Procurorul Pîrlog înainte de întâlnirea cu premierul Bolojan: „Legile au fost schimbate pentru a ajuta infractorul”

Un clujean s-a ales cu ordin de protecție după ce a postat pe rețelele de socializare și pe un blog personal o serie de articole și comentarii despre președinta Judecătoriei Satu Mare. Judecătoarea a catalogat mesajele drept jignitoare și ironice, considerându-se victima unei acțiuni de hărțuire online și violență psihologică. Este pentru prima dată în […]