Finala turneului de tenis ITF de la Otopenise va disputa între principala favorită, Cristina Diaz Adrover şi Angelica Raggi
Stiripesurse.ro, 17 august 2025 06:00
Finala turneului ITF de la Otopeni (W15), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari şi organizat de Andrei Pavel, se va disputa între principala favorită, Cristina Diaz Adrover, şi Angelica Raggi, informează AGERPRES. Citește mai departe...
Acum 10 minute
06:10
Avertismentul specialiștilor: Să nu vă spălați când e furtună, riscați să vă trăznească # Stiripesurse.ro
Specialiștii lansează un avertisment privind dușurile. Cine se spală când e furtună riscă să fie trăznit. Chiar și în cazul în care nu mor, cei loviți de fulger riscă să aibă parte de răni grave. Citește mai departe...
Acum 30 minute
06:00
Acum o oră
05:40
Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistiţiu, care potrivit lui "complică situaţia" pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP, citat de AGERPRES. Citește mai departe...
05:20
Echipa bavareză Bayern Munchen a câştigat sâmbătă seara, la Stuttgart, Supercupa Germaniei, învingând pe VfB Stuttgart cu scorul de 2-1, informează news.ro.Pe MHP Arena, în faţa fanilor de la Stuttgart, Bayern a deschis scorul în minutul 18, prin golgeterul Harry Kane. Citește mai departe...
Acum 2 ore
05:10
FOTO Monstrul din Loch Ness și-a făcut din nou apariția: martorii spun că e a doua oară în câteva luni # Stiripesurse.ro
Nessie, legendarul monstru din Loch Ness, și-a făcut din nou apariția, la aproape trei luni de când a fost surprins ultima oară, spun martorii. Imaginile surprinse de o turistă pe nume Livia au devenit virale. Citește mai departe...
05:00
Uraganul Erin a devenit o furtună puternică de categoria a cincea, în Arhipelagul Caraibelor # Stiripesurse.ro
Uraganul Erin a devenit o furtună puternică de categoria a cincea, în Arhipelagul Caraibelor, informează Rador Radio România.Uraganul Erin continuă să se intensifice, transformându-se într-o furtună puternică de categoria a cincea, în Arhipelagul Caraibelor. Citește mai departe...
04:40
Intră România în incapacitate de plată? Ce spune Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu # Stiripesurse.ro
Ilie Bolojan a spus într-un interviu recent pentru Bloomberg că țara este la un pas de incapacitate de plată. Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a explicat, într-un interviu pentru Realitatea Plus, situația fiscală a României și riscurile asociate unei Citește mai departe...
04:20
Tenis: Cezar Creţu s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului ITF de la Târgu Jiu # Stiripesurse.ro
Tenismanul român Cezar Creţu, principalul favorit, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului ITF de la Târgu Jiu (M15), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, după ce l-a învins pe conaţionalul Radu Mihai Papoe (cap de serie numărul 5), cu 6-3, 6-0, informează AGERPRES. Citește mai departe...
Acum 4 ore
04:10
Sute de membri ai Gărzii Naţionale sosesc la Washington: care este motivul acestei mișcări controversate # Stiripesurse.ro
Sute de membri ai Gărzii Naţionale din Virginia de Vest vor fi dislocaţi în capitala SUA, ca parte a eforturilor administraţiei Trump de a reforma poliţia din Districtul Columbia printr-o campanie federală de combatere a criminalităţii şi a fenomenului persoanelor fără adăpost, Citește mai departe...
04:00
Sorana Cîrstea a învins-o pe americanca Anna Frey în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Cleveland # Stiripesurse.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o pe americanca Anna Frey cu 6-1, 6-0, sâmbătă, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, informează AGERPRES. Citește mai departe...
03:40
Dacă Rusia nu este dispusă să accepte oprirea atacurilor asupra Ucrainei, nici măcar temporar, ar putea fi nevoie de "mult efort" pentru ca Moscova să fie dispusă să trăiască pașnic alături de ţara vecină, a scris președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, Citește mai departe...
