Viktor Orban exultă după discuțiile dintre Trump și Putin: Asta e istorie! Lumea e un loc mai sigur!
Stiripesurse.ro, 16 august 2025 16:00
Cea mai importantă întâlnire politică a acestui an continuă să nască reacții. După negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind pacea din Ucraina, Orban spune că lumea e un loc mai sigur. Citește mai departe...
Acum 5 minute
16:10
Luis Enrique a declarat sâmbătă că obiectivul său în acest sezon este să "continue să facă istorie" şi să câştige pentru a doua oară Liga Campionilor, după succesul din sezonul trecut, primul pentru clubul francez în cea mai importantă competiţie Citește mai departe...
16:10
În perioada 4-10 august, polițiștii rutieri au reținut aproximativ 2.300 de permis pentru viteză, în cadrul acțiunii derulate sub coordonarea ROADPOL, anunță IGPR, potrivit mediafax.Conform comunicatului emis de IGPR, au fost reținute 2. Citește mai departe...
16:10
Poliția Română taie fața ANAF: Mii de dosare penale au fost deschise pentru evaziune fiscală # Stiripesurse.ro
Poliția Română taie fața ANAF și rezolvă caz după caz de evaziune fiscală. Asta în condițiile în care România are un deficit uriaș și probleme cu colectarea taxelor la stat. Citește mai departe...
16:10
Mii de dosare penale, deschise în acest an de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice - Aproape 14.000 visează evaziunea fiscală # Stiripesurse.ro
Poliţia Română a deschis, anul acesta mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la fraude în domeniul achiziţiilor publice până la contrabandă. Citește mai departe...
16:10
Sute de turişti şi localnici au asistat, sâmbătă, în Piaţa Cetăţii din Alba Iulia, la ceremonia oficială de deschidere a Festivalului Roman Apulum - Ad Portas!, ajuns la cea de-a XII-a ediţie, la care participă peste 300 de reenactori din Bulgaria, Croaţia, Serbia, Malta şi Citește mai departe...
16:00
16:00
Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva, potrivit news. Citește mai departe...
16:00
Un bărbat din comuna Predești, județul Dolj, și-a pierdut viața, vineri, după ce a căzut într-un bazin din curtea locuinței sale, anunță IPJ Dolj, potrivit mediafax. Citește mai departe...
16:00
O firmă din Hunedoara este cercetată penal după ce polițiștii au găsit mii de litri de deșeuri periculoase stocate fără respectarea legii, anunță IPJ Hunedoara, potrivit mediafax. Citește mai departe...
16:00
Gigi Becali anunță un nou transfer, după ce vedeta care a sosit în această vară l-a dezamăgit # Stiripesurse.ro
Gigi Becali este pregătit să mi aducă un atacant. Asta după ce Denis Alibec a fost urmărit de ghinion după sosirea la FCSB. S-a accidentat la începutul sezonului și nu a jucat decât 97 de minute, în care nu a avut niciun șut pe portă. Citește mai departe...
Acum 30 minute
15:40
Galatasaray, ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la Manchester City ar facilita venirea lui Donnarumma # Stiripesurse.ro
Galatasaray a făcut o ofertă iniţială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato. Citește mai departe...
15:40
Fiica unui fost internațional a dat lovitura în afaceri. Ar putea să devină una dintre cele mai bogate femei din România # Stiripesurse.ro
Fiica lui Adrian Ilie este implicată într-o afacere de sute de milioane de euro. Milana Ilie (24 de ani) se pare că deține 25% dintr-o afacere în care este parte și un holding din Turcia.Compania va realiza unul dintre cele mai importante parcuri eoliene din România. Citește mai departe...
Acum o oră
15:20
Anunț direct din Parlamentul European, după întâlnirea Putin - Trump: România are patru puncte de interes # Stiripesurse.ro
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin vor afecta și viitorul României. Este avertismentul de ultimă oră care vine din Parlamentul European. Citește mai departe...
