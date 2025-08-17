Alertă Meteo - Cod portocaliu și cod galben de furtună în mare parte din țară, în următoarele două zile (Hartă)
Stiripesurse.ro, 17 august 2025 10:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineață, mai multe atenționări și avertizări de instabilitate atmosferică și caniculă, valabile începând de astăzi, 17 august, și până luni seară, 18 august. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
10:50
Un cutremur slab a avut loc în urmă cu puțin timp în România, mai exact în zona Vrancea. „În ziua de 17 August 2025, la ora 10:01:24 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 121.3 km. Citește mai departe...
Acum 15 minute
10:40
Fost acționar la Dinamo și Craiova vrea la Primăria Capitalei. Atac dur la adresa lui Nicușor Dan # Stiripesurse.ro
Gigi Neţoiu, fost acţionar al echipelor Universitatea Craiova şi Dinamo, a anunțat că vrea să fie primarul capitalei. Citește mai departe...
Acum 30 minute
10:30
Alertă Meteo - Cod portocaliu și cod galben de furtună în mare parte din țară, în următoarele două zile (Hartă) # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineață, mai multe atenționări și avertizări de instabilitate atmosferică și caniculă, valabile începând de astăzi, 17 august, și până luni seară, 18 august. Citește mai departe...
Acum o oră
10:10
Armata israeliană a declarat duminică că a vizat o infrastructură energetică utilizată de rebelii Houthi la sud de capitala Yemenului, Sanaa, ca răspuns la atacurile grupării împotriva Israelului, relatează Reuters, conform Mediafax. Citește mai departe...
10:10
Summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, desfăşurat vineri în Alaska, nu a dus la un acord pentru oprirea războiului din Ucraina, relatează News.ro. Citește mai departe...
Acum 2 ore
09:50
Cecenul Khamzat Chimaev, campion la categoria mijlocie, după ce l-a învins pe Dricus De Plessis în gala de la Chicago # Stiripesurse.ro
Cecenul Khamzat Chimaev este noul campion la categoria 84 kg, după ce l-a dominat pe Dricus De Plessis la UFC 319, sâmbătă seara, la Chicago. Citește mai departe...
09:50
Unsprezece persoane, între care nouă copii, care s-au rătăcit în Munţii Rodnei, recuperate duminică dimineaţă de salvamontişti # Stiripesurse.ro
Salvamontiştii din Maramureş au recuperat cele unsprezece persoane, între care nouă copii, care se rătăciseră sâmbătă seară, în Munţii Rodnei. Operaţiunea de salvare, care a fost dificilă din cauza întunericului şi a frigului, s-a încheiat duminică, în jurul orei 3. Citește mai departe...
09:50
Piperea, după declarațiile de la Guvern și BNR: Lipsa banilor pentru salarii ar fi un tsunami economic și social # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, avocat și profesor de drept comercial, explică într-o postare pe Facebook efectele devastatoare ale situației în care România s-ar confrunta, în a doua parte a anului, cu o criză bugetară de proporții. Citește mai departe...
09:40
Modificare crucială pentru pacienții refuzați în spitale: pot raporta astfel de cazuri direct la minister # Stiripesurse.ro
Pacienții care au fost refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta aceste situații printr-un formular online disponibil pe site-ul ministerului Sănătății, transmite ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Citește mai departe...
09:20
Denzel Washington, declarație de credință: 'N-am nevoi de followers, eu îl urmez pe Dumnezeu!' # Stiripesurse.ro
Denzel Washington este de două ori câştigător al premiului Oscar şi unul dintre cei mai aclamaţi actori ai generaţiei sale, dar continuă să împărtăşească faptul că nu este prea preocupat de opiniile altor oameni, relatează News.ro. Citește mai departe...
09:10
Semnal de la Cotroceni pentru Pilonul II de pensii: Ar trebui să mai discutăm un pic. Felul în care s-a explicat nu a fost grozav # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre scandalul legat de Pilonul II de pensii, că nu vrea să rămână cineva cu impresia că a încercat acum acest guvern să şurubărească ceva şi că este de acord că ar trebui să mai discutăm un pic. Citește mai departe...
