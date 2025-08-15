Incendiu violent la depozitul Sameday din Iaşi. Zeci de pompieri se luptă cu flăcările
ObservatorNews, 15 august 2025 14:00
Este alertă maximă, vineri, în municipiul Iaşi, după ce depozitul unei cunoscute companii de curierar, Sameday, a luat foc.
Un avion rusesc Su-30SM, de 50 mil.$, s-a prăbuşit în Marea Neagră. Era în misiune aproape de insula Șerpilor # ObservatorNews
Un avion de luptă rusesc Su-30SM s-a prăbușit în Marea Neagră, în zona Insulei Șerpilor. Epava a fost recuperată, însă nu există informații despre soarta piloților, scrie Kyiv Independent. Potrivit serviciilor de informații ucrainene, contactul cu aeronava s-a pierdut în timpul misiunii, din motive necunoscute.
De Sfânta Maria, mii de credincioşi au luat drumul mănăstirii Nicula, care îşi serbează hramul. Sub cerul liber, oamenii veniţi din toate colţurile ţării s-au rugat la icoana făcătoare de minuni - pentru iertarea păcatelor, dar şi pentru sănătate, linişte şi, bineînţeles, pentru cei dragi.
Cele mai importante momente de la Ziua Marinei, festivitate de la care Nicuşor Dan a lipsit # ObservatorNews
Spectacol la malul mării. Ziua Marinei a fost celebrată astăzi pe faleza Cazinoului din Constanța. Ca în fiecare an, Forţele Navale Române i-au omagiat pe eroi prin ceremonii speciale şi demonstraţii de forţă. 3.500 de militari au fost implicaţi în festivităţile de la malul mării. Nu a lipsit nici tehnica militară: zeci de nave, ambarcaţiuni rapide, avioane şi elicoptere, au "defilat" într-un scenariu care a simulat scene de război pe apă şi în aer.
Orașul unde oamenii supraponderali ar putea plăti o taxă în plus pentru locurile de veci. Cât ar putea costa # ObservatorNews
Locurile de veci ar putea costa mai mult pentru cei supraponderali, în Tettenhall, un orăşel din inima Regatului Unit.
Ar putea fi criză de botox la nivel mondial. Oraşul unde se produce, ameninţat de tarifele lui Trump # ObservatorNews
Un orășel irlandez de doar 7.000 de locuitori găzduiește fabrica care produce tot Botoxul din lume. Acum, amenințat de noile tarife impuse de Donald Trump, Westport riscă să devină epicentrul unei crize globale pentru medicamente și proceduri cosmetice, cu efecte directe asupra locurilor de muncă și economiei locale.
Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei. Ce capacitate va avea # ObservatorNews
Guvernul Bulgariei a anunțat vineri planurile pentru construirea unei baze militare capabile să găzduiască până la 5.000 de soldați, parte a strategiei NATO de întărire a flancului estic începută după anexarea Crimeei în 2014 și accelerată după invazia rusă din 2022, transmite EFE.
Ce acord vor încheia SUA și Rusia la noapte. Putin ştie că Trump nu poate fi refuzat # ObservatorNews
O sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Reuters, înaintea summitului Trump-Putin, că SUA și Rusia vor conveni la noapte asupra unor "anumite condiții", deoarece "Trump nu poate fi refuzat", iar Rusia "nu este în măsură să refuze" din cauza presiunii sancțiunilor.
Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină # ObservatorNews
Avionul în care s-au îmbarcat oficialii ruşi care îl însoţesc pe Vladimir Putin este o aeronavă care, în trecut, a fost folosită pentru trafic de cocaină în Argentina, într-un scandal diplomatic major la acea vreme, care implica Ambasada Rusiei la Buenos Aires.
Bolojan, pentru Bloomberg: Riscul de incapacitate de plată e foarte mare după ani de deficite ridicate # ObservatorNews
Premierul României, Ilie Bolojan, a avertizat că țara s-ar putea confrunta cu un risc de incapacitate de plată dacă guvernul nu pune capăt, urgent, anilor de cheltuieli excesive. Într-un interviu acordat Bloomberg, el a declarat că următoarele șase luni sunt cruciale pentru aplicarea unor măsuri radicale de austeritate, în pofida nemulțumirii publice și a tensiunilor din coaliția de guvernare.
