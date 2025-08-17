Dan Voiculescu, radiografie sumbră a economiei: Estimez că este posibil ca inflația să determine creșterea dobânzilor la peste 12%
Stiripesurse.ro, 17 august 2025 15:10
Urmează o perioadă extrem de dură din punct de vedere economic, spune Dan Voiculescu, care face o serie de previziuni privind indicatorii macroeconomici. România trebuie să se pregătească, în fața scăderii consumului și creșterii ratei șomajului și a dobânzilor. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 15 minute
15:10
Dan Voiculescu, radiografie sumbră a economiei: Estimez că este posibil ca inflația să determine creșterea dobânzilor la peste 12% # Stiripesurse.ro
Urmează o perioadă extrem de dură din punct de vedere economic, spune Dan Voiculescu, care face o serie de previziuni privind indicatorii macroeconomici. România trebuie să se pregătească, în fața scăderii consumului și creșterii ratei șomajului și a dobânzilor. Citește mai departe...
15:10
Medicamentul pentru slăbit al celor de la Novo Nordisk a primit aprobare accelerată în SUA # Stiripesurse.ro
Novo Nordisk a anunţat că Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru utilizarea medicamentului său pentru pierderea în greutate, Wegovy, în tratamentul bolii hepatice metabolice cunoscută sub numele de steatohepatită asociată Citește mai departe...
Acum 30 minute
15:00
Italianca Angelica Raggi a cucerit titlul la turneul ITF de la Otopeni (W15), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari şi organizat de Andrei Pavel, duminică, după ce a învins-o în finală pe jucătoarea spaniolă, Cristina Diaz Adrover, principala favorită, cu 6-2, 6-2. Citește mai departe...
Acum o oră
14:50
A fost stabilită data: momentul în care Trump vrea să se vadă cu Putin și Zelenski (surse) # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump intenționează să organizeze o întâlnire trilaterală cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski vineri, 22 august, informează, pe surse, publicația Axios (citând două surse) și CNN. Citește mai departe...
14:40
Noi probleme pentru Andrew Tate - Poliția britanică i-a confiscat avansul plătit pentru un bolid Aston Martin # Stiripesurse.ro
Poliția din Devon și Cornwall i-a confiscat lui Andrew Tate suma totală de 180.000 de lire sterline din cauza unui avans pe care l-a plătit pentru un bolid Aston Martin. Citește mai departe...
14:40
Hamas a anunțat duminică că nu este de acord cu planurile anunțate de Israel de relocare a în zone „sigure” din sudul enclavei, anunță Reuters, relatează Mediafax. Citește mai departe...
14:30
VIDEO 'Coridorul Trump': Iranul respinge desfăşurarea de forţe străine în Caucazul de Sud # Stiripesurse.ro
Iranul a respins duminică o posibilă desfăşurare de forţe străine în Caucazul de Sud, referindu-se la Statele Unite, pentru realizarea construcţiei aşa-numitului "coridor Trump", convenit între Azerbaidjan şi Armenia, în apropiere de graniţa iraniană, transmite Citește mai departe...
Acum 2 ore
14:10
VIDEO Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. Doi spectatori au fost loviți de o roată care s-a desprins dintr-un bolid # Stiripesurse.ro
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Citește mai departe...
14:00
Dai în chirie o proprietate? Acum ești obligat să ai aparat de marcat și să emiți bon fiscal (modificare importantă în sistem) # Stiripesurse.ro
Proiectul de lege care vizează noile taxe (din pachetul 2) a fost făcut recent public. O parte din măsuri îi vizează pe cei care au închiriat diverse imobile. Citește mai departe...
13:40
Au început ploile - ANM a emis avertizări de furtună și grindină în mai multe județe # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică după-amiază, mai multe avertizări nowcasting de vreme severă imediată, vizând județele Arad, Timiș și Maramureș. Citește mai departe...
13:30
A treia zi de intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu de fond forestier care afectează o suprafaţă de trei hectare # Stiripesurse.ro
Pompierii din judeţul Vâlcea intervin, duminică, pentru a treia zi consecutiv, pentru stingerea unui incendiu forestier care s-a extins pe trei hectare, în zona localităţii Mălaia. Citește mai departe...
