Virgil Ghiță, primul pas greșit în Germania! Ce a făcut în Hannover – Hertha, meci în care a fost din nou titular

Fanatik, 14 septembrie 2025 00:30

Hannover a pierdut primele puncte din acest sezon de Zweite Bundesliga. Cum s-a descurcat Virgil Ghiță, stoperul echipei naționale a României

Acum 2 ore
00:40
Mihai Teja a atins un subiect sensibil după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Arbitrezi tu sau VAR-ul?” Fanatik
Metaloglobus a mai pus un punct în clasament, însă echipa lui Mihai Teja continuă să fie într-o situație extrem de dificilă. Care a fost marea sa nedumerire despre arbitraj
00:30
00:20
Andrea Mandorlini își păstrează calmul după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Nu e o tragedie”. Ce a spus despre Zouma și Slimani Fanatik
CFR Cluj a izbutit doar un 1-1 în deplasare cu Metaloglobus. Cum a reacționat Andrea Mandorlini după un nou meci fără victorie în SuperLiga.
Acum 4 ore
00:10
Cristi Chivu, enervat teribil de întrebarea unui jurnalist după Juventus – Inter 4-3! Cum a reacționat în scandalul momentului din Italia: „Nu mai încerca să stârnești controverse” Fanatik
Cristi Chivu, nervos după Juventus - Inter 4-3. Ce l-a deranjat pe antrenorul român la conferința de presă de după meci.
00:10
Alin Fică, declarație ciudată după transferul ratat la Rapid! Ce a spus despre impresarul său: „Am discutat cu el tot” Fanatik
Alin Fică a comentat telenovela transferului său la Rapid după Metaloglobus - CFR Cluj 1-1. Ce a spus mijlocașul ardelenilor despre impresarul său
00:00
Trei zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap de pe 14 septembrie, după ora 14. Li se întoarce norocul înzecit, vin vești fabuloase și reușite mari pentru ele Fanatik
Se întâmplă ceva magic în viața a trei zodii de pe 14 septembrie după ora 14. Acești nativi se bucură de noroc, dar și de alte surprize.
13 septembrie 2025
23:50
Reproșurile lui Elias Charalambous înainte de Csikszereda – FCSB: „Am simțit că e prea mult și am spus-o!” Fanatik
Elias Charalambous a ieșit la atac chiar înaintea jocului cu Csikszereda. Ce a semnalat antrenorul FCSB-ului legat de arbitrajul din SuperLiga.
23:40
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a lui Walter Zenga e absolut superbă Fanatik
Cu ce se ocupă și ce siluetă are Raluca, fosta parteneră a lui Walter Zenga. La 43 de ani este într-o formă de zile mari.
23:30
Nota primită de Olimpiu Moruțan după Atromitos – Aris Salonic 1-2. Prestație încurajatoare după accidentare Fanatik
Olimpiu Moruțan a jucat titular în partida de campionat dintre Atromitos și Aris Salonic. Ce notă a primit fotbalistul român.
23:20
Pontul zilei de duminică, 14 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.10 la Superbet pentru Csikszereda – FCSB Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 14 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.10 la meciul Csikszereda - FCSB.
23:20
Presa din Italia, verdict dur după Juventus – Inter 4-3: „Din cauza lui!”. Cristi Chivu abia a primit notă de trecere Fanatik
Cristi Chivu a eșuat în primul său derby pe banca lui Inter Milano. Ce a scris presa din Italia și ce notă a primit antrenorul român
23:10
Drama care i-a marcat viața lui Florentin Petre. A fost diagnosticat cu aceeași boală de două ori, chiar atunci când cunoscuse adevăratul succes Fanatik
Florentin Petre a traversat momente dificilă și a ajuns să fie diagnosticat cu aceeași boală de două ori. Cum i-a influențat acest lucru cariera?
22:50
Marele fotbalist care a ales naționala României, deși ar fi putut să joace pentru Ungaria. ”M-am născut în regiunea unde se vorbește limba maghiară” Fanatik
Un fotbalist mare al României, membru al Generației de Aur, explică de ce a ales să joace pentru ”tricolori” și nu pentru Ungaria. Aspectul care l-a convins.