Acum 4 ore
08:50
Gigi Becali merge pe mâna lui Ilie Bolojan: 'Sunt luate măsuri să nu cadă țara în faliment' # Stiripesurse.ro
Gigi Becali susține Guvernul Bolojan și spune că măsurile dure care au fost luate nu puteau să fie evitate.Gigi Becali este convins că Guvernul Bolojan va continua să funcționeze în ciuda măsurilor dure pe care le-a luat.”Deci nu cade guvernul, nu are rost sa discutam. Citește mai departe...
08:50
Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati.Sinner a dispus în semifinale de francezul Térence Atmane, locul 136 mondial, venit din calificări, scor 7-6 (4), 6-2. Citește mai departe...
08:40
VIDEO Haos la protestele din Serbia: birourile partidului de guvernământ au fost incendiate / Scene de război civil pe străzi # Stiripesurse.ro
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, informază BBC, conform News.ro.E a cincea noapte consecutivă în car au loc incidente.Seara trecută birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate. Citește mai departe...
08:30
Surpriză pe piața auto - Primul model Dacia Logan revine în producție, sub un nume nou # Stiripesurse.ro
Prima generație a modelului Dacia Logan, automobilul care a deschis pentru marca de la Mioveni porțile piețelor internaționale, va fi din nou produs – însă nu în România, ci în Iran. Citește mai departe...
08:20
Surpriză pe piața auto - Primul model de Dacia Logan revine în producție, sub un nume nou # Stiripesurse.ro
Prima generație a modelului Dacia Logan, automobilul care a deschis pentru marca de la Mioveni porțile piețelor internaționale, va fi din nou produs – însă nu în România, ci în Iran. Citește mai departe...
08:00
Rezerva Federală a SUA anunță renunţarea la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech # Stiripesurse.ro
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor în domeniul criptomonedelor şi tehnologiilor financiare (fintech), lansat în 2023, urmând să integreze aceste atribuţii în procesul obişnuit de Citește mai departe...
08:00
VIDEO 'Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?': toată lumea a observat mișcările suspecte de la finalul întrevederii cu Trump # Stiripesurse.ro
Un fragment video difuzat de televiziunea rusă surprinde momentul în care Vladimir Putin s-a despărțit de Donald Trump, după summitul din Alaska. Citește mai departe...
07:50
Afaceristul Trump intră în forță în războiul din Ucraina: calculele directe schimbă perspectiva SUA în conflict # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat vineri postului Fox News după summitul avut în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, că deocamdată nu ia în calcul creşterea taxelor vamale aplicate Chinei ca măsură de represalii pentru cumpărarea de Citește mai departe...
07:30
Zelenski e în alertă maximă: 'anticipăm că în zilele următoare armata rusă ar putea încerca să intensifice atacurile' # Stiripesurse.ro
Volodimir Zelenski e de părere că Rusia ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei, totul după întâlnirea Trump-Putin. Motivul e unul strategic. „Am primit un raport de la comandantul-șef Oleksandr Syrskyi. Citește mai departe...
07:20
Sute de mii de libieni au votat, sâmbătă, în cea de-a doua fază a alegerilor municipale # Stiripesurse.ro
Sute de mii de persoane au votat, sâmbătă, în cea de-a doua fază a alegerilor municipale din Libia, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
07:10
Israelul va muta locuitorii din Gaza în sudul enclavei. Anunţul a stârnit îngrijorare la nivel internaţional # Stiripesurse.ro
Armata israeliană le va oferi corturi şi alte echipamente locuitorilor din Gaza care trăiesc în zonele de luptă, înainte de a-i muta în sudul enclavei, a declarat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt militar Avichay Adraee, citat de AFP, scrie news.ro. Citește mai departe...
Acum 6 ore
06:50
Două persoane au murit într-un accident, în Franța, în care au fost implicate două avioane de turism # Stiripesurse.ro
Un cetăţean elveţian şi un alt cetăţean german au murit într-un accident în care au fost implicate două avioane de turism, sâmbătă după-amiaza, la Saint-Pons, sud-estul Franţei, au declarat autorităţile locale, relatează AFP, citat de AGERPRES. Citește mai departe...
06:40
Consultări cruciale între aliaţii Kievului privind planul de pace a lui Trump. Nicuşor Dan va participa la videoconferinţa de duminică # Stiripesurse.ro
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP. Citește mai departe...
