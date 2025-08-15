Lovitură grea dată mafiei. Franța a interceptat un transport de 1,3 tone de cocaină în valoare de până la 40 de milioane de euro
Aktual24, 15 august 2025 17:00
Anchetatorii francezi au interceptat 1.345 de tone de cocaină ascunse în încărcătura unui camion greu lângă Bordeaux. Un camion care venea din Spania a fost interceptat pe autostrada A63 lângă Cestas, nu departe de Bordeaux. În interior, anchetatorii au descoperit o încărcătură excepțională: 1.345 de tone de cocaină, ascunsă în zece saci plasați în lăzi […]
Vizită surpriză a lui Bolojan. Gică Hagi: ”Am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi. El a fost primit de Gică Hagi. ”La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a transmis Hagi. Ilie Bolojan s-a afla, vineri, la Constanța la manifestările […]
Trump are un mesaj dur pentru Putin cu câteva ore înainte de întâlnire: ”Rusia va suferi consecințe severe”/ Și UK face un anunț care va enerva Moscova # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat, vineri, înainte de a decola către Alaska că nu încearcă să pună capăt războiului din Ucraina. El a avertizat însă vă Rusia va suferi ”consecințe severe” dacă Putin nu va fi de acord cu încetarea focului. „Nu fac asta pentru binele meu. Nu am nevoie de asta”, a declarat el […]
Primarul unui district din Istanbul arestat din nou. Este cel de-al 16-lea primar al opoziției reținut # Aktual24
Presiunea asupra opoziției turce continuă să crească. Un nou val de arestări a avut loc la Istanbul. În urma recentelor acuzații de corupție, autoritățile turce au reținut alți zeci de membri ai administrației orașului condusă de opoziție. Potrivit membrilor partidului și presei locale, printre aceștia s-a numărat și un primar de district ales din partea […]
Presshub: În ajunul alegerilor parlamentare din R. Moldova, la Bruxelles se discută despre o posibilă decuplare de Ucraina (Politico) # Aktual24
R. Moldova și Ucraina sunt în pragul de a deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană, până acum cele două candidate au mers „la pachet”, recunoaștere a faptului că motorul procesului de aderare a fost războiul de agresiune al Rusiei împotriva țării vecine. Candidatura Ucrainei se lovește însă de opoziția fermă a Ungariei, unde premierul […]
„Ucraina și Alaska – niciodată înapoi în Rusia!”. Locuitorii din Alaska protestează vehement față de venirea liderilor Rusiei – VIDEO # Aktual24
Un mare miting în sprijinul Ucrainei a avut loc în orașul Anchorage (Alaska). Acțiunea a avut loc în ajunul summitului dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin. Participanții la miting au cântat „Ucraina și Alaska – niciodată înapoi în Rusia!”, relatează publicația ucraineană Glavcom. Apeluri către liderul rus au fost afișate în oraș. У […]
Economia Japoniei a crescut cu 0,3% în al doilea trimestru al anului 2025 față de primele trei luni anterioare, depășind previziunile în ciuda dificultăților tarifare din partea Statelor Unite. Creșterea este mai mare decât procentul de 0,1% așteptat de economiștii chestionați de Reuters, relatează CNBC. Depășirea PIB-ului a fost atribuită în principal exporturilor, care au […]
Interese divergente. A eșuat acordul global, între 180 de țări, împotriva deșeurilor de plastic # Aktual24
Acordul privind un tratat global împotriva deșeurilor de plastic a eșuat deocamdată. După trei ani de negocieri, aproximativ 180 de țări nu au reușit să ajungă la un acord asupra unui text al tratatului în ultima săptămână de la Geneva, așa cum au declarat mai multe delegații după consultările nocturne de la sesiunea plenară de […]
Peste 400.000 de sirieni au părăsit Turcia. În Germania locuiesc în continuare un milion de sirieni # Aktual24
Peste 400.000 de sirieni s-au întors în patria lor din Turcia de la răsturnarea liderului sirian Bashar al-Assad în decembrie. Ministerul de Interne turc a raportat un total de 411.649 de refugiați sirieni plecați. Mișcarea de returnare s-a accelerat în vară, cu aproape 140.000 de persoane reîntoarse de la mijlocul lunii iunie. Conform cifrelor oficiale, […]
Mesajele lui Bolojan și Nicușor Dan de Ziua Marinei: ”Nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați” # Aktual24
.Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările ocazionate de Ziua Marinei Române în Portul Constanța, că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați. ”Suntem cu toții aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă astăzi România este o țară sigură, membru al Alianței Nord-Atlantice, dacă […]
”Avem argumente”. De ce a venit Lavrov cu URSS pe tricou în Alaska. Specialist: ”Cei 14 vecini ai Rusiei ar trebui să se simtă amenințați” # Aktual24
