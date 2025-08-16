Alertă meteo pentru România: Cod galben de furtuni și vijelii în 25 de județe
Stiripesurse.ro, 16 august 2025 13:00
Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru 25 de județe, valabilă pe parcursul zilei de duminică și o nouă atenționare pentru 17 județe, care va intra în vigoare duminică seara și va ține până luni dimineața. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
13:00
Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare - În prezent, avem deschise 28 de şantiere # Stiripesurse.ro
Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă că va fi dat în exploatare un nou tronson de 500 m cde onductă magistrală de termoficare, parte din Magistrala II SUD, care asigură distribuţia apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviaţiei. Citește mai departe...
13:00
Polițiștii de frontieră din Calafat au depistat zece cetățeni străini fără documente valabile ascunși într-un microbuz care circula din Bulgaria spre Italia, potrivit mediafax.. Citește mai departe...
13:00
Acum 10 minute
12:50
Ministrul Oana Țoiu salută invitația lui Trump către Zelenski pentru o întâlnire la Washington # Stiripesurse.ro
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a reacționat pe X la evoluția discuțiilor privind oprirea Războiului din Ucraina. Țoiu a salutat invitația invitația președintelui Donald Trump către Zelenski pentru o întâlnire la Washington, scrie Mediafax. Citește mai departe...
12:50
Autoturisme estimate la o valoare de 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, descoperite în Portul Constanţa # Stiripesurse.ro
Trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi Norvegia, evaluate 165.000 de euro, au fost găsite în Portul Constanţa. Citește mai departe...
12:50
Al doilea contingent format din 40 de pompieri români a ajuns în Grecia anunță IGSU # Stiripesurse.ro
Al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns sâmbătă în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au participat la acţiunile de stingere a incendiilor li de monitorizare în zone zituate în estul Atenei, potrivit news.ro”Astăzi, 16 august a.c. Citește mai departe...
12:50
AI ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de laringe doar analizând vocea pacienţilor # Stiripesurse.ro
Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale corzilor vocale. Citește mai departe...
Acum 30 minute
12:40
Dezvăluiri - Ministrul Dragoș Pîslaru s-a plimbat și cazat de mii de euro din bani publici, deși are casă la Bruxells # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Dragoș Pîslaru, s-a plimbat de mii de euro în 2025. Deși premierul Ilie Bolojan a declarat că interzice sau reduce deplasările pe bani publici, Pîslaru nu a avut de ales și a plecat de mai multe ori la Bruxelles. România și-a renegociat recent PNRR. Citește mai departe...
12:30
Au dat lovitura cu hanoracele cu 'URSS'. Stoc epuizat după ce imaginile cu Lavrov în Alaska au devenit virale # Stiripesurse.ro
Serghei Lavrov i-a surpins pe toți când a apărut la summitul din Alaska cu un pulover pe care scria mare, la mijloc, „CCCP”, acronimul chirilic pentru „URSS”. Citește mai departe...
Acum o oră
12:10
Fost membru CSM, după ce Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei: E o lipsă de respect față de haina militară și de istoria militară # Stiripesurse.ro
Fostul judecator și fost membru CSM, Toni Neacșu, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan după ce acesta a lipsit de la Ziua Marinei, fiind în concediu, după cum a transmis ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. „Este regretabil faptul că președintele nu a fost. Citește mai departe...
12:00
Ucrainenii îl iau peste picior pe Trump pentru primirea fastuoasă oferită lui Putin: 'Soldați americani în genunchi în fața avionului lui Putin' # Stiripesurse.ro
Mustafa Nayyem, un jurnalist ucrainean devenit politician, a postat o imagine cu soldați americani îngenuncheați pentru a asigura covorul roșu așezat lângă avionului lui Putin înainte ca președintele rus să iasă, cu descrierea: „Make Kneeling Great Again” (Faceți îngenuncherea Citește mai departe...
12:00
Donald Trump i-a sunat rapid pe Zelenski și pe liderii NATO după discuțiile cu Vladimir Putin # Stiripesurse.ro
Președintele SUA a dat mai multe telefoane după discuțiile cu liderul rus Vladimir Putin. Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Citește mai departe...