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 14 septembrie 2025. Câștig de 446 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 14 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 446 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A și La Liga.
22:40
Victor Becali, dezvăluiri de senzaţie despre transferul lui Mutu la Inter: “Era rebel! Şi fără clauză se urca în avion”. Episodul Chelsea, marea pată a carierei Fanatik
Victor Becali a dezvăluit detalii de senzație despre transferul lui Adrian Mutu la Inter. Ce a spus impresarul despre "Briliant" și despre episodul Chelsea.
22:30
De nicăieri! Fostul fotbalist din Premier League, depistat pozitiv la cocaină, transfer șoc în România: „Mult succes!” Fanatik
Transfer neașteptat în România! Un fotbalist cu experiență în Premier League, care a fost depistat pozitiv la cocaină în anul 2021, a fost prezentat la noua sa echipă
Acum 6 ore
22:10
Care este mâncarea preferată a soției lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodríguez adoră un aliment mai neobișnuit, care nu se prepară deloc ușor  Fanatik
Când vine vorba de alimentație, Georgina Rodríguez, soția lui Cristiano Rolando, are câteva preferințe nu tocmai banale. Care sunt acestea?
22:10
Cum s-a consolat Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3. Prima reacție a antrenorului român: „Am jucat excelent” Fanatik
Inter a cedat în deplasarea cu Juventus (scor 3-4). Cum a reacționat Cristi Chivu la capătul „Derby D'Italia” din etapa a 3-a.
21:50
Marele regret al lui Giovanni Becali: „Nu m-am dus peste Mutu la Chelsea când o luase razna!” Fanatik
Ioan Becali a mărturisit în direct la DON GIOVANNI care este cel mai mare regret din cariera sa de impresar și ce rol a avut Adrian Mutu
21:50
Debut de coșmar la CFR Cluj pentru fostul fotbalist din Ligue 1! Ce a făcut în debutul meciului cu Metaloglobus Fanatik
Adus pe final de mercato de CFR Cluj, Coco a gafat la debutul pentru ardeleni. Ce a făcut în debutul meciului cu Metaloglobus.
21:40
Cum arată Maria, fiica lui Gică Popescu. Imagini rare cu fata fostului căpitan al naționalei României Fanatik
Ce face și cum arată Maria, fata lui Gică Popescu. Poze unice cu tânăra care surprinde la fiecare apariție publică pe care o are.
21:30
Cristi Chivu a refuzat Real şi Barcelona pentru Inter: “Ne sunau să ne spună că alţii ar veni pe jos la Madrid” Fanatik
Culisele transferului lui Cristi Chivu de la AS Roma la Inter Milano, dezvăluite pentru FANATIK de Victor Becali în cadrul emisiunii realizate de Cristi Coste
21:20
Xabi Alonso, furibund după arbitrajul din Real Sociedad – Real Madrid: „A influențat mult meciul” Fanatik
Xabi Alonso s-a dezlănțuit, la finalul partidei Real Sociedad - Real Madrid, la adresa arbitrajului. Ce a spus antrenorul formației din capitala Spaniei.
21:10
Povestea spectaculoasă de viață a celebrului fotbalist care a ajuns DJ, după ce a fost al șaselea cel mai scump transfer din lume. A jucat alături de unul dintre cei mai mari fotbaliști români Fanatik
Un celebru fotbalist care a jucat la cel mai înalt nivel s-a reprofilat după retragere și a ajuns DJ. Acesta a fost coleg cu unul dintre cei mai mari fotbaliști români.
21:10
Nebunie totală în primul „Derby D’Italia” pentru Cristi Chivu ca antrenor: șapte goluri la Juventus – Inter! Meciul a fost decis în prelungiri Fanatik
Prim derby nebun pentru Cristi Chivu! Juventus - Inter a fost un meci interzis cardiacilor, iar soarta partidei s-a decis în prelungiri printr-o execuție electrizantă
20:50
Ianis Hagi, doar rezervă în Konyaspor – Alanyaspor! Ce s-a întâmplat cu Ștefănescu și Akdag Fanatik
Partida Konyaspor - Alanyaspor are nu mai puțin de 3 jucători români în prim-plan. Ce se întâmplă cu Hagi, Akdag și Ștefănescu.