15:10
Remus Pricopie îi 'urechează' pe cei care comentează evenimentele importante interne și externe: Graba de a comenta poate fi mai periculoasă decât tăcerea # Stiripesurse.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, atrage atenția asupra valului de opinii exprimate „la cald” în spațiul public, de la prezența primarului Nicușor Dan la Ziua Marinei până la concluziile întâlnirii Trump–Putin din Alaska. Citește mai departe...
Acum 2 ore
15:00
S-a emis cod de inundații majore în România, după zile întregi în care canicula și-a făcut de cap. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din 15 bazine hidrografice, pe raza a 29 de judeţe, valabilă de Citește mai departe...
15:00
Anchetă deschisă în Anglia, după ce Semenyo a fost ţinta insultelor rasiste la meciul cu Liverpool # Stiripesurse.ro
Premier League a anunţat că a deschis o anchetă, după ce meciul Liverpool-Bournemouth, scor 4-2, a fost suspendat temporar deoarece au fost făcute remarci rasiste la adresa atacantului ghanez Antoine Semenyo. Citește mai departe...
14:50
Ministrul de Externe, prima reacție după întâlnirea Trump - Putin: 'România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace' # Stiripesurse.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu a postat un mesaj pe X după întâlnirea celor doi lideri din Alaska. Aceast spune că România va continua să fie "parte activă în efortul pentru pace și securitate" și crede că summitul a fost "un prim pas spre deblocarea Citește mai departe...
14:40
VIDEO Maria Zaharova ia presa Occidentală la țintă, după vizita lui Putin în SUA: E nebunie completă # Stiripesurse.ro
Rusia exultă după ani de zile de jigniri și acuze primite. Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie. Citește mai departe...
14:30
Premierul Ilie Bolojan nu ar avea specializarea necesară funcțiilor înalte în stat. Ce îi lipsește din CV(presa) # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan nu figurează în CV-ul său cu absolvirea unui program de formare specializată necesar pentru ocuparea unei funcții publice la nivel înalt, organizat de Institutul Național de Administrație (INA). Citește mai departe...
14:20
Breaking - Decizie fulger la Consiliul European: Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului european al Ucrainei # Stiripesurse.ro
Consiliul European dă un semnal major după întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump privind pacea din Ucraina. Consiliul transmite că Rusia nu poate decide viitorul Ucrainei sau relația acesteia cu Uniunea Europeană. Citește mai departe...
Acum 4 ore
14:00
Andrei Caramitru, concluzie după întâlnirea Trump - Putin: 'Pericolul pentru noi e unul singur - prostia' # Stiripesurse.ro
Andrei Caramitru a postat un mesaj amplu mesaj după întâlnirea din Alaska. Analistul spune că este nomal ca Trump să-l cheme acum pe Zelenski la Casa Albă și că "e penibil că Europa nu se poate auto-apara. Citește mai departe...
13:40
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) va pleca din pole position la Grand Prix-ul Austriei la MotoGP, conform rezultatelor de sâmbătă, din calificări.Pentru pilotul italian este primul pole position obşinut după cel din India, în 2023, şi primul cu Aprilia. Citește mai departe...
13:30
Arne Slot, după Liverpool - Bournemouth: Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota # Stiripesurse.ro
Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul lăsat în echipa sa de moartea tragică a lui Diogo Jota. Citește mai departe...
13:30
Tehnologia care decodează gândurile și le transformă în cuvinte: Salvare pentru pacienți sau pericol pentru intimitate # Stiripesurse.ro
Oamenii de ştiinţă au reuşit să facă un pas surprinzător în direcţia decodării gândurilor, demonstrând că un computer conectat la electrozi implantaţi în creier poate interpreta nu doar cuvintele rostite sau pe cele pe care o persoană încearcă să le rostească, ci şi pe cele Citește mai departe...
13:20
OFICIAL Ce spune Trump de întâlnirea cu Putin: 'Trebuie un Acord de pace și nu doar un armistițiu!' # Stiripesurse.ro
Donald Trump anunță noi discuții cu Putin în cazul în care întâlnirea cu Zelenski va „decurge bine”. În mesajul postat președintele american spune că Volodimir Zelenski, îl va vizita în Biroul Oval luni după-amiază. Citește mai departe...
