Aktual24 | Petiție adresată președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan: ”Suntem lăsați singuri în fața propagandei ruse! Este nevoie, urgent, ca statul român să lupte împotriva războiului hibrid dus de Rusia împotriva României!”
PressHub, 17 august 2025 22:30
Mii de români au semnat, în mai puțin de 24 de ore, o petiție adresată premierului și președintelui țării prin care solicită statului să intervină decisiv pentru a pune capăt războiului hibrid dus de Rusia împotriva României. "Este nevoie, urgent, ca statul român să lupte activ, cu toate instrumentele existente pe lumea asta, împotriva războiului
• • •
Acum o oră
22:10
În inima Moldovei, la doar 65 de kilometri de Iași, Castelul Sturdza de la Miclăușeni încă se încăpățânează să supraviețuiască. Construit între 1880 și 1904 în stil neogotic, cu interioare Art Nouveau, acest monument istoric a fost cândva un simbol al culturii române adăpostind o colecție de 60.000 de cărți de valoare, fiind, la vremea
Acum 4 ore
20:10
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA și partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că România şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate. „Astăzi, în cadrul unei noi videoconferințe a Coaliției de Voință, am discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în
Acum 6 ore
17:20
Două dintre cele mai importante instituții publice din Botoșani trec prin schimbări de conducere. Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) au, începând din această lună, noi persoane la vârf, scrie Monitorul de Botoșani. La Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, atribuțiile de conducere au fost
16:50
Aktual24 | Președintele Poloniei îi șochează pe ”suveraniștii” români: ”Nu ne vom preda niciodată imperialismului rus și suntem alături de Ucraina în apărarea libertății sale” # PressHub
Mesaj puternic contra Rusiei al noului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, cu ocazia împlinirii a 105 ani de când Polonia a învins Rusia în "Bătălia pentru Varșovia". Mesajul cu siguranță i-a șocat pe "suveraniștii" români, în frunte cu George Simion, care se feresc să ia atitudine față de imperialismul rusesc (mai mult, promovează mai departe
Acum 8 ore
15:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa la Washington însoțit de lideri europeni de top pentru discuții cruciale, luni, cu președintele american Donald Trump, informează Politico. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și președintele finlandez Alexander Stubb au confirmat duminică că se
Acum 12 ore
14:00
Pacienții vor putea raporta Ministerului Sănătății dacă au fost redirecționați abuziv dintr-un spital de stat la un cabinet privat # PressHub
Ministerul Sănătății va lansa, de la 1 septembrie, un formular online prin intermediul căruia pacienții vor putea raporta situațiile în care au fost redirecționați abuziv dintr-un spital de stat la un cabinet privat. Măsura a fost anunțată, duminică, de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook. Prin formularul disponibil pe pagina de internet
12:00
O adolescentă din Oradea, dublă campioană națională la echitație. Face naveta săptămânal la Sibiu pentru antrenamente # PressHub
Celia Chiriac, o copilă în vârstă de 14 ani din Oradea, își face un nume într-un sport mai rar praticat: echitație. Recent, adolescenta a devenit dublă campioană națională la sărituri peste obstacole, scrie Bihoreanul. Etapele campionatului au avut loc în această lună, la Prejmer, județul Brașov, iar alături de calul ei Vegas, Celia Chiriac a
11:30
Premierul Ilie Bolojan anunță că vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformă: Nu există altă soluție # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformarea României. „Forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem și că acest pachete, și alte pachete, și alte măsuri vor fi
10:50
Sute de turişti şi localnici au asistat, sâmbătă, în Piaţa Cetăţii din Alba Iulia, la ceremonia oficială de deschidere a Festivalului Roman Apulum – Ad Portas!, ajuns la cea de-a XII-a ediţie, la care participă peste 300 de reenactori din Bulgaria, Croaţia, Serbia, Malta şi România, informează Agerpres. „O să aveţi parte de două zile
Ieri
21:10
Aktual24 | Noile teorii conspiraționiste ale suveraniștilor: „Nămolul din barajul Vidraru este plin de aur și îl cară în Franța” # PressHub
Propagandiștii ruși și susținătorii suveraniști promovează în spațiul online noi teorii conspiraționiste, din ce în ce mai ridicole, scrie Aktual24. "Nămolul din barajul Vidraru este plin de aur și îl cară în Franța", susțin suveraniștii mai nou. Și popularul polițist Marian Godină a ironizat, sâmbătă, teoriile conspiraționiste legate de apa de la Vidraru. "Între timp,