Atitudinea sfidătoare a ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, care și-a făcut apariția cu un tricou inscripționat cu URSS la summitul Putin-Trump din Alaska ar trebui să ridice semnale de alarmă pentru vecinii acestei țări, arată Iaroslav Trofimov, jurnalist de investigații la Wall Street Journal, specialist pe spațiul fost sovietic. ”Lavrov a apărut în […]
Atacurile strategice la distanță ale ucrainenilor au provocat Rusiei în 2025 pierderi de aproape 75 miliarde de dolari, adică peste 4% din PIB # Aktual24
Loviturile strategice la distanță ale Ucrainei au provocat pierderi Rusiei de aproximativ 4,11% din produsul intern brut (PIB) anual în 2025, a declarat armata ucraineană pe 15 august. Departamentul de comunicare strategică (Stratcom) al armatei estimează că atacurile au costat Rusia aproximativ 74,1 miliarde de dolari. Anunțul, citat de Kyiv Independent, vine în contextul în […]
Peste jumătate dintre americani și-au pierdut încrederea că Donald Trump poate lua decizii corecte privind războiul din Ucraina, relevă cel mai recent sondaj # Aktual24
Conform unui sondaj recent realizat de Pew Research Center, majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii corecte în ceea ce privește războiul din Ucraina, înaintea întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin. Aproape 60% dintre americani au declarat că sunt „nu prea încrezători” sau „deloc încrezători” în abilitatea […]
Un nou proiect de lege prevede amenzi de până la 100.000 de lei și demolări pentru construcțiile ridicate ilegal # Aktual24
Un nou proiect de lege propune sancțiuni drastice pentru persoanele care ridică construcții ilegale, indiferent că vorbim de garaje, depozite sau case. Amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, iar persoanele care nu respectă legislația în vigoare vor plăti impozit dublu timp de 5 ani. În cazurile extreme, autoritățile pot ajunge chiar la demolarea […]
Sfidarea Moscovei: Lavrov a aterizat în Alaska cu un tricou inscripționat cu URSS – VIDEO. Ce vrea să transmită astfel # Aktual24
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a ajuns în Alaska, pentru a participa la summitul Putin-Trump, purtând un tricou inscripționat cu CCCP (URSS). Summitul urmează să înceapă vineri de la ora 23.00, ora României. Modul în care Lavrov, una dintre figurile cheie ale Regimului Putin, a ales să vină summit, în Statele Unite, este […]
În timp ce Trump se pregătește să-l întâmpine cu onoruri în America, Vladimir Putin i-a trimis o scrisoare de felicitare dictatorului Kim Jong-un, lăudând „eroismul soldaților nord-coreeni” care luptă contra Ucrainei # Aktual24
Cu doar câteva ore întâlnirea de la Anchorage cu Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin i-a trimis o scrisoare de felicitare liderului nord-coreean Kim Jong-un cu ocazia Zilei Eliberării Peninsulei Coreene de sub dominația colonială japoneză, conform relatărilor presei din Coreea de Nord. În scrisoarea sa, citată de agenția nord-coreeană KCNA, Putin a salutat „eroismul […]
Armata poloneză sărbătorește azi victoria militară din 1920 impotriva Rusiei cu o mare paradă: „Vom prezenta cele mai moderne echipamente aflate la dispoziția Forțelor Armate Poloneze” # Aktual24
O mare paradă militară are loc vineri la Varșovia pentru a comemora victoria Poloniei împotriva Armatei Roșii în 1920. Este vorba despre ”Bătălia pentru Varșovia”. La festivități vor participa aproape 4.000 de soldați polonezi, precum și aproape 200 de reprezentanți ai armatelor din țările aliate, inclusiv SUA și Marea Britanie, relatează Euronews. Evenimentele care marchează […]
Donald Trump susține că tarifele impuse de el Indiei l-au forțat pe Putin să vină la masa negocierilor # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că tarifele impuse Indiei pentru achiziționarea de petrol din Rusia au jucat un rol semnificativ în decizia Moscovei de a solicita o întâlnire cu Washingtonul. Comentariile președintelui vin înaintea unei întâlniri foarte așteptate cu președintele rus Vladimir Putin, programată pentru vineri la Anchorage, Alaska. Într-un interviu acordat Fox News […]
Valul de căldură va persista vineri în 24 de județe și în municipiul București, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vineri, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură se […]
Întâlnirea de la Anchorage, dintre Trump și Putin, va începe mai târziu decât se anunțase inițial, la 23.00 ora României # Aktual24
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea loc astăzi, la ora 11:00 a.m., ora locală din Anchorage, Alaska (9:00 p.m. GMT), potrivit unui comunicat emis de Casa Albă. Trump va pleca de la Casa Albă vineri dimineața la 6:45 a.m., ora locală (12:45 p.m. GMT), urmând să ajungă în […]
