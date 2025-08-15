Aryna Sabalenka, liderul mondial, eliminată în sferturi de Elena Rybakina la Cincinnati
Stiripesurse.ro, 15 august 2025 22:00
Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial în tenisul feminin și deținătoarea trofeului, a fost învinsă vineri în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 Cincinnati Open de Elena Rybakina, care s-a impus în două seturi, 6-1, 6-4.
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
22:10
Bolojan, pus la punct de un judecător: Dacă îți atingi maximul de competență la Consiliul Județean, poate ar trebui să te oprești acolo # Stiripesurse.ro
Tensiunile dintre magistrați și Guvernul condus de Ilie Bolojan ating un nou nivel. Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a publicat o postare pe Facebook care, deși nu îl numește direct pe premier, pare să fie o critică virulentă la adresa
Acum 15 minute
22:00
Rareş Ilie a marcat pentru Empoli, 1-1 şi 3-0 la lovituri de departajare acasă, cu Reggiana # Stiripesurse.ro
Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.Ilie s-a numărat printre protagoniştii partidei de la Empoli.
22:00
22:00
Donald Trump nu iartă nimic! Noi tarife pe oțel, semiconductori și cipuri: 'La început o să fie o taxă mai mică!' # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile următoare, relatează News.ro.
22:00
Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk # Stiripesurse.ro
Ucraina a recucerit şase sate într-un sector strategic în est, cucerite de către unităţi ruse în ultimele zile într-o avansare extrem de rapidă, anunţă vineri un corp al armatei ucrainene, înainte ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească în Alaska cu omologul
Acum 30 minute
21:50
Scene de groază în Hunedoara: Un parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului # Stiripesurse.ro
Scene de groază s-au petrecut în Hunedoara. Un parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului.El se află la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie se deplasează la locul incidentului.
21:50
Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 2-1. Gazdele au revenit de la 0-1 cu goluri marcate pe final # Stiripesurse.ro
Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Superligă.Bucureştenii au avut o primă ocazie, în minutul 5, prin Ely Fernandes, care a şutat din careul mic, dar Denis Rusu a respins incredibil.
Acum o oră
21:40
Cât câștigă soldații ruși în războiul din Ucraina: Aproape 100 de bărbați se înrolează zilnic # Stiripesurse.ro
Statul rus oferă salarii atractive pentru ca brăbații să se înroleze pentru a lupta în Ucraina. Aproximativ 100 de soldați ruși se înrolează zilni. În jur de 59.000 de euro pe an plătesc guvernele locale pentru cei care ajung pe front.
21:30
21:30
Profesorul Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic, nu crede în summitul Trump – Putin: 'O farsă, în cele din urmă' # Stiripesurse.ro
Profesorul Armand Goșu e sceptic atunci când vorbește de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire care ar putea pune capăt războiului din Ucraina.
21:20
Capitalul social mărit, deși poate inspira încredere, va fi o barieră pentru micii antreprenori. Totodată, cealaltă măsură propusă – obligația ca firmele să aibă cont bancar – va fi doar un "baston" în plus în drumul antreprenorului spre ghișeul băncii, avertizează
21:20
O navă extraterestră se apropie de Pământ. Ipoteza șocantă a unui profesor de la Harvard # Stiripesurse.ro
Profesorul Avi Loeb de la Harvard a prezentat noi dovezi potrivit cărora obiectul interstelar 3I/ATLAS, care se va apropia de planeta noastră în decembrie, ar putea fi o navă extraterestră.
Acum 2 ore
21:00
Înainte de discuția cu Trump, Putin vorbește de o nouă ordine mondială: 'Una dreaptă și multipolară!' # Stiripesurse.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept "eroice" într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene de stat, relatează AFP, conform News.ro.
20:50
ANM anunță ploi și o răcire bruscă a vremii, urmată de un nou val de caniculă - Prognoza săptămânală # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza detaliată pentru perioada 15–23 august 2025, anunțând un mix de temperaturi extreme, episoade de instabilitate atmosferică și o răcire semnificativă în prima parte a săptămânii viitoare.
