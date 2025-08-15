Ultimele mesaje înainte de marea întâlnire din Alaska: Cui au scris președinții Trump și Putin
Stiripesurse.ro, 15 august 2025 15:40
Înainte de a se întâlni cu președintele american Donald Trump în Alaska, Vladimir Putin i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong-Un, în care a lăudat trupele nord-coreene trimise să lupte în Ucraina, numindu-le „eroice” și subliniind colaborarea istorică dintre Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
16:00
Fonduri europene record: cum poți obține până la 200.000 de euro. Peste 5.000 de români au beneficiat deja de sprijin # Stiripesurse.ro
Într-o perioadă în care cuvintele „austeritate” și „deficit” domină discursul public, agricultura românească primește o gură de oxigen. Citește mai departe...
Acum 10 minute
15:50
Nicușor Dan, prima reacție despre întâlnirea istorică dintre Trump și Putin: 'Ar fi important să avem și o discuție în trei' # Stiripesurse.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin: dialogul nu este suficient, iar o discuție „în trei”, cu Ucraina la masă, este vitală pentru orice șansă de pace, în timp ce presiunea economică asupra Rusiei Citește mai departe...
15:50
VIDEO Locul improvizat unde au fost cazați jurnaliștii ruși în Alaska: Hotelurile sunt pline până la refuz # Stiripesurse.ro
Jurnaliștii aflați în Anchorage, Alaska, au fost cazați pe stadionul Alaska Airlines Center, special reamenajat ca punct de cazare temporară, scrie Tass. Citește mai departe...
15:50
Suedezul Armand Duplantis, proaspăt deținător al celui de-al 13-lea record mondial la săritura cu prăjina (6,29 m la Budapesta), a declarat că ținta sa imediată este depășirea pragului de 6,30 metri, pe care îl consideră „un zid” ce poate fi doborât în curând. Citește mai departe...
Acum 30 minute
15:40
Ultimele mesaje înainte de marea întâlnire din Alaska: Cui au scris președinții Trump și Putin # Stiripesurse.ro
Înainte de a se întâlni cu președintele american Donald Trump în Alaska, Vladimir Putin i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong-Un, în care a lăudat trupele nord-coreene trimise să lupte în Ucraina, numindu-le „eroice” și subliniind colaborarea istorică dintre Citește mai departe...
15:40
Cântăreaţa columbiană Shakira şi-a anulat concertul programat pentru 26 septembrie pe Stadionul Olimpic din Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, conform unui anunţ de joi al promotorului spectacolului, transmite vineri agenţia EFE. Citește mai departe...
15:30
Rogobete, de Ziua Marinei: Un far care ne arată drumul, indiferent cât de agitate ar fi valurile # Stiripesurse.ro
De Ziua Marinei și a Adormirii Maicii Domnului, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un omagiu marinarilor români, militari și civili, pe care îi numește „un far care ne arată drumul, indiferent cât de agitate ar fi valurile”. Citește mai departe...
15:30
Bomba zilei nu vine de la vreun partid politic pus pe fapte mari, ci chiar de la CNA, care spune că în România dezinformarea a scăpat grav de sub control și că se pregătește de alegeri anticipate în primăvara anului viitor. Citește mai departe...
15:30
Clubul german de fotbal RB Leipzig şi-a întărit atacul prin transferul brazilianului Romulo Cardoso, în vârstă de 23 de ani, care a semnat un contract pe cinci ani, valabil până în 2030, a anunţat, vineri, gruparea din Bundesliga, citată de EFE. Citește mai departe...
Acum o oră
15:20
Primul atac din PSD după ce Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei ca să se ducă la mănăstire: Lipsă de respect # Stiripesurse.ro
PSD lansează primul atac după ce președintele Nicușor Dan a lipsit de la ceremonia de Ziua Marinei ca să meargă cu familia la mănăstire. E al doilea eveniment de la care Nicușor Dan lipsește, după înmormântarea lui Ion Iliescu. Citește mai departe...
15:20
Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida Petrolul – Hermannstadt, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21.30, în etapa a şasea a Superligii.Barbu va fi ajutat la cele două linii de George Florin Neacşu şi Imre-Laszlo Bucsi, potrivit news.ro. Citește mai departe...
15:20
Există femei care de la natură sunt mai bune, mai răbdătoare sau mai iubitoare, însă există și femei cu spirit aprig, care se aprind mai ceva ca bărbații atunci când sunt deranjate. Citește mai departe...