China a început testarea de trenuri cu levitație magnetică în vid – distanța dintre Shanghai și Hanghzou (aproape 200 km) va fi parcursă în doar 9 minute # Aktual24
China a realizat progrese semnificative în domeniul transportului de mare viteză, începând să testeze trenuri cu levitație magnetică (maglev) care pot atinge viteze de peste 1.000 km/h. Aceste trenuri inovative, care utilizează tehnologia unui tub vidat, promit să revoluționeze transportul pe distanțe medii, reducând considerabil timpul de călătorie, scrie Newsweek. Prin utilizarea unui sistem de […]
Trump vrea să-i împace pe liderii UE. Anunță că va organiza o întâlnire Putin-Zelenski la care îi va invita și pe europeni # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat joi, 14 august, că liderii europeni ar putea participa și ei la o întâlnire pe care speră să o organizeze între președintele Volodimir Zelenski și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. El a spus aceste lucruri în timpul unei conversații cu jurnaliștii, relatează CNN. În Biroul Oval, în ajunul întâlnirii […]
Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, pentru a promova valorile și tradițiile marinarilor militari. Astfel, vineri, la Constanța, în intervalul orar 10:00 – 12:30, în zona Comandamentului Flotei, se va desfășura Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, […]
În drum spre Alaska, Vladimir Putin a făcut o vizită de lucru „fructuoasă” în Magadan, un oraș din Extremul Orient rus # Aktual24
Vladimir Putin a efectuat o „fructuoasă vizită” de scurtă durată în Magadan, un oraș din estul îndepărtat al Rusiei, ca parte a unui turneu regional înainte de a călători în Alaska pentru un summit de înalt nivel cu președintele american Donald Trump. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezvăluit că, după ce va […]
Ministrul de Finanțe al Israelului a anunțat construirea unui cartier de locuințe care va izola Cisiordania de Ierusalimul de Est, blocând crearea unui stat palestinian # Aktual24
Ministrul de Finanțe al Israelului, Bezalel Smotrich, a anunțat începutul construcției unui cartier de locuințe care va diviza Cisiordania și o va izola de Ierusalimul de Est, blocând crearea unui stat palestinian. Conform Reuters, Smotrich a declarat că lucrările de construcție vor începe miercuri, 20 august. Joi, 14 august, în timpul unei vizite pe situl […]
România, Bulgaria și Turcia își vor intensifica prezența în Marea Neagră din cauza amenințării rusești, dă asigurări ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu # Aktual24
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că țara sa, împreună cu Bulgaria și Turcia, va extinde o forță comună pentru curățarea minelor din Marea Neagră. El a spus că misiunea va include forțe de patrulare pentru a proteja facilitățile energetice și rutele comerciale de eventuale atacuri rusești. „Acest proiect va trebui să fie […]
Ministrul maghiar de externe susține că UE vrea să „elimine guvernele patriotice” din Ungaria, Slovacia și Serbia # Aktual24
Statele central-europene se confruntă cu “tentative tot mai drastice de intervenție” externă, a scris joi pe Facebook ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, după o convorbire telefonică avută cu omologii săi din țările vecine Slovacia și Serbia. El a mai afirmat că aceste țări sunt, împreună cu Ungaria, vizate de o intenție a Comisiei Europene […]
Nu mai există aproape niciun semn de redresare în zona euro. Producția economică a crescut recent doar ușor, datorită a două economii mari. Germania nu este una dintre ele. Economia zonei euro a pierdut un impuls semnificativ în primăvară și abia a crescut deloc. Produsul intern brut (PIB) din zona monetară a crescut cu doar […]
USR a adus într-unul dintre cele mai cunoscute ministere PSD o bătăioasă fostă senatoare. Ce spunea despre PSD-iști acum 2 ani: ”Ați gonit familii, iar acum sărăciți și mai mult românii care au îndrăznit să rămână în țară” # Aktual24
Silvia Monica Dinică (USR) a fost numită în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. ”Începând cu data de 18 august, doamna Silvia Monica Dinică se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, se arată în decizia semnată de premierul Ilie […]
Puternica soră a liderului nord-coreean neagă disprețuitor îndepărtarea difuzoarelor de la linia de demarcație # Aktual24
Puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un a respins joi afirmațiile sud-coreene conform cărora Nordul îndepărtează unele dintre difuzoarele sale de-a lungul frontierei intercoreene, batjocorind guvernul de la Seul pentru că se agață de speranțele unei reînnoiri a diplomației între cei doi rivali. Armata sud-coreeană a anuțat în weekend că a detectat că Nordul […]