20:10
Direcția Silvică Galația făcut cheltuieli de personal mai mari decât veniturile în perioada 2020-2024, arată un raport publicat de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor # PressHub
Direcția Silvică Galați se numără printre structurile din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva care, în perioada 2020–2024, au înregistrat cheltuieli de personal ce au depășit constant cifra de afaceri. Situația a fost evidențiată într-un raport publicat de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), scrie Viața Liberă. Conform documentului, Galațiul
19:30
Nicușor Dan: Reuniunea Trump-Putin din Alaska fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace / Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a scris, sâmbătă, pe rețeaua X că întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska reprezintă o primă etapă pentru lansarea negocierilor de pace. „Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească
18:10
Reabilitarea Sinagogii din Constanța, afectată de măsurile de austeritate luate de guvern. Stadiul lucrărilor este de aproximativ 40% # PressHub
Lucrările de restaurare a Sinagogii din Constanța, unul dintre cele mai importante monumente de patrimoniu din Dobrogea, au fost încetinite din cauza măsurilor de austeritate, scrie Info Sud-Est. Aproape 100 de proiecte din țară începute de Compania Națională de Investiții sunt afectate de măsurile de austeritate luate de Guvernul României, începând cu 1 august 2025.
16:30
Aktual24 | Summitul Putin-Trump din Alaska: fără acord de încetare a focului, dar cu semnale de apropiere între SUA și Rusia. BBC evidențiază cinci aspecte ale întâlnirii celor doi lideri politici # PressHub
Întâlnirea de aproape trei ore dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, nu a adus progrese concrete în direcția păcii din Ucraina, ridicând mai multe întrebări decât răspunsuri. BBC a tras cinci concluzii cheie ale summitului din Alaska. Când președintele Vladimir Putin a aterizat vineri pe scena mondială, cerul din Alaska era înnorat.
14:50
Liderii europeni au venit cu o declarație comună după întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska. „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială. / Rusia nu poate exercita dreptul de veto asupra aderării Ucrainei la UE și NATO” # PressHub
Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, Donald Tusk, împreună cu Ursula von der Leyen și António Costa au transmis într-un comunicat că au discutat alături de Volodimir Zelenski după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Într-un comunicat comun, pe website-ul consilium.europa.eu, principalii lideri europeni au salutat
14:20
Iulia Costache, artista din spatele porţelanurilor de la „Căsuţa cu cerdac” – „În România, ca artist trebuie să ai rezistență la frustrare” INTERVIU # PressHub
Iulia Costache a terminat Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, specializarea Grafică şi, ulterior, a urmat un program de studii masterale în Gravură. Iniţial, a creat jucării, dar în urmă cu zece ani a descoperit ceramica. Astăzi, dă viaţă unor obiecte din porţelan extrem de delicate – ceşti, broşe, pandantive – pe care le şi pictează
13:20
O funcționară de primărie din Iași a scăpat de închisoare după ce a primit mită timp de patru ani # PressHub
O funcționară de primărie a scăpat de închisoare deși a luat șpagă timp de patru ani. Procurorii au preferat să încheie cu ea un acord de recunoaștere a vinovăției, concretizat într-o condamnare cu suspendare, scrie Ziarul de Iași. Femeia lua șpagă pentru autorizații de construire sau pentru racorduri la electricitate, indiferent dacă solicitanții aveau sau
11:20
Zelenski, prima reacție după întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska: „Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump pentru a discuta toate detaliile privind încetarea războiului” # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, pe rețelele sociale, că a purtat o convorbire telefonică de aproximativ o oră cu Donald Trump după summitul acestuia cu Vladimir Putin din Alaska, la care ulterior s-au alăturat și liderii europeni pentru o discuție de încă o oră și jumătate. Zelenski a precizat că luni se va întâlni
11:00
Avertizări de caniculă pentru weekend. Cod portocaliu în vest și Cod galben în 16 județe și București # PressHub
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 16 judeţe şi municipiul Bucureşti, valabile sâmbătă, între orele 12:00 şi 21:00, potrivit Agerpres. De asemenea, meteorologii au mai emis o atenţionare Cod galben de caniculă pentru cinci judeţe şi Bucureşti, valabilă duminică
