VIDEO Neinvitat la summitul Trump-Putin, Zelenski transmite un mesaj video: Sper la o poziţie puternică a SUA
Stiripesurse.ro, 15 august 2025 23:00
Preşedintele Volodimir Zelenski şi-a exprimat, în discursul său video de vineri, speranţa unei ”poziţii puternice a Statelor Unite” înaintea summitului în Alaska între omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, relateză The Associated Press, potrivit news.ro. Citește mai departe...
Acum 5 minute
23:20
VIDEO Se poate și la noi: Locomotiva Traxx 3 atinge 200 km/h, dar trenurile românești rămân lente din cauza infrastructurii # Stiripesurse.ro
La Centrul de Testări Feroviare Făurei, locomotiva electrică Traxx 3 a atins viteza de 200 km/h, marcând un moment istoric pentru transportul feroviar din România. Citește mai departe...
23:20
VIDEO Imagini emoționante. Liverpool a adus un omagiu lui Diogo Jota și fratelui său înaintea primului meci al sezonului # Stiripesurse.ro
Înaintea meciului de debut al sezonului din Premier League, vineri seară, dintre Liverpool și Bournemouth, stadionul Anfield a fost scena unui omagiu emoționant adus fostului atacant al lui Liverpool, Diogo Jota, decedat pe 3 iulie într-un accident de mașină împreună cu fratele său, Citește mai departe...
23:20
VIDEO Gestul prin care Vladimir Putin a evitat o întrebare despre uciderea civililor, la sosirea în Alaska # Stiripesurse.ro
Un moment surprinzător a marcat sosirea președintelui rus Vladimir Putin în Anchorage, Alaska, înaintea unei întâlniri programate cu fostul președinte american Donald Trump. Citește mai departe...
Acum 30 minute
23:00
23:00
Sfârșit tragic într-o comună din Neamț: un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu tractorul # Stiripesurse.ro
Un tractor s-a răsturnat vineri, într-o poiană greu accesibilă din comuna Pipirig, județul Neamț. La bord se afla un singur bărbat, în vârstă de 48 de ani, care a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
23:00
Preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin au început convorbirile faţă în faţă, vineri, la Anchorage, în statul american Alaska, relatează Agerpres. Citește mai departe...
22:50
Atacă medalia mondială. Povestea înotătoarei care a plecat de acasă la 14 ani pentru a deveni campioană # Stiripesurse.ro
Aissia Prisecariu, componenta lotului național de natație, este una dintre principalele favorite la podium în proba de spate, la Campionatul Mondial pentru juniori de la Otopeni. Citește mai departe...
22:50
Rapperul Sean Kingston, condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă # Stiripesurse.ro
Rapperul Sean Kingston, al cărui nume real este Kisean Paul Anderson, a fost condamnat vineri la trei ani și jumătate de închisoare pentru implicarea într-o schemă de fraudă de un milion de dolari în sudul statului Florida. Citește mai departe...
Acum o oră
22:40
Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga.Andrei Raţiu a fost integralist în victoria echipei sale, Rayo Vallecano, la Girona. Citește mai departe...
22:40
VIDEO Fiica Elenei Lasconi o face praf pe Oana Țoiu: 'Chiar nu te deranjează asta? Îți place să vezi asta?' # Stiripesurse.ro
Fiica Elenei Lasconi, Oana Florea, a lansat un atac dur la adresa ministrului de Externe. Aceasta este furioasă pentru că Oana Țoiu i-a ignorat mai multe mesaje legate de atacul Israelului în Fâșia Gaza. Citește mai departe...
22:30
VIDEO Putin, primit cu aplauze de Trump în SUA: cei doi lideri, discuții amicale pe covorul roșu # Stiripesurse.ro
Vladimir Putin a fost întâmpinat cu aplauze de Donald Trump în SUA! Cei doi lieri sunt acum față în față, într-un summit care trebuie să pună - cel puțin teoretic - capăt războiului din Ucraina. Citește mai departe...
22:30
Un turist cazat în staţiunea Sinaia, judeţul Prahova, şi dat dispărut, vineri, a fost găsit mort. Trupul neînsufleţit a fost coborât de pe munte de salvamontişti. Citește mai departe...
