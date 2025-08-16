Nicușor Dan: Reuniunea Trump-Putin din Alaska fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace / Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță

21:30

Procurorii din Alba susţin că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj în ceea ce priveşte incendiul care a avut loc, în 2 august, la Uzina Mecanică (UM) Cugir, una din cele două fabrici de armament din oraş, primele constatări arătând că acesta ar fi pornit de la o încăpere a […]