10:20
Donald Trump a avut o lungă convorbire cu Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere din Alaska # PressHub
Președintele american Donald Trump a avut o lungă convorbire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul zborului său de întoarcere din Alaska, transmite CNN. Trump a aterizat la Baza Aeriană Andrews din Maryland puțin după ora 2 dimineața (ora locală), după încheierea summitului său cu președintele rus Vladimir Putin. Președintele și-a petrecut o mare
09:50
Donald Trump spune că întâlnirea sa cu Vladimir Putin a fost „de nota 10”, deși discuțiile nu au avut vreun rezultat. / În timpul summitului, Rusia a lansat atacuri masive asupra Ucrainei # PressHub
Donald Trump a declarat într-un interviu la Fox News că întâlnirea sa cu Vladimir Putin din Alaska a fost „de nota 10", spunând că cele două mari puteri nucleare pot coopera. În același timp, în timp ce Trump și Putin discutau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică
08:50
Summit Trump – Putin despre războiul din Ucraina: „Nu există un acord, până nu se încheie un acord” # PressHub
Summitul din Alaska nu a adus nici un rezultat palpabil privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, iar declarația președintelui american Donald Trump că s-a făcut „un mare progres" la întâlnirea cu omologul său rus Vladimir Putin lasă totul într-o ceață și mai deasă. „Am avut o discuție extrem de productivă și s-au convenit multe puncte",
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Aproape în fiecare zi descoperim câte o nouă gaură lăsată de guvernele Ciucă și Ciolacu. Ultima dintre ele este supracontractarea lucrărilor din PNRR cu 20 de miliarde de euro peste bugetul de 28 de miliarde, scrie Aktual24. Asta a dus la o ordonanță de urgență prin care suspendă, până la aprobarea de către Comisia Europeană
21:00
„Anghel", un român din zona Moldovei, a luptat un an pe frontul din Ucraina. A plecat din proprie inițiativă, convins că invazia rusă trebuie oprită cât mai departe de granițele României. Avea experiență militară, dar nu fusese încadrat în Armata Română. În primele luni, după ce a devenit soldat „ucrainean", a fost trimis în zone
20:20
Moldova: Ilan Șor cheamă la proteste plătite, în timp ce autoritățile trec la dizolvarea unor partide # PressHub
De la Moscova, oligarhul Ilan Șor – condamnat definitiv la 15 ani închisoare – a lansat un apel pentru un protest permanent în centrul Chișinăului, oferind participanților 3.000 de dolari pe lună pentru a se alătura. Protestul împotriva actualei guvernări PAS și a președintei Maia Sandu urmează să înceapă, sâmbătă, 16 august. În R. Moldova
19:30
Festivalul Filmului pe Frontieră revine la Salonta. Proiecții în aer liber și filme premiate internațional # PressHub
Între 29 și 31 august, curtea Muzeului Memorial Arany János din Salonta va găzdui a șaptea ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră, cu opt proiecții gratuite în aer liber, întâlniri cu invitați speciali și filme de succes din România și Ungaria, inclusiv producții multipremiate, scrie Bihoreanul. Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou
18:40
Trump a vorbit cu aliatul apropiat al lui Putin, Aleksandr Lukașenko, înaintea summitului din Alaska # PressHub
Președintele SUA, Donald Trump, a discutat telefonic cu Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului și aliat apropiat al lui Vladimir Putin, înaintea întâlnirii programate cu liderul rus din Alaska, potrivit CNN. Donald Trump a scris pe Truth Social că a vorbit cu Lukașenko în timp ce se îndrepta spre Anchorage pentru summit. „Am avut o discuție minunată
18:10
Volodimir Zelenski, mesaj înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin din Alaska: „Ne bazăm pe America” # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, că mizele sunt „extrem de mari" în contextul discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că se așteaptă la un drum real către o pace justă și că Ucraina se „bazează pe America", scrie Sky News. „Ne bazăm pe America",
17:30
„Alaska Surprise” – Trump alimentează fabrica de zvonuri înainte de summitul cu Putin despre războiul din Ucraina # PressHub
Știți ce este „Baked Alaska”? Un desert, descris și drept arta echilibrului fragil între „patiserie și fizică”. Un blat, înghețată cu orice aromă, totul învelit în bezea și flambată. În 1867, ministrul american de externe a oferit un banchet fastuos la renumitul restaurant „Delmonico’s” din New York, pentru a sărbători achiziția regiunii Alaska de la Rusia […] Articolul „Alaska Surprise” – Trump alimentează fabrica de zvonuri înainte de summitul cu Putin despre războiul din Ucraina apare prima dată în PRESShub.
