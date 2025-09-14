„Tricolorul” care a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu după ultimele meciuri ale naționalei: „Doamne Ferește, suntem în 2025!”

Fanatik, 14 septembrie 2025 09:20

Mircea Lucescu a fost contestat după ultimele meciuri ale echipei naționale. Cine este jucătorul român care i-a luat apărarea.

Acum 5 minute
09:50
Suporterii nu mai pot fi interzişi pe stadion pe baza unui proces verbal: “Intră prezumţia de nevinovăţie! Nu va mai fi aşa uşor” Ce se întâmplă cu torţele şi fumigenele pe arene Fanatik
Schimbări importante în fotbalul românesc. Ce se întâmplă cu procesele verbale pentru interzicerea suporterilor, dar și cu materialele pirotehnice.
Acum 15 minute
09:40
Mitică Dragomir, reacție virulentă în războiul dintre CSA Steaua și FCSB. „Nu mă obliga tu pe mine” Fanatik
Dumitru Dragomir a avut, în direct la „Profețiile lui DON Miticiă”, o reacție controversată în războiul CSA Steaua - FCSB.
Acum o oră
09:20
„Tricolorul” care a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu după ultimele meciuri ale naționalei: „Doamne Ferește, suntem în 2025!” Fanatik
Mircea Lucescu a fost contestat după ultimele meciuri ale echipei naționale. Cine este jucătorul român care i-a luat apărarea.
09:10
Ce s-a ales de Victoraș Iacob, fostul atacant UEFANTASTIC de la FCSB. Ce face acum, la 44 de ani a ajuns de nerecunoscut Fanatik
Victoraș Iacob a fost cel mai important atacant al FCSB în sezonul UEFANTASTIC 2005-2006, când roș-albaștrii au scris istorie în Cupa UEFA. Ce s-a ales azi, la 44 de ani, de acesta
09:10
Când poate debuta fotbalistul de Champions League transferat de Petrolul. Fostul coechiper al lui Mbappe n-a mai jucat de doi ani Fanatik
Ploieștenii l-au adus în această pauză pe camerunezul Jerome Onguene, fotbalist care a evoluat ultima dată în septembrie 2023
Acum 2 ore
08:50
Zeljko Kopic și marea problemă cu care s-a confruntat de când este antrenorul lui Dinamo: „Nimeni nu voia să vină!” Fanatik
Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre situația de la Dinamo. Care a fost cea mai mare problemă a „câinilor” de la venirea sa pe banca tehnică.
08:40
Elogiile lui Basarab Panduru la adresa unui tehnician din SuperLiga: „A dat dovadă că e antrenor!” Fanatik
Basarab Panduru a urmărit meciurile din SuperLiga și s-a convins. Cine este antrenorul pe care l-a lăudat public.
08:30
Președintele care l-a luat pe Bănel Nicoliță la St. Etienne, acuzat de hărțuire sexuală: “Trăgea angajatele de decolteu” Fanatik
Roland Romeyer, fostul președinte de la St. Etienne, avea un comportament inadecvat cu angajatele clubului la care a jucat și internaționalul român
08:20
Culisele transferului lui Nicolas Popescu de la Farul la Steaua: “Cea mai bună afacere din viaţa lui!” Fanatik
Giovanni Becali a spus totul despre transferul lui Nicolas Popescu de la Farul la Steaua. Detaliile neștiute oferite despre mutarea tânărului fotbalist.
08:10
Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o interpreteze pe una dintre cele mai mari campioane la box din lume Fanatik
Un film despre una dintre cele mai mari campioane la box din lume va fi lansat curând, iar Sydney Sweeney are rolul principal.
Acum 4 ore
07:50
Lecția de viață oferită de Alex Cicâldău! Cum a reușit să revină în formă maximă după accidentarea gravă suferită. Video Fanatik
Alexandru Cicâldău este unul dintre cei mai în formă jucători din lotul Universității Craiova, asta după ce s-a recuperat din accidentare. Ce a transmis mijlocașul oltenilor pe rețelele de socializare.