Un deținut și-a scos ochii cu mâinile, ca să evite execuția. Era condamnat pentru că și-a ucis soția și copiii # ObservatorNews
Un bărbat din Texas, condamnat la moarte pentru uciderea soției și a celor doi copii, a comis gesturi extreme în încercarea de a evita execuția: și-a scos ambii ochi, iar pe al doilea l-a înghițit.
GPT-5, sub așteptări: Trebuia să fie super deștept, dar nu e în stare nici să citească un grafic. Analiză CNN # ObservatorNews
Noua ediție a mult lăudatului ChatGPT al OpenAI a fost prezentată ca având "inteligența unui doctorand" și catalogată drept următorul salt major pentru o companie în care investitorii au cheltuit miliarde de dolari. În realitate însă, ChatGPT a venit cu o personalitate mai monotonă și lipsită de viață, incapabilă să ofere constant răspunsuri corecte chiar și la întrebări simple.
Întârzieri de 64-200 de minute la trenuri spre litoral, în cel mai aglomerat weekend al verii # ObservatorNews
Mai multe trenuri care circulă pe ruta Feteşti-Cernavodă au înregistrat întârzieri semnificative, în unele cazuri acestea depăşind trei ore, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă.
Turist prins furând 5 pietre şi un fragment de cărămidă din situl arheologic Pompeii. Va plăti scump # ObservatorNews
Un turist scoţian în vârstă de 51 de ani a fost acuzat că a încercat să fure artefacte din Pompeii în timpul unei vizite la situl arheologic din apropiere de Napoli, a precizat poliţia italiană, potrivit DPA.
Român căutat în toată Europa, după ce ar fi abuzat sexual o fetiță în Germania. Ar fi fugit deja în România # ObservatorNews
Caz cutremurător a șocat întreaga regiune Rust din Germania. Un bărbat român, în vârstă de 31 de ani, este acuzat că a ademenit o fetiță de șase ani în complexul Europa-Park Resort și a abuzat-o sexual. Suspectul ar fi fugit deja în România, iar poliția germană a lansat o vânătoare la nivel european, potrivit presei străine.
Mircea Lucescu a anunţat stranierii pe care mizează la meciurile cu Canada şi Cipru din septembrie # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României susţine două meciuri în septembrie, cu Canada şi cu Cipru, iar selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, stranierii pe care va miza la cele două jocuri.
Ilie Bolojan, de Ziua Marinei: "Marinarii noştri sunt cartea noastră de vizită". Ce le promite constănţenilor # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei, desfăşurate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa, că marinarii români sunt "cartea de vizită" a României pe "mările lumii". "Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi şi îi asigur pe comandanţii forţelor naostre navale de sprijinul Guvernului României", a spus Bolojan. Premierul le-a transmis constănţenilor că dezvoltarea României nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa, potenţialul energetic al Dobrogei şi al oamenilor din această parte de ţară. Bolojan a mai spus că în "această perioadă dificilă" "niciun efort nu este prea mare" pentru cei aflaţi în serviciul public aşa încât copiii să aibă "o viaţă mai bună" în România în următorii ani. "Am încredere în români şi am încredere în România", a subliniat Bolojan.
Un bărbat a șocat medicii după o radiografie banală. Trăia de 8 ani cu ea în piept și n-a simțit nimic # ObservatorNews
Caz incredibil în Tanzania: un bărbat s-a prezentat la spital acuzând dureri în piept, însă radiografia a dezvăluit un detaliu uluitor. Trăia de opt ani cu el în corp, fără să știe.
România va avea o nouă corvetă: "E la cheie, e terminată în Turcia". Ce alte dotări vor avea forţele navale # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat că, până la Ziua Marinei de anul viitor, România va avea în dotare o nouă corvetă construită în Turcia, investiţie de peste 100 de milioane de euro, care aşteaptă aprobarea Parlamentului în septembrie.
Nicuşor Dan, absent la ceremonia de Ziua Marinei de la Constanţa. Mesajul preşedintelui # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de recunoștință pentru marinari, cu ocazia Zilei Marinei, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în asigurarea securității maritime a țării. Șeful statului nu a participat la evenimentele organizate la Constanța. În schimb, premierul Bolojan a fost prezent pentru a reprezenta Guvernul.
Într-o apariție care poate fi interpretată drept sfidătoare, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sosit în Alaska purtând un hanorac cu inscripția "CCCP" (n.r. acronimul rusesc pentru URSS), cu doar câteva ore înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin.
