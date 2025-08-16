Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar – corespondent The Economist, citând surse anonime
G4Media, 16 august 2025 14:30
Un corespondent al publicației The Economist a aflat din surse că liderii Rusiei și ai SUA ar fi ajuns la un acord preliminar privind un... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
14:30
Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar – corespondent The Economist, citând surse anonime # G4Media
Un corespondent al publicației The Economist a aflat din surse că liderii Rusiei și ai SUA ar fi ajuns la un acord preliminar privind un... G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:20
Inevitabilul Ronnie O’Sullivan – „The Rocket” a realizat două break-uri de 147 într-o semifinală uimitoare la Saudi Arabia Masters / Premiul pe care îl primește pentru acest record # G4Media
Ronnie O’Sullivan a reușit două break-uri de 147 în victoria sa cu 6-3 din semifinala Saudi Arabia Masters împotriva lui Chris Wakelin, încasând un bonus... G4Media.ro.
14:20
Declarație comună a liderilor Merz, Marcon, Starmer și Meloni, după discuţiile Trump–Putin în care cer un summit trilateral cu sprijin european # G4Media
Mai mulţi lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declaraţie comună, că vor continua să sprijine Ucraina şi să menţină presiunea asupra Rusiei până la încheierea... G4Media.ro.
14:10
Medvedev: Trump se abţine, deocamdată, de la intensificarea presiunilor asupra Rusiei, după summitul din Alaska # G4Media
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din... G4Media.ro.
14:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea ”presiunii” asupra Rusiei atât timp cât ”nu se ajunge la o pace solidă şi de... G4Media.ro.
14:10
VIDEO | Protest în Canada: Activiștii cer închiderea unei clinici care efectua cercetări neautorizate pe câini # G4Media
În această săptămână, peste 100 de persoane s-au adunat în fața Spitalului St. Joseph din Londra, Ontario, Canada, pentru a protesta împotriva cercetărilor neautorizate pe... G4Media.ro.
14:10
Cu perdeaua sa verde de grădini suspendate, clădirea „Planeta” este unul dintre cele mai recognoscibile imobile de birouri din Barcelona. La începutul acestei veri, ea... G4Media.ro.
14:10
Mii de dosare penale, deschise în șapte luni din 2025 de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice. Aproape 14.000 vizează evaziunea fiscală/ Sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei/ Peste 6.600 de persoane, cercetate # G4Media
Poliţia Română a deschis, anul acesta mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la... G4Media.ro.
Acum o oră
13:50
Inteligența artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de laringe doar analizând vocea pacienţilor # G4Media
Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale... G4Media.ro.
13:50
Știri fără Bullshit Ep. 58: Litoral blocat, record la 400m garduri și tineri conectați 6h/zi # G4Media
Bine ai revenit la Știri fără Bullshit 58, ediția în care litoralul devine un furnicar, tinerii rămân lipiți de ecrane, iar o româncă doboară un... G4Media.ro.
13:40
Un grup de studenți la inginerie din Columbia Britanică, Canada, a realizat un proiect inedit: un model Harley-Davidson Softail echipat cu un motor diesel provenit... G4Media.ro.
13:40
Grace Chambers, în vârstă de 97 de ani, a devenit cea mai în vârstă Parkrunner din Europa care a atins pragul de 250 de alergări.... G4Media.ro.
13:40
Ministra română de externe: Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni/ România va continua să fie o parte a efortului de pace # G4Media
Ministrul de Externe Oana Ţoiu apreciază că dialogul Putin – Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina... G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:30
Studenții Universității de Vest din Timișoara (UVT), împreună cu ANOSR, transformă arta în protest. În 18 august, în cadrul campaniei EDU-CUT, ei organizează două manifeste... G4Media.ro.
13:30
Marco Bezzecchi, pole position pentru Marele Premiu al Austriei / Este primul pole pentru italian din 2023 / Marc Marquez a căzut # G4Media
În timp ce Marc Márquez (Ducati) a căzut în calificări, Marco Bezzecchi (Aprilia) a trecut prin Q1 pentru a obține pole position-ul GP-ului Austriei, sâmbătă.... G4Media.ro.
13:10
Peste 300 de persoane au murit în nord-vestul Pakistanului după două zile de ploi torențiale și inundații, au declarat sâmbătă oficialii locali, potrivit Reuters. Aceștia... G4Media.ro.
13:10
VIDEO Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4, depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale / A rămas fără permis de conducere 120 de zile # G4Media
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele... G4Media.ro.
13:00
Secretarul Trezoreriei SUA, declarație tulburătoare: Vom direcționa aliații să-și investească fondurile în companii și industrii americane / Operațiunea, „în cea mai mare parte la discreția președintelui” Trump # G4Media
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat la Fox Business că Statele Unite vor trata acum fondurile aliaților săi ca pe un fel de fond... G4Media.ro.
