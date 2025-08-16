Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC. El discută acum cu liderii NATO
G4Media, 16 august 2025 09:50
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de
Ucraina afirmă că a bombardat o navă rusă care transporta componente pentru drone la un port de la Marea Caspică # G4Media
Ucraina a anunțat că a efectuat un atac cu dronă pe termen lung asupra unei nave de aprovizionare, care, potrivit Kievului, transporta componente pentru drone
Festivalul Smochinelor 2025 revine la Șvinița în perioada 28–31 august / Concurs pentru titlul de „cea mai bună dulceață și cea mai bună țuică de smochine” # G4Media
Festivalul Smochinelor, o manifestare culturală emblematică pentru zona Clisura Dunării, se desfășoară pentru ediția din 2025 între 28 și 31 august în comuna Șvinița, județul
Andrew Tate, rămas fără avansul de 180.000 de lire pentru un Aston Martin Valhalla, după ce banii au fost confiscați de poliție # G4Media
Andrew Tate, cunoscutul influencer britanic care și-a petrecut o parte din ultimii ani în România, a pierdut suma de 180.000 de lire sterline, bani pe
Un contrast uriaș între întâlnirea lui Trump cu Putin și cea cu Zelenski din Oval Office – oficial ucrainean # G4Media
Oleksandr Merejko, președintele comitetului parlamentar ucrainean pentru afaceri externe, a afirmat pentru BBC că aspectul cel mai izbitor al summitului a fost modul cald în
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând
Compania britanică Bo, cunoscută pentru modelul său electric Model-M, își propune să stabilească un record mondial de viteză cu o versiune extremă a acestuia, denumită
Reacție din Europa după summitul Trump-Putin: „1-0 pentru Putin, nimic pentru Ucraina și Europa” # G4Media
Wolfgang Ischinger, fost preşedinte al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între preşedinţii american şi rus, Donald Trump
Ultima modă printre miliardarii tech naște controverse uriașe / Testarea genetică a embrionilor pentru a crește șansele de a avea copii cu un IQ ridicat # G4Media
În inima Silicon Valley, lideri ai industriei tehnologice investesc sume impresionante pentru a-și maximiza șansele de a avea copii cu un coeficient de inteligență ridicat.
O cabană din Cisnădioara, judeţul Sibiu, a fost distrusă în totalitate de un incendiu, sâmbătă noaptea, anunţă pompierii, care precizează că nu s-au înregistrat victime,
Concediat din cauza câinelui și riscă închisoarea: Un fotbalist din Bundesliga a fost dat afară de club după ce și-ar fi abandonat animalul de companie # G4Media
Moussa Sylla, atacantul de la Schalke 04, se află în mijlocul unei controverse care a captat atenția presei sportive. Fotbalistul este acuzat că și-ar fi
Guvernul german, prudent după summitul Trump–Putin. Londra, în pregătirea desfășurării unei „Forțe Multinaționale Ucraina” # G4Media
Guvernul german a adoptat o atitudine prudentă după summitul dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat la Anchorage, în Alaska, relatează
Escaladare violentă a protestelor din Serbia: poliția a folosit gaze lacrimogene la Belgrad / Valul de proteste durează de nouă luni # G4Media
Poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene şi vehicule de control al mulţimii, vineri seara, la Belgrad, pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali care au aruncat cu
Reuters: Sudanul de Sud și Israelul discută un plan de relocare a palestinienilor din Gaza. Liderii palestinieni resping ideea ca fiind „inacceptabilă” # G4Media
Sudanul de Sud şi Israelul negociază un acord pentru relocarea palestinienilor din Fâşia Gaza, devastată de război, în această ţară africană care are propriile tulburări
Oficiali guvernamentali de rang înalt din Europa de Est au reacționat cu scepticism la declarațiile președintelui rus Vladimir Putin după summitul din Alaska, informează CNN.
