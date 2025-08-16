Scandal pe Wikipedia / Un compozitor cvasinecunoscut, în centrul celei mai mari operațiuni de autopromovare din istoria platformei
G4Media, 16 august 2025 11:50
Un voluntar dedicat Wikipedia a descoperit ceea ce ar putea fi „cea mai mare operațiune de autopromovare din istoria site-ului”, care a implicat peste un... G4Media.ro.
Acum 5 minute
12:00
Vacanța la all-inclusive se termină cu kilograme în plus/ Iată ce spun nutriționiștii că ar alege ei de mâncare în astfel de restaurante # G4Media
„Efectul bufet sau all inclusive” este numele dat de nutriționiști tendinței de a mânca mai mult decât avem nevoie doar pentru că avem la dispoziție... G4Media.ro.
12:00
Ziua Internațională a Animalelor fără Adăpost: O zi în care empatia salvează vieți. Fii supereroul de care au nevoie # G4Media
În fiecare an, în a treia sâmbătă din august, iubitori de animale din întreaga lume se unesc pentru a marca Ziua Internațională a Animalelor fără... G4Media.ro.
Acum 10 minute
11:50
Reacţii internaţionale după summitul Trump–Putin din Alaska: „Niciun progres în privinţa păcii din Ucraina” # G4Media
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care nu a adus... G4Media.ro.
11:50
Acum 30 minute
11:40
Autoturisme estimate la 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, descoperite în Portul Constanţa pe o navă maritimă cu destinația Georgia # G4Media
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi... G4Media.ro.
11:30
Numărul beneficiarilor de pensii speciale a ajuns la 11.710 în iulie, în creştere faţă de luna anterioară / Cei mai mulţi beneficiari provin din rândul magistraţilor / 25.283 lei, cea mai mare pensie medie de serviciu # G4Media
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în iulie 2025, de 11.710 persoane, în creştere cu 25 persoane comparativ cu luna anterioară, din care... G4Media.ro.
Acum o oră
11:20
Scăderi pe bursele europene pentru companiile implicate în integrarea AI, după lansarea unor modele avansate # G4Media
Acțiunile unor companii europene din domeniul software și al serviciilor IT au înregistrat scăderi accentuate în ultima lună, pe fondul lansării unor modele de inteligență... G4Media.ro.
11:10
Economiști laureați ai Premiului Nobel îl îndeamnă pe Netanyahu să oprească foametea în creștere din Gaza # G4Media
Zeci de economiști americani și europeni, inclusiv 10 laureați ai Premiului Nobel, îi cer lui Benjamin Netanyahu să atenueze criza umanitară din Gaza, avertizând că... G4Media.ro.
11:10
Chongqing, orașul „cyberpunk” din China care te lasă cu gura căscată, se află pe mai multe niveluri și este vedetă în mediul online # G4Media
Când a vizitat pentru prima dată Chongqing, în noiembrie anul trecut, creatorul de conținut Joshua Guvi era îngrijorat că orașul pe care îl văzuse pe... G4Media.ro.
11:10
BREAKING Zelenski anunță că merge la Washington pentru discuţii cu Donald Trump, după summitul din Alaska cu Vladimir Putin # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că intenţionează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după... G4Media.ro.
11:10
FC Barcelona a anunţat, vineri, într-un comunicat de presă, că i-a prelungit contractul fundaşului francez Jules Koundé până în iunie 2030, transmite News.ro. Fundaşul dreapta... G4Media.ro.
11:00
The Guardian titrează: Iubire într-un climat rece. Putin îl vrăjește pe Trump în Alaska cu discuții despre alegeri trucate și o vizită la Moscova # G4Media
Pentru cei care se temeau că summitul privind Ucraina ar putea semăna cu politica de conciliere a lui Chamberlain față de Hitler în 1938, realitatea... G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:50
Un studiu anunțat pe 7 august 2025 și acceptat pentru publicare în The Astrophysical Journal Letters a dezvăluit potențiala descoperire a unei gigante gazoase de dimensiunea lui... G4Media.ro.
10:40
Cod portocaliu de caniculă în vestul ţării. Bucureştiul şi alte 21 de judeţe, sub Cod galben # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 16 judeţe şi municipiul... G4Media.ro.
10:30
Carlos Alcaraz își continuă seria bună și este în semifinale la Cincinnati după victoria cu Rublev # G4Media
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) l-a învins, vineri, pe sportivul rus Andrei Rublev (locul 11 ATP) și s-a calificat în semifinalele turneului de... G4Media.ro.
10:20
Oamenii cu personalități sensibile sunt mai predispuși să sufere probleme de sănătate mintală # G4Media
O nouă cercetare, condusă de Queen Mary University și publicată în jurnalul Clinical Psychological Science (SAGE), a dezvăluit că persoanele cu un nivel ridicat de... G4Media.ro.