Acum 4 ore
13:20
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, va participa la întrevederea președintelui american Donald Trump cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski.„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles. Citește mai departe...
13:10
Nicușor Dan e atacat indirect din PNL pe tema prezenței României la negocierile privind Ucraina # Stiripesurse.ro
România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a declarat deputatul PNL Ionuţ Stroe într-o postare pe pagina de Facebook, Citește mai departe...
13:10
Cel puţin opt persoane au murit şi alte patru sunt date dispărute în urma unei inundaţii produse sâmbătă seara în regiunea autonomă Mongolia Interioară, în nordul Chinei, a relatat duminică media de stat, citată de Reuters, informează News.ro. Citește mai departe...
12:50
VIDEO Bolojan anunță încă aproape un an de austeritate. Ce se întâmplă cu Anghel Saligny # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsurile de corecție bugetară vor fi finalize spre finalului anului sau începutul anului următor, urmând să înceapă planurile de reconstrucție economică. Citește mai departe...
12:50
FC Barcelona a învins Mallorca, scor 3-0, dar Flick este nemulţumit: Nu mi-a plăcut meciul # Stiripesurse.ro
FC Barcelona a învins Real Mallorca, scor 3-0 în deschiderea sezonului 2025-2026 din La Liga, într-un meci marcat de două cartonaşe roşii pentru insulari în prima repriză. Citește mai departe...
12:40
VIDEO Dan Negru, la mormântul mamei părintelui Arsenie Boca. Misterul din ziua înmormântării # Stiripesurse.ro
Dan Negru le arată fanilor săi din mediul online aproape zilnic diferite locuri prin care cutreieră. În urmă cu două zile, prezentatorul TV a descoperit mormântul mamei lui Arsenie Boca. De moartea acesteia se leagă și o legendă. Citește mai departe...
12:20
Anchetă a Poliţiei, după ce un bărbat a fost văzut aruncându-se într-un râu. A fost scos mort din apă # Stiripesurse.ro
Poliţiştii din Argeş au deschis un dosar de cercetare după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat a fost văzut aruncându-se în apele râului Argeş. Salvatorii au intervenit, însă acesta a fost scos mort din apă. Citește mai departe...
12:20
Anamaria Gavrilă: 'Astăzi aflu că mamei mele ANAF-ul i-a furat sume consistente de bani din contul unde primește pensia' # Stiripesurse.ro
Șefa POT, Anamaria Gavrilă, vrea să modifice legea care privește încasare de taxe pe venit. Totul a început - după cum spune ea - după ce ANAF i-ar fi „furat” bani din cont mamei sale.„Nu este zi de la Dumnezeu să nu mă suprindă un alt abuz al ANAF-ului. Citește mai departe...
12:10
A încetat din viaţă Pippo Baudo, prezentatorul care a făcut istorie în televiziunea italiană. Mesajul Giorgiei Meloni # Stiripesurse.ro
Pippo Baudo, unul din cei mai celebri şi importanţi prezentatori din istoria televiziunii italiene, care începând din anii '60 a fost o figură cheie a culturii populare din Italia participând la cele mai importante programe de televiziune şi la 13 ediţii ale Festivalului de la San Remo, Citește mai departe...
12:10
Semnal interesant după întâlnirea Trump-Putin: Lavrov a discutat cu doi omologi din NATO # Stiripesurse.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a purtat sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska, care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, a anunţat diplomaţia de la Moscova, Citește mai departe...
11:50
Ministrul Educaţiei, promisiune pentru profesori: După sau în timp ce trecem de această criză eliminăm din măsurile temporare de austeritate # Stiripesurse.ro
Daniel David susține, referindu-se la măsurile dure care vizează domeniul educaţiei și care au provocat nemulţumirea cadrelor didactice, că misiunea sa este ca după o perioadă să elimine din măsurile temporare de austeritate. Citește mai departe...
11:50
Jandarmeria Capitalei au anunțat măsurile de ordine pentru mediul FC Rapid - FCSB, care se desfășoară duminică de la 21:30 pe Arena Națională.Conform Jandarmeriei, suporterii FC Rapid vor avea acces prin bd. Pierre de Coubertin și str. Citește mai departe...
11:50
Teribilism pe șosea. Un șofer a fost prins conducând cu 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj # Stiripesurse.ro
Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj. Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din acest judeţ în timp ce depăşesc limita legală de viteză. Citește mai departe...