Mii de oameni, blocaţi noaptea la Expoziţia de la Osaka după o defecţiune la metrou. "Parcă era baie de aburi" # ObservatorNews
Aproximativ treizeci de vizitatori ai Expoziţiei Universale de la Osaka au fost spitalizaţi joi, după ce o întrerupere a circulaţiei metroului a obligat zeci de mii de persoane să petreacă noaptea la faţa locului.
Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 16 august, şi duminică, 17 august, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
16 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 august de-a lungul timpului.
16 august, Sfinţii Martiri Brâncoveni. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 16 august, sunt prăznuiţi Sfinţii Martiri Brâncoveni, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
15 august, zi de sărbătoare mare, dar și de mare confuzie. Se spune sau nu "La mulți ani"? În timp ce unii pregătesc urările, alții îi pomenesc pe cei care au trecut la cele veşnice.
În rubrica IQ Financiar de la Observator, specialistul economic Iancu Guda explică cum să investim inteligent în aur și ce tipuri de investiții în acest metal prețios ar trebui evitate.
Captură de cocaină record în acest an: drogurile, găsite în rulota unor sârbi în Sibiu. Valorau 3,5 milioane € # ObservatorNews
Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunsă sub somiera patului dintr-o autorulotă, cu o valoare pe "piaţa neagră" de 3,5 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din acest an. Potrivit anchetatorilor, în urma unor verificări, rulota în care au fost găsite drogurile de mare risc a fost localizată în judeţul Sibiu. În autovehiculul care urma să transporte drogurile în ţări din Europa de Vest pe ruta balcanică tranzitând România erau doi cetăţeni sârbi - un bărbat şi o femeie - care au fost reţinuţi şi, ulterior, arestaţi preventiv pentru trafic internaţional de droguri de mare risc.
Sondaj: Ce cred americanii despre capacitatea lui Trump de a lua "decizii înțelepte" în războiul Rusia-Ucraina # ObservatorNews
Aproape 60% dintre americani nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii corecte privind războiul din Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center, citat de Politico.
Proteste violente în Serbia. Poliția a folosit gaze lacrimogene, sediul partidului de guvernământ, vandalizat # ObservatorNews
Se încing spiritele în Serbia! Susținătorii partidului de la guvernare s-au ciocnit cu manifestanții antiguvernamentali în orașul Novi Sad. Alte mii de persoane s-au adunat în alte părţi ale ţării, inclusiv în capitala Belgrad, unde poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupuri de manifestanţi.
Evul Mediu "revine" la Suceava: trupe internaționale aduc atmosfera istorică în oraș # ObservatorNews
Spiritul medieval a cuprins municipiul Suceava! Cavaleri, domnițe, străjeri şi zeci de cai au putut fi admiraţi pe străzi, la cea mai mare paradă, care a deschis Festivalul de artă medievală Ștefan cel Mare. Şi acesta este doar începutul. Pentru suceveni urmează trei zile în care pot să redescopere istoria într-un mod cu totul unic.
Femeie găsită moartă în casa din București. Detaliul care a pus pe gânduri anchetatorii: "Alerga pe stradă" # ObservatorNews
Moarte învăluită în mister în sectorul 6 al Capitalei, unde trupul neînsufleţit al unei femei a fost găsit chiar în apartamentul în care locuia împreună cu soţul ei. Un detaliu macabru i-a pus pe gânduri pe anchetatori - decesul ar fi avut loc în urmă cu o săptămână. Soţul ei este acum în custodia poliţiştilor, care încearcă să afle dacă femeia a fost ucisă.
Un adolescent de 16 ani, suspect de viol și crimă, a fost arestat după moartea unei fete de 13 ani din UK # ObservatorNews
Un adolescent de 16 ani a fost arestat sub suspiciunea de viol și crimă, după ce o fată de 13 ani a fost găsită inconștientă și a murit la spital, informează Sky News.
Horoscop 16 august 2025. O perioadă prosperă pentru dezvoltarea personală. Mai mulți nativi își vor explora și partea emoțională.
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 15 august 2025. Au scăzut cu 3 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 15 august 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 15 august 2025.
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C # ObservatorNews
Valul de căldură va persista vineri în 24 judeţe şi în municipiul Bucureşti, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.