06:30
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, evaluat medical înainte de hotărârea judecătorească privind tentativa de lovitură de stat # Stiripesurse.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a părăsit, sâmbătă, pentru câteva ore, arestul său la domiciliu din Brasilia pentru a fi supus unor teste medicale, cu câteva săptămâni înainte de o decizie a Curţii Supreme în procesul său pentru tentativă de lovitură de stat în Citește mai departe...
06:10
Avertismentul specialiștilor: Să nu vă spălați când e furtună, riscați să vă trăznească # Stiripesurse.ro
Specialiștii lansează un avertisment privind dușurile. Cine se spală când e furtună riscă să fie trăznit. Chiar și în cazul în care nu mor, cei loviți de fulger riscă să aibă parte de răni grave. Citește mai departe...
06:00
Finala turneului de tenis ITF de la Otopenise va disputa între principala favorită, Cristina Diaz Adrover şi Angelica Raggi # Stiripesurse.ro
Finala turneului ITF de la Otopeni (W15), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari şi organizat de Andrei Pavel, se va disputa între principala favorită, Cristina Diaz Adrover, şi Angelica Raggi, informează AGERPRES. Citește mai departe...
05:40
Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistiţiu, care potrivit lui "complică situaţia" pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP, citat de AGERPRES. Citește mai departe...
05:20
Echipa bavareză Bayern Munchen a câştigat sâmbătă seara, la Stuttgart, Supercupa Germaniei, învingând pe VfB Stuttgart cu scorul de 2-1, informează news.ro.Pe MHP Arena, în faţa fanilor de la Stuttgart, Bayern a deschis scorul în minutul 18, prin golgeterul Harry Kane. Citește mai departe...
05:10
FOTO Monstrul din Loch Ness și-a făcut din nou apariția: martorii spun că e a doua oară în câteva luni # Stiripesurse.ro
Nessie, legendarul monstru din Loch Ness, și-a făcut din nou apariția, la aproape trei luni de când a fost surprins ultima oară, spun martorii. Imaginile surprinse de o turistă pe nume Livia au devenit virale. Citește mai departe...
05:00
Uraganul Erin a devenit o furtună puternică de categoria a cincea, în Arhipelagul Caraibelor # Stiripesurse.ro
Uraganul Erin a devenit o furtună puternică de categoria a cincea, în Arhipelagul Caraibelor, informează Rador Radio România.Uraganul Erin continuă să se intensifice, transformându-se într-o furtună puternică de categoria a cincea, în Arhipelagul Caraibelor. Citește mai departe...
Acum 8 ore
04:40
Intră România în incapacitate de plată? Ce spune Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu # Stiripesurse.ro
Ilie Bolojan a spus într-un interviu recent pentru Bloomberg că țara este la un pas de incapacitate de plată. Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a explicat, într-un interviu pentru Realitatea Plus, situația fiscală a României și riscurile asociate unei Citește mai departe...
04:20
Tenis: Cezar Creţu s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului ITF de la Târgu Jiu # Stiripesurse.ro
Tenismanul român Cezar Creţu, principalul favorit, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului ITF de la Târgu Jiu (M15), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, după ce l-a învins pe conaţionalul Radu Mihai Papoe (cap de serie numărul 5), cu 6-3, 6-0, informează AGERPRES. Citește mai departe...
04:10
Sute de membri ai Gărzii Naţionale sosesc la Washington: care este motivul acestei mișcări controversate # Stiripesurse.ro
Sute de membri ai Gărzii Naţionale din Virginia de Vest vor fi dislocaţi în capitala SUA, ca parte a eforturilor administraţiei Trump de a reforma poliţia din Districtul Columbia printr-o campanie federală de combatere a criminalităţii şi a fenomenului persoanelor fără adăpost, Citește mai departe...
04:00
Sorana Cîrstea a învins-o pe americanca Anna Frey în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Cleveland # Stiripesurse.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o pe americanca Anna Frey cu 6-1, 6-0, sâmbătă, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, informează AGERPRES. Citește mai departe...
