Ce facem astăzi, 17 august 2025, în Timișoara?
Timis Online, 17 august 2025 00:20
Duminică, 17 august, puteți merge la un concert sau la petreceri în oraș. Seara, vă luați o pătură și mergeți la Lacul Dumbrăvița pentru a observa Perseidele.
Acum 2 ore
00:20
Acum 12 ore
15:40
Zeci de călători care trebuiau să ajungă în Antalya, blocați peste nouă ore pe aeroportul din Timișoara # Timis Online
Avionul charter către Antalya, operat de AnimaWings, care trebuia să plece de dimineață, de la ora 6:45, nu a mai decolat la ora programată. Călătorii au fost anunțați că, teoretic, noua ora de plecare este 15, dar a fost depășită și această oră și nu au apărut noutăți.
15:10
Sâmbătă, pompierii intervin după izbucnirea unui incendiu de vegetație uscată în Timișoara, în zona Gării de Sud.
15:00
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunță că, începând de luni, se va interveni din nou pe DN 69 Timișoara, de la sensul Mahle până la sectorul unde deja au avut loc lucrări.
14:20
FOTO. Furtuna a făcut stricăciuni mari la Castelul Banloc. Măsurile luate de CJT, noul administrator al edificiului # Timis Online
Reprezentanții Consiliului Județean Timiș, instituție care a preluat recent Castelul Banloc de la Mitropolia Banatului, se văd nevoiți să aloce bani mai repede pentru clădirea istorică. Motivul îl reprezintă pagubele produse de furtuna ce a avut loc recent și care a afectat mai multe case și grădini din comuna Banloc, precum și castelul.
13:30
Andreea Voica a schimbat prefixul. Mesajul transmis de îndrăgita cântăreață la aniversarea a 50 de ani # Timis Online
Andreea Voica, una dintre cele mai îndrăgite soliste de muzică populară din Banat, a împlinit azi 50 de ani. Spune că nu știe când au zburat anii și le mulțumește fanilor pentru bucuria primită de la ei.
Acum 24 ore
11:10
Potrivit meteorologilor, până sâmbătă la ora 21, județele Bihor, Arad, Timiș se află sub avertizare de Cod Portocaliu de caniculă.
11:00
La „Pedagogic” există, încă din 2022, un contract de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea termică. Deși termenul prevăzut inițial era de 12 luni, intervențiile încă nu s-au terminat. S-au desfășurat și lucrări ceva mai complexe: fațada a fost recondiționată în detaliu, iar geamurile au fost înlocuite cu unele noi, însă care copiază designul original.
10:10
Autoturisme fără drept de circulație în România, depistate la frontierele din Timiș. La fel și un spaniol fără permis # Timis Online
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Sânnicolau Mare și Sectorului Poliției de Frontieră Moravița efectuează cercetări cu privire la două persoane care au fost depistate în trafic conducând două autoturisme fără drept de circulație în România. De asemenea, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Jimbolia efectuează cercetări în privința unui cetățean spaniol, care a fost depistat conducând un autovehicul, deşi avea dreptul de a conduce suspendat.
09:20
Summitul dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska s-a încheiat. După circa trei ore de discuții, cei doi lideri au susținut declarații comune.
09:00
Sâmbătă, 16 august, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Ieri
00:20
Sâmbătă, 16 august, puteți participa la diverse ateliere sau la un tur ghidat despre comunism. La Giroc are loc Ruga Chișozeană, unde cântă Andra.
15 august 2025
22:40
Ministerul Educației și Cercetării anunță că sumele virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024-2025, în valoare de 500 de lei, pot fi utilizate doar până duminică, 31 august. După această dată, fondurile nefolosite vor fi retrase automat din conturi.
22:40
Accident feroviar în Danemarca. O persoană a murit, iar mai multe au fost rănite după ciocnirea unui tren cu un utilaj agricol # Timis Online
O persoană a murit și mai multe au fost rănite vineri, în Danemarca, după ce un tren de mare viteză a intrat în coliziune cu un utilaj agricol la o trecere la nivel și a deraiat, potrivit AFP și Reuters, citate de Agerpres.