07:40
La 33 de ani, Simona Halep a dat vestea cea mare: ”Atât s-a schimbat” Fanatik
Simona Halep a dat o veste la care puțini s-ar fi așteptat. Ce planuri are sportiva în vârstă de 33 de ani după ce a renunțat la tenis?
07:40
Messi s-a făcut de râs cu o execuție stil Panenka! Inter Miami, învinsă la scor după ratarea argentinianului de la punctul cu var Fanatik
Lionel Messi a ratat un penalty, pentru prima dată din 2022, iar Inter Miami a suferit o înfrângere usturătoare cu 3-0 în fața echipei Charlotte FC
07:20
Campionul mondial la înot a ales să participe la ”Jocurile Dopaților”. Suma uriașă pe care o încasează pentru o singură cursă Fanatik
Un campion mondial de înot a luat decizia de a concura la ”Jocurile Dopaților”, o întrecere care le permite sportivilor să folosească substanțe interzise.
07:10
Ce avere are, de fapt, Roger Federer. Ion Țiriac deține un adevărat imperiu financiar în comparație cu faimosul tenismen Fanatik
Pe ce loc se află Roger Federer în clasamentul tenismenilor bogați. Deși are o avere impresionantă, majoritatea banilor nu au fost obținuți din sport.
07:00
Probleme la meciul României din El Salvador. Al doilea meci din Cupa Davis a fost întrerupt Fanatik
România are 1-0 după prima zi, dar meciul dintre Gabriel Ghețu și Cezar Cruz nu a ajuns la final din cauza vremii nefavorabile
06:50
Cine au fost bărbații din viața legendarei Serena Williams. Unul dintre ei a părăsit-o pe sportivă pentru o româncă ce concurează astăzi la Asia Express Fanatik
Poate multă lume s-a întrebat cine au fost bărbații din viața celebrei Serena Williams. Aceasta a avut mai multe relații de-a lungul timpului.
06:40
Ce a pățit celebrul milionar care a făcut bani din sport când a ajuns la închisoare. Nu i-a venit să creadă când a văzut cine a intrat peste el în celulă Fanatik
Clipe de groază pentru un celebru milionar care a făcut bani din sport. Experiența marcantă de care a avut parte în momentul în care a ajuns în închisoare.
06:20
Cum arată Cornelia, soția lui Miodrag Belodedici. Fostul mare fotbalist duce o viață discretă, iar imaginile cu cei doi sunt foarte rare Fanatik
Pe Miodrag Belodedici îl știm cu toții însă cum arată soția fostului mare fotbalist, Cornelia? Cei doi sunt împreună de ceva timp.
06:10
Fotbalistul român celebru care a divorțat cu mare scandal de soția sa. I-au fost lansate acuzații dure la momentul separării Fanatik
Un celebru fotbalist român a divorțat cu mare scandal de soția sa. Mai mult de atât, acuzațiile dure la adresa sa au tot curs.
Acum 6 ore
05:40
Ce dietă are fosta patinatoare Vera Wang la 76 de ani. Ce face pentru a arăta ca o tânără de 30 de ani Fanatik
Regimul pe care-l are fosta patinatoare Vera Wang la 76 de ani. Cum se menține în formă precum o femeie de numai 30 de ani.
04:40
Patrick Mouratoglou i-a spus Serenei Williams că este prea grasă pentru tenis: ”Am avut câteva certuri pe tema asta” Fanatik
Patrick Mouratoglou s-a certat cu Serena Williams pentru că avea câteva kilograme în plus pentru a face tenis. Ce a declarat.
Acum 12 ore
00:40
Mihai Teja a atins un subiect sensibil după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Arbitrezi tu sau VAR-ul?” Fanatik
Metaloglobus a mai pus un punct în clasament, însă echipa lui Mihai Teja continuă să fie într-o situație extrem de dificilă. Care a fost marea sa nedumerire despre arbitraj
00:30
Virgil Ghiță, primul pas greșit în Germania! Ce a făcut în Hannover – Hertha, meci în care a fost din nou titular Fanatik
Hannover a pierdut primele puncte din acest sezon de Zweite Bundesliga. Cum s-a descurcat Virgil Ghiță, stoperul echipei naționale a României
00:20
Andrea Mandorlini își păstrează calmul după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Nu e o tragedie”. Ce a spus despre Zouma și Slimani Fanatik
CFR Cluj a izbutit doar un 1-1 în deplasare cu Metaloglobus. Cum a reacționat Andrea Mandorlini după un nou meci fără victorie în SuperLiga.