15:20
Metroul din Cluj rămâne fără finanțare PNRR. Ministrul Finanțelor spune că trebuie identificate surse alternative pentru investițiile rămase fără sprijin european # PressHub
Proiectul metroului din Cluj nu va mai primi bani prin PNRR, scrie Ziua de Cluj. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că trebuie identificate surse alternative pentru investițiile rămase fără sprijin european. Metroul din Cluj a fost scos de pe lista proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Întrebat miercuri, dacă acest proiect […] Articolul Metroul din Cluj rămâne fără finanțare PNRR. Ministrul Finanțelor spune că trebuie identificate surse alternative pentru investițiile rămase fără sprijin european apare prima dată în PRESShub.
14:50
În ultimii ani, SPF-ul a devenit subiect de discuție nu doar în lunile de vară, ci pe tot parcursul anului. Dermatologii și experții în îngrijirea pielii insistă că protecția solară nu este un moft sezonier, ci o investiție în sănătatea pe termen lung a pielii. Razele UV pot provoca daune chiar și în zilele înnorate, […] Articolul La ce ajută SPF-ul și cum îl alegi corect apare prima dată în PRESShub.
14:20
Cocaină de 3,5 milioane de euro, găsită într-o autorulotă, în județul Sibiu. Două persoane au fost arestate # PressHub
Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, transmite Agerpres. Două persoane au fost reţinute. Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracţională a unor persoane care efectuau transporturi de […] Articolul Cocaină de 3,5 milioane de euro, găsită într-o autorulotă, în județul Sibiu. Două persoane au fost arestate apare prima dată în PRESShub.
13:10
Aktual24: Serghei Lavrov a ajuns în Alaska la summitul Putin-Trump purtând un tricou inscripționat cu URSS # PressHub
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a aterizat în Alaska pentru întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump, purtând un tricou inscripționat cu CCCP (URSS), scrie Aktual24. Summitul urmează să înceapă vineri de la ora 23.00, ora României. Modul în care Lavrov, una dintre figurile cheie ale Regimului Putin, a ales să vină summit, în […] Articolul Aktual24: Serghei Lavrov a ajuns în Alaska la summitul Putin-Trump purtând un tricou inscripționat cu URSS apare prima dată în PRESShub.
12:40
Nicuşor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Marinei: Rolul Forțelor Navale Române și al Armatei este foarte important pentru securitatea euro-atlantică și pentru siguranța cetățenilor noștri # PressHub
Președintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că sărbătoarea dedicată Forțelor Navale române este una a unităţii naționale și ne reamintește de importanța valorilor noastre. „Ziua Marinei este o zi a unităţii naţionale, pentru că acest moment special reuşeşte să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noştri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările şi […] Articolul Nicuşor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Marinei: Rolul Forțelor Navale Române și al Armatei este foarte important pentru securitatea euro-atlantică și pentru siguranța cetățenilor noștri apare prima dată în PRESShub.
12:30
Nicuşor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Marinei: Rolul Forțelor Navale Române și al Armatei este esențial pentru securitatea euro-atlantică și pentru siguranța cetățenilor noștri # PressHub
Președintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că sărbătoarea dedicată Forțelor Navale române este una a unităţii naționale și ne reamintește de importanța valorilor noastre. „Ziua Marinei este o zi a unităţii naţionale, pentru că acest moment special reuşeşte să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noştri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările şi […] Articolul Nicuşor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Marinei: Rolul Forțelor Navale Române și al Armatei este esențial pentru securitatea euro-atlantică și pentru siguranța cetățenilor noștri apare prima dată în PRESShub.
