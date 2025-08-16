Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar – corespondent The Economist, citând surse anonime

G4Media, 16 august 2025 14:30

Un corespondent al publicației The Economist a aflat din surse că liderii Rusiei și ai SUA ar fi ajuns la un acord preliminar privind un...   G4Media.ro.

Acum 10 minute
14:30
Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar – corespondent The Economist, citând surse anonime G4Media
Un corespondent al publicației The Economist a aflat din surse că liderii Rusiei și ai SUA ar fi ajuns la un acord preliminar privind un...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:20
Inevitabilul Ronnie O’Sullivan – „The Rocket” a realizat două break-uri de 147 într-o semifinală uimitoare la Saudi Arabia Masters / Premiul pe care îl primește pentru acest record G4Media
Ronnie O’Sullivan a reușit două break-uri de 147 în victoria sa cu 6-3 din semifinala Saudi Arabia Masters împotriva lui Chris Wakelin, încasând un bonus...   G4Media.ro.
14:20
Declarație comună a liderilor Merz, Marcon, Starmer și Meloni, după discuţiile Trump–Putin în care cer un summit trilateral cu sprijin european G4Media
Mai mulţi lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declaraţie comună, că vor continua să sprijine Ucraina şi să menţină presiunea asupra Rusiei până la încheierea...   G4Media.ro.
14:10
Medvedev: Trump se abţine, deocamdată, de la intensificarea presiunilor asupra Rusiei, după summitul din Alaska G4Media
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din...   G4Media.ro.
14:10
Macron cere menţinerea presiunii asupra Rusiei până la o pace reală în Ucraina G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea ”presiunii” asupra Rusiei atât timp cât ”nu se ajunge la o pace solidă şi de...   G4Media.ro.
14:10
VIDEO | Protest în Canada: Activiștii cer închiderea unei clinici care efectua cercetări neautorizate pe câini G4Media
În această săptămână, peste 100 de persoane s-au adunat în fața Spitalului St. Joseph din Londra, Ontario, Canada, pentru a protesta împotriva cercetărilor neautorizate pe...   G4Media.ro.
14:10
The Guardian: Cum a introdus Spania impozitele pe avere – fără a alunga miliardarii G4Media
Cu perdeaua sa verde de grădini suspendate, clădirea „Planeta” este unul dintre cele mai recognoscibile imobile de birouri din Barcelona. La începutul acestei veri, ea...   G4Media.ro.
14:10
Mii de dosare penale, deschise în șapte luni din 2025 de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice. Aproape 14.000 vizează evaziunea fiscală/ Sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei/ Peste 6.600 de persoane, cercetate G4Media
Poliţia Română a deschis, anul acesta mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la...   G4Media.ro.
Acum o oră
13:50
Inteligența artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de laringe doar analizând vocea pacienţilor G4Media
Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale...   G4Media.ro.
13:50
Știri fără Bullshit Ep. 58: Litoral blocat, record la 400m garduri și tineri conectați 6h/zi G4Media
Bine ai revenit la Știri fără Bullshit 58, ediția în care litoralul devine un furnicar, tinerii rămân lipiți de ecrane, iar o româncă doboară un...   G4Media.ro.
13:40
Harley-Davidson cu motor diesel, proiect realizat de studenți canadieni G4Media
Un grup de studenți la inginerie din Columbia Britanică, Canada, a realizat un proiect inedit: un model Harley-Davidson Softail echipat cu un motor diesel provenit...   G4Media.ro.
13:40
Un alergător de 97 de ani doboară recordul european Parkrun cu al 250-lea eveniment G4Media
Grace Chambers, în vârstă de 97 de ani, a devenit cea mai în vârstă Parkrunner din Europa care a atins pragul de 250 de alergări....   G4Media.ro.
13:40
Ministra română de externe: Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni/ România va continua să fie o parte a efortului de pace G4Media
Ministrul de Externe Oana Ţoiu apreciază că dialogul Putin – Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:30
Studenții din Timișoara ies în stradă cu artă împotriva austerității G4Media
Studenții Universității de Vest din Timișoara (UVT), împreună cu ANOSR, transformă arta în protest. În 18 august, în cadrul campaniei EDU-CUT, ei organizează două manifeste...   G4Media.ro.
13:30
Marco Bezzecchi, pole position pentru Marele Premiu al Austriei / Este primul pole pentru italian din 2023 / Marc Marquez a căzut G4Media
În timp ce Marc Márquez (Ducati) a căzut în calificări, Marco Bezzecchi (Aprilia) a trecut prin Q1 pentru a obține pole position-ul GP-ului Austriei, sâmbătă....   G4Media.ro.
13:10
Peste 300 de persoane au murit în Pakistan în urma ploilor torențiale și inundațiilor G4Media
Peste 300 de persoane au murit în nord-vestul Pakistanului după două zile de ploi torențiale și inundații, au declarat sâmbătă oficialii locali, potrivit Reuters. Aceștia...   G4Media.ro.
