțiuni, conform unui proiect de lege al Ministerului Finanțelor. Citește mai departe...
11:20
VIDEO Osaka, în imagini virale - mii de vizitatori blocați peste noapte la Expoziția Mondială # Stiripesurse.ro
Aproximativ treizeci de vizitatori ai Expoziţiei Universale de la Osaka au fost spitalizaţi joi, după ce o întrerupere a circulaţiei metroului a obligat zeci de mii de persoane să petreacă noaptea la faţa locului. Citește mai departe...
11:10
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul Zilei Marinei Române. Acestea le-a urat marinarilor la mulți ani, precizând că sunt un simbol al curajului. Citește mai departe...
11:10
Papa Leon al XIV-lea a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea întâlnirii din Alaska # Stiripesurse.ro
Papa Leon al XIV-lea a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin de vineri, a relatat Vatican News, potrivit The Kyiv Independent. Citește mai departe...
11:10
Ionuț Moșteanu știe cum se va încheia negocierea Trump - Putin pe tema păcii din Ucraina # Stiripesurse.ro
Ministrul Apărării spune că știe cum se va încheia discuția dintre Donald Trump și Vladimir Putin pe tema păcii din Ucraina. E important ca Ucraina și Europa să fie la masă, afirmă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în ziua întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Citește mai departe...
11:00
Minivacanța de 15 august aduce haos pe străzi. Șoferii se confruntă cu timpi mari de așteptare la Podul Prieteniei # Stiripesurse.ro
Centrul Infotrafic anunță că pe DN 5, pe sensul de ieșire din țară, traficul este îngreunat din cauza lucrărilor de reparații efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei. Citește mai departe...
11:00
La câteva zile după transferul portarului Lucas Chevalier la Paris Saint-Germain, Lille a anunţat, joi, recrutarea înlocuitorului său, internaţionalul turc Berke Ozer, care a semnat cu gruparea franceză un contract pe patru sezoane, informează AFP. Citește mai departe...
11:00
Moment rar în istoria recentă a României: Ce mesaj le-a transmis marinarilor președintele absent de la festivitățile de Ziua Marinei # Stiripesurse.ro
În premieră pentru ultimii 10 ani, șeful statului nu a fost prezent la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române la Constanța. Citește mai departe...
10:40
Scandal uriaș în Conference League: Bannerul fanilor israelieni care a stârnit reacția Poloniei # Stiripesurse.ro
Suporterii israelieni au afişat un banner cu mesajul „Criminali din 1939” în timpul unui meci împotriva echipei poloneze Rakow, joi, provocând indignare în Polonia. Citește mai departe...
10:40
Un român înarmat a stârnit teamă și haos în Italia: Evadat de la închisoare, a luat doi ostatici într-o farmacie, apoi a încercat să scape deghizat # Stiripesurse.ro
O după-amiază obișnuită în centrul orașului Belluno, Italia, s-a transformat într-o scenă de panică și teamă, după ce un român de 46 de ani, aflat în regim semi-deschis la închisoarea locală, a intrat înarmat într-o farmacie și a luat două persoane ostatice. Citește mai departe...
10:30
VIDEO Proteste violente în Serbia - Sediul partidului de guvernământ din Novi Sad a fost devastat # Stiripesurse.ro
Protestatarii antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării, şi au avut ciocniri cu poliţia şi susţinătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după ce violenţele au provocat zeci de răniţi, relatează Reuters, Citește mai departe...
10:30
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 2 mondial, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152. Citește mai departe...
10:30
Diana Buzoianu e somată să trimită control la Gara de Mediu Timiș: Două firme teroriează Timișoara cu miros, sub protecția inspectorilor # Stiripesurse.ro
Ziua și scandalul la Timișoara! După ce zilele trecute locuitorii de la Gara de Nord au ieșit în stradă acuzând că în zona lor e plin de oameni ai străzii care îi terorizează cu gălăgie și mizerie, tot în zona de Nord a Timișoarei, una selectă de altfel dacă ne luăm după Citește mai departe...
10:20
Ziua de 15 august aduce bucurie pentru mii de români care poartă prenume asociate Fecioarei Maria. Specialiștii au făcut cunoscută situația statistică pentru anul 2025, evidențiind cât de mulți români își sărbătoresc onomastica cu ocazia Adormirii Maicii Domnului. Citește mai departe...
10:10
Cursuri de vară la 2.000 de euro: cum învață angajații primăriei din Dârmănești să plătească vacanțe din bani publici # Stiripesurse.ro
Primăria din Dârmănești, o comună de sub 3.500 de locuitori din Argeș, și-a trimis angajații la „formare profesională” pe litoral, cheltuind aproape 30.000 de euro. Edilul susține că merită, pentru că salariile lor sunt mici. Citește mai departe...
10:10
La 22 de ani, Federico Redondo, fiul lui Fernando Redondo, va descoperi fotbalul european. Internaţionalul argentinian de tineret a jucat deja pe terenurile din ţara sa, în tricoul Argentinos Juniors, clubul la care a jucat tatăl său, Fernando. Citește mai departe...
Acum 6 ore
10:00
Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri găzduiește expoziția 'Împărăția grădinii' a lui Constantin Flondor # Stiripesurse.ro
Expoziţia "Împărăţia grădinii" / "Garden Empire", dedicată artistului Constantin Flondor, unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai artei contemporane româneşti, va fi vernisată sâmbătă, la 18:30, la Casa Regelui Charles al III-lea de la Citește mai departe...
10:00
În cât timp se văd rezultatele dacă bei cantitatea necesară de apă: Corpul se transformă în mod spectaculos # Stiripesurse.ro
Știm cu toții că apa este esențială pentru viață, dar puțini conștientizăm cât de rapid se pot observa rezultatele atunci când ne hidratăm corect. Citește mai departe...
10:00
Scene incredibile pe A1: Doi sârbi au fost săltați direct - Transportau cocaină de trei milioane de euro! # Stiripesurse.ro
Scene de film pe A1, unde doi sârbi au fost ridicați direct de oamenii legii. Transportau cocaină de trei milioane de euro, iar politia i-a reținut fără să mai stea pe gânduri. Citește mai departe...
09:40
VIDEO Proteste pro-ucrainene la Anchorage, înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump: Ucraina și Alaska - Rusia niciodată # Stiripesurse.ro
Manifestanții pro-ucraineni au ieșit în stradă în Anchorage, Alaska, pe 14 august, înaintea unui summit planificat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care va avea loc a doua zi. Citește mai departe...