12:10
În ajunul alegerilor parlamentare din R. Moldova, la Bruxelles se discută despre o posibilă decuplare de Ucraina (Politico) # PressHub
R. Moldova și Ucraina sunt în pragul de a deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană, până acum cele două candidate au mers „la pachet”, recunoaștere a faptului că motorul procesului de aderare a fost războiul de agresiune al Rusiei împotriva țării vecine. Candidatura Ucrainei se lovește însă de opoziția fermă a Ungariei, unde premierul […] Articolul În ajunul alegerilor parlamentare din R. Moldova, la Bruxelles se discută despre o posibilă decuplare de Ucraina (Politico) apare prima dată în PRESShub.
11:40
Ionuț Moșteanu, la Ziua Marinei: Bugetul de înzestrare al armatei e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare şi înzestrare sunt agreate cu aliaţii NATO # PressHub
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că fondurile alocate modernizării și echipării armatei române rămân prioritare și nu vor fi diminuate de măsurile de austeritate, transmite Agerpres. „Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare şi înzestrare sunt agreate cu aliaţii NATO. Acum mai puţin de două luni, la summitul […] Articolul Ionuț Moșteanu, la Ziua Marinei: Bugetul de înzestrare al armatei e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare şi înzestrare sunt agreate cu aliaţii NATO apare prima dată în PRESShub.
11:10
Donald Trump spune că liderii europeni ar putea participa și ei la o întâlnire pe care speră să o intermedieze între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski # PressHub
Președintele american Donald Trump a declarat, joi, că liderii europeni ar putea participa și ei la o întâlnire pe care speră să o intermedieze între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, cu scopul de a opri războiul din Ucraina, scrie CNN. „Cea mai importantă întâlnire va fi a doua pe care o vom avea”, a spus […] Articolul Donald Trump spune că liderii europeni ar putea participa și ei la o întâlnire pe care speră să o intermedieze între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski apare prima dată în PRESShub.
10:20
Hai s-o spunem ca între oameni, nu ca la conferință: „socialismul-suveranist” de azi nu ridică pe nimeni; doar retează din vârf ca să pară că s-a micșorat muntele. În poze dă bine. În bucătărie, frigiderul tot face ecou. De ani buni, vinovatul se schimbă doar la etichetă: „bogații”, „multinaționalele”, „străinii”. Cu cât dușmanul e mai […] Articolul „Egalitate cu frigiderul gol”- despre taxe, impozite și „dreptate” socială apare prima dată în PRESShub.
10:00
Este vorba de prezența militarilor români care luptă în Ucraina, prezență numeroasă care ar anticipa o mobilizare generală în perioada următoare, mai ales după victoria în alegerile din 18 mai a lui Nicușor Dan pentru funcția de președinte al României. În realitate, România nu a trimis militari în războiul din Ucraina și nici nu are […] Articolul PressHub demonstrează adevărul despre câți români au luptat și murit în Ucraina apare prima dată în PRESShub.
09:40
Mai mulți actuali și foști angajați ai Primăriei Iași, chemați la audieri la DNA în dosarul „Pensionarilor” pe parcursul săptămânii viitoare (surse) # PressHub
Potrivit surselor Ziarul de Iași, mai mulți salariați, inclusiv foști șefi din Primăria Iași, vor fi audiați de procurorii DNA săptămâna viitoare în cadrul dosarului „Pensionarilor”. Unele persoane ar urma să fie citate în calitate de suspect. Audierile au loc în dosarul „Pensionarilor”, prezentat pe larg de „Ziarul de Iași” la finalul anului trecut. Între […] Articolul Mai mulți actuali și foști angajați ai Primăriei Iași, chemați la audieri la DNA în dosarul „Pensionarilor” pe parcursul săptămânii viitoare (surse) apare prima dată în PRESShub.
09:10
Evenimente de Ziua Marinei în șase orașe din România. Premierul Ilie Bolojan, prezent la festivitățile de la Constanța # PressHub
Forțele Navale Române marchează, vineri, cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei prin ceremonii și exerciții navale organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, scrie Agerpres. Manifestările dedicate Zilei Marinei Române au loc, vineri, în șase orașe din țară. La Constanța, între orele 10:00 și 12:30, în zona Comandamentului Flotei, se desfășoară Exercițiul […] Articolul Evenimente de Ziua Marinei în șase orașe din România. Premierul Ilie Bolojan, prezent la festivitățile de la Constanța apare prima dată în PRESShub.
