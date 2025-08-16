Summit Trump–Putin, eșec total pentru Ucraina și Europa. Reacții ale oficialilor: Scor 1:0 pentru Putin
Stiripesurse.ro, 16 august 2025 10:00
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, prezentată ca o posibilă șansă pentru pace, s-a transformat într-o dezamăgire uriașă pentru Europa și Ucraina. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
10:20
Silviu Predoiu îl urechează pe Nicușor Dan după absența de la Ziua Marinei: E un semnal periculos # Stiripesurse.ro
Fostul șef al SIE Silviu Predoiu îl urechează pe președintele Nicușor Dan după ce șeful statului a absentat de la ceremonia de Ziua Marinei. Predoiu spune că pentru un președinte nu poate exista concediu în zile de o importanță strategică, așa cum e Ziua Marinei. Citește mai departe...
10:20
Un băiețel de 2 ani și-a pierdut viața în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a fost lovit de o mașină în municipiul Sibiu, anunță IPJ Sibiu, potrivit mediafax. Citește mai departe...
10:20
Un bărbat de 33 de ani, care se afla la pescuit pe o baltă din localitatea Buturugeni, şi-a pierdut viaţa, vineri seară, după ce a intrat în apă pentru a se răcori şi nu a mai putut ieşi la mal, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
10:20
Un bărbat în vârstă de 89 de a murit în urma unui incendiu produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Valea Putnei, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum 15 minute
10:10
Jurnaliștii din Ucraina, dezgustați de întâlnirea Trump-Putin: 'Ruşinoasă și inutilă' # Stiripesurse.ro
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea celor doi președinți. "Trump nu a obţinut ceea ce şi-a dorit. Dar Putin? Cu siguranţă a reuşit", scrie sursa citată. Citește mai departe...
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:40
Îți dau lacrimile: Ce i-a cerut soția Nina lui Ion Iliescu înainte ca acesta să moară la Spitalul SRI # Stiripesurse.ro
Apar noi informații tulburătoare după moartea lui Ion Iliescu. Fostul șef de stat s-a stins la 95 de ani, după ce a făcut cancer pulmonar. Soția lui, Nina, i-a adresat, pe patul de spital o rugăminte sfâșietoare, care arată de fapt cât de mult l-a iubit și cât o durea absența lui. Citește mai departe...
Acum 2 ore
09:20
Retailerul de modă rapidă Shein a înregistrat vânzări de 2,05 miliarde lire sterline (2,77 miliarde dolari) în Marea Britanie în 2024, în creştere cu 32,3% faţă de anul precedent, potrivit unui raport financiar publicat vineri, citat de Reuters. Citește mai departe...
09:10
VIDEO Jaf incredibil - Hoți înarmați cu ciocane și spray de urs au furat două milioane de dolari în nici două minute # Stiripesurse.ro
Jaf incredibil în SUA, unde hoții au dat lovitura în nici două minute. Înarmați cu ciocane și spray de urs făptașii au furat două milioane de dolari în nici două minute. Citește mai departe...
09:10
Tudorel Toader explică ce se va întâmpla cu proiectul privind pensiile magistraților # Stiripesurse.ro
Tudorel Toader este convins că proiectul privind pensiile magistraților va trece fără probleme de Curtea Constituțională. Guvernul își dorește ca modificările să fie adoptate până la 1 octombrie. Citește mai departe...
08:50
Rețeta care a înnebunit Internetul: Castraveți murați în pungă - gata în doar 15 minute! Trucul secret al gospodinelor, dezvăluit # Stiripesurse.ro
Dacă îți plac castraveții murați, dar nu ai răbdare să aștepți zile întregi până sunt gata, există o soluție care îți salvează pofta și timpul: castraveții sărați în pungă. Citește mai departe...
08:50
08:30
Guvernul bulgar a anunţat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi extinsă după invazia din 2022, Citește mai departe...
08:30
Carlos Alcaraz, în semifinale la Cincinnati, după ce a trecut de rusul Andrei Rublev # Stiripesurse.ro
Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat în semifinalele Masters 1000 de la Cincinnati, după ce l-a învins, vineri, pe rusul Andrei Rublev, locul 11 ATP, în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 7-5. Citește mai departe...
