Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video

DCNews, 16 august 2025 00:50

Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de DCNews

Acum 30 minute
00:50
Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video DCNews
Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video
00:50
Trump, reacție după ce Hillary Clinton a zis că are de gând să-l propună la Premiul Nobel pentru Pace dacă încheie războiul din Ucraina DCNews
Trump, reacție după ce Hillary Clinton a zis că are de gând să-l propună la Premiul Nobel pentru Pace dacă încheie războiul din Ucraina
Acum 2 ore
23:50
Alimentele ultraprocesate nu sunt adevărații dușmani ai dietei noastre. Iată de cine trebuie să te ferești de fapt DCNews
Alimentele ultraprocesate nu sunt adevărații dușmani ai dietei noastre. Iată de cine trebuie să te ferești de fapt
23:50
Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva DCNews
Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva
Acum 4 ore
23:10
Cum te afectează pantofii, dacă nu ți se potrivesc DCNews
Cum te afectează pantofii, dacă nu ți se potrivesc
23:10
Vladimir Putin, lăsat mut de o întrebare a jurnaliștilor în Alaska, cu Trump de față DCNews
Vladimir Putin, lăsat mut de o întrebare a jurnaliștilor în Alaska, cu Trump de față
22:30
Banc tare cu Iohannis DCNews
Banc tare cu Iohannis
22:10
Tort de cartofi – un deliciu pe care trebuie să îl încerci DCNews
Tort de cartofi – un deliciu pe care trebuie să îl încerci
22:10
Tragedie pe șine în Danemarca: Tren de mare viteză, izbit de un utilaj agricol DCNews
Tragedie pe șine în Danemarca: Tren de mare viteză, izbit de un utilaj agricol
22:00
Americanii și rușii își încordează mușchii în Alaska: Putin, primit cu o ”fanfară” de 4 avioane invizibile F-22 Raptor / Lavrov vine cu hanorac inscripționat ”URSS” DCNews
Americanii și rușii își încordează mușchii în Alaska: Putin, primit cu o ”fanfară” de 4 avioane invizibile F-22 Raptor / Lavrov vine cu hanorac inscripționat ”URSS”
21:50
Hillary Clinton, ofertă de ultimă oră pentru Trump dacă pune capăt războiului din Ucraina DCNews
Hillary Clinton, ofertă de ultimă oră pentru Trump dacă pune capăt războiului din Ucraina
21:20
Cât de mare s-a făcut fiica lui Pepe. Poze de colecție cu Maria de ziua ei DCNews
Cât de mare s-a făcut fiica lui Pepe. Poze de colecție cu Maria de ziua ei
Acum 6 ore
21:00
Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliţiei oraşului DCNews
Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliţiei oraşului
20:20
Avertisment pentru stăpânii de câini: aceste rase iubite riscă probleme grave de sănătate. Explicațiile unui medic veterinar DCNews
Avertisment pentru stăpânii de câini: aceste rase iubite riscă probleme grave de sănătate. Explicațiile unui medic veterinar
Acum 8 ore
19:00
Cum a făcut avere cea mai bogată femeie din lume DCNews
Cum a făcut avere cea mai bogată femeie din lume
18:30
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video DCNews
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
18:30
La BIAS 2025, îți poți învinge frica de zbor. Totul e gratuit DCNews
La BIAS 2025, îți poți învinge frica de zbor. Totul e gratuit
18:30
Neurofeedback, soluția modernă pentru echilibru mental și performanță. Sâmbătă, la DC News TV DCNews
Neurofeedback, soluția modernă pentru echilibru mental și performanță. Sâmbătă, la DC News TV
18:10
Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov – pericol de propagare la locuințe. Update: A fost emis mesaj RO-ALERT / video DCNews
Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov – pericol de propagare la locuințe. Update: A fost emis mesaj RO-ALERT / video
18:00
Văduva lui Navalnîi cere eliberarea prizonierilor politici înaintea summitului Trump-Putin din Alaska DCNews
Văduva lui Navalnîi cere eliberarea prizonierilor politici înaintea summitului Trump-Putin din Alaska
17:50
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile DCNews
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
17:50
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare DCNews
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
17:50
Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov – pericol de propagare la locuințe DCNews
Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov – pericol de propagare la locuințe
17:40
Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează" DCNews
Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează"
17:20
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți DCNews
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
Acum 12 ore
17:00
Vacanțe ieftine în 2025: Wizz Air deschide 15 destinații noi din România DCNews
Vacanțe ieftine în 2025: Wizz Air deschide 15 destinații noi din România
16:50
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc DCNews
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
16:20
"România văzută prin natură, artă și cultură". O experiență lingvistică unică pentru copiii de la École Roumaine de Paris DCNews
"România văzută prin natură, artă și cultură". O experiență lingvistică unică pentru copiii de la École Roumaine de Paris
16:10
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri DCNews
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri
15:40
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska DCNews
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
15:40
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO DCNews
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
15:30
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO DCNews
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
14:00
Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO DCNews
Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO
13:50
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO DCNews
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
13:20
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș" DCNews
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș"
13:00
Pilotul Cezar Osiceanu, de 45 de ani la manșă. Momentul din Sibiu în care toți clienții din restaurant s-au oprit. ”Am auzit un oftat ușor” DCNews
Pilotul Cezar Osiceanu, de 45 de ani la manșă. Momentul din Sibiu în care toți clienții din restaurant s-au oprit. ”Am auzit un oftat ușor”
12:50
Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin DCNews
Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin
12:50
Întârzieri ale trenurilor de până la 3 ore și jumătate pe litoral, în cel mai aglomerat weekend din sezon DCNews
Întârzieri ale trenurilor de până la 3 ore și jumătate pe litoral, în cel mai aglomerat weekend din sezon
12:20
Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska DCNews
Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska
Acum 24 ore
11:20
Termenul limită pâna la care părinții pot utiliza sumele virate pe cardurile educaţionale. De la această dată banii dispar din conturi DCNews
Termenul limită pâna la care părinții pot utiliza sumele virate pe cardurile educaţionale. De la această dată banii dispar din conturi
10:50
Adormirea Maicii Domnului: Rugaciunea puternică pe care trebuie să o rostești în această dimineață DCNews
Adormirea Maicii Domnului: Rugaciunea puternică pe care trebuie să o rostești în această dimineață
10:40
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin DCNews
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin
10:10
Cele mai frumoase mesaje de "La Mulți Ani" pentru cei dragi de Sfânta Maria DCNews
Cele mai frumoase mesaje de "La Mulți Ani" pentru cei dragi de Sfânta Maria
09:30
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal" DCNews
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"
09:30
Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru” DCNews
Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru”
09:00
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Când începe summitul și ce urmăresc cei doi lideri DCNews
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Când începe summitul și ce urmăresc cei doi lideri
09:00
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri DCNews
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri
08:50
Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska DCNews
Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska
07:20
Bancuri de Sfânta Maria DCNews
Bancuri de Sfânta Maria
04:20
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție DCNews
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.