12:50
YouTube folosește inteligența artificială pentru a depista copiii care se dau drept adulți # G4Media
YouTube a început să folosească inteligența artificială pentru a identifica utilizatorii minori care se prezintă drept adulți pe platforma de partajare video, ca răspuns la... G4Media.ro.
12:50
Joan Garcia și Marcus Rashford, înregistrați chiar înainte de deplasarea Barcelonei la Mallorca din prima etapă a LaLiga # G4Media
Conducerea celor de la FC Barcelona a reușit să-i înregistreze pe portarul Joan Garcia și pe atacantul Marcus Rashford, reușită confirmată de prezența celor doi... G4Media.ro.
12:50
Reabilitare infrastructură de termoficare din București: 500 m sunt dați în exploatare în zona Bucur Obor / S-au înlocuit 3 din 9 km pe Magistrala II Sud # G4Media
Un nou tronson de 500 de metri de conductă magistrală de termoficare este dat în exploatare în Bucureşti, în zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor... G4Media.ro.
12:40
De ce tulburările de somn se înrăutățesc în weekend: specialiștii vorbesc despre „apneea socială” # G4Media
Să te distrezi în weekend poate fi o cauză binecunoscută a mahmurelii, dar cercetătorii spun că poate agrava și o tulburare de somn frecventă, notează... G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:30
Politician român: Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui Trump de a restabili pacea în Ucraina, dar pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari / Extremistul George Simion îl felicită pe Trump, în pofida lipsei acordului de încheiere a războiului # G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui SUA Donald Trump de a restabili pacea... G4Media.ro.
12:20
VIDEO Arne Slot, după Liverpool vs. Bournemouth, scor 4-2: Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota # G4Media
Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul... G4Media.ro.
12:00
Vacanța la all-inclusive se termină cu kilograme în plus/ Iată ce spun nutriționiștii că ar alege ei de mâncare în astfel de restaurante # G4Media
„Efectul bufet sau all inclusive” este numele dat de nutriționiști tendinței de a mânca mai mult decât avem nevoie doar pentru că avem la dispoziție... G4Media.ro.
12:00
Ziua Internațională a Animalelor fără Adăpost: O zi în care empatia salvează vieți. Fii supereroul de care au nevoie # G4Media
În fiecare an, în a treia sâmbătă din august, iubitori de animale din întreaga lume se unesc pentru a marca Ziua Internațională a Animalelor fără... G4Media.ro.
11:50
Reacţii internaţionale după summitul Trump–Putin din Alaska: „Niciun progres în privinţa păcii din Ucraina” # G4Media
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care nu a adus... G4Media.ro.
11:50
Scandal pe Wikipedia / Un compozitor cvasinecunoscut, în centrul celei mai mari operațiuni de autopromovare din istoria platformei # G4Media
Un voluntar dedicat Wikipedia a descoperit ceea ce ar putea fi „cea mai mare operațiune de autopromovare din istoria site-ului”, care a implicat peste un... G4Media.ro.
11:40
Autoturisme estimate la 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, descoperite în Portul Constanţa pe o navă maritimă cu destinația Georgia # G4Media
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi... G4Media.ro.
11:30
Numărul beneficiarilor de pensii speciale a ajuns la 11.710 în iulie, în creştere faţă de luna anterioară / Cei mai mulţi beneficiari provin din rândul magistraţilor / 25.283 lei, cea mai mare pensie medie de serviciu # G4Media
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în iulie 2025, de 11.710 persoane, în creştere cu 25 persoane comparativ cu luna anterioară, din care... G4Media.ro.
11:20
Scăderi pe bursele europene pentru companiile implicate în integrarea AI, după lansarea unor modele avansate # G4Media
Acțiunile unor companii europene din domeniul software și al serviciilor IT au înregistrat scăderi accentuate în ultima lună, pe fondul lansării unor modele de inteligență... G4Media.ro.
11:10
Economiști laureați ai Premiului Nobel îl îndeamnă pe Netanyahu să oprească foametea în creștere din Gaza # G4Media
Zeci de economiști americani și europeni, inclusiv 10 laureați ai Premiului Nobel, îi cer lui Benjamin Netanyahu să atenueze criza umanitară din Gaza, avertizând că... G4Media.ro.
11:10
Chongqing, orașul „cyberpunk” din China care te lasă cu gura căscată, se află pe mai multe niveluri și este vedetă în mediul online # G4Media
Când a vizitat pentru prima dată Chongqing, în noiembrie anul trecut, creatorul de conținut Joshua Guvi era îngrijorat că orașul pe care îl văzuse pe... G4Media.ro.