Acum 4 ore
08:10
VIDEO Trucuri pe care femeile din generația Z le folosesc pentru a-și găsi soți bogați # Stiripesurse.ro
Criza costului vieții și prețurile imobiliare uriașe par să fi schimbat prioritățile unei părți din tinerele femei de succes. Citește mai departe...
08:10
Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obţinută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formaţiei Vicenza, în Cupa Italiei. Citește mai departe...
07:50
Forțele britanice sunt pregătite să plece în Ucraina: detaliul care va da undă verde oprațiunii # Stiripesurse.ro
Personalul britanic este gata să sosească în Ucraina la doar "câteva zile" după ce Moscova şi Kievul convin să înceteze luptele, a declarat Ministerul britanic al Apărării, relatează sâmbătă dpa, citat de AGERPRES. Citește mai departe...
07:40
Un psiholog a analizat fiecare gest și dezvăluie care este adevăratul sentiment al lui Trump, după discuțiile cu Putin # Stiripesurse.ro
Limbajul corporal, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat pentru Sky News psihologul şi expertul în limbaj non-verbal Peter Citește mai departe...
07:30
Serbia, scena unor violențe de proporții: popularitatea preşedintelui Aleksandar Vucic este puternic zguduită # Stiripesurse.ro
Poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene şi vehicule de control al mulţimii, vineri seara, la Belgrad, pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali care au aruncat cu petarde şi artificii asupra poliţiştilor, într-o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni, Citește mai departe...
07:30
Vânzările de bijuterii în Statele Unite se menţin puternice, chiar dacă presiunile economice afectează consumatorii din Europa şi China # Stiripesurse.ro
Americanii continuă să cheltuie pe bijuterii, în pofida tarifelor şi a încetinirii consumului global. Pandora, brandul danez cunoscut pentru brăţările cu talismane şi bijuteriile din argint, a raportat o creştere de 8% a vânzărilor pe piaţa americană în trimestrul al doilea, în Citește mai departe...
07:10
Guvernul german adoptă o abordare prudentă după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, în Alaska, relatează sâmbătă dpa, potrivit AGERPRES. Citește mai departe...
07:00
Compania Playboy își va reloca sediul central din Los Angeles la Miami Beach, unde plănuiește să deschidă și un nou club cu restaurant și zonă privată pentru membri, inspirată de celebra Playboy Mansion, scrie Mediafax.Playboy Inc. Citește mai departe...
06:50
Donald Trump i-a dus lui Putin o scrisoare de la soția sa, Melania. Ce s-a aflat despre conținutul acesteia # Stiripesurse.ro
Melania Trump, soţia preşedintelui american Donald Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe. Citește mai departe...
06:30
Un bărbat a fost ucis pe o autostradă din California, după ce a fugit de mai mulți agenți ICE # Stiripesurse.ro
Un bărbat a murit joi în Monrovia, California, după ce a fost lovit de un SUV în timp ce încerca să traverseze autostrada, fugind de lângă un magazin Home Depot unde se aflau agenți federali ai imigrației, potrivit AP, citat de Mediafax. Citește mai departe...
06:30
Atenție, utilizatori Android! Aplicația Waze nu va mai funcționa pe anumite telefoane Android — Iată modelele vizate # Stiripesurse.ro
Gigantul american Google nu doar că a ales să păstreze platforma Waze separată de Google Maps, dar o actualizează constant cu funcții noi și îmbunătățiri. Citește mai departe...
Acum 6 ore
06:10
Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri din statul american Alaska, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea Citește mai departe...
06:00
Bursa de criptomonede Gemini raportează pierderi mai mari înaintea listării la Nasdaq # Stiripesurse.ro
Bursa de criptomonede Gemini, fondată de gemenii miliardari Tyler și Cameron Winklevoss, a înregistrat venituri în scădere și pierderi semnificativ mai mari în prima jumătate a lui 2025, potrivit documentelor depuse pentru oferta publică inițială din SUA, scrie Mediafax. Citește mai departe...