10:10
Ce dietă trebuie să urmeze animalele de companie diagnosticate cu diabet: Tipuri de hrană recomandate, alimente de evitat și frecvența meselor # G4Media
Diabetul la animalele de companie este o afecțiune tot mai frecvent diagnosticată, în special în rândul câinilor și pisicilor de apartament. Stilul de viață sedentar și... G4Media.ro.
10:00
Ucraina afirmă că a bombardat o navă rusă care transporta componente pentru drone la un port de la Marea Caspică # G4Media
Ucraina a anunțat că a efectuat un atac cu dronă pe termen lung asupra unei nave de aprovizionare, care, potrivit Kievului, transporta componente pentru drone... G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:50
Festivalul Smochinelor 2025 revine la Șvinița în perioada 28–31 august / Concurs pentru titlul de „cea mai bună dulceață și cea mai bună țuică de smochine” # G4Media
Festivalul Smochinelor, o manifestare culturală emblematică pentru zona Clisura Dunării, se desfășoară pentru ediția din 2025 între 28 și 31 august în comuna Șvinița, județul... G4Media.ro.
09:50
Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC. El discută acum cu liderii NATO # G4Media
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de... G4Media.ro.
09:50
Andrew Tate, rămas fără avansul de 180.000 de lire pentru un Aston Martin Valhalla, după ce banii au fost confiscați de poliție # G4Media
Andrew Tate, cunoscutul influencer britanic care și-a petrecut o parte din ultimii ani în România, a pierdut suma de 180.000 de lire sterline, bani pe... G4Media.ro.
09:20
Un contrast uriaș între întâlnirea lui Trump cu Putin și cea cu Zelenski din Oval Office – oficial ucrainean # G4Media
Oleksandr Merejko, președintele comitetului parlamentar ucrainean pentru afaceri externe, a afirmat pentru BBC că aspectul cel mai izbitor al summitului a fost modul cald în... G4Media.ro.
09:00
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând... G4Media.ro.
08:50
Compania britanică Bo, cunoscută pentru modelul său electric Model-M, își propune să stabilească un record mondial de viteză cu o versiune extremă a acestuia, denumită... G4Media.ro.
08:50
Reacție din Europa după summitul Trump-Putin: „1-0 pentru Putin, nimic pentru Ucraina și Europa” # G4Media
Wolfgang Ischinger, fost preşedinte al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între preşedinţii american şi rus, Donald Trump... G4Media.ro.
08:50
Ultima modă printre miliardarii tech naște controverse uriașe / Testarea genetică a embrionilor pentru a crește șansele de a avea copii cu un IQ ridicat # G4Media
În inima Silicon Valley, lideri ai industriei tehnologice investesc sume impresionante pentru a-și maximiza șansele de a avea copii cu un coeficient de inteligență ridicat.... G4Media.ro.
08:40
08:30
O cabană din Cisnădioara, judeţul Sibiu, a fost distrusă în totalitate de un incendiu, sâmbătă noaptea, anunţă pompierii, care precizează că nu s-au înregistrat victime,... G4Media.ro.
08:00
Concediat din cauza câinelui și riscă închisoarea: Un fotbalist din Bundesliga a fost dat afară de club după ce și-ar fi abandonat animalul de companie # G4Media
Moussa Sylla, atacantul de la Schalke 04, se află în mijlocul unei controverse care a captat atenția presei sportive. Fotbalistul este acuzat că și-ar fi... G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:40
Guvernul german, prudent după summitul Trump–Putin. Londra, în pregătirea desfășurării unei „Forțe Multinaționale Ucraina” # G4Media
Guvernul german a adoptat o atitudine prudentă după summitul dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat la Anchorage, în Alaska, relatează... G4Media.ro.
07:30
Escaladare violentă a protestelor din Serbia: poliția a folosit gaze lacrimogene la Belgrad / Valul de proteste durează de nouă luni # G4Media
Poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene şi vehicule de control al mulţimii, vineri seara, la Belgrad, pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali care au aruncat cu... G4Media.ro.
07:20
Reuters: Sudanul de Sud și Israelul discută un plan de relocare a palestinienilor din Gaza. Liderii palestinieni resping ideea ca fiind „inacceptabilă” # G4Media
Sudanul de Sud şi Israelul negociază un acord pentru relocarea palestinienilor din Fâşia Gaza, devastată de război, în această ţară africană care are propriile tulburări... G4Media.ro.
06:50
Oficiali guvernamentali de rang înalt din Europa de Est au reacționat cu scepticism la declarațiile președintelui rus Vladimir Putin după summitul din Alaska, informează CNN.... G4Media.ro.
