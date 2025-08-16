Jumătate de vest a țării se va afla sâmbătă de la prânz sub cod galben de caniculă
Stiripesurse.ro, 16 august 2025 02:00
Jumătate de vest a țării se va afla sâmbătă de la prânz sub cod galben de caniculă, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
Acum 5 minute
02:20
Întâlnirea Trump-Putin, un adevărat 'balet' diplomatic: covor roșu, survol de avioane și şi o amabilitate aproape demonstrativă # Stiripesurse.ro
Donald Trump i-a oferit vineri lui Vladimir Putin o revenire coregrafiată pe scena internaţională - cu covor roşu, survol de avioane de luptă şi o amabilitate aproape demonstrativă, relatează AFP, citat de news.ro.Puţin după ora locală 11.00 (22. Citește mai departe...
Acum 15 minute
02:10
Statul Major ucrainean a raportat 149 de confruntări armate cu trupele ruse în ultimele 24 de ore. Rusia a lansat două atacuri cu rachete, 81 de lovituri aeriene, 162 de bombe ghidate și peste 5.800 de atacuri de artilerie, inclusiv din lansatoare multiple.STIRIPESURSE. Citește mai departe...
Acum 30 minute
02:00
Acum o oră
01:50
Discuţiile dintre Putin şi Trump s-au încheiat. Urmează conferința de presă așteptată de o întreagă planetă # Stiripesurse.ro
Discuţiile dintre Vladimir Putin şi Donald Trump s-au încheiat, a anunţat Kremlinul, potrivit Reuters, citat de news.ro. Citește mai departe...
01:40
Horoscopul zilei de 17 august 2025. Capricornii iau decizii asumate. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Nativii reflectează asupra sentimentelor care îi țin pe loc. Citește horoscopul zilei de 17 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Mintea și sufletul lor se află în armonie de data aceasta. Astrele le sugerează să îmbrățișeze necunoscutul. Citește mai departe...
01:30
Premier League: Liverpool - Bournemouth 4-2, într-un meci în care a fost omagiat Diogo Jota # Stiripesurse.ro
Echipa campioană a Angliei, Liverpool, a debutat cu victorie în noul sezon, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia Bournemouth, în prima etapă din Premier League. Meciul de pe Anfield a fost un omagiu adus fostului jucător Diogo Jota, scrie news.ro. Citește mai departe...
Acum 2 ore
01:10
VIDEO S-a încheiat cea mai mare controversă legată de celebrul cântec Baby Shark: Ce a decis justiția din Coreea de Sud # Stiripesurse.ro
Cântecul viral pentru copii "Baby Shark" nu este un plagiat, a concluzionat joi Curtea Supremă a Coreei de Sud, confirmând decizia unei instanţe de fond care respinsese acţiunea în justiţie a unui compozitor american, informează AFP. Citește mai departe...
00:50
FOTO Vehiculul cu țepi uriași care străbate străzile. Improvizația soldaților ucraineni pentru a se apăra de droneler rusești # Stiripesurse.ro
Soldații ucraineni au prezentat pe front un vehicul neobișnuit, echipat cu țepi uriași și o structură tip cușcă, menită să blocheze dronele kamikaze ale armatei ruse. Citește mai departe...
Acum 4 ore
00:20
VIDEO Filmele SF ar putea deveni realitate: oamenii de știință lucrează la primul humanoid capabil să ducă sarcina și să nască un copil viu # Stiripesurse.ro
Filmele SF ar putea deveni realitate. Oamenii de știință din China lucrează la primul „robot gravid” capabil să ducă o sarcină până la termen și să nască un copil viu. Citește mai departe...
00:20
BREAKING Fitch menține ratingul României la BBB- cu perspectivă negativă. Agenția avertizează asupra riscurilor majore # Stiripesurse.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch a reconfirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, ultima treaptă recomandată pentru investiții, cu perspectivă negativă. Citește mai departe...
00:10
Studiu: Implant care 'citește gândurile' persoanelor afectate de boli sau de un accident vascular cerebral # Stiripesurse.ro
O echipă de cercetători a dezvoltat un implant cerebral care poate „citi” ceea ce o persoană își imaginează că spune – chiar dacă nu poate rosti cuvintele din cauza unei boli sau a unui accident vascular cerebral, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
00:00
VIDEO Donald Trump declară în glumă că ar putea să înceapă să-i placă din nou de Hillary Clinton # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat în glumă, într-un interviu acordat Fox News la bordul Air Force One, în drum către un summit în Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, că ar putea să înceapă să-i placă din nou Hillary Clinton, după ce fosta sa rivală pe care a Citește mai departe...