20:50
Actrița română Katia Pascariu, premiată la Locarno pentru rolul din 'Sorella di Clausura' # Stiripesurse.ro
Actrița română Katia Pascariu a primit vineri seară premiul Boccalino d'Oro pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, pentru prestația sa din filmul Sorella di Clausura, regizat de Ivana Mladenović și produs de microFILM.
20:40
20:40
Nicușor Dan pare că stârnește râsete oriunde se duce. De data aceasta la Sâmbăta de Sus, acolo unde un român se apropie de președinte, însă nu pentru poze, ci pentru a-i spune pe cine vede el capabil să conducă România: pe George Simion.
20:30
20:30
Iga Swiatek s-a calificat în semifinalele de la Cincinnati după ce a trecut de Anna Kalinskaya # Stiripesurse.ro
Iga Swiatek s-a calificat în semifinalele turneului de la Cincinnati, vineri seară, după ce a învins-o pe Anna Kalinskaya cu 6-3, 6-4. Următoarea sa adversară va fi câștigătoarea meciului dintre Aryna Sabalenka, lider mondial, și Elena Rybakina, cap de serie numărul 9.
20:20
Întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, ar putea dura "cel puţin 6-7 ore", anunță Kremlinul.
Acum 4 ore
20:10
Nu o să fie pace: surse de la Kremlin vorbesc de o întâlnire de 'PR' între Putin și Trump (presa rusă) # Stiripesurse.ro
Rezultatele discuțiilor dintre Trump și Putin o să fie cunoscute a doua zi dimineață, pe sâmbătă, 16 august. Însă cel puțin la Moscova nu se așteaptă la progrese, scrie ediția rusă a publicației Verstka, citând surse de la Kremlin și Ministerul rus de Externe.
20:10
CTP nu are încredere în negocierile dintre Putin și Trump: 'Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii așteaptă întâlnirea-mamut' # Stiripesurse.ro
Cristian Tudor Popescu nu crede în negocierile de pace dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc în Alaska.
20:10
Scandalul bannerului cu mesajul 'Criminali din 1939' la meciul Maccabi Haifa – Rakowv # Stiripesurse.ro
UEFA anunţă că a deschis proceduri disciplinare împotriva cluburilor Maccabi Haifa şi Rakow Czestochowa, ca urmare a problemelor semnalate la meciul de joi, din turul trei preliminar al Conference League.
19:50
Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă PNRR - S-ar inventa o super-pensie pentru judecătorii CCR # Stiripesurse.ro
Controversă în jurul proiectului Guvernului privind reforma pensiilor magistraților. În timp ce documentul pus recent în dezbatere publică aduce modificări semnificative pentru judecători și procurori – creșterea vârstei de pensionare, plafonarea cuantumului și impunerea unei
19:40
VIDEO Zelenski a dat un ordin militar important fix înainte de întâlnirea Trump – Putin: cine vrea 'să aibă cărțile'? # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că trimite întăriri în estul Ucrainei, acolo unde în ultimele zile forţele ruse câştigă tot mai mult teren, relatează News.ro.
19:30
Ultimele vești despre starea de sănătate a pacientei cu multiple infecții de la Spitalul Floreasca din Capitală: anunţul surorii sale # Stiripesurse.ro
Pacienta internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia, a reuşit, joi, să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special.
19:20
Garry Kasparov, mesaj tăios pentru Donald Trump, după ce președintele SUA a spus despre întâlnirea cu Putin că este ca o partidă de șah # Stiripesurse.ro
Fostul campion mondial la șah l-a criticat pe Donald Trump de mai multe ori în ultimele luni. Acum, Garry Kasparov a făcut un comentariu acid înainte de întâlnirea din această seară din Alaska dintre președintele SUA și Vladimir Putin.
19:10
Echipa naţională a Insulelor Marshall a disputat vineri, în Statele Unite, primul meci din istoria sa. Adversară i-a fost echipa Insulelor Virgine Americane, care a câştigat cu 4-0.