06:40
Melania Trump i-a scris lui Vladimir Putin despre copiii ucraineni deportați. Scrisoarea, înmânată de Donald Trump la summitul din Alaska # G4Media
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au... G4Media.ro.
06:20
Trump evaluează summitul cu Putin la «10 din 10»: „Am abilitatea de a pune capăt războaielor”. Îl îndeamnă pe Zelenski să „facă un acord” # G4Media
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, înregistrat în sala în care tocmai eşuase să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze atacurile... G4Media.ro.
Acum 12 ore
03:50
Fox News consideră „cu adevărat uimitor” faptul că, deşi pe teritoriul SUA, Putin a fost cel care a vorbit primul la declaraţiile de presă # G4Media
Printre cei care se străduiesc să înţeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări înainte... G4Media.ro.
00:10
UPDATE Agenția de rating Fitch a menținut ratingul și perspectiva României, într-o decizie publicată vineri noaptea, dar avertizează. Comunicatul integral al Fitch: Fitch Affirms Romania... G4Media.ro.
15 august 2025
23:30
Trump lansează o campanie de strângere de fonduri în timp ce începe discuțiile cu Putin în Alaska # G4Media
Echipa lui Donald Trump a trimis un e-mail susținătorilor săi, solicitându-le donații, în timp ce acesta poartă discuții cu Vladimir Putin, în Alaska, transmite Sky... G4Media.ro.
23:20
Fiul controversatului afacerist moldovean Veaceaslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania, pentru trafic de droguri # G4Media
Egor Platon – fiul controversatului om de afaceri moldovean Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din Republica Moldova – ar fi... G4Media.ro.
23:20
În timp ce președintele Donald Trump se pregătește să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska vineri, un sondaj recent realizat de Chicago... G4Media.ro.
23:10
O jurnalista rusă, Maria Ponomarenko, condamnată la o lungă pedeapsă cu închisoarea pentru că a criticat atacul rus împotriva Ucrainei, a fost spitalizată în detenţie... G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:50
Hidroterapia pentru câini: de ce tot mai mulți veterinari o recomandă. Cum poate fi apa cel mai bun medicament pentru câinele tău # G4Media
În ultimii ani, hidroterapia a devenit una dintre cele mai căutate metode de reabilitare fizică pentru câini. Este o terapie cu beneficii demonstrate, utilizată atât în... G4Media.ro.
22:50
Un bărbat a fost reţinut de polițiștii din Bistrița, după ce a împuşcat ilegal un căprior. El a fost prins în pădure, în timp ce tranşa animalul # G4Media
Un bărbat din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost reţinut, după ce a împuşcat ilegal un căprior, cu o armă de vânătoare pe care o deţine legal.... G4Media.ro.
22:20
VIDEO După 18 ani de paralizie, o femeie își recâștigă vocea cu ajutorul unui implant cerebral cu inteligență artificială # G4Media
O femeie din Canada, paralizată aproape complet după un accident vascular cerebral, a reușit să vorbească din nou după 18 ani, datorită unui implant cerebral... G4Media.ro.
22:20
Parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată la Măgura Uroiului / El se află la o înălţime de circa 20 de metri # G4Media
Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, la Măgura Uroiului, judeţul Hunedoara, după o aterizare forţată. El se află la o înălţime de circa... G4Media.ro.
22:10
LIVE Trump și Putin au ajuns în Alaska pentru summitul istoric / Întâlnirea începe la ora 22.30 ora României / Marco Rubio și Steve Witkoff din partea americană și Serghei Lavrov și Iuri Ușakov din partea rusă vor participa la discuții # G4Media
Președintele Donald Trump se întâlnește, vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima dată din 2007 când un președinte american îl invită pe... G4Media.ro.
22:00
Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintatrapid în ultima perioadă # G4Media
, transmite News.ro.p>Ucraina a recucerit şase sate într-un sector strategic în est, cucerite de către unităţi ruse în ultimele zile într-o avansare extrem de rapidă,... G4Media.ro.
21:40
VIDEO Acura a prezentat conceptul pentru noul SUV electric RSX / Debutul va avea loc la prestigiosul eveniment Monterey Car Week # G4Media
Acura va prezenta oficial conceptul noului SUV electric RSX la evenimentul Monterey Car Week, din Statele Unite ale Americii. Noul model electric va fi primul... G4Media.ro.
21:30
Donald Trump anunţă tarife pentru semiconductori și oţel şi în următoarele săptămâni: La început va fi o taxă mai mică, pentru a le da şansa să construiască aici, apoi foarte ridicată după o anumită perioadă de timp # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile... G4Media.ro.
21:20
Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident feroviar în Danemarca / Trenul de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat # G4Media
O persoană a murit şi mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol şi... G4Media.ro.