Acum 2 ore
11:40
Un campion olimpic a decis să-și vândă mașina primită de la Ion Țiriac. Câți bani speră să obțină # Stiripesurse.ro
Ion Țiriac le-a oferit medaliaților de la Jocurile Olimpice de la Paris câte un automobil. Unii au ales să nu îl folosească, în timp ce Andrei Cornea, campion olimpic la canotaj, a scos mașina la vânzare pe un site de specialitate. Citește mai departe...
11:30
După summitul-dezamăgire Trump–Putin, Zelenski își ia inima în dinți: Luni sunt la Washington! # Stiripesurse.ro
Summitul din Alaska a lăsat pe toată lumea cu ochii-n soare, fără încetare a focului, fără soluții reale. Donald Trump a fugit cu ambiții, dar fără acorduri concrete. Citește mai departe...
11:10
FOTO Naomi Campbell a făcut spectacol într-un club de pe litoral. Modelul a mixat pentru prima dată în România # Stiripesurse.ro
Naomi Campbell a fost invită să-și arăta talentul de DJ într-un club de fițe de pe litoral. Mii de tineri s-au înghesuit să o vadă pe cea care a urcat pe podium pentru cele mai mari case de modă din lume.De Sfânta Maria, mii de tineri au dansat și s-au distrat pe litoral. Citește mai departe...
11:00
În timp ce Trump și Putin vorbeau despre pace, Rusia lovea masiv Ucraina cu drone și rachete balistice # Stiripesurse.ro
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian. Citește mai departe...
Acum 4 ore
10:50
Alertă diplomatică: Ambasadorii țărilor UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului ruso-american din Alaska # Stiripesurse.ro
Alertă diplomatică în UE după summit-ul SUA - Rusia privind pacea din Ucraina. Ambasadorii țărilor UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului ruso-american din Alaska, a relatat o sursă TASS. Citește mai departe...
10:50
Internaţionalul francez Kingsley Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo la Al Nassr # Stiripesurse.ro
Internaţionalul francez Kingsley Coman a semnat un contract cu gruparea saudită Al Nassr, unde va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo.El vine de la Bayern Munchen şi va primi un salariu anual de 25 de milioane de euro timp de trei ani. Citește mai departe...
10:40
Breaking - ANM a emis cod portocaliu de caniculă în Banat - Ploile lovesc tare în România # Stiripesurse.ro
ANM a emis cod portocaliu de caniculă în Banat. În alte zone din țară ploi puternice vor lovi, spun meteorologii.Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru perioada 16-18 august avertizări de caniculă și instabilitate atmosferică. Citește mai departe...
10:30
Sâmbătă, un bărbat de 45 de ani a murit în urma unui accident pe Drumul Județean 102 C, în afara orașului Urlați, județul Prahova, potrivit mediafax. Citește mai departe...
10:20
Silviu Predoiu îl urechează pe Nicușor Dan după absența de la Ziua Marinei: E un semnal periculos # Stiripesurse.ro
Fostul șef al SIE Silviu Predoiu îl urechează pe președintele Nicușor Dan după ce șeful statului a absentat de la ceremonia de Ziua Marinei. Predoiu spune că pentru un președinte nu poate exista concediu în zile de o importanță strategică, așa cum e Ziua Marinei. Citește mai departe...
10:20
Un băiețel de 2 ani și-a pierdut viața în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a fost lovit de o mașină în municipiul Sibiu, anunță IPJ Sibiu, potrivit mediafax. Citește mai departe...
10:20
Un bărbat de 33 de ani, care se afla la pescuit pe o baltă din localitatea Buturugeni, şi-a pierdut viaţa, vineri seară, după ce a intrat în apă pentru a se răcori şi nu a mai putut ieşi la mal, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
10:20
Un bărbat în vârstă de 89 de a murit în urma unui incendiu produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Valea Putnei, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
10:10
Jurnaliștii din Ucraina, dezgustați de întâlnirea Trump-Putin: 'Ruşinoasă și inutilă' # Stiripesurse.ro
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea celor doi președinți. "Trump nu a obţinut ceea ce şi-a dorit. Dar Putin? Cu siguranţă a reuşit", scrie sursa citată. Citește mai departe...