20:40
Andrei Ivan, cel mai bun jucător al echipei sale în înfrângerea dură cu Olympiacos. Care a fost scorul final Fanatik
Echipa lui Andrei Ivan a fost distrusă de Olympiacos, însă fostul atacant al Universității Craiova a fost cel mai bun de la Panserraikos. Care au fost cifrele sale
20:20
Cum s-a descurcat Denis Drăguș în Eyupspor – Galatasaray 0-2, după ce a fost titular. Nota primită de român Fanatik
Denis Drăguș a fost titular în partida de campionat dintre Eyupspor și Galatasaray. Ce notă a primit fotbalistul român.
Acum 8 ore
20:10
Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de vacanță spectaculoasă, însă nu oricine își permite să vină aici Fanatik
Corina Caragea a ales o destinație de vacanță aparte în această toamnă. Vorbim despre un loc cu adevărat spectaculos, dar nu foarte ieftin.
20:10
Benfica, mesaj pentru Giovanni Becali în cazul transferului lui Tudose la FCSB: “Nu putem fi păcăliţi! O să ştim ce bani se plătesc” Fanatik
Giovanni Becali a spus totul despre Mario Tudose. Ce mesaj a transmis Benfica prin impresarul român, după ce FCSB și FC Argeș au vrut să îl transfere fără înștiințarea lor.
20:00
Dinamo, în picaj total după înfrângerea din Liga Campionilor! Surpriză de proporții în campionat Fanatik
CS Dinamo nu-și revine după înfrângerea din Liga Campionilor! „Dulăii” au pierdut surprinzător și în campionat împotriva HC Buzău
19:50
Olandezii, reacţie neaşteptată despre Dennis Man! Ce au scris despre cel mai criticat jucător al naţionalei României Fanatik
Dennis Man s-a transferat în această vară la PSV, însă de la momentul mutării nu a reușit să impresioneze. În ciuda acestui lucru, jurnaliștii olandezi au încredere în calitățile atacantului.
19:40
„Am început în genunchi!”. Cum a trăit Adrian Mihalcea remontada din UTA – FC Argeș 3-3: „Un meci nebun” Fanatik
Adrian Mihalcea a trecut de la agonie la extaz în meciul UTA - FC Argeș de pe „Francisc Neuman”. Cum a trăit tehnicianul arădenilor remontada echipei sale
19:30
Bogdan Andone, tăios după ce echipa sa a fost întoarsă de la 3-0: „Nu este prima dată!” Fanatik
Bogdan Andone este dezamăgit după ce a avut 3-0, însă nu a obținut cele trei puncte. Cum a analizat remiza de pe Francis Neuman
19:20
„Remontada”, specialitatea casei la Arad! Un nou meci de infarct pentru suporterii „Bătrânei Doamne”: s-a repetat nebunia contra Craiovei Fanatik
UTA făcut un nou meci nebun la Arad în Superliga! Contra lui FC Argeș, s-a repetat scenariul de vis pentru „Bătrâna Doamnă” din duelul cu Universitatea Craiova din prima etapă
19:10
Un fost star de la Real Madrid, aproape de un transfer în SuperLiga! Detalii despre mutarea bombă: „Discuții cu o echipă din București” Fanatik
SuperLiga este pe cale să dea o nouă lovitură de imagine! După Kurt Zouma, un fost fotbalist de la Real Madrid este aproape să ajungă în România
18:50
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe Fanatik
Gest impresionant făcut de un fotbalist milionar. Starul a trimis o geantă cu bani la spital pentru a salva viața fetiței unui jurnalist.
18:40
Primire ostilă pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev. Ce s-a întâmplat la debutul oficial al românului Fanatik
Vladislav Blănuță a debutat oficial pentru Dinamo Kiev. Cum a fost primit de fanii echipei sale la meciul contra Obolon Kiev.