05:40
Zelenski primește o lovitură puternică din partea lui Trump: 'Rusia este o mare putere, în timp ce Ucraina nu este' # Stiripesurse.ro
Donald Trump sugerează că Zelenski ar trebui să încheie un acord cu Rusia Potrivit liderului american, Rusia este o mare putere, în timp ce Ucraina nu este, scrie tass.com. Citește mai departe...
05:30
Jurnaliștii Fox News, șocați de lucrurile neobișnuite care s-au întâmplat la declaraţiile de presă din Alaska # Stiripesurse.ro
Printre cei care se străduiesc să înţeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări înainte ca Donald Trump şi Vladimir Putin să plece, se află producătorii şi corespondenţii Fox News, care au promovat această întâlnire Citește mai departe...
05:30
O persoană a fost ucisă, iar una rănită, vineri, într-un atac armat în apropierea unei moschei, la Örebro, în Suedia, care are legături cu violenţe între ganguri, anunţă poliţia suedeză, relatează Euronews, citat de news.ro. Citește mai departe...
05:10
A murit Jackie Bezos, mama lui Jeff Bezos: a fost unul dintre primii investitori în compania Amazon # Stiripesurse.ro
Jackie Bezos, mama lui Jeff Bezos şi unul dintre primii investitori în compania acestuia, Amazon, a murit joi la Miami, la vârsta de 78 de ani, a anunţat Bezos pe reţelele de socializare, a informat vineri EFE. Citește mai departe...
05:00
'Acum, depinde cu adevărat de Zelenski': Trump dezvăluie în interviul pentru Fox News detalii importante după întâlnirea din Alaska # Stiripesurse.ro
Donald Trump a declarat pentru Fox News, după întâlnirea de vineri din Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, că a acordat "astăzi nota 10" pe o scară de la unu la 10, informează Reuters. Citește mai departe...
04:40
Potrivit liderului american, președintele rus Vladimir Putin și Volodimir Zelenski vor participa la a doua întâlnire, iar el s-ar putea alătura lor, informează tass.com. Citește mai departe...
04:30
Trump și Putin secretoși cu ce au vorbit. Europa este îngrijorată. Zelenski așteaptă înfrigurat vești # Stiripesurse.ro
Declarațiile lui Dmitri Peskov după întâlnirea dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: Discuția dintre Putin și Trump a fost „foarte pozitivă”; Declarațiile lor după discuții au fost exhaustive, de aceea s-a decis să nu se răspundă la întrebările Citește mai departe...
Acum 8 ore
04:10
'Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit': reacţii critice după declaraţiile comune ale celor doi lideri de la summitul Trump-Putin # Stiripesurse.ro
Primele reacţii după declaraţiile de presă scurte şi vagi făcute de Vladimir Putin şi Donald Trump după summitul lor din Alaska, unde au vorbit aproape trei ore, dar nu au anunţat nimic concret, nu au întârziat să apară. Citește mai departe...
04:00
Preşedinta peruană Dina Boluarte spune că nu va ceda "niciun centimetru pătrat" din insula Santa Rosa, revendicată de Columbia # Stiripesurse.ro
Preşedinta peruană Dina Boluarte a declarat vineri că nu va ceda "niciun centimetru pătrat" din insula Santa Rosa, revendicată de Columbia pe fluviul Amazon, relatează AFP, citat de AGERPRES. Citește mai departe...
03:40
03:20
Ce informații se pot citi printre rânduri, după declarațiile lui Trump și Putin de la conferința de presă # Stiripesurse.ro
Mult așteptata conferinţă de presă s-a închiat rapid, fără a fi luate întrebări din partea jurnaliştilor. Donald Trump a lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri atunci când l-a măgulit pe Vladimir Putin, dar a oferit puţine detalii preţioase despre summitul lor cu miză Citește mai departe...