03:40
Dacă Rusia nu este dispusă să accepte oprirea atacurilor asupra Ucrainei, nici măcar temporar, ar putea fi nevoie de "mult efort" pentru ca Moscova să fie dispusă să trăiască pașnic alături de ţara vecină, a scris președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, Citește mai departe...
03:20
Nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă pentru ambulatoriile de specialitate # Stiripesurse.ro
O nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 120 de milioane de euro este disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate, a anunțat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
03:10
Inteligența artificială accelerează cercetarea fuziunii nucleare la cel mai puternic laser din lume # Stiripesurse.ro
Un nou model de inteligență artificială promite să aducă beneficii semnificative în testele costisitoare desfășurate la National Ignition Facility (NIF), unde se utilizează cel mai puternic laser din lume pentru a reproduce procesul de fuziune care alimentează soarele. Citește mai departe...
Acum 12 ore
02:40
Ce promisiune i-a făcut președintele Chinei lui Donald Trump despre invadarea Taiwanului # Stiripesurse.ro
Președtiene Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat vineri că președintele chinez, Xi Jinping i-a comunicat că în timpul mandatului său China nu va invada Taiwanul. Citește mai departe...
02:30
România a obţinut două medalii la Jocurile Mondiale de la Chengdu (China), una de argint şi una de bronz # Stiripesurse.ro
România a obţinut două medalii la Jocurile Mondiale de la Chengdu (China), una de argint şi una de bronz, informează AGERPRES. Citește mai departe...
02:10
LIVE TEXT - Război în Ucraina:Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică asupra Ucrainei # Stiripesurse.ro
Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian. Citește mai departe...
02:00
Se fac eforturi pentru eliberarea unui cetăţean francez aflat în arest în Mali, informează Rador Radio România.Autorităţile franceze au anunţat că poartă discuţii cu Mali pentru a obţine eliberarea unui cetăţean francez care a fost acuzat de colaborare cu serviciile străine de Citește mai departe...
01:40
Horoscopul zilei de 18 august 2025. Racii sunt energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
La începutul săptămânii nativii vor simți din plin nostalgia vremurilor trecute. Citește horoscopul zilei de 18 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Sunt ghidați de gânduri și stări de moment. Pe măsură ce orele trec, sunt foarte atenți la mesajele subtile din jurul lor. Citește mai departe...
01:10
Care este valoarea pensiei medii din iulie 2025. Ce arată cele mai recente date ale Casei Naționale de Pensii # Stiripesurse.ro
Un număr de 4.693.461 de pensionari era înregistrat în iulie 2025 în România, cu 120 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.769 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES. Citește mai departe...
00:40
Fost şef al Conferinţei de Securitate de la Munchen, după întâlnirea din Alaska: '1:0 pentru Putin' # Stiripesurse.ro
Wolfgang Ischinger, fost preşedinte al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, desfăşurată în Alaska. Citește mai departe...
00:30
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Rela Mallorca, în prima etapă din La Liga, scrie news.ro.Prima repriză a fost plină de evenimente pe estadiu de Son Moix. Citește mai departe...
00:20
Cum este împărțită teritorial Ucraina între Trump și Putin? Zelenski se opune vehement (surse) # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump susţine propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul lor din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra Donbas-ului ucrainean şi de a îngheţa linia frontului din celelalte regiuni Citește mai departe...
00:00
Consilierul lui Nicușor Dan recunoaște că măsurile lui Bolojan încetinesc economia: 'Guvernul încearcă să facă aterizarea asta mai lină' # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre situaţia economică a României, că noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe sfoară, pentru că o treime din toate cheltuiele statului român, în clipa de faţă, trebuie să vină din Citește mai departe...
16 august 2025
23:40
Posibil moment istoric: Zelenski și Putin față în față! Când ar putea avea loc întâlnirea? # Stiripesurse.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare, relatează CNN, conform News.ro. Citește mai departe...
23:40
Tinerii plătesc ca să meargă la 'job fals'. Fenomenul cucerește orașele mari: plătesc ca să pară angajați # Stiripesurse.ro
În China, un fenomen tot mai ciudat prinde rădăcini printre tinerii șomeri: aceștia achită bani ca să meargă la birou și să dea impresia că lucrează, în contextul unei economii lente și a unei piețe a muncii extrem de dificile, scrie BBC. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.