00:00
La poalele munților Caucaz și la doar câțiva kilometri de granița cu Turcia, Batumi, capitala regiunii autonome Adjara din Georgia, se impune tot mai mult ca una dintre cele mai surprinzătoare destinații de plajă din bazinul Mării Negre. Citește mai departe...
15 august 2025
23:50
UTA Arad a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, meciul cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a şasea din Superligă. Dinamo a avut doi jucători eliminaţi. Citește mai departe...
23:50
SUA au un interes la Putin: La ce vor americanii să folosească spărgătoarelor de gheaţă ruse. Discuții la summitul din Alaska (surse) # Stiripesurse.ro
SUA ar putea utiliza spărgătoarele de gheaţă ruse cu propulsie nucleară pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi GNL în Alaska, acesta fiind unul dintre posibilele acorduri care ar putea fi luate în calcul la întâlnirea de vineri, de la Anchorage, dintre preşedintele Citește mai departe...
23:40
Mihai Teja, antrenorul lui Metaloglobus, s-a enervat după ce echipa sa a fost învinsă. Acesta a acuzat intrările dure ale lui Afalna, care nu au fost sancționate.Partida a fost arbitrată de Sorin Vădana, iar în camera VAR s-au aflat Andrei Chivulete și Cristina Trandafir. Citește mai departe...
23:40
Soțul regretatei actrițe Cristina Deleanu a făcut o descoperire emoționantă: 'Amintirile ei, gândurile ei, sunt tulburătoare' # Stiripesurse.ro
Soțul regretatei actrițe Cristina Deleanu, Eugen Cristea, a descoperit un jurnal în care artista își scrisese gândurile și emoțiile. Caietul, primit în dar în urmă cu câțiva ani de la o prietenă din Mexic, fusese uitat printre lucruri. Citește mai departe...
23:40
Editarea genetică a creierului, aproape să devină realitate: speranțe pentru bolile neurologice # Stiripesurse.ro
Oamenii de știință sunt tot mai aproape să folosească editarea genetică pentru a trata boli grave ale creierului. Tehnici bazate pe CRISPR, deja testate cu succes pe șoareci, ar putea corecta mutațiile genetice care provoacă afecțiuni precum sindromul Rett, hemiplegia copilului sau Citește mai departe...
23:20
VIDEO Se poate și la noi: Locomotiva Traxx 3 atinge 200 km/h, dar trenurile românești rămân lente din cauza infrastructurii # Stiripesurse.ro
La Centrul de Testări Feroviare Făurei, locomotiva electrică Traxx 3 a atins viteza de 200 km/h, marcând un moment istoric pentru transportul feroviar din România. Citește mai departe...
23:20
VIDEO Imagini emoționante. Liverpool a adus un omagiu lui Diogo Jota și fratelui său înaintea primului meci al sezonului # Stiripesurse.ro
Înaintea meciului de debut al sezonului din Premier League, vineri seară, dintre Liverpool și Bournemouth, stadionul Anfield a fost scena unui omagiu emoționant adus fostului atacant al lui Liverpool, Diogo Jota, decedat pe 3 iulie într-un accident de mașină împreună cu fratele său, Citește mai departe...
23:20
VIDEO Gestul prin care Vladimir Putin a evitat o întrebare despre uciderea civililor, la sosirea în Alaska # Stiripesurse.ro
Un moment surprinzător a marcat sosirea președintelui rus Vladimir Putin în Anchorage, Alaska, înaintea unei întâlniri programate cu fostul președinte american Donald Trump. Citește mai departe...
23:00
VIDEO Neinvitat la summitul Trump-Putin, Zelenski transmite un mesaj video: Sper la o poziţie puternică a SUA # Stiripesurse.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski şi-a exprimat, în discursul său video de vineri, speranţa unei ”poziţii puternice a Statelor Unite” înaintea summitului în Alaska între omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, relateză The Associated Press, potrivit news.ro. Citește mai departe...