13:10
VIDEO Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4, depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale / A rămas fără permis de conducere 120 de zile G4Media
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele...   G4Media.ro.
13:00
Secretarul Trezoreriei SUA, declarație tulburătoare: Vom direcționa aliații să-și investească fondurile în companii și industrii americane / Operațiunea, „în cea mai mare parte la discreția președintelui” Trump G4Media
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat la Fox Business că Statele Unite vor trata acum fondurile aliaților săi ca pe un fel de fond...   G4Media.ro.
12:50
YouTube folosește inteligența artificială pentru a depista copiii care se dau drept adulți G4Media
YouTube a început să folosească inteligența artificială pentru a identifica utilizatorii minori care se prezintă drept adulți pe platforma de partajare video, ca răspuns la...   G4Media.ro.
12:50
Joan Garcia și Marcus Rashford, înregistrați chiar înainte de deplasarea Barcelonei la Mallorca din prima etapă a LaLiga G4Media
Conducerea celor de la FC Barcelona a reușit să-i înregistreze pe portarul Joan Garcia și pe atacantul Marcus Rashford, reușită confirmată de prezența celor doi...   G4Media.ro.
12:50
Reabilitare infrastructură de termoficare din București: 500 m sunt dați în exploatare în zona Bucur Obor / S-au înlocuit 3 din 9 km pe Magistrala II Sud G4Media
Un nou tronson de 500 de metri de conductă magistrală de termoficare este dat în exploatare în Bucureşti, în zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor...   G4Media.ro.
12:40
De ce tulburările de somn se înrăutățesc în weekend: specialiștii vorbesc despre „apneea socială” G4Media
Să te distrezi în weekend poate fi o cauză binecunoscută a mahmurelii, dar cercetătorii spun că poate agrava și o tulburare de somn frecventă, notează...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:30
Politician român: Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui Trump de a restabili pacea în Ucraina, dar pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari / Extremistul George Simion îl felicită pe Trump, în pofida lipsei acordului de încheiere a războiului G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui SUA Donald Trump de a restabili pacea...   G4Media.ro.
12:20
VIDEO Arne Slot, după Liverpool vs. Bournemouth, scor 4-2: Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota G4Media
Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul...   G4Media.ro.
12:00
Vacanța la all-inclusive se termină cu kilograme în plus/ Iată ce spun nutriționiștii că ar alege ei de mâncare în astfel de restaurante G4Media
„Efectul bufet sau all inclusive” este numele dat de nutriționiști tendinței de a mânca mai mult decât avem nevoie doar pentru că avem la dispoziție...   G4Media.ro.
12:00
Ziua Internațională a Animalelor fără Adăpost: O zi în care empatia salvează vieți. Fii supereroul de care au nevoie G4Media
În fiecare an, în a treia sâmbătă din august, iubitori de animale din întreaga lume se unesc pentru a marca Ziua Internațională a Animalelor fără...   G4Media.ro.
11:50
Reacţii internaţionale după summitul Trump–Putin din Alaska: „Niciun progres în privinţa păcii din Ucraina” G4Media
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care nu a adus...   G4Media.ro.
11:50
Scandal pe Wikipedia / Un compozitor cvasinecunoscut, în centrul celei mai mari operațiuni de autopromovare din istoria platformei G4Media
Un voluntar dedicat Wikipedia a descoperit ceea ce ar putea fi „cea mai mare operațiune de autopromovare din istoria site-ului”, care a implicat peste un...   G4Media.ro.
11:40
Autoturisme estimate la 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, descoperite în Portul Constanţa pe o navă maritimă cu destinația Georgia G4Media
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi...   G4Media.ro.
11:30
Numărul beneficiarilor de pensii speciale a ajuns la 11.710 în iulie, în creştere faţă de luna anterioară / Cei mai mulţi beneficiari provin din rândul magistraţilor / 25.283 lei, cea mai mare pensie medie de serviciu G4Media
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în iulie 2025, de 11.710 persoane, în creştere cu 25 persoane comparativ cu luna anterioară, din care...   G4Media.ro.
11:20
Scăderi pe bursele europene pentru companiile implicate în integrarea AI, după lansarea unor modele avansate G4Media
Acțiunile unor companii europene din domeniul software și al serviciilor IT au înregistrat scăderi accentuate în ultima lună, pe fondul lansării unor modele de inteligență...   G4Media.ro.
11:10
Economiști laureați ai Premiului Nobel îl îndeamnă pe Netanyahu să oprească foametea în creștere din Gaza G4Media
Zeci de economiști americani și europeni, inclusiv 10 laureați ai Premiului Nobel, îi cer lui Benjamin Netanyahu să atenueze criza umanitară din Gaza, avertizând că...   G4Media.ro.
11:10
Chongqing, orașul „cyberpunk” din China care te lasă cu gura căscată, se află pe mai multe niveluri și este vedetă în mediul online G4Media
Când a vizitat pentru prima dată Chongqing, în noiembrie anul trecut, creatorul de conținut Joshua Guvi era îngrijorat că orașul pe care îl văzuse pe...   G4Media.ro.
