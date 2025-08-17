Europenii trimit greii la Washington pentru a face scut în jurul lui Zelenski. De ce se teme Europa
Adevarul.ro, 17 august 2025 13:00
Europa ia măsuri pentru a întări poziția Kievului la întâlnirea programată luni la Washington cu Volodimir Zelenski și a preveni eventuale tensiuni care ar putea duce la un eșec diplomatic, după ce Donald Trump a anunțat că SUA vor media negocierea direct a unui acord de pace.