23:00
Sfârșit tragic într-o comună din Neamț: un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu tractorul # Stiripesurse.ro
Un tractor s-a răsturnat vineri, într-o poiană greu accesibilă din comuna Pipirig, județul Neamț. La bord se afla un singur bărbat, în vârstă de 48 de ani, care a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
23:00
Preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin au început convorbirile faţă în faţă, vineri, la Anchorage, în statul american Alaska, relatează Agerpres. Citește mai departe...
22:50
Atacă medalia mondială. Povestea înotătoarei care a plecat de acasă la 14 ani pentru a deveni campioană # Stiripesurse.ro
Aissia Prisecariu, componenta lotului național de natație, este una dintre principalele favorite la podium în proba de spate, la Campionatul Mondial pentru juniori de la Otopeni. Citește mai departe...
22:50
Rapperul Sean Kingston, condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă # Stiripesurse.ro
Rapperul Sean Kingston, al cărui nume real este Kisean Paul Anderson, a fost condamnat vineri la trei ani și jumătate de închisoare pentru implicarea într-o schemă de fraudă de un milion de dolari în sudul statului Florida. Citește mai departe...
22:40
Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga.Andrei Raţiu a fost integralist în victoria echipei sale, Rayo Vallecano, la Girona. Citește mai departe...
22:40
VIDEO Fiica Elenei Lasconi o face praf pe Oana Țoiu: 'Chiar nu te deranjează asta? Îți place să vezi asta?' # Stiripesurse.ro
Fiica Elenei Lasconi, Oana Florea, a lansat un atac dur la adresa ministrului de Externe. Aceasta este furioasă pentru că Oana Țoiu i-a ignorat mai multe mesaje legate de atacul Israelului în Fâșia Gaza. Citește mai departe...
22:30
VIDEO Putin, primit cu aplauze de Trump în SUA: cei doi lideri, discuții amicale pe covorul roșu # Stiripesurse.ro
Vladimir Putin a fost întâmpinat cu aplauze de Donald Trump în SUA! Cei doi lieri sunt acum față în față, într-un summit care trebuie să pună - cel puțin teoretic - capăt războiului din Ucraina. Citește mai departe...
22:30
Un turist cazat în staţiunea Sinaia, judeţul Prahova, şi dat dispărut, vineri, a fost găsit mort. Trupul neînsufleţit a fost coborât de pe munte de salvamontişti. Citește mai departe...
Acum 6 ore
22:20
Regele Charles al III-lea: 'Adevăratul cost al războiului depăşeşte câmpurile de luptă!' # Stiripesurse.ro
Regele Charles al III-lea a adus vineri un omagiu militarilor care au luptat în Asia şi în zona Oceanului Pacific în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, amintind costul conflictelor, la marcarea a 80 de ani de la victoria forţelor Aliate împotriva Japoniei, relatează AFP, conform Citește mai departe...
22:10
Bolojan, pus la punct de un judecător: Dacă îți atingi maximul de competență la Consiliul Județean, poate ar trebui să te oprești acolo # Stiripesurse.ro
Tensiunile dintre magistrați și Guvernul condus de Ilie Bolojan ating un nou nivel. Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a publicat o postare pe Facebook care, deși nu îl numește direct pe premier, pare să fie o critică virulentă la adresa Citește mai departe...
22:00
Rareş Ilie a marcat pentru Empoli, 1-1 şi 3-0 la lovituri de departajare acasă, cu Reggiana # Stiripesurse.ro
Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.Ilie s-a numărat printre protagoniştii partidei de la Empoli. Citește mai departe...
22:00
Aryna Sabalenka, liderul mondial, eliminată în sferturi de Elena Rybakina la Cincinnati # Stiripesurse.ro
Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial în tenisul feminin și deținătoarea trofeului, a fost învinsă vineri în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 Cincinnati Open de Elena Rybakina, care s-a impus în două seturi, 6-1, 6-4. Citește mai departe...
22:00
Donald Trump nu iartă nimic! Noi tarife pe oțel, semiconductori și cipuri: 'La început o să fie o taxă mai mică!' # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile următoare, relatează News.ro. Citește mai departe...
22:00
Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk # Stiripesurse.ro
Ucraina a recucerit şase sate într-un sector strategic în est, cucerite de către unităţi ruse în ultimele zile într-o avansare extrem de rapidă, anunţă vineri un corp al armatei ucrainene, înainte ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească în Alaska cu omologul Citește mai departe...