Cine este Istanbul Başakşehir, adversara Universităţii Craiova din play-off-ul Conference League # ObservatorNews
Universitatea Craiova joacă în play-off-ul Conference League, după ce a trecut de slovacii de la Spartak Trnava, 6-4 la general, în turul III preliminar.
De pe şezlong, direct într-un concurs organizat de Forțele Speciale. Cum s-au descurcat turiştii din Mangalia # ObservatorNews
Turiștii care au ales litoralul zilele aceasta au fost au fost provocați să intre în pielea militarilor. Totul, într-un concurs spectaculos, organizat de cei de la Forțele Speciale. Curajoşii și-au testat rezistența în fața probelor - de la tracțiuni și sprinturi, până la exerciții de forță și anduranță, toate au fost prezente.
Summitul istoric Trump-Putin în Alaska. Mize uriașe, temeri și speranțe pe scena geopolitică mondială # ObservatorNews
După șase ani, Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc din nou față în față, de această dată în Alaska, într-un summit cu mize uriașe pentru Ucraina, Europa și, implicit, pentru România și Estul continentului. În acest interval, miliardarul american a revenit la Casa Albă, iar liderul de la Kremlin și-a dus la capăt vechiul plan de a acapara Ucraina, schimbând profund peisajul geopolitic mondial. Întâlnirea, programată pentru ora 22.30 (ora României), urmărește obținerea unei încetări imediate a focului și garantarea securității Ucrainei, obiective transmise direct de liderii europeni lui Trump. Încrezător că Putin își dorește pace, președintele american speră ca la următoarea rundă de discuții să participe și Volodimir Zelenski.
Întâlnirea crucială Trump-Putin. Ce s-a întâmplat în alte ocazii când liderul de la Kremlin a fost în SUA? # ObservatorNews
Vladimir Putin a devenit primul președinte al Rusiei care vizitează Alaska, teritoriu vândut de Moscova Statelor Unite în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari. Este a opta sa vizită în SUA în calitate de șef al statului - funcție pe care o ocupă, cu o pauză de patru ani între 2008 și 2012, din 1999. Reuters rememorează precedentele vizite ale lui Putin, precum și pe cele efectuate de Dmitri Medvedev și Boris Elțîn.
Ziua Marinei, 15 august 2025. Programul festivităţilor de la malul mării. Ilie Bolojan, în vizită la Constanţa # ObservatorNews
E ziua eroilor mării! Mii de turişti şi constănţeni sunt aşteptaţi pe faleza din faţa Comandamentului Flotei pentru festivitățile de Ziua Marinei. De la ora 10, Forțele Navale vor purta spectacolul în aer, pe apă şi pe uscat. Manifestaţiile vor fi completate de trei aeronave ale Aeroclubului României și de zeci de ambarcațiuni civile de tip velier.
Sporting Braga - CFR Cluj 2-0. Clujenii, eliminaţi în turul trei preliminar Europa League # ObservatorNews
CFR Cluj a fost eliminată în turul trei preliminar al Europa League, după 0-2 în deplasare cu SC Braga (1-4 la general), și va juca în play-off-ul Conference League.
Bărbat din Reşiţa, găsit carbonizat după ce baraca în care se adăpostea s-a făcut scrum # ObservatorNews
Tragedie în Reşiţa, unde un bărbat şi-a pierdut viaţa, după ce baraca în care se adăpostea a fost cuprinsă de un incendiu violent.
INFOGRAFIE. Tot ce trebuie să ştii despre întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Soarta Ucrainei este pe masă # ObservatorNews
Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, se întâlneşte cu Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, vineri, pe 15 august, în Alaska. Întâlnirea poate fi decisivă pentru încheierea războiului din Ucraina.
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins și în deplasare formația kosovară Drita, scor 3-1, în manșa secundă a turului 3 preliminar. În tur, campioana României câștigase cu 3-2, iar scorul general a fost 6-3.
Ucraina crede că a stabilizat frontul după ce ruşii au reuşit să străpungă apărarea în Doneţk # ObservatorNews
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Doneţk unde trupele ruse au reuşit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional, transmite Reuters, citată de Agerpres.
Trump: Liderii europeni ar putea fi invitaţi la un summit ulterior cu Putin şi Zelenski, după Alaska # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a avansat joi posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, dacă summitul său bilateral pe care-l va avea vineri în Alaska cu Putin deschide calea către un acord de pace în Ucraina, relatează agenţiile Reuters şi EFE, scrie Agerpres.