10:00
Summit Trump–Putin, eșec total pentru Ucraina și Europa. Reacții ale oficialilor: Scor 1:0 pentru Putin # Stiripesurse.ro
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, prezentată ca o posibilă șansă pentru pace, s-a transformat într-o dezamăgire uriașă pentru Europa și Ucraina. Citește mai departe...
09:40
Îți dau lacrimile: Ce i-a cerut soția Nina lui Ion Iliescu înainte ca acesta să moară la Spitalul SRI # Stiripesurse.ro
Apar noi informații tulburătoare după moartea lui Ion Iliescu. Fostul șef de stat s-a stins la 95 de ani, după ce a făcut cancer pulmonar. Soția lui, Nina, i-a adresat, pe patul de spital o rugăminte sfâșietoare, care arată de fapt cât de mult l-a iubit și cât o durea absența lui. Citește mai departe...
09:20
Retailerul de modă rapidă Shein a înregistrat vânzări de 2,05 miliarde lire sterline (2,77 miliarde dolari) în Marea Britanie în 2024, în creştere cu 32,3% faţă de anul precedent, potrivit unui raport financiar publicat vineri, citat de Reuters. Citește mai departe...
09:10
VIDEO Jaf incredibil - Hoți înarmați cu ciocane și spray de urs au furat două milioane de dolari în nici două minute # Stiripesurse.ro
Jaf incredibil în SUA, unde hoții au dat lovitura în nici două minute. Înarmați cu ciocane și spray de urs făptașii au furat două milioane de dolari în nici două minute. Citește mai departe...
09:10
Tudorel Toader explică ce se va întâmpla cu proiectul privind pensiile magistraților # Stiripesurse.ro
Tudorel Toader este convins că proiectul privind pensiile magistraților va trece fără probleme de Curtea Constituțională. Guvernul își dorește ca modificările să fie adoptate până la 1 octombrie. Citește mai departe...
Acum 6 ore
08:50
Rețeta care a înnebunit Internetul: Castraveți murați în pungă - gata în doar 15 minute! Trucul secret al gospodinelor, dezvăluit # Stiripesurse.ro
Dacă îți plac castraveții murați, dar nu ai răbdare să aștepți zile întregi până sunt gata, există o soluție care îți salvează pofta și timpul: castraveții sărați în pungă. Citește mai departe...
08:50
08:30
Guvernul bulgar a anunţat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi extinsă după invazia din 2022, Citește mai departe...
08:30
Carlos Alcaraz, în semifinale la Cincinnati, după ce a trecut de rusul Andrei Rublev # Stiripesurse.ro
Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat în semifinalele Masters 1000 de la Cincinnati, după ce l-a învins, vineri, pe rusul Andrei Rublev, locul 11 ATP, în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 7-5. Citește mai departe...
08:10
VIDEO Trucuri pe care femeile din generația Z le folosesc pentru a-și găsi soți bogați # Stiripesurse.ro
Criza costului vieții și prețurile imobiliare uriașe par să fi schimbat prioritățile unei părți din tinerele femei de succes. Citește mai departe...
08:10
Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obţinută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formaţiei Vicenza, în Cupa Italiei. Citește mai departe...
07:50
Forțele britanice sunt pregătite să plece în Ucraina: detaliul care va da undă verde oprațiunii # Stiripesurse.ro
Personalul britanic este gata să sosească în Ucraina la doar "câteva zile" după ce Moscova şi Kievul convin să înceteze luptele, a declarat Ministerul britanic al Apărării, relatează sâmbătă dpa, citat de AGERPRES. Citește mai departe...
07:40
Un psiholog a analizat fiecare gest și dezvăluie care este adevăratul sentiment al lui Trump, după discuțiile cu Putin # Stiripesurse.ro
Limbajul corporal, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat pentru Sky News psihologul şi expertul în limbaj non-verbal Peter Citește mai departe...