19:10
Patronatul RESTO Constanţa: Cel mai aglomerat weekend pe litoral - Grad de ocupare de 100% # Stiripesurse.ro
Cel mai aglomerat weekend al sezonului 2025 pe litoralul românesc se înregistrează în minivacanţa de Sfânta Maria, susţine Asociaţia Patronală RESTO Constanţa, într-un comunicat remis vineri AGERPRES."Ar trebui să declar ca avem aproximativ 155.
19:00
FOTO Zi specială pentru Adrian Șut. Fotbalistul de la FCSB și partenera sa au devenit părinți pentru prima dată # Stiripesurse.ro
Zi specială pentru Adrian Șut. După ce joi seara FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, astăzi, fotbalistul în vârst
19:00
Președintele Comisiei pentru Învățământ (PSD) atacă dur Guvernul: Este profund regretabil că premierul atribuie profesorilor vina pentru 'lipsa de rezultate' # Stiripesurse.ro
Președintele Comisiei pentru Învățământ deputatul PSD, Alexandru Mihai Ghigiu, acuză Guvernul că lovește direct în viitorul copiilor prin tăieri masive din fondurile pentru educație și prin măsuri implementate haotic, fără consultarea profesorilor, părinților sau elevilor. Citește mai departe...
18:50
Gafă în direct la Telejurnalul TVR: 'M-am gândit să mă dezbrac şi să-i fac o poză' # Stiripesurse.ro
Joi seara, ediția principală a Telejurnalului TVR a debutat cu un moment neașteptat, imediat după pauza de publicitate. Prezentatorii Eugen Rusu și Alina Stancu, convinși că emisia nu fusese reluată, au fost surprinși de camere în timp ce râdeau și făceau glume între colegi. Citește mai departe...
18:50
Avionul președintelui rus Vladimir Putin urmează să aterizeze în Alaska în această seară. Zborul o să dureze patru ore, timp în care liderul de la Kremlin e însă foarte ocupat. Citește mai departe...
18:30
Fost ambasador la Moscova, avertisment dur: Ucraina nu are nicio șansă cu modelul finlandez. Ar fi o capcană mortală! # Stiripesurse.ro
Fost ambasador finlandez la Moscova avertizează că „modelul Finlandei postbelice pentru Ucraina ar fi o capcană. Neutralitatea în fața Rusiei înseamnă predare mascată”. Citește mai departe...
18:20
Donald Trump a vorbit la telefon cu 'respectatul' Aleksandr Lukașenko, supranumit 'ultimul dictator al Europei' # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că a avut „o convorbire excelentă” cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, supranumit „ultimul dictator al Europei”.„Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Citește mai departe...
18:20
Pep Guardiola așteaptă un lot mai redus la Manchester City după încheierea perioadei de transferuri # Stiripesurse.ro
Pep Guardiola a declarat că se așteaptă ca lotul echipei Manchester City să fie „puțin mai mic” după închiderea ferestrei de transferuri. Manchester va debuta în Premier League în noul sezon sâmbătă, cu meciul de pe terenul lui Wolves. Citește mai departe...
18:20
Văduva defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi îi cere lui Putin să elibereze opozanţii ruşi şi civilii ucrainenii antirăzboi încarceraţi # Stiripesurse.ro
Văduva defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, îi cere vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să elibereze opozanţii faţă de Războiul din Ucraina încarceraţi în Rusia, cu câteva ore înainte de un summit al acestuia cu omologul său american Donald Trump în Citește mai departe...
18:20
Victor Ponta îl ia peste picior pe Nicușor Dan de Ziua Marinei: 'Rămân în vacanță. Sunt solidar cu președintele ' # Stiripesurse.ro
Nicușor Dan nu a participat la manifestările organizate de de Ziua Marinei de la Constanța. Acest lucru nu a trecut neobservat, mai mulți politicieni criticându-l pe președintele României. Printre aceștia se numără și Victor Ponta. Citește mai departe...
Acum 6 ore
18:10
Trăiesc un profund sentiment de confuzie și cred că nu sunt singurul. Democrat în spirit și convingeri, am crezut întotdeauna în utilitatea dialecticii de pe poziții opuse, cu orice "adversar" de idei. Citește mai departe...