Decizie în favoarea lui Elon Musk: Trump ordonă relaxarea reglementărilor privind zborurile spațiale comerciale # Aktual24
Președintele american Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv pentru a simplifica reglementările federale care guvernează lansările comerciale de rachete, o mișcare care ar aduce beneficii companiei SpaceX a lui Elon Musk și altor companii spațiale private. Ordinul lui Trump, printre altele, îi cere secretarului transporturilor din SUA să elimine sau să accelereze evaluările […]
Căldura extremă a cuprins țările nordice. Finlanda a avut 22 de zile consecutive în care temperaturile au fost peste 30°C # Aktual24
Perioada de căldură persistentă în regiune a adus spitale supraaglomerate și supraîncălzite, incendii de vegetație, înflorire de alge toxice și o creștere a numărului de înecuri. Schimbările climatice cauzate de om au făcut ca un val de căldură de două săptămâni în Norvegia, Suedia și Finlanda să fie cu aproximativ 2°C mai cald și de […]
10 tactici de război hibrid prin care Rusia destabilizează Moldova pentru alegerile din septembrie # Aktual24
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au loc pe 28 septembrie, iar Federația Rusă face tot posibilul pentru a destabiliza actualul regim pro-european pentru a crește șansele de câștig ale aliaților săi de la Chișinău. 10 tactici de război hibrid ies în evidență/ 1) Cumpărarea de voturi & coruperea electoratului Poliția și liderii de la Chișinău […]
Aproape în fiecare zi descoperim câte o nouă gaură lăsată de guvernele Ciucă și Ciolacu. Ultima dintre ele este supracontractarea lucrărilor din PNRR cu 20 de miliarde de euro PESTE bugetul de 28 de miliarde. Asta a dus la o ordonanță de urgență prin care suspendă, până la aprobarea de către Comisia Europeană a modificărilor […]
O nouă minune a tehnologiei: avion supersonic fără boom sonic pe ruta New York-Paris în mai puțin de 4 ore # Aktual24
Producătorul aerospațial Spike Aerospace, cu sediul în Boston, anunță că a ajuns într-o nouă etapă în dezvoltarea avionului său de afaceri supersonic emblematic, Spike S-512 Diplomat, despre care compania susține că va oferi călătorii rapide, silențioase și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, atât pe uscat, cât și pe apă. Firma aerospațială […]
Este gata legea privind pensiile speciale ale magistraților. Principalele prevederi: vechime totală în muncă, cel puțin 35 de ani # Aktual24
Proiectul de lege prinvind pensiile speciale ale magistraților a fost finalizat și urmează să fie pus în transparență pe site-ul Ministerului Muncii. Proiectul aduce modificări și completări semnificative în domeniul pensiilor de serviciu, vizând în special judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică. Noutățile vizează atât condițiile de pensionare, cât și modul de calcul […]
Noi schimbări la Mediu. Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu vor fi dotaţi cu camere video portabile şi ”vor putea utiliza imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor” # Aktual24
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) vor fi dotaţi cu camere video portabile (bodycam-uri) şi vor putea utiliza imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-un comunicat de presă. Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, Hotărârea iniţiată de Ministerul Mediului, […]
De ce a trecut Simion de la „demisionez dacă fac guvern cu PSD” la „vreau guvern cu PSD”? # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, declara cu câteva luni înainte de alegeri, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV că „demisionează din toate funcțiile dacă face guvern cu PSD”. Zilele trecute a spus tocmai invers, că vrea o guvernare cu PSD „pentru a-l pune prim-ministru pe Călin Georgeescu. Schimbarea de atitudine nu este fără o […]
Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a notificat recent pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, că trebuie să restituie aproape un milion de euro, au confrimat surse oficiale pentru aktual24.ro. Suma provine din veniturile obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, imobil intrat în posesia sa printr-o retrocedare declarată ilegală de instanțe. Imobilul […]
Încă o numire PSD cu parfum de AUR: fiica lui Ovidiu Zară a ajuns secretar de stat, președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități # Aktual24
Alexandra Ana Maria Zară, fiica lui Ovidiu Zară (propagandist AUR), a fost numită președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Ea are rang de secretar de stat. ”Se pare că partidul AUR a intrat deja la guvernare. Noua președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu rang de secretar […]
Moscova atacă WhatsApp, nu mai sunt posibile apelurile prin această aplicație în Rusia: ”Se aude doar un zgomot metalic” # Aktual24