11:10
BREAKING Zelenski anunță că merge la Washington pentru discuţii cu Donald Trump, după summitul din Alaska cu Vladimir Putin # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că intenţionează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după... G4Media.ro.
11:10
FC Barcelona a anunţat, vineri, într-un comunicat de presă, că i-a prelungit contractul fundaşului francez Jules Koundé până în iunie 2030, transmite News.ro. Fundaşul dreapta... G4Media.ro.
11:00
The Guardian titrează: Iubire într-un climat rece. Putin îl vrăjește pe Trump în Alaska cu discuții despre alegeri trucate și o vizită la Moscova # G4Media
Pentru cei care se temeau că summitul privind Ucraina ar putea semăna cu politica de conciliere a lui Chamberlain față de Hitler în 1938, realitatea... G4Media.ro.
10:50
Un studiu anunțat pe 7 august 2025 și acceptat pentru publicare în The Astrophysical Journal Letters a dezvăluit potențiala descoperire a unei gigante gazoase de dimensiunea lui... G4Media.ro.
10:40
Cod portocaliu de caniculă în vestul ţării. Bucureştiul şi alte 21 de judeţe, sub Cod galben # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 16 judeţe şi municipiul... G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:30
Carlos Alcaraz își continuă seria bună și este în semifinale la Cincinnati după victoria cu Rublev # G4Media
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) l-a învins, vineri, pe sportivul rus Andrei Rublev (locul 11 ATP) și s-a calificat în semifinalele turneului de... G4Media.ro.
10:20
Oamenii cu personalități sensibile sunt mai predispuși să sufere probleme de sănătate mintală # G4Media
O nouă cercetare, condusă de Queen Mary University și publicată în jurnalul Clinical Psychological Science (SAGE), a dezvăluit că persoanele cu un nivel ridicat de... G4Media.ro.
10:10
Ce dietă trebuie să urmeze animalele de companie diagnosticate cu diabet: Tipuri de hrană recomandate, alimente de evitat și frecvența meselor # G4Media
Diabetul la animalele de companie este o afecțiune tot mai frecvent diagnosticată, în special în rândul câinilor și pisicilor de apartament. Stilul de viață sedentar și... G4Media.ro.
10:00
Ucraina afirmă că a bombardat o navă rusă care transporta componente pentru drone la un port de la Marea Caspică # G4Media
Ucraina a anunțat că a efectuat un atac cu dronă pe termen lung asupra unei nave de aprovizionare, care, potrivit Kievului, transporta componente pentru drone... G4Media.ro.
09:50
Festivalul Smochinelor 2025 revine la Șvinița în perioada 28–31 august / Concurs pentru titlul de „cea mai bună dulceață și cea mai bună țuică de smochine” # G4Media
Festivalul Smochinelor, o manifestare culturală emblematică pentru zona Clisura Dunării, se desfășoară pentru ediția din 2025 între 28 și 31 august în comuna Șvinița, județul... G4Media.ro.
09:50
Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC. El discută acum cu liderii NATO # G4Media
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de... G4Media.ro.
09:50
Andrew Tate, rămas fără avansul de 180.000 de lire pentru un Aston Martin Valhalla, după ce banii au fost confiscați de poliție # G4Media
Andrew Tate, cunoscutul influencer britanic care și-a petrecut o parte din ultimii ani în România, a pierdut suma de 180.000 de lire sterline, bani pe... G4Media.ro.
09:20
Un contrast uriaș între întâlnirea lui Trump cu Putin și cea cu Zelenski din Oval Office – oficial ucrainean # G4Media
Oleksandr Merejko, președintele comitetului parlamentar ucrainean pentru afaceri externe, a afirmat pentru BBC că aspectul cel mai izbitor al summitului a fost modul cald în... G4Media.ro.
09:00
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând... G4Media.ro.
08:50
Compania britanică Bo, cunoscută pentru modelul său electric Model-M, își propune să stabilească un record mondial de viteză cu o versiune extremă a acestuia, denumită... G4Media.ro.
08:50
Reacție din Europa după summitul Trump-Putin: „1-0 pentru Putin, nimic pentru Ucraina și Europa” # G4Media
Wolfgang Ischinger, fost preşedinte al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între preşedinţii american şi rus, Donald Trump... G4Media.ro.
08:50
Ultima modă printre miliardarii tech naște controverse uriașe / Testarea genetică a embrionilor pentru a crește șansele de a avea copii cu un IQ ridicat # G4Media
În inima Silicon Valley, lideri ai industriei tehnologice investesc sume impresionante pentru a-și maximiza șansele de a avea copii cu un coeficient de inteligență ridicat.... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.