03:20
Nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă pentru ambulatoriile de specialitate # Stiripesurse.ro
O nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 120 de milioane de euro este disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate, a anunțat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
03:10
Inteligența artificială accelerează cercetarea fuziunii nucleare la cel mai puternic laser din lume # Stiripesurse.ro
Un nou model de inteligență artificială promite să aducă beneficii semnificative în testele costisitoare desfășurate la National Ignition Facility (NIF), unde se utilizează cel mai puternic laser din lume pentru a reproduce procesul de fuziune care alimentează soarele. Citește mai departe...
02:40
Ce promisiune i-a făcut președintele Chinei lui Donald Trump despre invadarea Taiwanului # Stiripesurse.ro
Președtiene Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat vineri că președintele chinez, Xi Jinping i-a comunicat că în timpul mandatului său China nu va invada Taiwanul. Citește mai departe...
02:30
România a obţinut două medalii la Jocurile Mondiale de la Chengdu (China), una de argint şi una de bronz # Stiripesurse.ro
România a obţinut două medalii la Jocurile Mondiale de la Chengdu (China), una de argint şi una de bronz, informează AGERPRES. Citește mai departe...
Acum 6 ore
02:10
LIVE TEXT - Război în Ucraina:Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică asupra Ucrainei # Stiripesurse.ro
Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian. Citește mai departe...
02:00
Se fac eforturi pentru eliberarea unui cetăţean francez aflat în arest în Mali, informează Rador Radio România.Autorităţile franceze au anunţat că poartă discuţii cu Mali pentru a obţine eliberarea unui cetăţean francez care a fost acuzat de colaborare cu serviciile străine de Citește mai departe...
01:40
Horoscopul zilei de 18 august 2025. Racii sunt energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
La începutul săptămânii nativii vor simți din plin nostalgia vremurilor trecute. Citește horoscopul zilei de 18 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Sunt ghidați de gânduri și stări de moment. Pe măsură ce orele trec, sunt foarte atenți la mesajele subtile din jurul lor. Citește mai departe...
01:10
Care este valoarea pensiei medii din iulie 2025. Ce arată cele mai recente date ale Casei Naționale de Pensii # Stiripesurse.ro
Un număr de 4.693.461 de pensionari era înregistrat în iulie 2025 în România, cu 120 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.769 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES. Citește mai departe...
00:40
Fost şef al Conferinţei de Securitate de la Munchen, după întâlnirea din Alaska: '1:0 pentru Putin' # Stiripesurse.ro
Wolfgang Ischinger, fost preşedinte al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, desfăşurată în Alaska. Citește mai departe...
00:30
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Rela Mallorca, în prima etapă din La Liga, scrie news.ro.Prima repriză a fost plină de evenimente pe estadiu de Son Moix. Citește mai departe...
00:20
Cum este împărțită teritorial Ucraina între Trump și Putin? Zelenski se opune vehement (surse) # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump susţine propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul lor din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra Donbas-ului ucrainean şi de a îngheţa linia frontului din celelalte regiuni Citește mai departe...
Acum 8 ore
00:00
Consilierul lui Nicușor Dan recunoaște că măsurile lui Bolojan încetinesc economia: 'Guvernul încearcă să facă aterizarea asta mai lină' # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre situaţia economică a României, că noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe sfoară, pentru că o treime din toate cheltuiele statului român, în clipa de faţă, trebuie să vină din Citește mai departe...
16 august 2025
23:40
Posibil moment istoric: Zelenski și Putin față în față! Când ar putea avea loc întâlnirea? # Stiripesurse.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare, relatează CNN, conform News.ro. Citește mai departe...
23:40
Tinerii plătesc ca să meargă la 'job fals'. Fenomenul cucerește orașele mari: plătesc ca să pară angajați # Stiripesurse.ro
În China, un fenomen tot mai ciudat prinde rădăcini printre tinerii șomeri: aceștia achită bani ca să meargă la birou și să dea impresia că lucrează, în contextul unei economii lente și a unei piețe a muncii extrem de dificile, scrie BBC. Citește mai departe...
23:30
DNA extinde ancheta în cazul locurilor de veci pentru artiști. Nume celebre implicate # Stiripesurse.ro
Procurorii militari din Direcția Națională Anticorupție (DNA) au extins ancheta în dosarul care îl vizează pe fostul șef al Logisticii Armatei, generalul în rezervă Cătălin Zisu, dar și pe generalul Alexandru Nedelcu, cel care administra Cimitirul Ghencea Militar 3. Citește mai departe...