03:10
Cum să dai doar 2 euro în loc de 80 de euro pentru o plimbare cu gondola în Veneția. Secretul a fost divulgat # Stiripesurse.ro
O plimbare cu gondola pe canalele Veneției este, pentru majoritatea vizitatorilor, experiența de neratat. Însă, în loc să plătească între 80 și 120 de euro pentru o cursă privată de 30 de minute, tot mai mulți turiști aleg acum o variantă surprinzător de ieftină. Citește mai departe...
02:40
Acum 12 ore
02:20
Întâlnirea Trump-Putin, un adevărat 'balet' diplomatic: covor roșu, survol de avioane și şi o amabilitate aproape demonstrativă # Stiripesurse.ro
Donald Trump i-a oferit vineri lui Vladimir Putin o revenire coregrafiată pe scena internaţională - cu covor roşu, survol de avioane de luptă şi o amabilitate aproape demonstrativă, relatează AFP, citat de news.ro.Puţin după ora locală 11.00 (22. Citește mai departe...
02:10
Statul Major ucrainean a raportat 149 de confruntări armate cu trupele ruse în ultimele 24 de ore. Rusia a lansat două atacuri cu rachete, 81 de lovituri aeriene, 162 de bombe ghidate și peste 5.800 de atacuri de artilerie, inclusiv din lansatoare multiple.STIRIPESURSE. Citește mai departe...
02:00
Jumătate de vest a țării se va afla sâmbătă de la prânz sub cod galben de caniculă # Stiripesurse.ro
Jumătate de vest a țării se va afla sâmbătă de la prânz sub cod galben de caniculă, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
01:50
Discuţiile dintre Putin şi Trump s-au încheiat. Urmează conferința de presă așteptată de o întreagă planetă # Stiripesurse.ro
Discuţiile dintre Vladimir Putin şi Donald Trump s-au încheiat, a anunţat Kremlinul, potrivit Reuters, citat de news.ro. Citește mai departe...
01:40
Horoscopul zilei de 17 august 2025. Capricornii iau decizii asumate. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Nativii reflectează asupra sentimentelor care îi țin pe loc. Citește horoscopul zilei de 17 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Mintea și sufletul lor se află în armonie de data aceasta. Astrele le sugerează să îmbrățișeze necunoscutul. Citește mai departe...
01:30
Premier League: Liverpool - Bournemouth 4-2, într-un meci în care a fost omagiat Diogo Jota # Stiripesurse.ro
Echipa campioană a Angliei, Liverpool, a debutat cu victorie în noul sezon, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia Bournemouth, în prima etapă din Premier League. Meciul de pe Anfield a fost un omagiu adus fostului jucător Diogo Jota, scrie news.ro. Citește mai departe...
01:10
VIDEO S-a încheiat cea mai mare controversă legată de celebrul cântec Baby Shark: Ce a decis justiția din Coreea de Sud # Stiripesurse.ro
Cântecul viral pentru copii "Baby Shark" nu este un plagiat, a concluzionat joi Curtea Supremă a Coreei de Sud, confirmând decizia unei instanţe de fond care respinsese acţiunea în justiţie a unui compozitor american, informează AFP. Citește mai departe...
00:50
FOTO Vehiculul cu țepi uriași care străbate străzile. Improvizația soldaților ucraineni pentru a se apăra de droneler rusești # Stiripesurse.ro
Soldații ucraineni au prezentat pe front un vehicul neobișnuit, echipat cu țepi uriași și o structură tip cușcă, menită să blocheze dronele kamikaze ale armatei ruse. Citește mai departe...
00:20
VIDEO Filmele SF ar putea deveni realitate: oamenii de știință lucrează la primul humanoid capabil să ducă sarcina și să nască un copil viu # Stiripesurse.ro
Filmele SF ar putea deveni realitate. Oamenii de știință din China lucrează la primul „robot gravid” capabil să ducă o sarcină până la termen și să nască un copil viu. Citește mai departe...
00:20
BREAKING Fitch menține ratingul României la BBB- cu perspectivă negativă. Agenția avertizează asupra riscurilor majore # Stiripesurse.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch a reconfirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, ultima treaptă recomandată pentru investiții, cu perspectivă negativă. Citește mai departe...