22:20
Regele Charles al III-lea: 'Adevăratul cost al războiului depăşeşte câmpurile de luptă!' # Stiripesurse.ro
Regele Charles al III-lea a adus vineri un omagiu militarilor care au luptat în Asia şi în zona Oceanului Pacific în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, amintind costul conflictelor, la marcarea a 80 de ani de la victoria forţelor Aliate împotriva Japoniei, relatează AFP, conform Citește mai departe...
Acum 2 ore
22:10
Bolojan, pus la punct de un judecător: Dacă îți atingi maximul de competență la Consiliul Județean, poate ar trebui să te oprești acolo # Stiripesurse.ro
Tensiunile dintre magistrați și Guvernul condus de Ilie Bolojan ating un nou nivel. Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a publicat o postare pe Facebook care, deși nu îl numește direct pe premier, pare să fie o critică virulentă la adresa Citește mai departe...
22:00
Rareş Ilie a marcat pentru Empoli, 1-1 şi 3-0 la lovituri de departajare acasă, cu Reggiana # Stiripesurse.ro
Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.Ilie s-a numărat printre protagoniştii partidei de la Empoli. Citește mai departe...
22:00
Aryna Sabalenka, liderul mondial, eliminată în sferturi de Elena Rybakina la Cincinnati # Stiripesurse.ro
Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial în tenisul feminin și deținătoarea trofeului, a fost învinsă vineri în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 Cincinnati Open de Elena Rybakina, care s-a impus în două seturi, 6-1, 6-4. Citește mai departe...
22:00
Donald Trump nu iartă nimic! Noi tarife pe oțel, semiconductori și cipuri: 'La început o să fie o taxă mai mică!' # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile următoare, relatează News.ro. Citește mai departe...
22:00
Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk # Stiripesurse.ro
Ucraina a recucerit şase sate într-un sector strategic în est, cucerite de către unităţi ruse în ultimele zile într-o avansare extrem de rapidă, anunţă vineri un corp al armatei ucrainene, înainte ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească în Alaska cu omologul Citește mai departe...
21:50
Scene de groază în Hunedoara: Un parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului # Stiripesurse.ro
Scene de groază s-au petrecut în Hunedoara. Un parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului.El se află la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie se deplasează la locul incidentului. Citește mai departe...
21:50
Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 2-1. Gazdele au revenit de la 0-1 cu goluri marcate pe final # Stiripesurse.ro
Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Superligă.Bucureştenii au avut o primă ocazie, în minutul 5, prin Ely Fernandes, care a şutat din careul mic, dar Denis Rusu a respins incredibil. Citește mai departe...
21:40
Cât câștigă soldații ruși în războiul din Ucraina: Aproape 100 de bărbați se înrolează zilnic # Stiripesurse.ro
Statul rus oferă salarii atractive pentru ca brăbații să se înroleze pentru a lupta în Ucraina. Aproximativ 100 de soldați ruși se înrolează zilni. În jur de 59.000 de euro pe an plătesc guvernele locale pentru cei care ajung pe front. Citește mai departe...
21:30
21:30
Profesorul Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic, nu crede în summitul Trump – Putin: 'O farsă, în cele din urmă' # Stiripesurse.ro
Profesorul Armand Goșu e sceptic atunci când vorbește de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire care ar putea pune capăt războiului din Ucraina. Citește mai departe...
21:20
Capitalul social mărit, deși poate inspira încredere, va fi o barieră pentru micii antreprenori. Totodată, cealaltă măsură propusă – obligația ca firmele să aibă cont bancar – va fi doar un “baston” în plus în drumul antreprenorului spre ghișeul băncii, avertizează Citește mai departe...
21:20
O navă extraterestră se apropie de Pământ. Ipoteza șocantă a unui profesor de la Harvard # Stiripesurse.ro
Profesorul Avi Loeb de la Harvard a prezentat noi dovezi potrivit cărora obiectul interstelar 3I/ATLAS, care se va apropia de planeta noastră în decembrie, ar putea fi o navă extraterestră. Citește mai departe...