Rusia a început să restricționeze unele apeluri Telegram și WhatsApp, acuzând platformele străine că nu au împărtășit informații cu forțele de ordine în cazuri de fraudă și terorism, a declarat miercuri ministerul dezvoltării digitale. Rusia e ăn război de mai mulți ani cu platformele tehnologice străine în legătură cu conținutul și stocarea datelor, conflict care […]
Putin, mesaj cu 24 de ore înainte de întâlnirea cu Trump. În premieră vorbește și despre ”interesul” Ucrainei # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a salutat joi ‘eforturile sincere’ ale Statelor Unite pentru a pune capăt conflictului din Ucraina și a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres. ‘Administrația americană (…) depune eforturi destul de energice și sincere pentru […]
Ministrul Pîslaru, precizări pentru PSD-iști: ”Implementarea PNRR nu se oprește, ci se accelerează. # Aktual24
Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu se oprește, ci se accelerează, iar în acest sens a fost adoptat Memorandumul care confirmă rezultatele pre-acordului cu Comisia Europeană (CE), în valoare de 21,62 miliarde de euro, a declarat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. ‘Aș vrea să spun din capul locului, pentru […]
A murit Alexandru Mezei, șeful Autorității Navale Române. El a fost pus în funcție de Sorin Grindeanu deși avea condamnare penală # Aktual24
Autoritatea Navală Română (ANR) a anunțat joi, printr-un comunicat de presă, moartea lui Alexandru Mezei, directorul instituției. Dispariția sa survine pe fondul unei cariere controversate, marcată de condamnări penale, anchete DNA și reveniri spectaculoase în funcții-cheie ale statului. Condamnat în 2021, dar întors la conducerea ANR În decembrie 2021, Mezei a fost condamnat penal, după […]
PSD blochează oficial reformele lui Bolojan: ”Miniștrii PSD nu și-au dat avizul”. Baronii PSD din teritoriu au reușit să se impună # Aktual24
PSD a emis joi un comunicat în care anunță că miniștrii PSD nu și-au dat ”avizul” pentru ordonanța de urgență menită să suspende anumite proiecte PNRR. ”OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliție PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care […]
Susținătorii lui Georgescu. Un membru al clanului Corduneanu a agresat o femeie pe stradă în Iași, el a fost reținut – VIDEO # Aktual24
Un membru al clanului Corduneanu din Iași a fost reținut, miercuri, după ce a agresat o femeie pe o stradă din oraș. Reamintim că membri ai acestui clan au fost prezenți și la coborârea cu alai a lui Călin Georgescu la Broșteni. Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că numele celui reținut este Călin Vasile, […]
Tren direct între Berlin și Londra: ”Trenurile vor circula direct pe sub Canalul Mânecii, între Germania și Regatul Unit” # Aktual24
Trenuri directe între Berlin și Londra vor fi disponibile în curând. Miniștrii transporturilor din Germania și Marea Britanie au anunțat miercuri, 13 august, crearea unui grup de lucru pentru pregătirea unei legături feroviare directe între Regatul Unit și Germania, care până acum a fost accesibilă doar prin schimbarea trenurilor. „Ne-am angajat să ne asigurăm că, […]
Bolojan s-a ținut tare in fața primarilor puși pe scandal: ”Va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis joi, primarilor de municipii, un avertisment ferm privind situația financiară critică a României și necesitatea de a stopa o parte din proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Dacă nu luăm aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai […]
Bolojan a preluat oficial atribuțiile fostului vicepremier Dragoș Anastasiu. Președintele Dan a semnat decretul # Aktual24
Președintele Dan a semnat joi decretul prin care Ilie Bolojan preia atribuțiile fostului vicepremier Dragoș Anastasiu. Decizia a fost publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale: ”Decret privind desemnarea domnului Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, ca viceprim-ministru interimar”. Premierul Ilie Bolojan a declarat la finalul lui iulie că va prelua el atribuțiile fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, urmând să găsească […]
Lituania cere ca UE să trimită trupe în Ucraina pentru menținerea păcii: ”Trebuie să fim pregătiți să desfășurăm trupe pentru a asigura securitatea în Ucraina” # Aktual24
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că țările din ”Coaliția voluntarilor” – aliații militari care susțin Ucraina – trebuie să fie pregătite pentru desfășurarea de trupe în Ucraina. Nausėda a participat la o reuniune a celor 31 de țări care susțin Ucraina, care a avut loc miercuri online și a fost dedicată discutării viitoarei întâlniri […]
