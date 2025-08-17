A mers la piscină și a murit după ce un copil a sărit pe el de pe trambulină. Ce gest a făcut băiatul de 10 ani după ce a văzut ce s-a întâmplat

Un bărbat de 67 de ani a sfârșit tragic la piscină după ce a fost lovit mortal de un băiat de 10 ani. Ce a făcut puștiul după ce a realizat cât de gravă este fapta sa.