14 august 2025
22:10
Aktual24 | Încă o numire PSD cu parfum de AUR: fiica lui Ovidiu Zară a ajuns secretar de stat, președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități # PressHub
Alexandra Ana Maria Zară, fiica lui Ovidiu Zară (propagandist AUR), a fost numită președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Ea are rang de secretar de stat, scrie Aktual24. ”Se pare că partidul AUR a intrat deja la guvernare. Noua președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu rang […] Articolul Aktual24 | Încă o numire PSD cu parfum de AUR: fiica lui Ovidiu Zară a ajuns secretar de stat, președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități apare prima dată în PRESShub.
21:50
Baroc în buncăr sau la hotel!, oferta Salzburg, festivalul la care a fost invitat noul nostru președinte # PressHub
Salzburg, leagănul nașterii lui W.A. Mozart, unde a și trăit o parte din viață, se transformă, la fel ca alte câteva localități din Austria, în Mecca operaticilor și melomanilor pe timpul festivalurilor. Înființat din 1920, festivalul de vară a fost sursă de inspirație pentru nenumărate astfel de evenimente din întreaga lume. Viziunea lui Max Reinhardt […] Articolul Baroc în buncăr sau la hotel!, oferta Salzburg, festivalul la care a fost invitat noul nostru președinte apare prima dată în PRESShub.
21:40
Guvernul a pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.gov.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (14.08.2025 […] Articolul Guvernul a pus în dezbatere publică proiectul care modifică pensiile magistraților apare prima dată în PRESShub.
21:10
O companie ar putea fi declarată inactivă dacă nu are cont bancar în România sau dacă nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal, potrivit proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat joi de Ministerul Finanțelor, informează Agerpres. „Lipsa contului bancar deschis la […] Articolul Proiect: O companie ar putea fi declarată inactivă dacă nu are cont bancar în România apare prima dată în PRESShub.
16:20
Premieră în justiția din România: Ordin de protecție decis împotriva unui blogger pentru hărțuire online la adresa unei judecătoare # PressHub
Un clujean s-a ales cu ordin de protecție după ce a postat pe rețelele de socializare și pe un blog personal o serie de articole și comentarii despre președinta Judecătoriei Satu Mare. Judecătoarea a catalogat mesajele drept jignitoare și ironice, considerându-se victima unei acțiuni de hărțuire online și violență psihologică. Este pentru prima dată în […] Articolul Premieră în justiția din România: Ordin de protecție decis împotriva unui blogger pentru hărțuire online la adresa unei judecătoare apare prima dată în PRESShub.
15:30
Context.ro: Compania Națională de Investiții i-a plătit 26 de mii de euro în doi ani conspiraționistului BobbyD, fost angajat la stat și influencer preferat al „suveraniștilor”, care distribuie mesajele Rusiei # PressHub
Compania Națională de Investiții (CNI) i-a plătit 26 de mii de euro în doi ani conspiraționistului BobbyD, fost angajat la stat și influencer preferat al „suveraniștilor”, care distribuie mesajele Rusiei, arată o investigație Context.ro. Trecutul lui BobbyD este legat și de politicieni: firma sa a fost plătită de doi parlamentari PSD și abonată la contracte […] Articolul Context.ro: Compania Națională de Investiții i-a plătit 26 de mii de euro în doi ani conspiraționistului BobbyD, fost angajat la stat și influencer preferat al „suveraniștilor”, care distribuie mesajele Rusiei apare prima dată în PRESShub.
15:00
Recompensă de 30.000 de lei pentru un tezaur cu monede de epocă romană predat muzeului din Deva # PressHub
Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara acordă, pentru prima dată, o recompensă bănească în valoare de aproape 30.000 de lei, în schimbul unui tezaur format din peste 400 de monede romane, ce a fost predat muzeului din Deva, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi, în şedinţă extraordinară, de consilierii judeţeni, informează Agerpres. Descoperirea a fost făcută […] Articolul Recompensă de 30.000 de lei pentru un tezaur cu monede de epocă romană predat muzeului din Deva apare prima dată în PRESShub.