22:30
Un bărbat a fost ucis și altul rănit într-un atac armat la Örebro, Suedia, legat de conflicte între grupări criminale. Suspectul a fugit, iar poliția anchetează.
20:40
Un timișean a pierdut controlul mașinii și a ajuns la spital. Nu avea permis de conducere # Timis Online
Un bărbat de 58 de ani a ajuns la spital, după ce a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe șosea, în localitatea Denta. Nu avea permis de conducere.
18:50
Filmul săptămânii: „Materialists”. Dakota Johnson, Chris Evans și Pedro Pascal într-un triunghi amoros în inima New York-ului # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Materialists”, o comedie-romantică care îmbină glamourul New York-ului cu realitățile incomode ale iubirii moderne în era standardelor imposibile.
17:30
Accident cu opt persoane implicate, dintre care trei minori, pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara # Timis Online
Opt persoane, dintre care trei minori, au fost implicate, vineri după-amiază, într-un accident rutier cu trei mașini, pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara. Doi adulți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
17:20
PROGRAM. „Împreună pentru Mihai”. Evenimentul „DoomFest_3.0_2025” va fi unul caritabil # Timis Online
În 22 și 23 august, la Hanul Km6 din Timișoara, va avea loc DoomFest 3.0, un festival caritabil cu intrare liberă, organizat de Doomstriker LEMC Banat. Astfel va fi sprijinit Mihai Bălan, un adolescent de 18 ani, care trece printr-o recuperare extrem de dificilă în urma amputării unui picior.
16:30
16:20
Sensul giratoriu de pe Buziașului nu are „avizul Simonis de construcție”, spune Lațcău. Noi contre cu primarul Moșniței # Timis Online
Lupta politico-urbanistică legată de sensul giratoriu care se construiește la intrarea în viitorul magazin Hornbach de pe Calea Buziașului a intrat în a doua rundă. Simonis prezintă planșe din „PUZ-ul oficial”, în timp ce Lațcău îi spune primarului de la Moșnița că nu poate controla el investițiile din Timișoara. Contrele au ajuns până acolo unde să fie anunțată întreruperea „oricărei colaborări între cele două instituții”.
16:20
VIDEO. Un bărbat amenință că se aruncă de pe Bastionul Theresia. „Români, uniți-vă, ne pregătesc a doua pandemie, ne bagă în saci” # Timis Online
Incident vineri după-masă, în centrul Timișoarei, unde un bărbat amenință că se aruncă de pe Bastionul Maria Theresia. „Românii noștri, puneți mâna și revoltați-vă, ne pregătește moartea la toți, ne bagă în saci, vine a doua pandemie”, strigă acesta. Forțele de ordine se află la fața locului pentru a interveni.
13:20
Cel mai mare cămin studențesc din țară, aproape finalizat la Universitatea de Vest din Timișoara # Timis Online
Construcția celui mai mare cămin studențesc din România, destinat studenților Universității de Vest din Timișoara (UVT), a ajuns la 90% din stadiul fizic, conform datelor oficiale. Investiția, demarată în 2022 și realizată prin Compania Națională de Investiții (CNI), a primit o actualizare a indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea de Guvern adoptată în ședința din 14 august 2025.
13:00
România, al treilea an consecutiv fără universități în top 1000 al clasamentului Shanghai # Timis Online
România nu mai are nicio universitate în top 1000 al prestigiosului clasament internațional Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking, ediția 2025, publicat vineri, 15 august. Este al treilea an consecutiv în care nicio instituție de învățământ superior din țară nu reușește să intre în acest ranking recunoscut la nivel global.
12:50
Un incendiu a izbucnit vineri, 15 august, cuprinzând trei camere şi o extinzându-se pe o suprafaţă de 80 mp, în localitatea Peciu Nou. Nu sunt victime.
12:20
Peste 44.000 de studenți pierd bursele, iar impactul asupra bugetului este aproape nesemnificativ, arată analiza ANOSR # Timis Online
Fondul de burse pentru studenți a fost subfinanțat constant în ultimul deceniu, iar măsurile recente de austeritate vor lăsa peste 44.000 de studenți fără sprijin financiar, arată o analiză a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).