21:50
Scene de groază în Hunedoara: Un parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului # Stiripesurse.ro
Scene de groază s-au petrecut în Hunedoara. Un parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului.El se află la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie se deplasează la locul incidentului. Citește mai departe...
21:50
Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 2-1. Gazdele au revenit de la 0-1 cu goluri marcate pe final # Stiripesurse.ro
Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Superligă.Bucureştenii au avut o primă ocazie, în minutul 5, prin Ely Fernandes, care a şutat din careul mic, dar Denis Rusu a respins incredibil. Citește mai departe...
21:40
Cât câștigă soldații ruși în războiul din Ucraina: Aproape 100 de bărbați se înrolează zilnic # Stiripesurse.ro
Statul rus oferă salarii atractive pentru ca brăbații să se înroleze pentru a lupta în Ucraina. Aproximativ 100 de soldați ruși se înrolează zilni. În jur de 59.000 de euro pe an plătesc guvernele locale pentru cei care ajung pe front. Citește mai departe...
21:30
VIDEO Trump îi pune la colț pe liderii UE și îl amenință pe Putin: 'Europa nu-mi spune ce să fac!' / 'Dacă nu, atunci mă duc acasă foarte repede' # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că deciziile sale cu privire la războiul din Ucraina sunt independente și nu sunt „dictate” de capitalele europene."Nu pot să vă spun. Nu ştiu. Citește mai departe...
21:30
Profesorul Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic, nu crede în summitul Trump – Putin: 'O farsă, în cele din urmă' # Stiripesurse.ro
Profesorul Armand Goșu e sceptic atunci când vorbește de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire care ar putea pune capăt războiului din Ucraina. Citește mai departe...
21:20
Capitalul social mărit, deși poate inspira încredere, va fi o barieră pentru micii antreprenori. Totodată, cealaltă măsură propusă – obligația ca firmele să aibă cont bancar – va fi doar un “baston” în plus în drumul antreprenorului spre ghișeul băncii, avertizează Citește mai departe...
21:20
O navă extraterestră se apropie de Pământ. Ipoteza șocantă a unui profesor de la Harvard # Stiripesurse.ro
Profesorul Avi Loeb de la Harvard a prezentat noi dovezi potrivit cărora obiectul interstelar 3I/ATLAS, care se va apropia de planeta noastră în decembrie, ar putea fi o navă extraterestră. Citește mai departe...
21:00
Înainte de discuția cu Trump, Putin vorbește de o nouă ordine mondială: 'Una dreaptă și multipolară!' # Stiripesurse.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept ”eroice” într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene de stat, relatează AFP, conform News.ro. Citește mai departe...
20:50
ANM anunță ploi și o răcire bruscă a vremii, urmată de un nou val de caniculă - Prognoza săptămânală # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza detaliată pentru perioada 15–23 august 2025, anunțând un mix de temperaturi extreme, episoade de instabilitate atmosferică și o răcire semnificativă în prima parte a săptămânii viitoare. Citește mai departe...
20:50
Actrița română Katia Pascariu, premiată la Locarno pentru rolul din 'Sorella di Clausura' # Stiripesurse.ro
Actrița română Katia Pascariu a primit vineri seară premiul Boccalino d’Oro pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, pentru prestația sa din filmul Sorella di Clausura, regizat de Ivana Mladenović și produs de microFILM. Citește mai departe...
20:40
20:40
Nicușor Dan pare că stârnește râsete oriunde se duce. De data aceasta la Sâmbăta de Sus, acolo unde un român se apropie de președinte, însă nu pentru poze, ci pentru a-i spune pe cine vede el capabil să conducă România: pe George Simion. Citește mai departe...
20:30
20:30
Iga Swiatek s-a calificat în semifinalele de la Cincinnati după ce a trecut de Anna Kalinskaya # Stiripesurse.ro
Iga Swiatek s-a calificat în semifinalele turneului de la Cincinnati, vineri seară, după ce a învins-o pe Anna Kalinskaya cu 6-3, 6-4. Următoarea sa adversară va fi câștigătoarea meciului dintre Aryna Sabalenka, lider mondial, și Elena Rybakina, cap de serie numărul 9. Citește mai departe...