00:10
Cristi Chivu, enervat teribil de întrebarea unui jurnalist după Juventus – Inter 4-3! Cum a reacționat în scandalul momentului din Italia: „Nu mai încerca să stârnești controverse” Fanatik
Cristi Chivu, nervos după Juventus - Inter 4-3. Ce l-a deranjat pe antrenorul român la conferința de presă de după meci.
00:10
Alin Fică, declarație ciudată după transferul ratat la Rapid! Ce a spus despre impresarul său: „Am discutat cu el tot” Fanatik
Alin Fică a comentat telenovela transferului său la Rapid după Metaloglobus - CFR Cluj 1-1. Ce a spus mijlocașul ardelenilor despre impresarul său
00:00
Trei zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap de pe 14 septembrie, după ora 14. Li se întoarce norocul înzecit, vin vești fabuloase și reușite mari pentru ele Fanatik
Se întâmplă ceva magic în viața a trei zodii de pe 14 septembrie după ora 14. Acești nativi se bucură de noroc, dar și de alte surprize.
13 septembrie 2025
23:50
Reproșurile lui Elias Charalambous înainte de Csikszereda – FCSB: „Am simțit că e prea mult și am spus-o!” Fanatik
Elias Charalambous a ieșit la atac chiar înaintea jocului cu Csikszereda. Ce a semnalat antrenorul FCSB-ului legat de arbitrajul din SuperLiga.
23:40
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a lui Walter Zenga e absolut superbă Fanatik
Cu ce se ocupă și ce siluetă are Raluca, fosta parteneră a lui Walter Zenga. La 43 de ani este într-o formă de zile mari.
23:30
Nota primită de Olimpiu Moruțan după Atromitos – Aris Salonic 1-2. Prestație încurajatoare după accidentare Fanatik
Olimpiu Moruțan a jucat titular în partida de campionat dintre Atromitos și Aris Salonic. Ce notă a primit fotbalistul român.
23:20
Pontul zilei de duminică, 14 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.10 la Superbet pentru Csikszereda – FCSB Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 14 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.10 la meciul Csikszereda - FCSB.
23:20
Presa din Italia, verdict dur după Juventus – Inter 4-3: „Din cauza lui!”. Cristi Chivu abia a primit notă de trecere Fanatik
Cristi Chivu a eșuat în primul său derby pe banca lui Inter Milano. Ce a scris presa din Italia și ce notă a primit antrenorul român
23:10
Drama care i-a marcat viața lui Florentin Petre. A fost diagnosticat cu aceeași boală de două ori, chiar atunci când cunoscuse adevăratul succes Fanatik
Florentin Petre a traversat momente dificilă și a ajuns să fie diagnosticat cu aceeași boală de două ori. Cum i-a influențat acest lucru cariera?
22:50
Marele fotbalist care a ales naționala României, deși ar fi putut să joace pentru Ungaria. ”M-am născut în regiunea unde se vorbește limba maghiară” Fanatik
Un fotbalist mare al României, membru al Generației de Aur, explică de ce a ales să joace pentru ”tricolori” și nu pentru Ungaria. Aspectul care l-a convins.
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 14 septembrie 2025. Câștig de 446 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 14 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 446 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A și La Liga.
22:40
Victor Becali, dezvăluiri de senzaţie despre transferul lui Mutu la Inter: “Era rebel! Şi fără clauză se urca în avion”. Episodul Chelsea, marea pată a carierei Fanatik
Victor Becali a dezvăluit detalii de senzație despre transferul lui Adrian Mutu la Inter. Ce a spus impresarul despre "Briliant" și despre episodul Chelsea.