11:30
VIDEO. Arena „Eroii Timișoarei”, aproape două treimi gata. Au început lucrările la acoperiș # Timis Online
Lucrările la Arena „Eroii Timișoarei” din Calea Buziașului sunt, potrivit reprezentanților Primăriei Timișoara, finalizate în proporție de 65%. Gradenele sunt deja montate, iar zilele acestea constructorul a început să monteze structura pentru viitorul acoperiș al stadionului.
09:50
Pachetul 2 de măsuri fiscale: Proprietarii emit bon, crește CASS și impozitul pe câștigurile pe bursă, în vizor și multinaționalele # Timis Online
Ministerul Finanțelor a publicat în dezbatere publică proiectul de lege cu noile taxe care vor intra în pachetul 2 de măsuri fiscale.
09:40
CJT preia de la comuna Fârdea un drum în zona Lacului Surduc. Administrația județeană are planuri cu turismul din zonă # Timis Online
Un drum public a fost preluat de Consiliul Județean Timiș din administrarea Primăriei Fârdea pentru a fi asfaltat. Tronsonul se află pe malul Lacului Surduc, în zona Mâtnicu Mic, iar motivul este impulsionarea turismului în zonă.
09:30
Îndrăgita cântăreață Andra este cap de afiș anul acesta la Ruga Chișozeană. Evenimentul are loc cu ocazia Sfintei Maria.
09:00
15 August: Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători religioase # Timis Online
Cunoscută popular ca Sfânta Maria Mare, Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători creștine și este celebrată astăzi, 15 august. Peste 2 milioane de români își serbează astăzi onomastica.
09:00
Începând de la prânz, temperaturile vor atinge maxime cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Vineri, 15 august, puteți merge la diverse expoziții, iar seara la petreceri în oraș.
14 august 2025
20:50
Program de lucru RETIM pentru 15 august 2025, ZONA 1 și ZONA 0 – „Adormirea Maicii Domnului” # Timis Online
ADVERTORIAL. Compania RETIM aduce la cunoștința clienților și colaboratorilor săi informații referitoare la programul de lucru pentru data de 15 august 2025 – Adormirea Maicii Domnului.
20:50
Lucrarea Together, a sculptorului Vlad Nancă, este cea care primește Premiul Peter Jecza, în acest an, după ce kuriul ediției 2025, format din Celia Ghyka, Andrei Petru Jecza, Ana-Maria Mihăescu, Aurelia Mocanu, Ciprian Mureșan, Bogdan Rața, și Maria Rus-Bojan, a evaluat cu atenție toate propunerile primite, anunță Fundația Triade.
20:50
Trei adolescenți din Giarmata, pârâți la părinți de Poliția Locală. Au vandalizat locul de joacă și au urcat pe acoperișul școlii # Timis Online
Trei adolescenți au vandalizat în ultima vreme în comuna Giarmata ansambluri de joacă, garduri, pubele, au lăsat mizerie în parcuri și chiar au urcat pe acoperișul școlii. Ei au fost identificați cu ajutorul monitorizării video.
18:40
Școală de vară la Parohia Blașcovici. Copiii învață și se distrează prin artă și tradiții # Timis Online
În perioada 4–8 august, elevii Școlii Gimnaziale nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara, împreună cu alți copii interesați, au participat la „Școala de vară din tinda bisericii”, găzduită de parohia Blașcovici și coordonată de părinții George Giurgiu și George Moșneguțu.
18:10
În perioada 25–29 august 2025, Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum organizează și anul acesta tabăra facultativă de limba maghiară. Evenimentul se adresează elevilor care învață limba maghiară în regim facultativ, în special celor din clasele V–VIII.
18:10
Festivalul Internațional de folclor „Hora prieteniei” de la Sânmartinu Sârbesc are loc în weekend # Timis Online
Organizația locală a Uniunii Sârbilor din satul Sânmartinu Sârbesc, comuna Peciu Nou, și Ansamblul folcloric „Kruna" organizează sâmbătă, 16 august, Festivalul internațional de folclor „Hora prieteniei". Manifestarea ajunge anul acesta la a șasea ediție.