07:30
Serbia, scena unor violențe de proporții: popularitatea preşedintelui Aleksandar Vucic este puternic zguduită # Stiripesurse.ro
Poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene şi vehicule de control al mulţimii, vineri seara, la Belgrad, pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali care au aruncat cu petarde şi artificii asupra poliţiştilor, într-o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni, Citește mai departe...
07:30
Vânzările de bijuterii în Statele Unite se menţin puternice, chiar dacă presiunile economice afectează consumatorii din Europa şi China # Stiripesurse.ro
Americanii continuă să cheltuie pe bijuterii, în pofida tarifelor şi a încetinirii consumului global. Pandora, brandul danez cunoscut pentru brăţările cu talismane şi bijuteriile din argint, a raportat o creştere de 8% a vânzărilor pe piaţa americană în trimestrul al doilea, în Citește mai departe...
07:10
Guvernul german adoptă o abordare prudentă după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, în Alaska, relatează sâmbătă dpa, potrivit AGERPRES. Citește mai departe...
07:00
Compania Playboy își va reloca sediul central din Los Angeles la Miami Beach, unde plănuiește să deschidă și un nou club cu restaurant și zonă privată pentru membri, inspirată de celebra Playboy Mansion, scrie Mediafax.Playboy Inc. Citește mai departe...
Acum 8 ore
06:50
Donald Trump i-a dus lui Putin o scrisoare de la soția sa, Melania. Ce s-a aflat despre conținutul acesteia # Stiripesurse.ro
Melania Trump, soţia preşedintelui american Donald Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe. Citește mai departe...
06:30
Un bărbat a fost ucis pe o autostradă din California, după ce a fugit de mai mulți agenți ICE # Stiripesurse.ro
Un bărbat a murit joi în Monrovia, California, după ce a fost lovit de un SUV în timp ce încerca să traverseze autostrada, fugind de lângă un magazin Home Depot unde se aflau agenți federali ai imigrației, potrivit AP, citat de Mediafax. Citește mai departe...
06:30
Atenție, utilizatori Android! Aplicația Waze nu va mai funcționa pe anumite telefoane Android — Iată modelele vizate # Stiripesurse.ro
Gigantul american Google nu doar că a ales să păstreze platforma Waze separată de Google Maps, dar o actualizează constant cu funcții noi și îmbunătățiri. Citește mai departe...
06:10
Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri din statul american Alaska, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea Citește mai departe...
06:00
Bursa de criptomonede Gemini raportează pierderi mai mari înaintea listării la Nasdaq # Stiripesurse.ro
Bursa de criptomonede Gemini, fondată de gemenii miliardari Tyler și Cameron Winklevoss, a înregistrat venituri în scădere și pierderi semnificativ mai mari în prima jumătate a lui 2025, potrivit documentelor depuse pentru oferta publică inițială din SUA, scrie Mediafax. Citește mai departe...
05:40
Zelenski primește o lovitură puternică din partea lui Trump: 'Rusia este o mare putere, în timp ce Ucraina nu este' # Stiripesurse.ro
Donald Trump sugerează că Zelenski ar trebui să încheie un acord cu Rusia Potrivit liderului american, Rusia este o mare putere, în timp ce Ucraina nu este, scrie tass.com. Citește mai departe...
05:30
Jurnaliștii Fox News, șocați de lucrurile neobișnuite care s-au întâmplat la declaraţiile de presă din Alaska # Stiripesurse.ro
Printre cei care se străduiesc să înţeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări înainte ca Donald Trump şi Vladimir Putin să plece, se află producătorii şi corespondenţii Fox News, care au promovat această întâlnire Citește mai departe...
05:30
O persoană a fost ucisă, iar una rănită, vineri, într-un atac armat în apropierea unei moschei, la Örebro, în Suedia, care are legături cu violenţe între ganguri, anunţă poliţia suedeză, relatează Euronews, citat de news.ro. Citește mai departe...
