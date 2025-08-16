Ce facem astăzi, 17 august 2025, în Timișoara?

14:20

Elevii care beneficiază de burse tehnologice și de merit vor avea parte de reguli noi în anul școlar 2025–2026, după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern. Bursele tehnologice vor fi de 300 de lei pe lună, iar bursele de merit de 450 de lei, dar doar primii 15% din fiecare clasă vor fi eligibili.