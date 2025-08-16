Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani
DCNews, 16 august 2025 14:30
Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani
• • •
Alte ştiri de DCNews
Acum 5 minute
14:30
Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani # DCNews
Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani
Acum o oră
14:00
Laura Chiriac: Trump a căzut sub farmecul lui Putin. Aseară, s-a îngropat acordul de pace Rusia - Ucraina # DCNews
Laura Chiriac: Trump a căzut sub farmecul lui Putin. Aseară, s-a îngropat acordul de pace Rusia - Ucraina
13:40
Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025 # DCNews
Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025
Acum 2 ore
13:30
Keir Starmer spune că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul cu Trump, dar îi transmite un avertisment lui Putin # DCNews
Keir Starmer spune că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul cu Trump, dar îi transmite un avertisment lui Putin
13:20
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris # DCNews
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris
Acum 4 ore
12:30
Pompierii români din Grecia vor fi înlocuiți de un nou contingent
12:20
Ce scrie presa din Rusia despre summit-ul din Alaska: "Putin a obținut exact ceea ce dorea" # DCNews
Ce scrie presa din Rusia despre summit-ul din Alaska: "Putin a obținut exact ceea ce dorea"
10:50
Cât de sigure sunt scanerele din aeroporturi în timpul sarcinii
Acum 6 ore
09:30
Cele 10 concluzii ale lui Donald Trump după întâlnirea cu Vladimir Putin
09:10
Trump îl ridică în slăvi pe Putin. Cum l-a descris pe președintele rus după întâlnirea din Alaska # DCNews
Trump îl ridică în slăvi pe Putin. Cum l-a descris pe președintele rus după întâlnirea din Alaska
09:10
Nota pe care o dă Trump întâlnirii cu Putin. ”Am negociat măsuri de securitate, pământ”
Acum 8 ore
08:20
Scrisoarea trimisă de Melania Trump lui Vladimir Putin
07:40
Marele mister după summit-ul Trump-Putin. Ce a blocat încheierea unui acord
07:30
Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video
Acum 24 ore
01:30
Kremlinul anunță că discuțiile Putin–Trump din Alaska s-au încheiat. Începe conferința de presă # DCNews
Kremlinul anunță că discuțiile Putin–Trump din Alaska s-au încheiat. Începe conferința de presă
00:50
Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video
00:50
Trump, reacție după ce Hillary Clinton a zis că are de gând să-l propună la Premiul Nobel pentru Pace dacă încheie războiul din Ucraina # DCNews
Trump, reacție după ce Hillary Clinton a zis că are de gând să-l propună la Premiul Nobel pentru Pace dacă încheie războiul din Ucraina
15 august 2025
23:50
Alimentele ultraprocesate nu sunt adevărații dușmani ai dietei noastre. Iată de cine trebuie să te ferești de fapt # DCNews
Alimentele ultraprocesate nu sunt adevărații dușmani ai dietei noastre. Iată de cine trebuie să te ferești de fapt
23:50
Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva # DCNews
Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva
23:10
Cum te afectează pantofii, dacă nu ți se potrivesc
23:10
Vladimir Putin, lăsat mut de o întrebare a jurnaliștilor în Alaska, cu Trump de față
22:30
Banc tare cu Iohannis
22:10
Tort de cartofi – un deliciu pe care trebuie să îl încerci
22:10
Tragedie pe șine în Danemarca: Tren de mare viteză, izbit de un utilaj agricol
22:00
Americanii și rușii își încordează mușchii în Alaska: Putin, primit cu o ”fanfară” de 4 avioane invizibile F-22 Raptor / Lavrov vine cu hanorac inscripționat ”URSS” # DCNews
Americanii și rușii își încordează mușchii în Alaska: Putin, primit cu o ”fanfară” de 4 avioane invizibile F-22 Raptor / Lavrov vine cu hanorac inscripționat ”URSS”
21:50
Hillary Clinton, ofertă de ultimă oră pentru Trump dacă pune capăt războiului din Ucraina
21:20
Cât de mare s-a făcut fiica lui Pepe. Poze de colecție cu Maria de ziua ei
21:00
Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliţiei oraşului # DCNews
Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliţiei oraşului
20:20
Avertisment pentru stăpânii de câini: aceste rase iubite riscă probleme grave de sănătate. Explicațiile unui medic veterinar # DCNews
Avertisment pentru stăpânii de câini: aceste rase iubite riscă probleme grave de sănătate. Explicațiile unui medic veterinar
19:00
Cum a făcut avere cea mai bogată femeie din lume
18:30
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video # DCNews
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
18:30
La BIAS 2025, îți poți învinge frica de zbor. Totul e gratuit
18:30
Neurofeedback, soluția modernă pentru echilibru mental și performanță. Sâmbătă, la DC News TV # DCNews
Neurofeedback, soluția modernă pentru echilibru mental și performanță. Sâmbătă, la DC News TV
18:10
Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov – pericol de propagare la locuințe. Update: A fost emis mesaj RO-ALERT / video # DCNews
Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov – pericol de propagare la locuințe. Update: A fost emis mesaj RO-ALERT / video
18:00
Văduva lui Navalnîi cere eliberarea prizonierilor politici înaintea summitului Trump-Putin din Alaska # DCNews
Văduva lui Navalnîi cere eliberarea prizonierilor politici înaintea summitului Trump-Putin din Alaska
17:50
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
17:50
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare # DCNews
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
17:50
Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov – pericol de propagare la locuințe
17:40
Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează" # DCNews
Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează"
17:20
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți # DCNews
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
17:00
Vacanțe ieftine în 2025: Wizz Air deschide 15 destinații noi din România
16:50
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
16:20
"România văzută prin natură, artă și cultură". O experiență lingvistică unică pentru copiii de la École Roumaine de Paris # DCNews
"România văzută prin natură, artă și cultură". O experiență lingvistică unică pentru copiii de la École Roumaine de Paris
16:10
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri # DCNews
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri
15:40
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
15:40
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO # DCNews
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
15:30
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO # DCNews
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
Ieri
14:00
Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO
13:50
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO # DCNews
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
13:20
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș" # DCNews
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș"
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.