13:00
Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare - În prezent, avem deschise 28 de şantiere # Stiripesurse.ro
Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă că va fi dat în exploatare un nou tronson de 500 m cde onductă magistrală de termoficare, parte din Magistrala II SUD, care asigură distribuţia apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviaţiei. Citește mai departe...
13:00
Polițiștii de frontieră din Calafat au depistat zece cetățeni străini fără documente valabile ascunși într-un microbuz care circula din Bulgaria spre Italia, potrivit mediafax.. Citește mai departe...
13:00
Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru 25 de județe, valabilă pe parcursul zilei de duminică și o nouă atenționare pentru 17 județe, care va intra în vigoare duminică seara și va ține până luni dimineața. Citește mai departe...
12:50
Ministrul Oana Țoiu salută invitația lui Trump către Zelenski pentru o întâlnire la Washington # Stiripesurse.ro
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a reacționat pe X la evoluția discuțiilor privind oprirea Războiului din Ucraina. Țoiu a salutat invitația invitația președintelui Donald Trump către Zelenski pentru o întâlnire la Washington, scrie Mediafax. Citește mai departe...
12:50
Autoturisme estimate la o valoare de 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, descoperite în Portul Constanţa # Stiripesurse.ro
Trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi Norvegia, evaluate 165.000 de euro, au fost găsite în Portul Constanţa. Citește mai departe...
12:50
Al doilea contingent format din 40 de pompieri români a ajuns în Grecia anunță IGSU # Stiripesurse.ro
Al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns sâmbătă în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au participat la acţiunile de stingere a incendiilor li de monitorizare în zone zituate în estul Atenei, potrivit news.ro”Astăzi, 16 august a.c. Citește mai departe...
12:50
AI ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de laringe doar analizând vocea pacienţilor # Stiripesurse.ro
Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale corzilor vocale. Citește mai departe...
12:40
Dezvăluiri - Ministrul Dragoș Pîslaru s-a plimbat și cazat de mii de euro din bani publici, deși are casă la Bruxells # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Dragoș Pîslaru, s-a plimbat de mii de euro în 2025. Deși premierul Ilie Bolojan a declarat că interzice sau reduce deplasările pe bani publici, Pîslaru nu a avut de ales și a plecat de mai multe ori la Bruxelles. România și-a renegociat recent PNRR. Citește mai departe...
12:30
Au dat lovitura cu hanoracele cu 'URSS'. Stoc epuizat după ce imaginile cu Lavrov în Alaska au devenit virale # Stiripesurse.ro
Serghei Lavrov i-a surpins pe toți când a apărut la summitul din Alaska cu un pulover pe care scria mare, la mijloc, „CCCP”, acronimul chirilic pentru „URSS”. Citește mai departe...
12:10
Fost membru CSM, după ce Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei: E o lipsă de respect față de haina militară și de istoria militară # Stiripesurse.ro
Fostul judecator și fost membru CSM, Toni Neacșu, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan după ce acesta a lipsit de la Ziua Marinei, fiind în concediu, după cum a transmis ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. „Este regretabil faptul că președintele nu a fost. Citește mai departe...
Acum 6 ore
12:00
Ucrainenii îl iau peste picior pe Trump pentru primirea fastuoasă oferită lui Putin: 'Soldați americani în genunchi în fața avionului lui Putin' # Stiripesurse.ro
Mustafa Nayyem, un jurnalist ucrainean devenit politician, a postat o imagine cu soldați americani îngenuncheați pentru a asigura covorul roșu așezat lângă avionului lui Putin înainte ca președintele rus să iasă, cu descrierea: „Make Kneeling Great Again” (Faceți îngenuncherea Citește mai departe...
12:00
Donald Trump i-a sunat rapid pe Zelenski și pe liderii NATO după discuțiile cu Vladimir Putin # Stiripesurse.ro
Președintele SUA a dat mai multe telefoane după discuțiile cu liderul rus Vladimir Putin. Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Citește mai departe...