Acum 4 ore
21:00
Înainte de discuția cu Trump, Putin vorbește de o nouă ordine mondială: 'Una dreaptă și multipolară!' # Stiripesurse.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept ”eroice” într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene de stat, relatează AFP, conform News.ro. Citește mai departe...
20:50
ANM anunță ploi și o răcire bruscă a vremii, urmată de un nou val de caniculă - Prognoza săptămânală # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza detaliată pentru perioada 15–23 august 2025, anunțând un mix de temperaturi extreme, episoade de instabilitate atmosferică și o răcire semnificativă în prima parte a săptămânii viitoare. Citește mai departe...
20:50
Actrița română Katia Pascariu, premiată la Locarno pentru rolul din 'Sorella di Clausura' # Stiripesurse.ro
Actrița română Katia Pascariu a primit vineri seară premiul Boccalino d’Oro pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, pentru prestația sa din filmul Sorella di Clausura, regizat de Ivana Mladenović și produs de microFILM. Citește mai departe...
20:40
20:40
Nicușor Dan pare că stârnește râsete oriunde se duce. De data aceasta la Sâmbăta de Sus, acolo unde un român se apropie de președinte, însă nu pentru poze, ci pentru a-i spune pe cine vede el capabil să conducă România: pe George Simion. Citește mai departe...
20:30
20:30
Iga Swiatek s-a calificat în semifinalele de la Cincinnati după ce a trecut de Anna Kalinskaya # Stiripesurse.ro
Iga Swiatek s-a calificat în semifinalele turneului de la Cincinnati, vineri seară, după ce a învins-o pe Anna Kalinskaya cu 6-3, 6-4. Următoarea sa adversară va fi câștigătoarea meciului dintre Aryna Sabalenka, lider mondial, și Elena Rybakina, cap de serie numărul 9. Citește mai departe...
20:20
Întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, ar putea dura "cel puţin 6-7 ore", anunță Kremlinul. Citește mai departe...
20:10
Nu o să fie pace: surse de la Kremlin vorbesc de o întâlnire de 'PR' între Putin și Trump (presa rusă) # Stiripesurse.ro
Rezultatele discuțiilor dintre Trump și Putin o să fie cunoscute a doua zi dimineață, pe sâmbătă, 16 august. Însă cel puțin la Moscova nu se așteaptă la progrese, scrie ediția rusă a publicației Verstka, citând surse de la Kremlin și Ministerul rus de Externe. Citește mai departe...
20:10
CTP nu are încredere în negocierile dintre Putin și Trump: 'Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii așteaptă întâlnirea-mamut' # Stiripesurse.ro
Cristian Tudor Popescu nu crede în negocierile de pace dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc în Alaska. Citește mai departe...
20:10
Scandalul bannerului cu mesajul 'Criminali din 1939' la meciul Maccabi Haifa – Rakowv # Stiripesurse.ro
UEFA anunţă că a deschis proceduri disciplinare împotriva cluburilor Maccabi Haifa şi Rakow Czestochowa, ca urmare a problemelor semnalate la meciul de joi, din turul trei preliminar al Conference League. Citește mai departe...
19:50
Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă PNRR - S-ar inventa o super-pensie pentru judecătorii CCR # Stiripesurse.ro
Controversă în jurul proiectului Guvernului privind reforma pensiilor magistraților. În timp ce documentul pus recent în dezbatere publică aduce modificări semnificative pentru judecători și procurori – creșterea vârstei de pensionare, plafonarea cuantumului și impunerea unei Citește mai departe...
19:40
VIDEO Zelenski a dat un ordin militar important fix înainte de întâlnirea Trump – Putin: cine vrea 'să aibă cărțile'? # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că trimite întăriri în estul Ucrainei, acolo unde în ultimele zile forţele ruse câştigă tot mai mult teren, relatează News.ro. Citește mai departe...
19:30
Ultimele vești despre starea de sănătate a pacientei cu multiple infecții de la Spitalul Floreasca din Capitală: anunţul surorii sale # Stiripesurse.ro
Pacienta internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia, a reuşit, joi, să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special. Citește mai departe...