18:00
Cât timp pierzi în bucătărie? Descoperă soluții eficiente pentru gătit rapid și ușor! # Timis Online
ADVERTORIAL. Gătitul este o activitate necesară, dar cât timp ești dispus să îi aloci, în special când ai deja o viață activă, alte hobby-uri și un job care te solicită? Poate ai observat deja că, deși intenția inițială este de a găti rapid, te trezești deseori că petreci mai mult timp în bucătărie decât ți-ai propus. Te-ai întrebat vreodată cât timp investești cu adevărat într-o singură masă?
17:40
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara lansează campania „Un ghiozdan pentru fiecare!”, prin care peste 150 de copii din medii vulnerabile vor primi ghiozdane complet echipate pentru începutul noului an școlar.
16:10
Casa Mühle a fost scoasă la vânzare de proprietari la prețul de 3,7 milioane de euro. Primăria are drept de preempțiune, iar consiliului local îi va fi supus un proiect prin care comisia de resort să poată începe negocierile. Un raport al primăriei indică, însă, o valoare de aproximativ 2 milioane de euro, prețul final urmând să fie stabilit în urma negocierilor.
16:10
FOTO. Substanțe suspecte și arme neletale fără autorizație, găsite la un tânăr de 20 de ani din Timiș # Timis Online
Un tânăr de 20 de ani din Birda a fost reținut de polițiști după ce, în urma unei percheziții, au fost descoperite în locuința sa două pistoale neletale, un pistol airsoft și substanțe suspecte cu efect psihoactiv.
16:10
FOTO. Siguranța timișorenilor în zona Gării de Nord, și în atenția ATOP. Ce măsuri s-au luat # Timis Online
Creșterea controalelor, inclusiv în zona Gării de Nord, declarată zonă specială de siguranță publică, prevenirea și sancționarea ocupării clădirilor abandonate, cu aplicarea măsurilor legale asupra proprietarilor. Acestea sunt principalele măsuri luate în ședința de joi a ATOP – Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
16:00
FOTO. Un copil și doi adulți au scăpat nevătămați după ce mașina a fost cuprinsă de flăcări în timp ce se aflau în trafic # Timis Online
O mașină aflată în mers a fost cuprinsă de flăcări pe Centura Lugojului, joi după-amiază, în timp ce era în mers. Trei persoane aflate în autoturism, printre care și un copil, s-au salvat la timp, însă focul s-a extins și la vegetația din apropiere.
15:40
Se lucrează, dar se și... filmează. Zone închise, inclusiv pentru pietoni, la Timișoara # Timis Online
Comisia de circulație a Primăriei Timișoara a aprobat noi restricții de trafic – închideri parțiale sau totale de străzi. Pe de o parte, pentru realizarea unui proiect video. Pe de altă parte, pentru lucrări edilitare.
15:40
Noua Organigramă a CJT, amânată la vot pentru septembrie. Ce „mișcări de trupe” a împiedicat președintele Simonis # Timis Online
Noua Organigramă a Consiliului Județean Timiș, care ar trebui să fie ceva mai „suplă”, va fi votată abia în septembrie și nu luna aceasta. Alfred Simonis, președintele instituției, a declarat că amânarea are drept cauză un viciu de procedură. Organigrama va fi intra astfel în vigoare de la 1 octombrie și nu de la 1 septembrie.
15:00
Primăria Timișoara pune la bătaie 8 milioane de euro pentru un nou sistem de plată a transportului public # Timis Online
Primăria Timișoara a lansat joi, 14 august, licitația pentru mult-discutatul nou sistem de e-ticketing în transportul public. Pune la bătaie peste 8 milioane de euro, cu TVA pentru realizarea acestuia, bani care provin din PNRR. Sistemul va trebui livrat în termen de un an și jumătate.
14:40
VIDEO. Vulpe prinsă în cartierul Braytim din Timișoara după ce localnicii au reclamat prezența ei lângă un loc de joacă # Timis Online
O vulpe care își făcuse cuib lângă un loc de joacă pentru copii în cartierul Braytim din Timișoara a fost capturată de jandarmi.
14:20
Elevii care beneficiază de burse tehnologice și de merit vor avea parte de reguli noi în anul școlar 2025–2026, după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern. Bursele tehnologice vor fi de 300 de lei pe lună, iar bursele de merit de 450 de lei, dar doar primii 15% din fiecare clasă vor fi eligibili.