15:00
Producătorul român de medicamente şi suplimente alimentare Biofarm raportează un profit net mai mare cu peste 16%, în primul semestru, de 48,81 milioane lei # Stiripesurse.ro
Producătorul român de medicamente şi suplimente alimentare Biofarm a realizat în primul semestru al anului un profit net mai mare cu peste 16%, de 48,81 milioane lei, de la 41,99 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucureşti Citește mai departe...
15:00
Șerban, mesaj de Ziua Marinei: Voi sunteți cei care înfruntați furtunile și purtați tricolorul # Stiripesurse.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis un mesaj de Ziua Marinei. „Este un bun prilej să evocăm curajul, dragostea și disciplina”, spune Ministrul în postarea de pe Facebook. Citește mai departe...
15:00
Un pas înainte, un scandal la pachet. Uniunea Europeană ar putea decide ca Republica Moldova să facă primul pas concret în procesul de aderare, chiar înaintea Ucrainei. Citește mai departe...
Acum 2 ore
14:50
Un avocat a dat peste cap un dosar de crimă după ce s-a bazat pe Inteligența Artificială pentru rezolvarea cazului # Stiripesurse.ro
Un avocat din Australia și-a cerut scuze unui judecător pentru că a depus în dosarul unei crime memorii care includeau citate false și hotărâri judecătorești inexistente, generate de inteligența artificială, potrivit AP. Citește mai departe...
14:50
Scenariu apocaliptic lansat de Gheorghe Piperea: În România urmează executări silite din case personale și concedieri în masă # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lansează un scenariu apocaliptic. Acesta spune că în România urmează executări silite pentru neplata costurilor la întreținere, dar și concedieri în masă. Ratele se vor dubla și prețurile serviciilor vor sălta cu 30% mai spune Piperea. Citește mai departe...
14:40
Scene ca la Hollywood în Teleorman: Urmărire cu focuri de armă după ce un șofer fără permis a lovit chiar autospeciala de Poliție # Stiripesurse.ro
Un șofer fără permis a intrat cu mașina direct într-o autospecială de poliție și a încercat să fugă, declanșând o urmărire spectaculoasă în care polițiștii au tras două focuri de armă pentru a-l opri. Citește mai departe...
14:40
Fostul internaţional argentinian Erik Lamela, care s-a despărţit după un singur sezon de AEK Atena, a anunţat, vineri, că îşi încheie cariera de jucător profesionist după ce a jucat pentru cinci cluburi şi ar putea începe o nouă carieră în calitate de antrenor secund al Citește mai departe...
14:30
'Madrigal la Răsărit' - o ediţie record cu peste 6.500 de spectatori pe litoralul românesc # Stiripesurse.ro
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, a susţinut în această dimineaţă impresionantul eveniment-concept Madrigal la Răsărit, înregistrând un nou record la ZooM Beach, Constanţa. Peste 6. Citește mai departe...
14:30
Arbitri din Olanda şi Norvegia, la dubla FCSB - Aberdeen, din play-off-ul Europa League # Stiripesurse.ro
Dubla dintre FCSB şi formaţia scoţiană Aberdeen FC, din play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, va fi arbitrată de brigăzi din Olanda, respectiv Norvegia, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
14:20
Bolojan lansează un avertisment dur într-o publicație străină: Riscul de incapacitate de plată este cu adevărat ridicat pentru România # Stiripesurse.ro
România se află într-un moment de cumpănă financiară, iar următoarele șase luni vor decide dacă țara reușește să evite prăbușirea economică. Citește mai departe...
14:20
Rețeta amară a lui Trump: medicamente mai scumpe pentru milioane de pacienți europeni; explozie de preț la tratamente pentru diabet și obezitate # Stiripesurse.ro
Acordul comercial SUA–UE încheiat la final de iulie plafonează la 15% tariful american pentru exporturile europene, inclusiv farmaceutice, evitând scenariul unor taxe sectoriale uriașe. Citește mai departe...
14:10
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit în Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summitului dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, şi preşedintele american Donald Trump. Citește mai departe...
14:10
Sistemul video de asistenţă la arbitraj (VAR) a intervenit de 103 ori în sezonul trecut al Premier League şi a comis 18 erori, o scădere semnificativă faţă de cele 31 de erori comise în sezonul 2023-2024 şi 35 de erori în sezonul 2022-2023, informează EFE. Citește mai departe...