19:20
Garry Kasparov, mesaj tăios pentru Donald Trump, după ce președintele SUA a spus despre întâlnirea cu Putin că este ca o partidă de șah # Stiripesurse.ro
Fostul campion mondial la șah l-a criticat pe Donald Trump de mai multe ori în ultimele luni. Acum, Garry Kasparov a făcut un comentariu acid înainte de întâlnirea din această seară din Alaska dintre președintele SUA și Vladimir Putin. Citește mai departe...
Acum 6 ore
19:10
Echipa naţională a Insulelor Marshall a disputat vineri, în Statele Unite, primul meci din istoria sa. Adversară i-a fost echipa Insulelor Virgine Americane, care a câştigat cu 4-0. Citește mai departe...
19:10
Patronatul RESTO Constanţa: Cel mai aglomerat weekend pe litoral - Grad de ocupare de 100% # Stiripesurse.ro
Cel mai aglomerat weekend al sezonului 2025 pe litoralul românesc se înregistrează în minivacanţa de Sfânta Maria, susţine Asociaţia Patronală RESTO Constanţa, într-un comunicat remis vineri AGERPRES."Ar trebui să declar ca avem aproximativ 155. Citește mai departe...
19:00
FOTO Zi specială pentru Adrian Șut. Fotbalistul de la FCSB și partenera sa au devenit părinți pentru prima dată # Stiripesurse.ro
Zi specială pentru Adrian Șut. După ce joi seara FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, astăzi, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a devenit tată pentru prima dată.Soția sa, Bianca, a adus pe lume o fetiță de nota 10. Citește mai departe...
19:00
Președintele Comisiei pentru Învățământ (PSD) atacă dur Guvernul: Este profund regretabil că premierul atribuie profesorilor vina pentru 'lipsa de rezultate' # Stiripesurse.ro
Președintele Comisiei pentru Învățământ deputatul PSD, Alexandru Mihai Ghigiu, acuză Guvernul că lovește direct în viitorul copiilor prin tăieri masive din fondurile pentru educație și prin măsuri implementate haotic, fără consultarea profesorilor, părinților sau elevilor. Citește mai departe...
18:50
Gafă în direct la Telejurnalul TVR: 'M-am gândit să mă dezbrac şi să-i fac o poză' # Stiripesurse.ro
Joi seara, ediția principală a Telejurnalului TVR a debutat cu un moment neașteptat, imediat după pauza de publicitate. Prezentatorii Eugen Rusu și Alina Stancu, convinși că emisia nu fusese reluată, au fost surprinși de camere în timp ce râdeau și făceau glume între colegi. Citește mai departe...
18:50
Avionul președintelui rus Vladimir Putin urmează să aterizeze în Alaska în această seară. Zborul o să dureze patru ore, timp în care liderul de la Kremlin e însă foarte ocupat. Citește mai departe...
18:30
Fost ambasador la Moscova, avertisment dur: Ucraina nu are nicio șansă cu modelul finlandez. Ar fi o capcană mortală! # Stiripesurse.ro
Fost ambasador finlandez la Moscova avertizează că „modelul Finlandei postbelice pentru Ucraina ar fi o capcană. Neutralitatea în fața Rusiei înseamnă predare mascată”. Citește mai departe...
18:20
Donald Trump a vorbit la telefon cu 'respectatul' Aleksandr Lukașenko, supranumit 'ultimul dictator al Europei' # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că a avut „o convorbire excelentă” cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, supranumit „ultimul dictator al Europei”.„Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Citește mai departe...
18:20
Pep Guardiola așteaptă un lot mai redus la Manchester City după încheierea perioadei de transferuri # Stiripesurse.ro
Pep Guardiola a declarat că se așteaptă ca lotul echipei Manchester City să fie „puțin mai mic” după închiderea ferestrei de transferuri. Manchester va debuta în Premier League în noul sezon sâmbătă, cu meciul de pe terenul lui Wolves. Citește mai departe...
18:20
Văduva defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi îi cere lui Putin să elibereze opozanţii ruşi şi civilii ucrainenii antirăzboi încarceraţi # Stiripesurse.ro
Văduva defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, îi cere vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să elibereze opozanţii faţă de Războiul din Ucraina încarceraţi în Rusia, cu câteva ore înainte de un summit al acestuia cu omologul său american Donald Trump în Citește mai departe...