Melania Trump i-a scris lui Vladimir Putin despre copiii ucraineni deportați. Scrisoarea, înmânată de Donald Trump la summitul din Alaska # G4Media
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au
Trump evaluează summitul cu Putin la «10 din 10»: „Am abilitatea de a pune capăt războaielor”. Îl îndeamnă pe Zelenski să „facă un acord” # G4Media
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, înregistrat în sala în care tocmai eşuase să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze atacurile
Fox News consideră „cu adevărat uimitor” faptul că, deşi pe teritoriul SUA, Putin a fost cel care a vorbit primul la declaraţiile de presă # G4Media
Printre cei care se străduiesc să înţeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă" de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări înainte
UPDATE Agenția de rating Fitch a menținut ratingul și perspectiva României, într-o decizie publicată vineri noaptea, dar avertizează. Comunicatul integral al Fitch: Fitch Affirms Romania
Trump lansează o campanie de strângere de fonduri în timp ce începe discuțiile cu Putin în Alaska # G4Media
Echipa lui Donald Trump a trimis un e-mail susținătorilor săi, solicitându-le donații, în timp ce acesta poartă discuții cu Vladimir Putin, în Alaska, transmite Sky
Fiul controversatului afacerist moldovean Veaceaslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania, pentru trafic de droguri # G4Media
Egor Platon – fiul controversatului om de afaceri moldovean Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din Republica Moldova – ar fi
În timp ce președintele Donald Trump se pregătește să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska vineri, un sondaj recent realizat de Chicago
O jurnalista rusă, Maria Ponomarenko, condamnată la o lungă pedeapsă cu închisoarea pentru că a criticat atacul rus împotriva Ucrainei, a fost spitalizată în detenţie
Hidroterapia pentru câini: de ce tot mai mulți veterinari o recomandă. Cum poate fi apa cel mai bun medicament pentru câinele tău # G4Media
În ultimii ani, hidroterapia a devenit una dintre cele mai căutate metode de reabilitare fizică pentru câini. Este o terapie cu beneficii demonstrate, utilizată atât în
Un bărbat a fost reţinut de polițiștii din Bistrița, după ce a împuşcat ilegal un căprior. El a fost prins în pădure, în timp ce tranşa animalul # G4Media
Un bărbat din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost reţinut, după ce a împuşcat ilegal un căprior, cu o armă de vânătoare pe care o deţine legal.
VIDEO După 18 ani de paralizie, o femeie își recâștigă vocea cu ajutorul unui implant cerebral cu inteligență artificială # G4Media
O femeie din Canada, paralizată aproape complet după un accident vascular cerebral, a reușit să vorbească din nou după 18 ani, datorită unui implant cerebral
Parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată la Măgura Uroiului / El se află la o înălţime de circa 20 de metri # G4Media
Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, la Măgura Uroiului, judeţul Hunedoara, după o aterizare forţată. El se află la o înălţime de circa
LIVE Trump și Putin au ajuns în Alaska pentru summitul istoric / Întâlnirea începe la ora 22.30 ora României / Marco Rubio și Steve Witkoff din partea americană și Serghei Lavrov și Iuri Ușakov din partea rusă vor participa la discuții # G4Media
Președintele Donald Trump se întâlnește, vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima dată din 2007 când un președinte american îl invită pe
Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintatrapid în ultima perioadă # G4Media
, transmite News.ro.p>Ucraina a recucerit şase sate într-un sector strategic în est, cucerite de către unităţi ruse în ultimele zile într-o avansare extrem de rapidă,
VIDEO Acura a prezentat conceptul pentru noul SUV electric RSX / Debutul va avea loc la prestigiosul eveniment Monterey Car Week # G4Media
Acura va prezenta oficial conceptul noului SUV electric RSX la evenimentul Monterey Car Week, din Statele Unite ale Americii. Noul model electric va fi primul
Donald Trump anunţă tarife pentru semiconductori și oţel şi în următoarele săptămâni: La început va fi o taxă mai mică, pentru a le da şansa să construiască aici, apoi foarte ridicată după o anumită perioadă de timp # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile
Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident feroviar în Danemarca / Trenul de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat # G4Media
O persoană a murit şi mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol şi
Ce înseamnă “superpremium” în hrana pentru animale și cum citești corect eticheta produselor # G4Media
Un animal de companie nu este o jucărie, ci un prieten devotat care merită grijă, respect și hrană de cea mai bună calitate. Alegerea hranei
Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral / Trenurile înregistrează întârzieri de sute de minute # G4Media
Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti – Dunărea, Magistrala 800, se desfăşoară în condiţii de avarie, ca urmare a unui incident produs
Un turist care a fost dat dispărut, vineri, în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului, transmite Agerpres. Potrivit informaţiilor comunicate
O persoană a fost ucisă în atacul armat comis în apropierea unei moschei din Orebro, Suedia # G4Media
O persoană a fost ucisă şi o alta rănită în atacul armat comis vineri în apropierea unei moschei din oraşul suedez Orebro, despre care se
De ce sistemul nostru alimentar defect rămâne un dezastru climatic. „Prăjim planeta doar ca să ne umplem burțile”, spune Michael Grunwald, autorul unei anchete jurnalistice de proporții # G4Media
De ce sistemul nostru alimentar actual reprezintă un dezastru pentru clima planetară și cum putem ieși din această situație sunt întrebările centrale din noua carte
VIDEO Specificațiile pentru noul Google Pixel 10 Fold au fost scurse pe internet, cu câteva zile înainte de lansarea oficială / Baterie de peste 5.000 mAh, ecran de 3.000 de niți și zoom optic 10x # G4Media
Google a prezentat noul lor pliabil, Pixel 10 Fold, în urmă cu câteva zile, urmând ca lansarea oficială să aibă loc pe 20 august, unde
Inteligența artificială creează miliardari într-un ritm record: există deja 498 de unicorni AI, cu o valoare totală de 2.700 de miliarde de dolari # G4Media
Creșterea rapidă a startup-urilor din domeniul AI creează miliardari într-un ritm fără precedent, un fenomen care depășește chiar și era dot-com în ceea ce privește
Putin studiază în drum către Alaska materiale cu privire la Ucraina, tensiuni bilaterale, cooperarea economică şi afaceri globale # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion,
Scriitor, sportiv și director al Festivalului Internațional de Carte Transilvania, Gabriel Bota nu stă pe margine să observe declinul interesului pentru lectură. Își pune cărțile
Scandalul bannerului cu mesajul „Criminali din 1939” la meciul Maccabi Haifa – Rakow: UEFA a deschis proceduri disciplinare împotriva celor două cluburi # G4Media
UEFA anunţă că a deschis proceduri disciplinare împotriva cluburilor Maccabi Haifa şi Rakow Czestochowa, ca urmare a problemelor semnalate la meciul de joi, din turul
Fost consilier județean PSD din Alba, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri europene # G4Media
Un fost consilier județean PSD Alba a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de obținere ilegală de fonduri europene în formă continuată, scrie Alba24.ro. Este vorba
Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliţiei oraşului # G4Media
Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acţiune în justiţie împotriva administraţiei Donald Trump pentru a opri ceea ce a numit
Navalnaia îi cere lui Putin să elibereze opozanţii ruşi şi civilii ucrainenii antirăzboi încarceraţi. Invocă, de asemenea, listele de deţinuți, activiştii şi jurnaliştii ruşi care trebuie eleiberați # G4Media
Văduva defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, îi cere vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să elibereze opozanţii faţă de Războiul din Ucraina încarceraţi în
Cuţite, topoare şi coase, descoperite la doi bărbaţi din Dâmbovița, la un târg tradiţional de organizat de Sfânta Maria, în localitatea Corneşti / Unul dintre ei este minor # G4Media
Un bărbat şi un adolescent care au mers, vineri, la un târgul tradiţional de organizat de Sfânta Maria în localitatea dâmboviţeană Corneşti au dus cu
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace, de Sfânta maria, înaintea summitului Trump-Putin în Alaska # G4Media
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru un sfârşit paşnic al "violenţei tot mai asurzitoare" a războaielor din lume, la o slujbă de Sfânta
În ziua întâlnirii lui Trump cu Putin, loviturile ruse în Ucraina continuă / Zelenski: În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și acest lucru spune multe # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski arată că în ziua negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, „rușii continuă să ucidă", relatează Sky News. Zelenski afirmă pe
ANALIZĂ Un document intern al Meta detaliază practici imorale ale chatboților AI / Au permis creatorilor să „angajeze un copil în conversații romantice sau senzuale” – Reuters # G4Media
Un document intern al Meta Platforms, deținută de Mark Zuckerberg, detaliază politicile privind comportamentul chatboților companiei, care sunt îndoielnice pe puțin. Conform unei analize Reuters, chatbotul