22:30
De nicăieri! Fostul fotbalist din Premier League, depistat pozitiv la cocaină, transfer șoc în România: „Mult succes!” Fanatik
Transfer neașteptat în România! Un fotbalist cu experiență în Premier League, care a fost depistat pozitiv la cocaină în anul 2021, a fost prezentat la noua sa echipă
22:10
Care este mâncarea preferată a soției lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodríguez adoră un aliment mai neobișnuit, care nu se prepară deloc ușor  Fanatik
Când vine vorba de alimentație, Georgina Rodríguez, soția lui Cristiano Rolando, are câteva preferințe nu tocmai banale. Care sunt acestea?
22:10
Cum s-a consolat Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3. Prima reacție a antrenorului român: „Am jucat excelent” Fanatik
Inter a cedat în deplasarea cu Juventus (scor 3-4). Cum a reacționat Cristi Chivu la capătul „Derby D'Italia” din etapa a 3-a.
21:50
Marele regret al lui Giovanni Becali: „Nu m-am dus peste Mutu la Chelsea când o luase razna!” Fanatik
Ioan Becali a mărturisit în direct la DON GIOVANNI care este cel mai mare regret din cariera sa de impresar și ce rol a avut Adrian Mutu
21:50
Debut de coșmar la CFR Cluj pentru fostul fotbalist din Ligue 1! Ce a făcut în debutul meciului cu Metaloglobus Fanatik
Adus pe final de mercato de CFR Cluj, Coco a gafat la debutul pentru ardeleni. Ce a făcut în debutul meciului cu Metaloglobus.
21:40
Cum arată Maria, fiica lui Gică Popescu. Imagini rare cu fata fostului căpitan al naționalei României Fanatik
Ce face și cum arată Maria, fata lui Gică Popescu. Poze unice cu tânăra care surprinde la fiecare apariție publică pe care o are.
21:30
Cristi Chivu a refuzat Real şi Barcelona pentru Inter: “Ne sunau să ne spună că alţii ar veni pe jos la Madrid” Fanatik
Culisele transferului lui Cristi Chivu de la AS Roma la Inter Milano, dezvăluite pentru FANATIK de Victor Becali în cadrul emisiunii realizate de Cristi Coste
21:20
Xabi Alonso, furibund după arbitrajul din Real Sociedad – Real Madrid: „A influențat mult meciul” Fanatik
Xabi Alonso s-a dezlănțuit, la finalul partidei Real Sociedad - Real Madrid, la adresa arbitrajului. Ce a spus antrenorul formației din capitala Spaniei.
21:10
Povestea spectaculoasă de viață a celebrului fotbalist care a ajuns DJ, după ce a fost al șaselea cel mai scump transfer din lume. A jucat alături de unul dintre cei mai mari fotbaliști români Fanatik
Un celebru fotbalist care a jucat la cel mai înalt nivel s-a reprofilat după retragere și a ajuns DJ. Acesta a fost coleg cu unul dintre cei mai mari fotbaliști români.
21:10
Nebunie totală în primul „Derby D’Italia” pentru Cristi Chivu ca antrenor: șapte goluri la Juventus – Inter! Meciul a fost decis în prelungiri Fanatik
Prim derby nebun pentru Cristi Chivu! Juventus - Inter a fost un meci interzis cardiacilor, iar soarta partidei s-a decis în prelungiri printr-o execuție electrizantă
Acum 24 ore
20:50
Ianis Hagi, doar rezervă în Konyaspor – Alanyaspor! Ce s-a întâmplat cu Ștefănescu și Akdag Fanatik
Partida Konyaspor - Alanyaspor are nu mai puțin de 3 jucători români în prim-plan. Ce se întâmplă cu Hagi, Akdag și Ștefănescu.
20:40
Andrei Ivan, cel mai bun jucător al echipei sale în înfrângerea dură cu Olympiacos. Care a fost scorul final Fanatik
Echipa lui Andrei Ivan a fost distrusă de Olympiacos, însă fostul atacant al Universității Craiova a fost cel mai bun de la Panserraikos. Care au fost cifrele sale
20:20
Cum s-a descurcat Denis Drăguș în Eyupspor – Galatasaray 0-2, după ce a fost titular. Nota primită de român Fanatik
Denis Drăguș a fost titular în partida de campionat dintre Eyupspor și Galatasaray. Ce notă a primit fotbalistul român.