23:10
Clipe tragice la Marea Neagră! Trei bărbați au murit înecați pe litoralul românesc: doi copii, în pericol de a se îneca # Stiripesurse.ro
Trei bărbați au murit sâmbătă în sudul litoralului, iar alte patru persoane, dintre care doi copii, au fost în pericol de a se îneca, informează IPJ Constanța, scrie Mediafax. Citește mai departe...
23:00
Consilierul prezidenţial Radu Burnete anunță planurile pentru bugetari: Salarizarea e o zăpăceală, sporurile trebuie să dispară # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că salarizarea publică în clipa de faţă, în România, este o zăpăceala din care nu înţelegem nimic iar povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, pentru că e fără noimă. Citește mai departe...
22:40
VIDEO Explozie puternică în Rusia, la o uzină militară: sunt peste zece morți și în jur de 130 de răniți # Stiripesurse.ro
O explozie survenită vineri la o fabrică de muniţii din regiunea Riazan (Rusia) s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 130 de răniţi, au anunţat sâmbătă autorităţile ruse, care pun accidentul pe seama nerespectării standardelor de siguranţă, transmite AFP, scrie Agerpres. Citește mai departe...
22:30
De la Cotroceni se cer concedieri de bugetari: 'Aceste decizii e cel mai bine dacă sunt luate la cel mai jos nivel posibil' # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că cel mai bine ar fi ca toată lumea să înţeleagă că avem nevoie să restrângem un pic aparatul bugetar iar dacă îi întrebăm pe cetăţenii României, ei asta ne spun, vor să restrângem cheltuielile statului. Citește mai departe...
Acum 12 ore
22:10
'Păpușarii' lui Zelenski în negocierile cu Trump: 'Vom oferi câteva sfaturi bune!' # Stiripesurse.ro
Summitul tripartit pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să-l organizeze împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu cel rus Vladimir Putin s-ar putea desfăşura în Europa, a sugerat sâmbătă cancelarul german Friedrich Merz, relatează AFP, scrie Citește mai departe...
22:00
Consilierul lui Nicușor Dan demontează mesajul alarmist al lui Bolojan: Statul român nu are probleme în a se finanța / Sunt prea multe investiții publice # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa şi este exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii, dar, dacă nu facem nimic şi nu redresăm bugetul, acolo Citește mai departe...
21:40
22 de palestinieni, inclusiv copii, au fost uciși în urma atacurilor israeliane din Fâșia Gaza în ultima săptămână, potrivit Apărării Civile, citată de AFP, scrie Mediafax. Citește mai departe...
21:40
'Rusia îi respectă doar pe cei puternici şi Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean şi nemilos': premierul polonez Donald Tusk # Stiripesurse.ro
Premierul liberal polosnez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia, scire agenția EFE, relatează Citește mai departe...
21:30
AUR îl acuză pe Ilie Bolojan: Fiecare român se naște cu o datorie de 12.000 de euro din cauza lui # Stiripesurse.ro
Deputatul AUR, Călin Matieş, declară că Ilie Bolojan este direct responsabil de creşterea datoriei publice a României şi avertizează că, atunci când actualul prim-ministru lucra la Ministerul de Finanţe, a semnat împrumuturi care, astăzi, pun pe umerii fiecărui român o povară de Citește mai departe...
21:10
'POO-tihn' – Documente 'uitate' într-un hotel după întâlnirea Trump-Putin: ce relevă? (presă) # Stiripesurse.ro
Documente cu însemne ale Departamentului de Stat al SUA au fost găsite vineri dimineață într-un hotel din Alaska, scriu jurnaliștii americani de la NPR. Citește mai departe...
21:00
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că duminică preşedintele Nicuşor Dan va participa la formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina, atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât şi în procesul ulterior de Citește mai departe...
20:40
Vacanță cu peripeții la Sinaia: Elena Udrea, față în față cu un urs, salvată de câine # Stiripesurse.ro
Fosta ministră Elena Udrea a trăit clipe de panică, alături de partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva, în vacanța petrecută la Sinaia. Relaxarea familiei a fost tulburată de apariția unui urs sălbatic, care s-a apropiat amenințător de cabana în care erau cazați. Citește mai departe...