11:40
Un campion olimpic a decis să-și vândă mașina primită de la Ion Țiriac. Câți bani speră să obțină # Stiripesurse.ro
Ion Țiriac le-a oferit medaliaților de la Jocurile Olimpice de la Paris câte un automobil. Unii au ales să nu îl folosească, în timp ce Andrei Cornea, campion olimpic la canotaj, a scos mașina la vânzare pe un site de specialitate. Citește mai departe...
11:30
După summitul-dezamăgire Trump–Putin, Zelenski își ia inima în dinți: Luni sunt la Washington! # Stiripesurse.ro
Summitul din Alaska a lăsat pe toată lumea cu ochii-n soare, fără încetare a focului, fără soluții reale. Donald Trump a fugit cu ambiții, dar fără acorduri concrete. Citește mai departe...
11:10
FOTO Naomi Campbell a făcut spectacol într-un club de pe litoral. Modelul a mixat pentru prima dată în România # Stiripesurse.ro
Naomi Campbell a fost invită să-și arăta talentul de DJ într-un club de fițe de pe litoral. Mii de tineri s-au înghesuit să o vadă pe cea care a urcat pe podium pentru cele mai mari case de modă din lume.De Sfânta Maria, mii de tineri au dansat și s-au distrat pe litoral. Citește mai departe...
11:00
În timp ce Trump și Putin vorbeau despre pace, Rusia lovea masiv Ucraina cu drone și rachete balistice # Stiripesurse.ro
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian. Citește mai departe...
10:50
Alertă diplomatică: Ambasadorii țărilor UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului ruso-american din Alaska # Stiripesurse.ro
Alertă diplomatică în UE după summit-ul SUA - Rusia privind pacea din Ucraina. Ambasadorii țărilor UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului ruso-american din Alaska, a relatat o sursă TASS. Citește mai departe...
10:50
Internaţionalul francez Kingsley Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo la Al Nassr # Stiripesurse.ro
Internaţionalul francez Kingsley Coman a semnat un contract cu gruparea saudită Al Nassr, unde va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo.El vine de la Bayern Munchen şi va primi un salariu anual de 25 de milioane de euro timp de trei ani. Citește mai departe...
10:40
Breaking - ANM a emis cod portocaliu de caniculă în Banat - Ploile lovesc tare în România # Stiripesurse.ro
ANM a emis cod portocaliu de caniculă în Banat. În alte zone din țară ploi puternice vor lovi, spun meteorologii.Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru perioada 16-18 august avertizări de caniculă și instabilitate atmosferică. Citește mai departe...
10:30
Sâmbătă, un bărbat de 45 de ani a murit în urma unui accident pe Drumul Județean 102 C, în afara orașului Urlați, județul Prahova, potrivit mediafax. Citește mai departe...
10:20
Silviu Predoiu îl urechează pe Nicușor Dan după absența de la Ziua Marinei: E un semnal periculos # Stiripesurse.ro
Fostul șef al SIE Silviu Predoiu îl urechează pe președintele Nicușor Dan după ce șeful statului a absentat de la ceremonia de Ziua Marinei. Predoiu spune că pentru un președinte nu poate exista concediu în zile de o importanță strategică, așa cum e Ziua Marinei. Citește mai departe...
10:20
Un băiețel de 2 ani și-a pierdut viața în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a fost lovit de o mașină în municipiul Sibiu, anunță IPJ Sibiu, potrivit mediafax. Citește mai departe...
10:20
Un bărbat de 33 de ani, care se afla la pescuit pe o baltă din localitatea Buturugeni, şi-a pierdut viaţa, vineri seară, după ce a intrat în apă pentru a se răcori şi nu a mai putut ieşi la mal, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
10:20
Un bărbat în vârstă de 89 de a murit în urma unui incendiu produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Valea Putnei, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
10:10
Jurnaliștii din Ucraina, dezgustați de întâlnirea Trump-Putin: 'Ruşinoasă și inutilă' # Stiripesurse.ro
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea celor doi președinți. "Trump nu a obţinut ceea ce şi-a dorit. Dar Putin? Cu siguranţă a reuşit", scrie sursa citată. Citește mai departe...