18:10
Cinema în Aer Liber aduce din nou magia filmelor sub cerul liber, pe Insula Artelor din Parcul Titan. Cinema în Aer Liber, unul dintre cele mai aşteptate evenimente cinematografice ale verii, revine în 2025 cu o nouă ediţie de filme variate, proiecţii sub cerul liber şi o atmosferă Citește mai departe...
18:10
Zelenski își pune toate bazele în Trump în negocierile cu Putin: 'Contăm pe America!' # Stiripesurse.ro
Volodimir Zelenski a postat un mesaj vineri pe rețelele de socializare, afirmând că se așteaptă să primească în cursul zilei un raport din partea serviciilor de informații ucrainene „privind intențiile actuale ale părții ruse și pregătirile acesteia pentru întâlnirea din Citește mai departe...
18:00
VIDEO George Simion anunță construirea unui centru comunitar la Broșteni, zonă afectată de inundații. AUR construiește în zonă și patru case pentru sinistrați # Stiripesurse.ro
AUR anunță înființarea unui centru comunitar în Broșteni, județul Suceava, zonă grav afectată de inundațiile din luna iulie. Centrul, amenajat în fosta fabrică de confecții din localitate, se întinde pe o suprafață de 1. Citește mai departe...
18:00
FOTO Mesajul lui Gică Hagi după ce Ilie Bolojan l-a vizitat la Academia de la Constanța # Stiripesurse.ro
Ilie Bolojan a fost prezent la Constanța la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei. Premierul României a vizitat apoi Academia de Fotbal Gică Hagi și Baza Sportivă Farul Constanța, deținute de fostul internațional român. Citește mai departe...
18:00
Turistă de 11 ani, accidentată pe un traseu montan din Alba: intervenţia Salvamont, îngreunată de numărul mare de turişti # Stiripesurse.ro
Un copil de 11 ani, turistă rezidentă în Germania, s-a accidentat, vineri, pe un traseu montan din judeţul Alba. Intervenţia salvatorilor montani a fost una dificilă, fiind îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu. Citește mai departe...
18:00
VIDEO Aproape de o tragedie - Incident grav la aterizarea unui avion cargo în Taipei: motorul drept a lovit pista în timpul unei furtuni # Stiripesurse.ro
Incident grav cu un avion cargo Boeing 747-8F operat de UPS. Acesta efectua un zbor din Hong Kong către Aeroportul Internațional Taoyuan din Taipei. Citește mai departe...
17:50
Alertă, s-a emis mesaj RO-Alert! Incendiu puternic lângă București, mai multe case sunt în pericol # Stiripesurse.ro
Pompierii ISUBIF Intervin pentru stingerea unui incendiu, produs la vegetație uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov.Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case. Citește mai departe...
17:40
Pompierii din Timișoara au intervenit, vineri după-amiază, la un accident rutier, produs pe Bd. Liviu Rebreanu.În evenimentul rutier sunt implicate trei autoturisme în care se aflau opt persoane, dintre care trei minori. Citește mai departe...
17:30
'Revoltător' – Ucraina a 'tăiat' furnizarea de petrol rusesc către Ungaria, în pline negocieri Trump – Putin # Stiripesurse.ro
Ungaria a încetat să mai primească petrol rusesc din cauza atacului Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) asupra stației cheie de distribuție a conductei Drujba din regiunea Briansk în perioada 12-13 august, a declarat ministrul maghiar al Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Citește mai departe...
17:20
Augustin Zegrean, fost președinte CCR, critică proiectul privind pensiile magistraților: 'Modificările sunt prea brutale și produc consecințe nebănuite' # Stiripesurse.ro
Proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților, pus în dezbatere publică joi seara de Ministerul Muncii, este „brutal” și „dăunător per total”, consideră fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean. Citește mai departe...
17:20
Parlamentarii AUR anunță investiții la Broșteni: Centru medical, centru social și școală de meserii # Stiripesurse.ro
Parlamentari ai Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) au anunţat, vineri, la Broşteni, în judeţul Suceava, că vor construi un centru medical, un centru social şi o şcoală de meserii pentru locuitorii din Valea Bistriţei, afectaţi de inundaţiile recente, scrie Mediafax. Citește mai departe...