20:30
VIDEO Putin, în fața rușilor, după discuția cu Trump: 'Ne apropiem de deciziile necesare!' # Stiripesurse.ro
Revenit de la summitul pe care l-a avut vineri în Alaska cu preşedintele american Donald Trump, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă la o şedinţă cu oficiali ruşi la Moscova că a abordat cu omologul său american modalităţi de a pune capăt conflictului din Ucraina Citește mai departe...
20:10
Atac halucinant al celui mai controversat preot din București: Îl umilește pe PF Daniel, dorește moartea unor ierarhi și șterge pe jos cu colegii de altar # Stiripesurse.ro
Preotul Radu Preda, cleric al Arhiepiscopiei Bucureștilor și profesor de teologie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, cunoscut pentru pozițiile sale scandaloase și declarațiile controversate, lovește din nou cu un atac furibund la adresa Preafericitului Părinte Patriarh Citește mai departe...
20:10
Pacienții câștigă teren: 120 de milioane de euro pentru ambulatorii moderne și acces rapid la tratament # Stiripesurse.ro
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, astfel încât pacienţii să aibă acces rapid la diagnostic şi tratament, fără internări inutile, a anunţat sâmbătă ministrul Sănătăţii, Citește mai departe...
19:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut vineri, la summitul din Alaska cu preşedintele american Donald Trump, ca Ucraina să se retragă complet din regiunea estică Doneţk, scrie sâmbătă Financial Times, potrivit Reuters, relatează Agerpres. Citește mai departe...
19:40
Cinci concluzii tari de la Mircea Geoană despre întâlnirea Trump–Putin: pace amânată, Zelenski slăbit, Rusia tot mai aproape de China # Stiripesurse.ro
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a prezentat pe Facebook cinci concluzii după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată la Anchorage, Alaska. Citește mai departe...
19:20
VIDEO În Rusia oficialii au 'deschis șampania' după întrevederea Putin-Trump: Moscova revine în joc pe plan mondial # Stiripesurse.ro
Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre preşedintele Vladimir Putin şi liderul american Donald Trump, desfăşurat vineri, chiar dacă întâlnirea nu a dus la un acord privind războiul din Ucraina, transmite Reuters, scrie Citește mai departe...
19:10
Un râs de companie, adus de un bărbat din Iași care se afla în vizită la rude, a fost văzut plimbându-se prin orașul Fălticeni, după ce a scăpat din lesă, relatează Mediafax. Citește mai departe...
19:10
Aventura unor moldoveni s-a terminat la poliție: din gara din Chișinău, la cazino în București, la un furt de mii de euro # Stiripesurse.ro
Un tânăr cetăţean moldovean a fost reţinut de poliţiştii capitalei pentru furt calificat după ce i-a sustras, în Bucureşti, unui alt cetăţean moldovean o borsetă în care se aflau peste 4.000 de euro. Citește mai departe...
18:50
Putin îl 'gâdilă' pe Trump acolo unde îi place: decret semnat pentru revenirea unui gigant american din industrie în Rusia # Stiripesurse.ro
Un decret semnat de președintele rus Vladimir Putin deschide calea pentru revenirea gigantului american Exxon la proiectul Sahalin-1, informează Reuters, conform News.ro. Citește mai departe...
18:40
Nicușor Dan, după summitul Trump–Putin din Alaska: Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat sâmbătă, într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), la summitul desfășurat în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că reuniunea reprezintă „o primă etapă pentru a începe negocierile de pace” și că Citește mai departe...
18:30
Emmanuel Macron, avertisment după summitul Trump - Putin. Le cere liderilor europeni să nu se lase păcăliți # Stiripesurse.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea ''presiunii'' asupra Rusiei atât timp cât ''nu se ajunge la o pace solidă şi de durată, care să respecte drepturile Ucrainei''. Citește mai departe...
18:10
VIDEO Dan Negru readuce în atenție un român uitat după summitul din Alaska: 'A schimbat istoria Americii' # Stiripesurse.ro
Dan Negru a postat un filmuleț pe pagina sa de Facebook în care vorbește despre George Pomuț, uitat de mulți români. Citește mai departe...
