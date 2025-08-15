Adevărul despre cremele solare: sunt sau nu periculoase? Avertismentul lansat de medicii specialiști

13:40

Clujenii se plâng din nou că un miros pestilențial bântuie prin oraș. Locuitorii susțin că nu pot nici să deschidă geamurile, nici să stea afară din cauză miasmelor. Periodic, în Cluj ajunge un aer încărcat de miresme puturoase, fie că e de la ferme de pui sau de la groapa de gunoi, iar clujenii trebuie […]