18:30
Clipe de groază petrecute chiar în fața lui Horațiu Moldovan. Colegul portarului român a fost preluat de ambulanță în Getafe – Real Oviedo 2-0 Fanatik
Horațiu Moldovan a asistat la un episod trist la meciul din campionat al echipei sale. Ce s-a întâmplat în Getafe - Real Oviedo 2-0.
Acum 12 ore
18:10
Fotbaliștii români care au dat adevărate lovituri în domeniul imobiliar. Au investit masiv în construirea unor ansambluri rezidențiale, cu apartamente de lux Fanatik
Cine sunt fotbaliștii români care au mare succes în domeniul imobiliar. Au cheltuit mulți bani pentru a ridica ansambluri rezidențiale.
17:50
Ștefan Baiaram, vizită emoționantă într-un loc special! Unde s-a afișat „decarul“ Universității Craiova imediat după revenirea de la națională Fanatik
Ștefan Baiaram nu a uitat de unde a pornit la drum în viață! „Vedeta“ Craiovei a fost, de curând, în vizită într-un loc care îi va rămâne în amintire pentru totdeauna
17:40
Didi Prodan, 30 de ani de ani de la golul fabulos cu Rangers. Mărturiile colegilor de la Steaua: „Mai frumos decât cel al lui Zidane!” Fanatik
Pe 13 septembrie 1995, Steaua obținea prima victorie pe Ghencea în grupele Ligii Campionilor. 1-0 cu Glasgow Rangers, prin golul fabulos marcat de regretatul Didi Prodan în minutul 85.
17:20
Gică Hagi, reacţie de ultimă oră! A acceptat oferta: „Acum sunt liber. Fotbalul întotdeauna a unit!” Fanatik
Gică Hagi a acceptat oferta fără să stea pe gânduri: „Mă duc cu ambiție acolo!”. „Regele” este gata să revină pe terenul de fotbal
17:00
Ilie Balaci, la gimnastică înainte de fotbal: “Au trecut fraţii Boldici pe lângă el şi l-au luat la antrenament!” Fanatik
Cum a ajuns Ilie Balaci fotbalist, deși plecase pe drumul gimnasticii. Ce rol au avut frații Boldici în cariera „Minunii Blonde”.
16:50
Hansi Flick, furios pe selecționerul Spaniei după accidentarea lui Lamine Yamal: „L-au forțat! Nu se face așa ceva!” Fanatik
Lamine Yamal este indisponibil din cauza unei accidentări pentru FC Barcelona - Valencia, de duminică, iar Hansi Flick l-a acuzat frontal pe Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei.
16:40
Jucătorul care a fost aproape de FCSB, transfer surprinzător: ”Vrea la echipa națională!” Fanatik
Transfer neașteptat în străinătate pentru un jucător care în urmă cu câțiva ani se afla în vizorul celor de la FCSB, pe vremea când era internațional de tineret.
16:20
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 2. Află când vor juca CSM București și Gloria Bistrița Fanatik
Spectacolul campioanelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 2. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
16:00
Dezastru pentru Alex Mitriţă! Atacantul s-a accidentat în China şi a fost schimbat după 40 de minute. Video Fanatik
Întors în China după meciurile echipei naționale din luna septembrie, Alex Mitriță a avut parte de un ghinion teribil și s-a accidentat după doar 40 de minute.
15:50
FCSB, probleme de lot pentru Csikszereda! Elias Charalambous, îngrijorat: „Trebuie să dăm tot!” Fanatik
FCSB o va întâlni pe Csikszereda în etapa cu numărul 9 din SuperLiga. Elias Charalambous a dezvăluit că roș-albaștrii nu se pot baza pe trei titulari în duelul cu nou-promovata.
15:40
Laurenţiu Reghecampf face spectacol în Africa! Al Hilal s-a calificat în finală după un meci interzis cardiacilor Fanatik
Laurențiu Reghecampf a obținut o nouă victorie la noua sa echipă, Al-Hilal Omdurman, și s-a calificat în finala CECAFA Kagame.