14:00
VIDEO Incendiu uriaș la depozitul unei firme de curierat: S-a emis RO ALERT; fumul gros acoperă tot Iașiul # Stiripesurse.ro
Un incendiu puternic a izbucnit vineri la depozitul Sameday situat pe strada Trei Fântâni din Iași, autoritățile emite mesaje RO ALERT din cauza degajărilor masive de fum care se răspândesc în oraș. Citește mai departe...
Acum 4 ore
13:50
Presa- Florin Salam are probleme cu cămătarii din clanul Duduianu: Manelistul ar fi rămas fără Bentley și Rolls Royce # Stiripesurse.ro
Manelistul Florin Salam are grave probleme cu cămătarii. Acesta a rămas fără doi bolizi de lux și nu e prima oară când are probleme din cauza băieților răi. Salam a mai reclamat la poliție și în trecut că e amenințat și șantajat și că i se iau banii din cântări. Citește mai departe...
13:50
Poliţia turcă a efectuat vineri 40 de arestări care au vizat membri ai opoziţiei din cadrul municipalităţii metropolei Istanbul, inclusiv primarul districtului central Beyoglu şi mai mulţi din consilierii săi apropiaţi, a relatat presa turcă, citată de AFP. Citește mai departe...
13:50
Caramitru, atac devastator la adresa celor care nu muncesc: Dacii liberi să facă foamea! Să mănânce râme și șobolani fără banii noștri # Stiripesurse.ro
Economistul Andrei Caramitru a lansat un nou atac dur împotriva celor care trăiesc din ajutoare sociale și critică sectorul privat, Uniunea Europeană și multinaționalele. Citește mai departe...
13:50
Actorul Marcel Iureş este invitatul special al Caravanei Serile Filmului Românesc care va avea loc, în perioada 20 - 22 august, la Vaslui, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
13:30
Bugetul PNRR pe Educație s-a înjumătățit: Daniel David anunță că numai proiectele mature au prins bani # Stiripesurse.ro
Ministerul Educației și Cercetării a făcut precizări cu privire la Situația Componentei Educație în procesul de renegociere a PNRR de către Guvernul României și Comisia Europeană. Potrivit unui comunicat, au fost păstrate numai proiectele ce fac dovada unui grad de maturitate. Citește mai departe...
13:20
De Ziua Marinei, ministrul Apărării anunță o nouă corvetă pentru marina militară: E la cheie, e terminată în Turcia # Stiripesurse.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, anunţă că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia, care „este la cheie, terminată în Turcia” şi urmează aprobarea Parlamentului, în luna septembrie, în condiţiile în care este vorba Citește mai departe...
13:20
Lista preliminară a stranierilor pentru meciurile naționalei U21 cu Kosovo și San Marino # Stiripesurse.ro
Naționala U21, condusă de noul selecționer Costin Curelea, începe în septembrie drumul spre EURO 2027. Tricolorii mici vor întâlni Kosovo la Iași, pe 5 septembrie, și San Marino, în deplasare, pe 9 septembrie. Curelea a anunțat lista preliminară cu 10 stranieri convocați. Citește mai departe...
13:10
O formație legendară de muzică rock se retrage din activitate. 'Nu fiți triști, bucurați-vă pentru noi toți' # Stiripesurse.ro
Giganții americani ai thrash metalului, Megadeth, au anunțat că se retrag și că viitorul lor album va fi ultimul. Formația va porni într-un turneu de adio în 2026. În trecut, solitul Dave Mustaine a trecut prin momente dificile, fiind diagnosticat cu cancer la gât. Citește mai departe...
13:00
Uniunea Salvați România (USR) ajunge în centrul unui proces neașteptat: E.ON Energie România SA a dat formațiunea în judecată pentru o factură de energie de doar 223 de euro. Citește mai departe...
13:00
Echipa Los Angeles Lakers, cvadruplă campioană a NBA cu Pat Riley pe banca tehnică, îl va omagia pe celebrul antrenor cu o statuie pe care o dezveli pe data de 22 februarie în Star Plaza, în faţa sălii clubului californian din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează Citește mai departe...
12:50
Atenție, turiști! Zeci de mii de acte de identitate, furate de la hoteluri și scoase la vânzare pe dark web # Stiripesurse.ro
Zeci de mii de scanări ale unor documente de identitate ale unor turişti au fost furate de pe servere aparţinând unor hoteluri italiene şi au fost scoase la vânzare pe dark web, trage un semnal de alarmă Agenţia italiană a domeniului digital (AGID), relatează AFP. Citește mai departe...