11:10
BREAKING Zelenski anunță că merge la Washington pentru discuţii cu Donald Trump, după summitul din Alaska cu Vladimir Putin G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că intenţionează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după...   G4Media.ro.
11:10
Fundaşul Jules Kounde şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona G4Media
FC Barcelona a anunţat, vineri, într-un comunicat de presă, că i-a prelungit contractul fundaşului francez Jules Koundé până în iunie 2030, transmite News.ro. Fundaşul dreapta...   G4Media.ro.
11:00
The Guardian titrează: Iubire într-un climat rece. Putin îl vrăjește pe Trump în Alaska cu discuții despre alegeri trucate și o vizită la Moscova G4Media
Pentru cei care se temeau că summitul privind Ucraina ar putea semăna cu politica de conciliere a lui Chamberlain față de Hitler în 1938, realitatea...   G4Media.ro.
10:50
O „planetă fantomă” din Alpha Centauri ar putea fi cheia spre o lume locuibilă G4Media
Un studiu anunțat pe 7 august 2025 și acceptat pentru publicare în The Astrophysical Journal Letters a dezvăluit potențiala descoperire a unei gigante gazoase de dimensiunea lui...   G4Media.ro.
10:40
Cod portocaliu de caniculă în vestul ţării. Bucureştiul şi alte 21 de judeţe, sub Cod galben G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 16 judeţe şi municipiul...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:30
Carlos Alcaraz își continuă seria bună și este în semifinale la Cincinnati după victoria cu Rublev G4Media
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) l-a învins, vineri, pe sportivul rus Andrei Rublev (locul 11 ATP) și s-a calificat în semifinalele turneului de...   G4Media.ro.
10:20
Oamenii cu personalități sensibile sunt mai predispuși să sufere probleme de sănătate mintală G4Media
O nouă cercetare, condusă de Queen Mary University și publicată în jurnalul Clinical Psychological Science (SAGE), a dezvăluit că persoanele cu un nivel ridicat de...   G4Media.ro.
10:10
Ce dietă trebuie să urmeze animalele de companie diagnosticate cu diabet: Tipuri de hrană recomandate, alimente de evitat și frecvența meselor G4Media
Diabetul la animalele de companie este o afecțiune tot mai frecvent diagnosticată, în special în rândul câinilor și pisicilor de apartament. Stilul de viață sedentar și...   G4Media.ro.
10:00
Ucraina afirmă că a bombardat o navă rusă care transporta componente pentru drone la un port de la Marea Caspică G4Media
Ucraina a anunțat că a efectuat un atac cu dronă pe termen lung asupra unei nave de aprovizionare, care, potrivit Kievului, transporta componente pentru drone...   G4Media.ro.
09:50
Festivalul Smochinelor 2025 revine la Șvinița în perioada 28–31 august / Concurs pentru titlul de „cea mai bună dulceață și cea mai bună țuică de smochine” G4Media
Festivalul Smochinelor, o manifestare culturală emblematică pentru zona Clisura Dunării, se desfășoară pentru ediția din 2025 între 28 și 31 august în comuna Șvinița, județul...   G4Media.ro.
09:50
Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC. El discută acum cu liderii NATO G4Media
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de...   G4Media.ro.
09:50
Andrew Tate, rămas fără avansul de 180.000 de lire pentru un Aston Martin Valhalla, după ce banii au fost confiscați de poliție G4Media
Andrew Tate, cunoscutul influencer britanic care și-a petrecut o parte din ultimii ani în România, a pierdut suma de 180.000 de lire sterline, bani pe...   G4Media.ro.
09:20
Un contrast uriaș între întâlnirea lui Trump cu Putin și cea cu Zelenski din Oval Office – oficial ucrainean G4Media
Oleksandr Merejko, președintele comitetului parlamentar ucrainean pentru afaceri externe, a afirmat pentru BBC că aspectul cel mai izbitor al summitului a fost modul cald în...   G4Media.ro.
09:00
Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei în timp ce Trump și Putin se întâlneau în Alaska G4Media
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând...   G4Media.ro.
08:50
Trotineta electrică Bo Turbo vizează un record mondial de viteză G4Media
Compania britanică Bo, cunoscută pentru modelul său electric Model-M, își propune să stabilească un record mondial de viteză cu o versiune extremă a acestuia, denumită...   G4Media.ro.
08:50
Reacție din Europa după summitul Trump-Putin: „1-0 pentru Putin, nimic pentru Ucraina și Europa” G4Media
Wolfgang Ischinger, fost preşedinte al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între preşedinţii american şi rus, Donald Trump...   G4Media.ro.
08:50
Ultima modă printre miliardarii tech naște controverse uriașe / Testarea genetică a embrionilor pentru a crește șansele de a avea copii cu un IQ ridicat G4Media
În inima Silicon Valley, lideri ai industriei tehnologice investesc sume impresionante pentru a-și maximiza șansele de a avea copii cu un coeficient de inteligență ridicat....   G4Media.ro.