11:40
FOTO Președintele e în concediu pe plaiuri natale - Nicușor Dan, în vizită la o bază Salvamont # Stiripesurse.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. De asemenea, salvamontiştii de la Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna. Citește mai departe...
Acum 6 ore
11:20
Administrația Prezidențială confirmă: Nicușor Dan participă la discuțiile liderilor europeni după summitul Trump-Putin # Stiripesurse.ro
Președintele Nicușor Dan va participa, duminică, în format videoconferință, la reuniunea internațională „Coaliția de Voință”, anunță Administrația Prezidențială. Citește mai departe...
11:20
VIDEO Premierul amenință partidele politice în privința măsurilor fiscale: 'Nu există altă soluție!' # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că măsurile fiscale nu sunt luate din plăcere, ci din necesitate. El face apel la partidele politice să dea dovadă de unitate pe acest subiect. Citește mai departe...
11:10
VIDEO Leo Messi a făcut spectacol la revenirea pe teren. Gol și pasă de gol pentru Inter Miami în meciul cu Los Angeles Galaxy # Stiripesurse.ro
Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Leo Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. Intrat la pauză, „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist. Citește mai departe...
11:10
Forțele armate ucrainene se laudă că au strâpuns linia frontului și îl sfidează pe Vladimir Putin # Stiripesurse.ro
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, anunţă kyivindependent.com, relatează News.ro.Momentul are loc la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile „schimburi de terenuri” în Ucraina. Citește mai departe...
10:50
Un cutremur slab a avut loc în urmă cu puțin timp în România, mai exact în zona Vrancea. „În ziua de 17 August 2025, la ora 10:01:24 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 121.3 km. Citește mai departe...
10:40
Fost acționar la Dinamo și Craiova vrea la Primăria Capitalei. Atac dur la adresa lui Nicușor Dan # Stiripesurse.ro
Gigi Neţoiu, fost acţionar al echipelor Universitatea Craiova şi Dinamo, a anunțat că vrea să fie primarul capitalei. Citește mai departe...
10:30
Alertă Meteo - Cod portocaliu și cod galben de furtună în mare parte din țară, în următoarele două zile (Hartă) # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineață, mai multe atenționări și avertizări de instabilitate atmosferică și caniculă, valabile începând de astăzi, 17 august, și până luni seară, 18 august. Citește mai departe...
10:10
Armata israeliană a declarat duminică că a vizat o infrastructură energetică utilizată de rebelii Houthi la sud de capitala Yemenului, Sanaa, ca răspuns la atacurile grupării împotriva Israelului, relatează Reuters, conform Mediafax. Citește mai departe...
10:10
Summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, desfăşurat vineri în Alaska, nu a dus la un acord pentru oprirea războiului din Ucraina, relatează News.ro. Citește mai departe...
09:50
Cecenul Khamzat Chimaev, campion la categoria mijlocie, după ce l-a învins pe Dricus De Plessis în gala de la Chicago # Stiripesurse.ro
Cecenul Khamzat Chimaev este noul campion la categoria 84 kg, după ce l-a dominat pe Dricus De Plessis la UFC 319, sâmbătă seara, la Chicago. Citește mai departe...
09:50
Unsprezece persoane, între care nouă copii, care s-au rătăcit în Munţii Rodnei, recuperate duminică dimineaţă de salvamontişti # Stiripesurse.ro
Salvamontiştii din Maramureş au recuperat cele unsprezece persoane, între care nouă copii, care se rătăciseră sâmbătă seară, în Munţii Rodnei. Operaţiunea de salvare, care a fost dificilă din cauza întunericului şi a frigului, s-a încheiat duminică, în jurul orei 3. Citește mai departe...
09:50
Piperea, după declarațiile de la Guvern și BNR: Lipsa banilor pentru salarii ar fi un tsunami economic și social # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, avocat și profesor de drept comercial, explică într-o postare pe Facebook efectele devastatoare ale situației în care România s-ar confrunta, în a doua parte a anului, cu o criză bugetară de proporții. Citește mai departe...
09:40
Modificare crucială pentru pacienții refuzați în spitale: pot raporta astfel de cazuri direct la minister # Stiripesurse.ro
Pacienții care au fost refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta aceste situații printr-un formular online disponibil pe site-ul ministerului Sănătății, transmite ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Citește mai departe...