12:40
Echipa Aracda Galaţi anunţă, sâmbătă, ”o lovitură pe piaţa transferurilor”, prin aducerea centrului Sašo Štalekar, component al naţionalei Sloveniei. Sašo Štalekar are 2.14 metri înălţime şi a semnat un contract valabil în sezonul 2025-2026. Citește mai departe...
12:40
Coliziune între două avioane pe aeroportul din Manchester - Zborurile au fost suspendate # Stiripesurse.ro
Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp vineri dimineaţă pe aeroportul din Manchester, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare, relatează The Guardian, potrivit news.ro. Citește mai departe...
12:40
Jackie Chan, care joacă în prezent în cel de-al şaselea episod din „Karate Kid: Legends”, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre începuturile sale şi despre experienţa sa din industria cinematografică, în care a fost implicat încă din anii 1970. Citește mai departe...
12:40
Mâna stângă a Sfântului Haralambie, 'singurul sfânt care a trăit în trei secole', e adusă la Catedrala Episcopală din Alexandria și Mănăstirea Pantocrator # Stiripesurse.ro
Credincioșii vor avea ocazia rară de a se închina la mâna stângă a Sfântului Haralambie, păstrată în poziție de binecuvântare. Citește mai departe...
12:30
S-au aflat ofertele cu care Vladimir Putin îl momește pe Trump pentru pacea din Ucraina # Stiripesurse.ro
Experții spun că știu cu ce oferte întră în joc Rusia pentru a negocia pacea din Ucraina. Vladimir Putin își pregătește cu atenție tactica înaintea întâlnirii cu Donald Trump, mizând pe aparența unor concesii și oferte economice atractive pentru a încheia conflictul din Citește mai departe...
12:30
Ziua Maramureşului va fi marcată în perioada 15-17 august de o serie de evenimente cultural-religioase în peste 15 localităţi rurale, iar turiştii şi localnicii sunt aşteptaţi să participe. Citește mai departe...
12:30
VIDEO Trenurile spre mare, blocate de peste 3 ore. Nervi întinși la maximum: 'Cei de la CFR nu știu cât va dura până ne tractează' # Stiripesurse.ro
CFR Călători anunță întârzieri de 64 până la 200 de minute pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Circulația se realizează acum cu tracțiune diesel, iar pasagerii pot solicita restituirea biletelor neutilizate. Citește mai departe...
12:30
AC Milan a anunţat, vineri, transferul fotbalistului Zachary Christopher Athekame de la BSC Young Boys. Fundaşul elveţian a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2030.Potrivit presei, transferul este de 10 milioane de euro. Citește mai departe...
12:10
Gabi Bădălău și-a șters contul de Instagram: E disperat de procesele intentat de Claudia Pătrășcanu # Stiripesurse.ro
Viața amoroasă a lui Gabi Bădălău ține prima pagină a ziarelor. Fiul lui Nicu Bădălău, baron PSD, s-a iubit cu mai multe vedete din România. A fost căsătorit cu Claudia Pătășcanu, fostă membră a trupei Sexy și mai apoi a început o relație cu nărăvașa Bianca Drăgușanu. Citește mai departe...
12:00
Lavrov la sositea în Alaska: Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi uşor de înţeles # Stiripesurse.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi seară, la sosirea sa în Anchorage, Alaska, că Rusia intră în discuţiile cu Statele Unite cu o poziţie "clară şi uşor de înţeles", informează vineri dpa, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum 6 ore
11:50
Fentanil medical contaminat cu bacterii în Argentina: cel puţin 100 de pacienţi au decedat # Stiripesurse.ro
Guvernul argentinian a estimat joi la cel puţin 100 numărul pacienţilor decedaţi după ce au fost trataţi în diverse spitale cu fentanil medical care era contaminat cu bacterii, o criză sanitară ce provoacă nemulţumiri crescânde în ţara din America Latină care se pregăteşte de Citește mai departe...
11:50
Lotul preliminar al României pentru partidele cu Canada și Cipru, stabilit de Mircea Lucescu # Stiripesurse.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a stabilit lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocaţi la echipa naţională a României pentru meciul amical cu Canada şi pentru partida cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Citește mai departe...
11:50
Un român a murit în lupta cu incendiile devastatoare din Spania. Comisia Europeană trimite ajutor # Stiripesurse.ro
Valul de incendii și căldură extremă afectează în continuare Spania, iar bilanțul tragediilor crește. Un pompier voluntar a murit în regiunea Castilia și León, la două zile după ce un alt voluntar și-a pierdut viața în aceeași zonă. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.