Acum 8 ore
09:20
Denzel Washington, declarație de credință: 'N-am nevoi de followers, eu îl urmez pe Dumnezeu!' # Stiripesurse.ro
Denzel Washington este de două ori câştigător al premiului Oscar şi unul dintre cei mai aclamaţi actori ai generaţiei sale, dar continuă să împărtăşească faptul că nu este prea preocupat de opiniile altor oameni, relatează News.ro. Citește mai departe...
09:10
Semnal de la Cotroceni pentru Pilonul II de pensii: Ar trebui să mai discutăm un pic. Felul în care s-a explicat nu a fost grozav # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre scandalul legat de Pilonul II de pensii, că nu vrea să rămână cineva cu impresia că a încercat acum acest guvern să şurubărească ceva şi că este de acord că ar trebui să mai discutăm un pic. Citește mai departe...
08:50
Gigi Becali merge pe mâna lui Ilie Bolojan: 'Sunt luate măsuri să nu cadă țara în faliment' # Stiripesurse.ro
Gigi Becali susține Guvernul Bolojan și spune că măsurile dure care au fost luate nu puteau să fie evitate.Gigi Becali este convins că Guvernul Bolojan va continua să funcționeze în ciuda măsurilor dure pe care le-a luat.”Deci nu cade guvernul, nu are rost sa discutam. Citește mai departe...
08:50
Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati.Sinner a dispus în semifinale de francezul Térence Atmane, locul 136 mondial, venit din calificări, scor 7-6 (4), 6-2. Citește mai departe...
08:40
VIDEO Haos la protestele din Serbia: birourile partidului de guvernământ au fost incendiate / Scene de război civil pe străzi # Stiripesurse.ro
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, informază BBC, conform News.ro.E a cincea noapte consecutivă în car au loc incidente.Seara trecută birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate. Citește mai departe...
08:30
Surpriză pe piața auto - Primul model Dacia Logan revine în producție, sub un nume nou # Stiripesurse.ro
Prima generație a modelului Dacia Logan, automobilul care a deschis pentru marca de la Mioveni porțile piețelor internaționale, va fi din nou produs – însă nu în România, ci în Iran. Citește mai departe...
08:20
Surpriză pe piața auto - Primul model de Dacia Logan revine în producție, sub un nume nou # Stiripesurse.ro
Prima generație a modelului Dacia Logan, automobilul care a deschis pentru marca de la Mioveni porțile piețelor internaționale, va fi din nou produs – însă nu în România, ci în Iran. Citește mai departe...
08:00
Rezerva Federală a SUA anunță renunţarea la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech # Stiripesurse.ro
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor în domeniul criptomonedelor şi tehnologiilor financiare (fintech), lansat în 2023, urmând să integreze aceste atribuţii în procesul obişnuit de Citește mai departe...
08:00
VIDEO 'Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?': toată lumea a observat mișcările suspecte de la finalul întrevederii cu Trump # Stiripesurse.ro
Un fragment video difuzat de televiziunea rusă surprinde momentul în care Vladimir Putin s-a despărțit de Donald Trump, după summitul din Alaska. Citește mai departe...
07:50
Afaceristul Trump intră în forță în războiul din Ucraina: calculele directe schimbă perspectiva SUA în conflict # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat vineri postului Fox News după summitul avut în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, că deocamdată nu ia în calcul creşterea taxelor vamale aplicate Chinei ca măsură de represalii pentru cumpărarea de Citește mai departe...
07:30
Zelenski e în alertă maximă: 'anticipăm că în zilele următoare armata rusă ar putea încerca să intensifice atacurile' # Stiripesurse.ro
Volodimir Zelenski e de părere că Rusia ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei, totul după întâlnirea Trump-Putin. Motivul e unul strategic. „Am primit un raport de la comandantul-șef Oleksandr Syrskyi. Citește mai departe...
Acum 12 ore
07:20
Sute de mii de libieni au votat, sâmbătă, în cea de-a doua fază a alegerilor municipale # Stiripesurse.ro
Sute de mii de persoane au votat, sâmbătă, în cea de-a doua fază a alegerilor municipale din Libia, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.